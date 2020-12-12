Россия ввела санкции против "слуг народа"
Российская Федерация расширила санкционный список против Украины, включив в него народных депутатов Украины от партии "Слуга народа".
Об этом говорится в приложении к постановлению правительства РФ от 7 декабря, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации России, сообщает Цензор.НЕТ.
В список добавили, в частности, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, его первого заместителя Руслана Стефанчука, главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько, депутатов СН Андрея Геруса, Александра Качуру, Максима Бужанского, Ольгу Василевскую-Смаглюк, внефракционного депутата Гео Лероса.
Всего обновленный список граждан Украины, против которых в России введены санкции, содержит 849 имен и занимает 72 страницы.
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Так снайпери разом з декільеома вбивають ОДНОГО головного - РАЗУМКОВ ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНА КРНСЕРВА .
Тепер хто проти СН, той за путіна?
"Слуга народа" Бужанский назвал родителей школьников "долбо**бами"
Вот такие санцкции. Это как с продуктами питания из Европы - тракторами передавили. И типа отличились умом.
А ответ очень простой: "Денег нет, но вы держитесь!". Вот и включили своих агентов в список, что бы ***** не тревожили =)
Ввели санкції проти Гео Лероса та замаскували це купою бужанських
на вот прочти себе как верно: Це щоб дурники вважали, що Слуги - ДРУЗІ РФ, а ЄС - навпаки. Це вже раз спрацювало в 2019 році. Може ще раз спрацювати, бо було гарно насрано в голову бідних людей спільними зусиллями: і олігархами, і рашистами. Персонально для тебе: в тому списку сотні людей і СН давно там."
ЩОБ НЕ ПАЛИТИ СВОЇХ АГЕНТІВ ВПЛИВУ В УКРАЇНІ