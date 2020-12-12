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Ярош підтримав призначення Зеленським свого друга Резніченка головою облдержадміністрації

Ярош підтримав призначення Зеленським свого друга Резніченка головою облдержадміністрації

Командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош підтримав рішення президента Володимира Зеленського призначити головою Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

Про це Ярош написав на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, мій друг, Валентин Резніченко знову очолив ОДА Січеславщини... І слава Богу! Я здивований таким позитивним кроком Зеленського... Невже сталося чудо!) Чув, що й в інших областях України теж готуються гідні кадрові зміни", - написав Ярош.

Командувач УДА також порадив Зеленському низку кроків, які б він з побратимами "безумовно підтримали".

"Якщо б, до цього, Зеленський додав стратегію українського національного державотворення, вийшов би з ганебних "мінських домовленостей", знищив би вплив кремлівськоі шлюхи - медведчука, провів деолігархізацію - ціни б йому не було. І він би увійшов в історію, і Україна, вже зараз, отримала б перспективу", - вважає Ярош.

Нагадуємо, Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка, який вже обіймав цю посаду в 2015-2019 роках.

Ярош підтримав призначення Зеленським свого друга Резніченка головою облдержадміністрації 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) Ярош Дмитро (177) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3704)


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Топ коментарі
+13
він тихо думає, якби зелю на ялину підвісити.
а знаєте хто був очільником ода між Рєзніченком ?
смішно згадувати...і соромно.
а вам ?
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11.12.2020 21:41
+10
"Если бы, к этому, Зеленский добавил стратегию украинского национального государства, вышел бы из позорных "минских договоренностей", уничтожил бы влияние кремливськои шлюхи - Медведчука, провел деолигархизацию - цены бы ему не было.
И он бы вошел в историю, и Украина, уже сейчас, получила бы перспективу", - считает Ярош.

К сожалению это всего лишь надежды и мечты. Зеленые человечки не для того захватили власть в Украине.

