Ярош поддержал назначение Зеленским своего друга Резниченко главой облгосадминистрации

Командующий Украинской добровольческой армией, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош поддержал решение президента Владимира Зеленского назначить главой Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

Об этом Ярош написал на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, мой друг, Валентин Резниченко снова возглавил ОГА Сичеславщини ... И слава Богу! Я удивлен таким положительным шагом Зеленского ... Неужели свершилось чудо!) Слышал, что и в других областях Украины тоже готовятся достойные кадровые изменения", - написал Ярош.

Командующий УДА также посоветовал Зеленскому ряд шагов, которые бы он с побратимами "безусловно поддержали".

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"Если бы, к этому, Зеленский добавил стратегию украинского национального государства, вышел бы из позорных "минских договоренностей", уничтожил бы влияние кремливськои шлюхи - Медведчука, провел деолигархизацию - цены бы ему не было.

И он бы вошел в историю, и Украина, уже сейчас, получила бы перспективу", - считает Ярош.

Напоминаем, Зеленский назначил председателем Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко, уже занимавшего эту должность в 2015-2019 годах.