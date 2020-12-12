Россия ввела санкции против "слуг народа"

Российская Федерация расширила санкционный список против Украины, включив в него народных депутатов Украины от партии "Слуга народа".

Об этом говорится в приложении к постановлению правительства РФ от 7 декабря, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации России, сообщает Цензор.НЕТ.

В список добавили, в частности, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, его первого заместителя Руслана Стефанчука, главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько, депутатов СН Андрея Геруса, Александра Качуру, Максима Бужанского, Ольгу Василевскую-Смаглюк, внефракционного депутата Гео Лероса.

Всего обновленный список граждан Украины, против которых в России введены санкции, содержит 849 имен и занимает 72 страницы.

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