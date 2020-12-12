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Новини Санкції Росії проти України
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Росія запровадила санкції проти "слуг народу"

Росія запровадила санкції проти

Російська Федерація розширила список санкцій проти України, включивши до нього народних депутатів України від партії "Слуга народу".

Про це йдеться в додатку до постанови уряду РФ від 7 грудня, опублікованому на офіційному інтернетпорталі правової інформації Росії, повідомляє Цензор.НЕТ.

У список додали, зокрема, спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, його першого заступника Руслана Стефанчука, главу делегації України в ПАРЄ Єлизавету Ясько, депутатів СН Андрія Геруса, Олександра Качура, Максима Бужанського, Ольгу Василевську-Смаглюк, позафракційного депутата Гео Лероса.

Всього оновлений список громадян України, проти яких в Росії введені санкції, містить 849 імен і займає 72 сторінки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарія ввела санкції проти Лукашенка і 14 білоруських чиновників

росія (65098) санкції (11816) Герус Андрій (446) Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2812) Стефанчук Руслан (758) Бужанський Максим (103) Василевська-Смаглюк Ольга (67) Качура Олександр (170) Єлизавета Ясько (79) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+102
Дэрмака то забыли? Палятся однако.
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12.12.2020 00:32
+73
Обычное прикрытие агента.
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12.12.2020 00:45
+65
Як так? Проти своїх агентів?
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12.12.2020 00:27
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Як своїх Кремлядськи- - типу працюйте актвніше. Так собаки мітять своє місце. Головна мітка на Разумкові , а то так- шавки.
Так снайпери разом з декільеома вбивають ОДНОГО головного - РАЗУМКОВ ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНА КРНСЕРВА .
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12.12.2020 17:18 Відповісти
Я вже нічого не розумію...
Тепер хто проти СН, той за путіна?
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12.12.2020 09:17 Відповісти
Або за його напарника з передвиборчих плакатів, що висіли по всій Україні весною 2019 року.
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12.12.2020 09:36 Відповісти
О, опять зедебил с полными штанами.
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12.12.2020 14:17 Відповісти
многоходовочка) і це добре. хоча дивно, що в списку посіпаки коломойського, який пропонував продатись росії.
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12.12.2020 09:45 Відповісти
складывается устойчивое впечатление, то расия хочет скрыть за "санкциями" свою агентуру... правда, слава Богу, украинцам уже не надо лапшу вешать на уши и за "вирусолога" мертвечука, и за поборника руцкага мира бужанского и за прочих, с которых фиговый лист спал, а там они уже не знают - хвастаться им своим "достоянием", или жаловаться на него...
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12.12.2020 09:48 Відповісти
хотя ссынарыст быканов - если бы у него кроме ручки мозги были - уже давно бы разложил все по полочкам...
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12.12.2020 09:50 Відповісти
Попасти в цей список - це все одно що отримати медаль "За відвагу".
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12.12.2020 09:58 Відповісти
Росія увела санкції проти "слуг народу" - Цензор.НЕТ 4678Це ви про що, про оце?
"Слуга народа" Бужанский назвал родителей школьников "долбо**бами"
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12.12.2020 10:32 Відповісти
Росія увела санкції проти "слуг народу" - Цензор.НЕТ 7731
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12.12.2020 10:38 Відповісти
Росія увела санкції проти "слуг народу" - Цензор.НЕТ 9572
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12.12.2020 10:42 Відповісти
Росія увела санкції проти "слуг народу" - Цензор.НЕТ 9301
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12.12.2020 10:44 Відповісти
Росія увела санкції проти "слуг народу" - Цензор.НЕТ 1582
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12.12.2020 10:45 Відповісти
Чи оце Г+Г? Росія увела санкції проти "слуг народу" - Цензор.НЕТ 3645
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12.12.2020 10:47 Відповісти
що це за гей-пара? Чому у шмарклі такий закоханий погляд?
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12.12.2020 13:34 Відповісти
Секса наверно хочет. Ахахаха ор.
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12.12.2020 16:17 Відповісти
то есть шмаркля половая попрошайка?)
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13.12.2020 01:31 Відповісти
Уже не половая а раздутая. Видать кормят хорошо.
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13.12.2020 08:52 Відповісти
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13.12.2020 09:57 Відповісти
Прикриття своїх агентів впливу.
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12.12.2020 09:59 Відповісти
Санкции против слуг уродца, ну, ладно ок.А в чем заключаются эти санкции?замороженные счета в Сбербанке россии 😄?Или запрете поехать на россию попить боярышника 😄? Хоспади, в исполнении россии это звучит " я мстю и мстя моя ужасна"
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12.12.2020 10:03 Відповісти
Ужасная месть - они теперь не смогут в маскве покупать лапти и балалайки!
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12.12.2020 10:45 Відповісти
Будут растлевать российский младенцев и орать что это все Украина виновата.