Это была лишь кость кинутая "зеленой бандой". Ярош такой большой но наивен как ребенок
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11.12.2020 22:09
+9
Ти платіжки свої за комунальні дивився? Задоволений ? Чи Оно єсчьо нє научілось, і єму нада дать сто днєй?
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11.12.2020 21:59
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Так зачем он его уволил до этого ? Я думаю вменяемого ответа от вас я не дождусь
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11.12.2020 21:50 Відповісти
Чтобы получить вменяемый ответ, для начала надо задать вменяемый вопрос. Итак, кто такой "он"? Кого "его"?
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11.12.2020 21:52 Відповісти
Зачем до этого Зеленский уволил Резниченко с поста главы Днепропетровской администрации , чтобы потом его назначить опять на эту должность ?
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11.12.2020 21:54 Відповісти
************* ответ - "новая метла по новому метет".
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11.12.2020 22:00 Відповісти
Понятно , слился
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11.12.2020 22:02 Відповісти
То головне в нього - це "метла", а не "мете".
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12.12.2020 17:23 Відповісти
Бо Резніченко - порошенківський.
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12.12.2020 01:58 Відповісти
Ярош молодец, зрады не ищет.
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11.12.2020 21:31 Відповісти
він тихо думає, якби зелю на ялину підвісити.
а знаєте хто був очільником ода між Рєзніченком ?
смішно згадувати...і соромно.
а вам ?
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11.12.2020 21:41 Відповісти
Може й думає, хто зна. От тільки антирейтинг 75% не у Зеленського.
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11.12.2020 21:50 Відповісти
Еще не вечер, все у нашого Зельки будет, за наридом не заржавеет..
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11.12.2020 21:53 Відповісти
Хто вам сказав ?
Останні вибори показали, що рейтинг ледь сягає 11 %.
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11.12.2020 21:53 Відповісти
Ксенія, з усією повагою до вас. В довгі розмірковування і дискусіі не пускаюсь, бо тільки з чергового бану вийшов. Дайте хоч добу на волі побути.
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11.12.2020 21:56 Відповісти
Я жодним чином не впливаю на історію ваших обмежень.
Ви головне не нервуйте і не втрачайте людської подоби
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11.12.2020 21:57 Відповісти
Рейтинг партії Зеленського. Але не самого Зеленського!
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11.12.2020 21:56 Відповісти
Ти платіжки свої за комунальні дивився? Задоволений ? Чи Оно єсчьо нє научілось, і єму нада дать сто днєй?
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11.12.2020 21:59 Відповісти
Та ясно. Бояри - суки, а цар - бубочка.
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12.12.2020 17:24 Відповісти
Ты экстрасенс?Будем слушать то,что он говорит или то,что ТЫ ДУМАЕШЬ,ЧТО ОН ДУМАЕТ?
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11.12.2020 23:10 Відповісти
І Саак молодєц,і Вакарчук,про Лєща з Найомом і казати нічого.
Ярош поддержал назначение Зеленским своего друга Резниченко главой облгосадминистрации - Цензор.НЕТ 9833
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11.12.2020 21:46 Відповісти
Он просто знает, что Резниченко не фуфел...
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11.12.2020 21:50 Відповісти
нет, кремлевская ты сцилла. ярош в последнее время язык в зад втянул, и сопит сбе в две дыркми, херой хренов. Есть обоснованые подозрения, что он будет как арестович- киздеть не по делу сначала, а потом в десна целовать гринпоца. Задрали эти ссыкливые поцреоты фейсбучные. Воюют- аж гай гудит, языком . Слились многие патриоты, значит такие они патриоты были. Марусю Зверобий с каждым днем все больше уважаю, а ярош все меньше и меньше заслуживает просто даже внимания.
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11.12.2020 23:24 Відповісти
Ну и молодец, я рад за тебя.
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11.12.2020 23:29 Відповісти
Зеленский тоже Ермака другом считает, люби друзья везде
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11.12.2020 21:45 Відповісти
А вот Лесника он совсем не знал. Как-то не пересекались.
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11.12.2020 21:55 Відповісти
да.... І Сашка Білого теж... та ну кого він міг знати. він же ж ....артіст... там же своя спєцифіка...
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11.12.2020 22:17 Відповісти
Ярош а ти харашо приліпив свою візитку на ЗЕленого лоба?
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11.12.2020 21:47 Відповісти
Валентин Резниченко занимал эту должность при президентстве Петра Порошенко и считался самым эффективным губернатором страны.

На местных выборах Резниченко возглавил список партии "Пропозиция" в облсовет. Партия заняла третье место, уступив только "слугам" и ОПЗЖ.

За лидерство в облсовете и губернаторство в Днепропетровской области боролись люди Коломойского и, судя по всему, проиграли.

Подозреваю, что важную роль в этом назначении сыграл Юрий Голик, занимающийся президентской программой "Большое строительство", который в те времена был формально советником (а по сути заместителем) Резниченко.

В общем, неожиданно трезвое решение власти:
1) доверить ключевую область толковому менеджеру,
2) отодвинуть в сторону людей Коломойского.

