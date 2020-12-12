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Росія запровадила санкції проти "слуг народу"
Російська Федерація розширила список санкцій проти України, включивши до нього народних депутатів України від партії "Слуга народу".
Про це йдеться в додатку до постанови уряду РФ від 7 грудня, опублікованому на офіційному інтернетпорталі правової інформації Росії, повідомляє Цензор.НЕТ.
У список додали, зокрема, спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, його першого заступника Руслана Стефанчука, главу делегації України в ПАРЄ Єлизавету Ясько, депутатів СН Андрія Геруса, Олександра Качура, Максима Бужанського, Ольгу Василевську-Смаглюк, позафракційного депутата Гео Лероса.
Всього оновлений список громадян України, проти яких в Росії введені санкції, містить 849 імен і займає 72 сторінки.
Топ коментарі
+102 Pavel Preobrazhenskiy
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+73 Garry Grant
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Так снайпери разом з декільеома вбивають ОДНОГО головного - РАЗУМКОВ ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНА КРНСЕРВА .
Тепер хто проти СН, той за путіна?
"Слуга народа" Бужанский назвал родителей школьников "долбо**бами"
Вот такие санцкции. Это как с продуктами питания из Европы - тракторами передавили. И типа отличились умом.
А ответ очень простой: "Денег нет, но вы держитесь!". Вот и включили своих агентов в список, что бы ***** не тревожили =)
Ввели санкції проти Гео Лероса та замаскували це купою бужанських
на вот прочти себе как верно: Це щоб дурники вважали, що Слуги - ДРУЗІ РФ, а ЄС - навпаки. Це вже раз спрацювало в 2019 році. Може ще раз спрацювати, бо було гарно насрано в голову бідних людей спільними зусиллями: і олігархами, і рашистами. Персонально для тебе: в тому списку сотні людей і СН давно там."
ЩОБ НЕ ПАЛИТИ СВОЇХ АГЕНТІВ ВПЛИВУ В УКРАЇНІ