Вот такие санцкции. Это как с продуктами питания из Европы - тракторами передавили. И типа отличились умом.
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13.12.2020 09:16 Відповісти
Ну, хіба що Лерос їм не до вподоби. А все інше ... Взяли своїх агентів під прикриття.
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12.12.2020 10:29 Відповісти
Вижу здесь только Лероса и Ясько, остальные для прикрытия, одуревшая и отупевшая кремлевская хунта не догоняет, что украинский народ открыл миру зверинное рыло террористов.
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12.12.2020 10:42 Відповісти
Росія увела санкції проти "слуг народу" - Цензор.НЕТ 4027
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12.12.2020 10:46 Відповісти
Ну прежде всего - это семейка самого потерпевшего
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12.12.2020 10:56 Відповісти
Спорите о чём то...
А ответ очень простой: "Денег нет, но вы держитесь!". Вот и включили своих агентов в список, что бы ***** не тревожили =)
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12.12.2020 10:47 Відповісти
В списках нет оппожопников,Ермака и никого из Офиса президента ,а также Ахметова , Коломойского , Дубинского и почему-то Кличко, но включен Пинчук и зачем-то пророссийские кадры Бужанский , Мураев, Балицкий.
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12.12.2020 11:18 Відповісти
Пінчук перший серед олігархів , котрий дав доступ на свої канали опозиції та критиці ЗЕлених. В той час він дає багато часу разумкову ( ну типа деморкатично) - так вони ДІМОЧКУ РАЗУМКОВА й просовують .
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12.12.2020 17:58 Відповісти
Медведчука забыли???
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12.12.2020 11:30 Відповісти
Не ново.
Ввели санкції проти Гео Лероса та замаскували це купою бужанських
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12.12.2020 11:58 Відповісти
Схоже будуть валить віслюка.......А біленький та пухнастий Разумков буде "патріотом"..
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12.12.2020 12:05 Відповісти
Як це? Ета же наші мальчікі (і дєвачкі), як кажуть на данбасі про сепарів. Тепер слуги расєйського народу будуть працювати під прикриттям, а нелох щодня хвалитиметься цими санкціями, здаючи Україну путєну.
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12.12.2020 12:12 Відповісти
а против агентов рф, то есть партии ес, не ввела.
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12.12.2020 12:13 Відповісти
Це щоб дурники вважали, що Слуги -вороги РФ, а ЄС - навпаки. Це вже раз спрацювало в 2019 році. Може ще раз спрацювати, бо було гарно насрано в голову бідних людей спільними зусиллями: і олігархами, і рашистами. Персонально для тебе: в тому списку сотні людей і ЄС давно там
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12.12.2020 13:00 Відповісти
Всё правильно ты написал. только с небольшими поправками и сам себе лишь о себе.
на вот прочти себе как верно: Це щоб дурники вважали, що Слуги - ДРУЗІ РФ, а ЄС - навпаки. Це вже раз спрацювало в 2019 році. Може ще раз спрацювати, бо було гарно насрано в голову бідних людей спільними зусиллями: і олігархами, і рашистами. Персонально для тебе: в тому списку сотні людей і СН давно там."
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12.12.2020 14:44 Відповісти
Г-ги...То вони так їм рейтинг піднімають?
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12.12.2020 12:20 Відповісти
шо делают эти рашисты! прямо волки какие то! все самое святое похерили! а чего ж агента козыря забыли? палитесь?
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12.12.2020 12:28 Відповісти
Операция по глубокому внедрению. Лепят образ врага РФ.
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12.12.2020 12:32 Відповісти
хворі люди. На расєє епідемія рашизму головного мозку. Схоже, це вірусне
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12.12.2020 12:51 Відповісти
вести из дурдома
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12.12.2020 13:01 Відповісти
ВСЕ! 95 ласти зкинув? Тепер на роялі - тільки в Україні і ЕС.
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12.12.2020 13:30 Відповісти
Росія увела санкції проти "слуг народу" - Цензор.НЕТ 4169
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12.12.2020 13:56 Відповісти