Осталось прояснить вопрос о взаимоотношениях между мэром Днепра Борисом Филатовым и центральной властью. Улучшатся ли они после того, как его однопартиец возглавит область.
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11.12.2020 21:47 Відповісти
Это гринпоц решил бене соли под хвост насыпать, а лучше всего это будет- отправить людей в руководство области, которые при Порохе были на хорошем счету.
Основной причиной достаточно резкого обострения отношений между Коломойским и Зеленским, вылившиеся в отстранение людей Коломойского от выборов в Кривом Роге и кадровых решений по Днепропетровской области послужило, как ни странно, прошедшее почти незаметно в Украине, объявление дефолта по кредитным обязательствам на сумму на $18,5 млн. американской компании Коломойского Optima 55 Public Square LLC. (штат Кливленд, США). Достаточно спорное с финансовой точки зрения решение (Коломойский теряет около $2 млн. по дефолтной процедуре), оно имеет один серьезный аспект - именно эти объекты недвижимости, находящиеся в собственности Optima 55 Public Square LLC. частично приобретены за счет выведенных, через цепочку подставных счетов. , средств из "Приватбанка", Особенностью является то, что последнее перечисление - перечисление со счетов, которые связывают с фирмами Зеленского. Фактически Коломойский умышленно акцентирует внимание на участие Зеленского в непосредственном выведении денег со счетов "Приватбанка". При этом это делается вне секретной процедуры Делавэрского суда по акту RICO и с
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11.12.2020 23:28 Відповісти
Ярош ніколи не був занадто принциповим в питаннях політики. Від нього завжди хотіли непримиренної боротьби, а він... договороздатний. З боку президента люто розумний хід - перестати спиратись виключно на проросійське лоббі і підгодувати своїх вічно голодних опонентів.
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11.12.2020 22:00 Відповісти
кхм... перепрошую... невже вовка почав читати FB? Може й ЦЗ? Вова, от3,14здь єрмака(pls)..командіровка субчіка до (навіть) не зони, а банального ізолятора, була б як пілюлька аспіріну на сон... а братва вже розбереться.. і певен.. по чєсному. ...ти ж знаєш - просто хто-то на себе до-уя взяв, і взяв те що йому не належить. ти ж знаєшєш. ми знаєм. да всі, в а-ує....якшо чєсно... ну звісно ж ...тобі рєшать...
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11.12.2020 22:07 Відповісти
"Если бы, к этому, Зеленский добавил стратегию украинского национального государства, вышел бы из позорных "минских договоренностей", уничтожил бы влияние кремливськои шлюхи - Медведчука, провел деолигархизацию - цены бы ему не было.
И он бы вошел в историю, и Украина, уже сейчас, получила бы перспективу", - считает Ярош.

К сожалению это всего лишь надежды и мечты. Зеленые человечки не для того захватили власть в Украине.

