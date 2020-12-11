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Ярош поддержал назначение Зеленским своего друга Резниченко главой облгосадминистрации

Ярош поддержал назначение Зеленским своего друга Резниченко главой облгосадминистрации

Командующий Украинской добровольческой армией, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош поддержал решение президента Владимира Зеленского назначить главой Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

Об этом Ярош написал на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, мой друг, Валентин Резниченко снова возглавил ОГА Сичеславщини ... И слава Богу! Я удивлен таким положительным шагом Зеленского ... Неужели свершилось чудо!) Слышал, что и в других областях Украины тоже готовятся достойные кадровые изменения", - написал Ярош.

Командующий УДА также посоветовал Зеленскому ряд шагов, которые бы он с побратимами "безусловно поддержали".

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"Если бы, к этому, Зеленский добавил стратегию украинского национального государства, вышел бы из позорных "минских договоренностей", уничтожил бы влияние кремливськои шлюхи - Медведчука, провел деолигархизацию - цены бы ему не было.
И он бы вошел в историю, и Украина, уже сейчас, получила бы перспективу", - считает Ярош.

Напоминаем, Зеленский назначил председателем Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко, уже занимавшего эту должность в 2015-2019 годах.

Ярош поддержал назначение Зеленским своего друга Резниченко главой облгосадминистрации 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) Ярош Дмитрий (314) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3928)


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Топ комментарии
+13
він тихо думає, якби зелю на ялину підвісити.
а знаєте хто був очільником ода між Рєзніченком ?
смішно згадувати...і соромно.
а вам ?
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11.12.2020 21:41
+10
"Если бы, к этому, Зеленский добавил стратегию украинского национального государства, вышел бы из позорных "минских договоренностей", уничтожил бы влияние кремливськои шлюхи - Медведчука, провел деолигархизацию - цены бы ему не было.
И он бы вошел в историю, и Украина, уже сейчас, получила бы перспективу", - считает Ярош.

К сожалению это всего лишь надежды и мечты. Зеленые человечки не для того захватили власть в Украине.

