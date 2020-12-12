Ярош підтримав призначення Зеленським свого друга Резніченка головою облдержадміністрації
Командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош підтримав рішення президента Володимира Зеленського призначити головою Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.
Про це Ярош написав на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, мій друг, Валентин Резніченко знову очолив ОДА Січеславщини... І слава Богу! Я здивований таким позитивним кроком Зеленського... Невже сталося чудо!) Чув, що й в інших областях України теж готуються гідні кадрові зміни", - написав Ярош.
Командувач УДА також порадив Зеленському низку кроків, які б він з побратимами "безумовно підтримали".
"Якщо б, до цього, Зеленський додав стратегію українського національного державотворення, вийшов би з ганебних "мінських домовленостей", знищив би вплив кремлівськоі шлюхи - медведчука, провів деолігархізацію - ціни б йому не було. І він би увійшов в історію, і Україна, вже зараз, отримала б перспективу", - вважає Ярош.
Нагадуємо, Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка, який вже обіймав цю посаду в 2015-2019 роках.
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а знаєте хто був очільником ода між Рєзніченком ?
смішно згадувати...і соромно.
а вам ?
Останні вибори показали, що рейтинг ледь сягає 11 %.
Ви головне не нервуйте і не втрачайте людської подоби
На местных выборах Резниченко возглавил список партии "Пропозиция" в облсовет. Партия заняла третье место, уступив только "слугам" и ОПЗЖ.
За лидерство в облсовете и губернаторство в Днепропетровской области боролись люди Коломойского и, судя по всему, проиграли.
Подозреваю, что важную роль в этом назначении сыграл Юрий Голик, занимающийся президентской программой "Большое строительство", который в те времена был формально советником (а по сути заместителем) Резниченко.
В общем, неожиданно трезвое решение власти:
1) доверить ключевую область толковому менеджеру,
2) отодвинуть в сторону людей Коломойского.
Осталось прояснить вопрос о взаимоотношениях между мэром Днепра Борисом Филатовым и центральной властью. Улучшатся ли они после того, как его однопартиец возглавит область.
Основной причиной достаточно резкого обострения отношений между Коломойским и Зеленским, вылившиеся в отстранение людей Коломойского от выборов в Кривом Роге и кадровых решений по Днепропетровской области послужило, как ни странно, прошедшее почти незаметно в Украине, объявление дефолта по кредитным обязательствам на сумму на $18,5 млн. американской компании Коломойского Optima 55 Public Square LLC. (штат Кливленд, США). Достаточно спорное с финансовой точки зрения решение (Коломойский теряет около $2 млн. по дефолтной процедуре), оно имеет один серьезный аспект - именно эти объекты недвижимости, находящиеся в собственности Optima 55 Public Square LLC. частично приобретены за счет выведенных, через цепочку подставных счетов. , средств из "Приватбанка", Особенностью является то, что последнее перечисление - перечисление со счетов, которые связывают с фирмами Зеленского. Фактически Коломойский умышленно акцентирует внимание на участие Зеленского в непосредственном выведении денег со счетов "Приватбанка". При этом это делается вне секретной процедуры Делавэрского суда по акту RICO и с
И он бы вошел в историю, и Украина, уже сейчас, получила бы перспективу", - считает Ярош.
К сожалению это всего лишь надежды и мечты. Зеленые человечки не для того захватили власть в Украине.
Это была лишь кость кинутая "зеленой бандой". Ярош такой большой но наивен как ребенок
Якось забули, що "герой" Ярош, на засідання ВР майже не ходив, якихось раціональних законів не запропонував хоча й витратив на "радників" купу державних грошей... Що це взагалі по життю якась мутна особа, про яку нічого соціально-позитивного не відомо...
Те що на Майдані опинився в центрі уваги... То це, як на мій погляд, більше заслуга самої групи "Правий сектор" а не його особисто.
Але герой треба, а якщо нових немає, витягаємо старих, з нафталіну!
А також пояснити чому відсутня активна реакція ЯнеЛоха, на "порушника перемир"я".
Стосовно Медведчука, то той до Росії очевидно прикумився, а стосовно Рабіновича, то цей за ту партію, за яку сало дають! І якби він притерся був до якоїсь "проукраїнської" партії, молов би він язиком прямо протилежне тому, що зараз меле. Приблизно так, якщо порівняти що несе зараз і що несла Королевська, коли притерлась своєю дупою, до дупи баби БздЮлі.
І як на мій розсуд, Ярош теж... готовий будь якої миті, вступити в будь яку партію, будь якої Вони.
Политической ******, его назвали вы, а я лиш предположил. что если счастье "депутатства" подвалит ему еще, так он не откажется, обрадовался же он сотрудничеству своего кореша с ЗЕбильем, значит уже имеем каолицию "Правый сектор&янеЛох"...
Ну и раз уж ви так осведомлены о моральных качествах Яроша, тогда потрудитесь объяснить - с моральной точки зрения - его регулярные прогулы заседаний ВР в бытность депутатства, и отсутствие законопроэктов, невзирая на сотни тысяч гривен налогоплательщиков, потраченных на его депутатских "помощников".
То менше було б Кацманів, Червонків, Бужанських, Бужинських, Гордонів, Менделів,Медведчуків і іншої жидокацапської гнилі!!.