Как же так,а санкции против Порошенка?Или он свой?
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12.12.2020 14:25 Відповісти
вот же наркоманы российские))) у них там наверное разные группы влияния за включение в санкционные списки. Где Ясько и Лерос, а где Бужанский и Василевская-Смаглюг...
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12.12.2020 17:01 Відповісти
Це попередження для Разумкова , розбавлене качурами й примазане Леросами - працювати, як домовлялись, коли він політтехноложив на виборах Вовку. В Кремлі розуміли хоч якусь демократичність в Україні- ПАРЛАМЕНТСЬКО- президентській, й розуміли що Буратіно довго не втримається , то хто стане головним?
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12.12.2020 17:48 Відповісти
Самый лучший вариант отмазать свою агентуру - ввести против неё безпонтовые "санкции"...
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12.12.2020 17:21 Відповісти
а заодно й публічне попередження послати )) ось МЗС зараз роздуває своїми протестами смішними ... Доречі , як не повірити Пінтковсьому - БО ДЕ ЄРМАК? ДЕ ТАТРОВ? Вони помітили ВР - як наступну владу після спалення Зеленскього. Послухайте апостроф з Піонтковьким - він вважає що позиція Резнікова та Данілова з данилюком перемагає... https://www.youtube.com/watch?v=k3XNIL3Eox4&feature=emb_logo
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12.12.2020 17:53 Відповісти
Если уже Бужанский попал в санкционный список РФ, то скоро там окажется и известный "украинский журналист и политик" Шарий.
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12.12.2020 17:47 Відповісти
Шарій працює на повалення ЗЕленськго а не на повалення ВР під Разумковим
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12.12.2020 17:55 Відповісти
якщо ясніше сказати- Кремль почав окучувати Разумкова - бужанські то відволікаюча масовка
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12.12.2020 17:59 Відповісти
Шарий, как и любая содержанка, без разрешения в туалет не пойдет. "Работает", блин, "он".
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12.12.2020 18:05 Відповісти
Весь цвет зеленого непотреба решили прикрыть своими "санкциями"? Хоть сколько-нибудь вменяемых людей среди этого списка, я так понимаю, нет.
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12.12.2020 17:59 Відповісти
дивне прямолінійне сприйняття крем@лядських висерів
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12.12.2020 18:02 Відповісти
По-моему только так и надо воспринимать. Банально прикрыть и сделать из них "врагов России", чтобы дать возможность немного побаловаться здесь в "великих патриотов Украины", при этом ими не являясь.
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12.12.2020 18:09 Відповісти
запретят ездить на курорты Баренцевого моря
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12.12.2020 18:30 Відповісти
Российская Федерация расширила санкционный список против Украины, включив в него народных депутатов Украины от партии "Слуга народа" Источник: https://censor.net/ru/n3236548

ЩОБ НЕ ПАЛИТИ СВОЇХ АГЕНТІВ ВПЛИВУ В УКРАЇНІ
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12.12.2020 19:06 Відповісти
Корупція зросла, держпідприємства збиткові, інвестори тікають, країною керують клоуни, держрезерв з'їли миші, а з бюджету зникли 300 млрд. грн?
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12.12.2020 22:51 Відповісти
Росія запровадила санкції проти "слуг народу" - Цензор.НЕТ 5703
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12.12.2020 23:08 Відповісти
Ніхто мене не змінить в моїй думці що найлютіший ворог **** і свинособачої імперії це Порошенко. Жодні фуфлижні санкції чи імітації санкцій. Все то мішура і пук в калюжу. Є Мазепа, Бандера і Порошенко. Ці трі постаті равноцінні в масштабі ненависті яку генерують їхні імена серед всіх особин свинособачої породи. Ніхто їх не перевершить. Все інше несуттєве.
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12.12.2020 23:57 Відповісти
Обісрацця!!!!!
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13.12.2020 00:12 Відповісти
А Зеля так старался! - Ведь там его основная аудитория после президентства, в сраше т.е.
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13.12.2020 01:18 Відповісти
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13.12.2020 09:07 Відповісти
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