Это была лишь кость кинутая "зеленой бандой". Ярош такой большой но наивен как ребенок
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11.12.2020 22:09
+9
Ти платіжки свої за комунальні дивився? Задоволений ? Чи Оно єсчьо нє научілось, і єму нада дать сто днєй?
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11.12.2020 21:59
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Так зачем он его уволил до этого ? Я думаю вменяемого ответа от вас я не дождусь
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11.12.2020 21:50 Ответить
Чтобы получить вменяемый ответ, для начала надо задать вменяемый вопрос. Итак, кто такой "он"? Кого "его"?
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11.12.2020 21:52 Ответить
Зачем до этого Зеленский уволил Резниченко с поста главы Днепропетровской администрации , чтобы потом его назначить опять на эту должность ?
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11.12.2020 21:54 Ответить
************* ответ - "новая метла по новому метет".
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11.12.2020 22:00 Ответить
Понятно , слился
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11.12.2020 22:02 Ответить
То головне в нього - це "метла", а не "мете".
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12.12.2020 17:23 Ответить
Бо Резніченко - порошенківський.
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12.12.2020 01:58 Ответить
Ярош молодец, зрады не ищет.
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11.12.2020 21:31 Ответить
він тихо думає, якби зелю на ялину підвісити.
а знаєте хто був очільником ода між Рєзніченком ?
смішно згадувати...і соромно.
а вам ?
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11.12.2020 21:41 Ответить
Може й думає, хто зна. От тільки антирейтинг 75% не у Зеленського.
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11.12.2020 21:50 Ответить
Еще не вечер, все у нашого Зельки будет, за наридом не заржавеет..
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11.12.2020 21:53 Ответить
Хто вам сказав ?
Останні вибори показали, що рейтинг ледь сягає 11 %.
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11.12.2020 21:53 Ответить
Ксенія, з усією повагою до вас. В довгі розмірковування і дискусіі не пускаюсь, бо тільки з чергового бану вийшов. Дайте хоч добу на волі побути.
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11.12.2020 21:56 Ответить
Я жодним чином не впливаю на історію ваших обмежень.
Ви головне не нервуйте і не втрачайте людської подоби
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11.12.2020 21:57 Ответить
Рейтинг партії Зеленського. Але не самого Зеленського!
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11.12.2020 21:56 Ответить
Ти платіжки свої за комунальні дивився? Задоволений ? Чи Оно єсчьо нє научілось, і єму нада дать сто днєй?
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11.12.2020 21:59 Ответить
Та ясно. Бояри - суки, а цар - бубочка.
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12.12.2020 17:24 Ответить
Ты экстрасенс?Будем слушать то,что он говорит или то,что ТЫ ДУМАЕШЬ,ЧТО ОН ДУМАЕТ?
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11.12.2020 23:10 Ответить
І Саак молодєц,і Вакарчук,про Лєща з Найомом і казати нічого.
Ярош поддержал назначение Зеленским своего друга Резниченко главой облгосадминистрации - Цензор.НЕТ 9833
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11.12.2020 21:46 Ответить
Он просто знает, что Резниченко не фуфел...
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11.12.2020 21:50 Ответить
нет, кремлевская ты сцилла. ярош в последнее время язык в зад втянул, и сопит сбе в две дыркми, херой хренов. Есть обоснованые подозрения, что он будет как арестович- киздеть не по делу сначала, а потом в десна целовать гринпоца. Задрали эти ссыкливые поцреоты фейсбучные. Воюют- аж гай гудит, языком . Слились многие патриоты, значит такие они патриоты были. Марусю Зверобий с каждым днем все больше уважаю, а ярош все меньше и меньше заслуживает просто даже внимания.
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11.12.2020 23:24 Ответить
Ну и молодец, я рад за тебя.
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11.12.2020 23:29 Ответить
Зеленский тоже Ермака другом считает, люби друзья везде
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11.12.2020 21:45 Ответить
А вот Лесника он совсем не знал. Как-то не пересекались.
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11.12.2020 21:55 Ответить
да.... І Сашка Білого теж... та ну кого він міг знати. він же ж ....артіст... там же своя спєцифіка...
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11.12.2020 22:17 Ответить
Ярош а ти харашо приліпив свою візитку на ЗЕленого лоба?
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11.12.2020 21:47 Ответить
Валентин Резниченко занимал эту должность при президентстве Петра Порошенко и считался самым эффективным губернатором страны.

На местных выборах Резниченко возглавил список партии "Пропозиция" в облсовет. Партия заняла третье место, уступив только "слугам" и ОПЗЖ.

За лидерство в облсовете и губернаторство в Днепропетровской области боролись люди Коломойского и, судя по всему, проиграли.

Подозреваю, что важную роль в этом назначении сыграл Юрий Голик, занимающийся президентской программой "Большое строительство", который в те времена был формально советником (а по сути заместителем) Резниченко.

В общем, неожиданно трезвое решение власти:
1) доверить ключевую область толковому менеджеру,
2) отодвинуть в сторону людей Коломойского.

