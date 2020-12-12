Ярош підтримав призначення Зеленським свого друга Резніченка головою облдержадміністрації

Командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош підтримав рішення президента Володимира Зеленського призначити головою Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

Про це Ярош написав на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, мій друг, Валентин Резніченко знову очолив ОДА Січеславщини... І слава Богу! Я здивований таким позитивним кроком Зеленського... Невже сталося чудо!) Чув, що й в інших областях України теж готуються гідні кадрові зміни", - написав Ярош.

Командувач УДА також порадив Зеленському низку кроків, які б він з побратимами "безумовно підтримали".

"Якщо б, до цього, Зеленський додав стратегію українського національного державотворення, вийшов би з ганебних "мінських домовленостей", знищив би вплив кремлівськоі шлюхи - медведчука, провів деолігархізацію - ціни б йому не було. І він би увійшов в історію, і Україна, вже зараз, отримала б перспективу", - вважає Ярош.

Нагадуємо, Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка, який вже обіймав цю посаду в 2015-2019 роках.