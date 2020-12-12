Росія запровадила санкції проти "слуг народу"

Російська Федерація розширила список санкцій проти України, включивши до нього народних депутатів України від партії "Слуга народу".

Про це йдеться в додатку до постанови уряду РФ від 7 грудня, опублікованому на офіційному інтернетпорталі правової інформації Росії, повідомляє Цензор.НЕТ.

У список додали, зокрема, спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, його першого заступника Руслана Стефанчука, главу делегації України в ПАРЄ Єлизавету Ясько, депутатів СН Андрія Геруса, Олександра Качура, Максима Бужанського, Ольгу Василевську-Смаглюк, позафракційного депутата Гео Лероса.

Всього оновлений список громадян України, проти яких в Росії введені санкції, містить 849 імен і займає 72 сторінки.

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