Осталось прояснить вопрос о взаимоотношениях между мэром Днепра Борисом Филатовым и центральной властью. Улучшатся ли они после того, как его однопартиец возглавит область.
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11.12.2020 21:47 Ответить
Это гринпоц решил бене соли под хвост насыпать, а лучше всего это будет- отправить людей в руководство области, которые при Порохе были на хорошем счету.
Основной причиной достаточно резкого обострения отношений между Коломойским и Зеленским, вылившиеся в отстранение людей Коломойского от выборов в Кривом Роге и кадровых решений по Днепропетровской области послужило, как ни странно, прошедшее почти незаметно в Украине, объявление дефолта по кредитным обязательствам на сумму на $18,5 млн. американской компании Коломойского Optima 55 Public Square LLC. (штат Кливленд, США). Достаточно спорное с финансовой точки зрения решение (Коломойский теряет около $2 млн. по дефолтной процедуре), оно имеет один серьезный аспект - именно эти объекты недвижимости, находящиеся в собственности Optima 55 Public Square LLC. частично приобретены за счет выведенных, через цепочку подставных счетов. , средств из "Приватбанка", Особенностью является то, что последнее перечисление - перечисление со счетов, которые связывают с фирмами Зеленского. Фактически Коломойский умышленно акцентирует внимание на участие Зеленского в непосредственном выведении денег со счетов "Приватбанка". При этом это делается вне секретной процедуры Делавэрского суда по акту RICO и с
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11.12.2020 23:28 Ответить
Ярош ніколи не був занадто принциповим в питаннях політики. Від нього завжди хотіли непримиренної боротьби, а він... договороздатний. З боку президента люто розумний хід - перестати спиратись виключно на проросійське лоббі і підгодувати своїх вічно голодних опонентів.
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11.12.2020 22:00 Ответить
кхм... перепрошую... невже вовка почав читати FB? Може й ЦЗ? Вова, от3,14здь єрмака(pls)..командіровка субчіка до (навіть) не зони, а банального ізолятора, була б як пілюлька аспіріну на сон... а братва вже розбереться.. і певен.. по чєсному. ...ти ж знаєш - просто хто-то на себе до-уя взяв, і взяв те що йому не належить. ти ж знаєшєш. ми знаєм. да всі, в а-ує....якшо чєсно... ну звісно ж ...тобі рєшать...
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11.12.2020 22:07 Ответить
"Если бы, к этому, Зеленский добавил стратегию украинского национального государства, вышел бы из позорных "минских договоренностей", уничтожил бы влияние кремливськои шлюхи - Медведчука, провел деолигархизацию - цены бы ему не было.
И он бы вошел в историю, и Украина, уже сейчас, получила бы перспективу", - считает Ярош.

К сожалению это всего лишь надежды и мечты. Зеленые человечки не для того захватили власть в Украине.