Это была лишь кость кинутая "зеленой бандой". Ярош такой большой но наивен как ребенок
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11.12.2020 22:09 Відповісти
Ой, Вы меня опередили...
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11.12.2020 22:16 Відповісти
да... може Ви й праві... інколи хочється просто... вірити в людей...se la vie...
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11.12.2020 22:39 Відповісти
Это у него скорее стёб такой.
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12.12.2020 14:19 Відповісти
Эх Ярош -... "Если бы, к этому, Зеленский добавил стратегию украинского национального государства, ..." Не хочется Вас расстраивать, но мне кажется, у зели и его кукловодов совершенно другие планы...
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11.12.2020 22:13 Відповісти
И он, более чем достаточно, проявил себя, чтобы это доказать...
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11.12.2020 22:15 Відповісти
еще разок ответь себе самому, ботяра)
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11.12.2020 22:50 Відповісти
что тоже купили ?
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11.12.2020 22:17 Відповісти
говно слівается
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11.12.2020 22:20 Відповісти
Ту-лу-ла-ту-лу-лу-ту-ту-ту-лу-ла в голове моей замкнуло ла-а!
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11.12.2020 22:24 Відповісти
ну, зеля Журавля вбив. А ярош - це хто?
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11.12.2020 23:27 Відповісти
Очевидно той, хто до тебе в страшних снах приходить...
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12.12.2020 00:21 Відповісти
******* українці собі, в своїй уяві кумирів створювати...
Якось забули, що "герой" Ярош, на засідання ВР майже не ходив, якихось раціональних законів не запропонував хоча й витратив на "радників" купу державних грошей... Що це взагалі по життю якась мутна особа, про яку нічого соціально-позитивного не відомо...
Те що на Майдані опинився в центрі уваги... То це, як на мій погляд, більше заслуга самої групи "Правий сектор" а не його особисто.
Але герой треба, а якщо нових немає, витягаємо старих, з нафталіну!
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11.12.2020 23:40 Відповісти
"Втомленний", ну точно не тобі розмірковувати на тему "Хто такий Ярош". Соціально-позитивного? Ну це для кого як. Для мене, наприклад, вбивати кацапів - це соціально-позитивних вид діяльності, а для тебе, я так розумію, ні.
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12.12.2020 00:18 Відповісти
А Ярош, зараз кацапів вбиває? А можна з цього місця по детальніше, де саме, скільки вже вбив...
А також пояснити чому відсутня активна реакція ЯнеЛоха, на "порушника перемир"я".
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12.12.2020 09:20 Відповісти
А ты, тваридло, не знаєш хто і коли зняв ДУК з лінії фронту? Знаєш, але продовжуєш гавкати. Але не плекай надій, кацариле, ДУК існує, і Ярош лишається його командувачем. А чим займається ДУК? Так підвищенням своєї бойової та політичної підготовки, так що бійся виродку.
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13.12.2020 15:32 Відповісти
Подбай про своє здоров"я, полікуй нерви, звернись до психіатра, бач як агресивно ти реагуєш на зауваження опонента. Тебе обов"язково вилікують...
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13.12.2020 17:30 Відповісти
як би там не було але Ярош все -таки не Медведчук і не Рабіновіч..
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12.12.2020 00:26 Відповісти
Якщо згадати, скільки українських "політиків" перетанцювали політичних партій прямо протилежної ідеології, а частина взагалі починали з компартії і комсомолу....... То хамелеон, із своїми здібностями перефарбовуватись, просто відпочиває!
Стосовно Медведчука, то той до Росії очевидно прикумився, а стосовно Рабіновича, то цей за ту партію, за яку сало дають! І якби він притерся був до якоїсь "проукраїнської" партії, молов би він язиком прямо протилежне тому, що зараз меле. Приблизно так, якщо порівняти що несе зараз і що несла Королевська, коли притерлась своєю дупою, до дупи баби БздЮлі.
І як на мій розсуд, Ярош теж... готовий будь якої миті, вступити в будь яку партію, будь якої Вони.
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12.12.2020 09:35 Відповісти
Рекомендую это сказать Ярошу в глаза, что вы обозвали его политической ******. Адресок дать?
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12.12.2020 11:29 Відповісти
А вы адвокат Яроша? Или кто? Раз рекомендуете...
Политической ******, его назвали вы, а я лиш предположил. что если счастье "депутатства" подвалит ему еще, так он не откажется, обрадовался же он сотрудничеству своего кореша с ЗЕбильем, значит уже имеем каолицию "Правый сектор&янеЛох"...

Ну и раз уж ви так осведомлены о моральных качествах Яроша, тогда потрудитесь объяснить - с моральной точки зрения - его регулярные прогулы заседаний ВР в бытность депутатства, и отсутствие законопроэктов, невзирая на сотни тысяч гривен налогоплательщиков, потраченных на его депутатских "помощников".
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12.12.2020 17:06 Відповісти
А МОЖЕТ ПРОСТО БОЛЬШАЯ ИГРА ПЕРЕХОДИТ НА БОЛЕЕ ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ !?)
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12.12.2020 08:12 Відповісти
Ярошу респект, побільше б таких людей в Україні!
То менше було б Кацманів, Червонків, Бужанських, Бужинських, Гордонів, Менделів,Медведчуків і іншої жидокацапської гнилі!!.
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12.12.2020 09:25 Відповісти
Изобилие патриотов тоже не есть корошо. Я отлично помню как грызня и борьба патриотов между собой ещё в 90-х позволила стать президентом Кучме. Все эти лукьяненки, горыни и т. д. начали создавать свои карманные партии и "тянуть одеяло на себя". В результате мы получили "многовекторную" Украину Кучмы.
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12.12.2020 10:17 Відповісти
 
 