Это была лишь кость кинутая "зеленой бандой". Ярош такой большой но наивен как ребенок
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11.12.2020 22:09 Ответить
Ой, Вы меня опередили...
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11.12.2020 22:16 Ответить
да... може Ви й праві... інколи хочється просто... вірити в людей...se la vie...
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11.12.2020 22:39 Ответить
Это у него скорее стёб такой.
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12.12.2020 14:19 Ответить
Эх Ярош -... "Если бы, к этому, Зеленский добавил стратегию украинского национального государства, ..." Не хочется Вас расстраивать, но мне кажется, у зели и его кукловодов совершенно другие планы...
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11.12.2020 22:13 Ответить
И он, более чем достаточно, проявил себя, чтобы это доказать...
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11.12.2020 22:15 Ответить
еще разок ответь себе самому, ботяра)
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11.12.2020 22:50 Ответить
что тоже купили ?
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11.12.2020 22:17 Ответить
говно слівается
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11.12.2020 22:20 Ответить
Ту-лу-ла-ту-лу-лу-ту-ту-ту-лу-ла в голове моей замкнуло ла-а!
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11.12.2020 22:24 Ответить
ну, зеля Журавля вбив. А ярош - це хто?
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11.12.2020 23:27 Ответить
Очевидно той, хто до тебе в страшних снах приходить...
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12.12.2020 00:21 Ответить
******* українці собі, в своїй уяві кумирів створювати...
Якось забули, що "герой" Ярош, на засідання ВР майже не ходив, якихось раціональних законів не запропонував хоча й витратив на "радників" купу державних грошей... Що це взагалі по життю якась мутна особа, про яку нічого соціально-позитивного не відомо...
Те що на Майдані опинився в центрі уваги... То це, як на мій погляд, більше заслуга самої групи "Правий сектор" а не його особисто.
Але герой треба, а якщо нових немає, витягаємо старих, з нафталіну!
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11.12.2020 23:40 Ответить
"Втомленний", ну точно не тобі розмірковувати на тему "Хто такий Ярош". Соціально-позитивного? Ну це для кого як. Для мене, наприклад, вбивати кацапів - це соціально-позитивних вид діяльності, а для тебе, я так розумію, ні.
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12.12.2020 00:18 Ответить
А Ярош, зараз кацапів вбиває? А можна з цього місця по детальніше, де саме, скільки вже вбив...
А також пояснити чому відсутня активна реакція ЯнеЛоха, на "порушника перемир"я".
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12.12.2020 09:20 Ответить
А ты, тваридло, не знаєш хто і коли зняв ДУК з лінії фронту? Знаєш, але продовжуєш гавкати. Але не плекай надій, кацариле, ДУК існує, і Ярош лишається його командувачем. А чим займається ДУК? Так підвищенням своєї бойової та політичної підготовки, так що бійся виродку.
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13.12.2020 15:32 Ответить
Подбай про своє здоров"я, полікуй нерви, звернись до психіатра, бач як агресивно ти реагуєш на зауваження опонента. Тебе обов"язково вилікують...
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13.12.2020 17:30 Ответить
як би там не було але Ярош все -таки не Медведчук і не Рабіновіч..
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12.12.2020 00:26 Ответить
Якщо згадати, скільки українських "політиків" перетанцювали політичних партій прямо протилежної ідеології, а частина взагалі починали з компартії і комсомолу....... То хамелеон, із своїми здібностями перефарбовуватись, просто відпочиває!
Стосовно Медведчука, то той до Росії очевидно прикумився, а стосовно Рабіновича, то цей за ту партію, за яку сало дають! І якби він притерся був до якоїсь "проукраїнської" партії, молов би він язиком прямо протилежне тому, що зараз меле. Приблизно так, якщо порівняти що несе зараз і що несла Королевська, коли притерлась своєю дупою, до дупи баби БздЮлі.
І як на мій розсуд, Ярош теж... готовий будь якої миті, вступити в будь яку партію, будь якої Вони.
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12.12.2020 09:35 Ответить
Рекомендую это сказать Ярошу в глаза, что вы обозвали его политической ******. Адресок дать?
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12.12.2020 11:29 Ответить
А вы адвокат Яроша? Или кто? Раз рекомендуете...
Политической ******, его назвали вы, а я лиш предположил. что если счастье "депутатства" подвалит ему еще, так он не откажется, обрадовался же он сотрудничеству своего кореша с ЗЕбильем, значит уже имеем каолицию "Правый сектор&янеЛох"...

Ну и раз уж ви так осведомлены о моральных качествах Яроша, тогда потрудитесь объяснить - с моральной точки зрения - его регулярные прогулы заседаний ВР в бытность депутатства, и отсутствие законопроэктов, невзирая на сотни тысяч гривен налогоплательщиков, потраченных на его депутатских "помощников".
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12.12.2020 17:06 Ответить
А МОЖЕТ ПРОСТО БОЛЬШАЯ ИГРА ПЕРЕХОДИТ НА БОЛЕЕ ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ !?)
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12.12.2020 08:12 Ответить
Ярошу респект, побільше б таких людей в Україні!
То менше було б Кацманів, Червонків, Бужанських, Бужинських, Гордонів, Менделів,Медведчуків і іншої жидокацапської гнилі!!.
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12.12.2020 09:25 Ответить
Изобилие патриотов тоже не есть корошо. Я отлично помню как грызня и борьба патриотов между собой ещё в 90-х позволила стать президентом Кучме. Все эти лукьяненки, горыни и т. д. начали создавать свои карманные партии и "тянуть одеяло на себя". В результате мы получили "многовекторную" Украину Кучмы.
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12.12.2020 10:17 Ответить
 
 