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Новини Коронавірус і карантин
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"Фіктивна довідка про ПЛР-тест - це кримінальний злочин", - Степанов

Громадянам варто повідомляти про лабораторії, які видають фіктивні довідки, в МОЗ і правоохоронні органи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Степанов повідомив на брифінгу, відповідаючи на запитання, як діятиме МОЗ у разі встановлення фактів видачі окремими лабораторіями фіктивних довідок щодо негативного тесту ПЛР

"Фіктивна довідка щодо ПЛР-тесту – це кримінальний злочин. Якщо ми дізнаємося, що якась лабораторія видає такі фіктивні довідки, то відразу будемо звертатися до правоохоронних органів. І зрозуміло, що (будуть проводитися дії. – Ред.) щодо перевірки ліцензійних умов роботи цієї лабораторії", - зазначив Степанов.

Він закликав громадян, якщо їм стануть відомі такі факти щодо видачі подібних фіктивних довідок, звертатися у МОЗ і у правоохоронні органи та інформувати про це.

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Також міністр звернувся до людей, які розмірковують щодо того, чи купити таку фіктивну довідку на час подорожі чи для якихось інших речей.

"По-перше, коли ви купуєте таку довідку, ви платите за неї кошти, і мені здається, що краще все ж таки зробити тест і чітко усвідомлювати, що ви не хворієте на коронавірусну хворобу, бо це точно потрібно для вашого здоров’я. Окрім того, якщо ви візьмете таку довідку і поїдете за кордон, і там виявиться, що вона фіктивна, або виявляться інші обставини, щодо того, як ви отримали цю довідку, це може просто викликати у вас великі проблеми за кордоном. Бо там інколи, на відміну від нас, вони (влада інших країн. – Ред.) достатньо суворо відносяться до виконання законів", - зазначив Степанов.

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Да ну,ложь в декларации-таковой,не является.
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12.12.2020 15:40
+11
А фіктивний диплом виша ??? А подвійне громадянство?? Таких питань в Україні безліч !!)))
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12.12.2020 15:44
+9
А продажа из Госрезерва масок в Китай и последующая их закупка в Китае, в т.ч. через "Эпицентр" с продажей собственному нарiду по 10-кратным ценам- это забота о 73% того самого нарiда.
"Фиктивная справка о ПЦР-тесте - это уголовное преступление", - Степанов - Цензор.НЕТ 6997
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12.12.2020 15:43
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а кто там в Казахстан с такой справкой ездил.

Можна уже сажать?
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12.12.2020 15:39 Відповісти
Да ну,ложь в декларации-таковой,не является.
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12.12.2020 15:40 Відповісти
Справок вже десятки тисяч, хвиля тільки почалася(
А декларація, то святе, не займайте, НІЗЗЯ!
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12.12.2020 15:44 Відповісти
Там веником махать!
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12.12.2020 15:57 Відповісти
Тоді першим йде той міністр, який зганьбився у Казахстані. Він є маркером
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12.12.2020 15:41 Відповісти
не хочется сильно расстраивать степашку....но любая брехня или поддтасовка фактов или цифр... на гос должности - это тоже преступление...
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12.12.2020 15:43 Відповісти
а он не наказуем. он цифр и букофф пока не знает. их они будут проходить на следующем курсе трускавца )
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12.12.2020 15:45 Відповісти
А продажа из Госрезерва масок в Китай и последующая их закупка в Китае, в т.ч. через "Эпицентр" с продажей собственному нарiду по 10-кратным ценам- это забота о 73% того самого нарiда.
"Фиктивная справка о ПЦР-тесте - это уголовное преступление", - Степанов - Цензор.НЕТ 6997
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12.12.2020 15:43 Відповісти
А фіктивний диплом виша ??? А подвійне громадянство?? Таких питань в Україні безліч !!)))
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12.12.2020 15:44 Відповісти
Що не продається у моїй (нашій) країні?

Мені здається, що продається геть усе!

Бидло ***... (с)
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12.12.2020 15:47 Відповісти
Зелена пліснява Україну оптом продає і нічого 73%-вий лохторат задоволен !!))
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12.12.2020 15:55 Відповісти
тесты в 30-40% случаев врут, то есть фиктивный тест - это нормально, а как может быть фиктивной справка на фиктивный тест? справка настоящая
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12.12.2020 15:44 Відповісти
А фіктивна декларація на мільйони то так, штраф 51грн.
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12.12.2020 15:46 Відповісти
Поддельные? Да вы що, да не може бути.
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12.12.2020 15:48 Відповісти
Все що продається в переходах ,то натур продукт ,жодної фальсіфікаціі !!)))
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12.12.2020 15:53 Відповісти
Тестування ПЛР-тестами, які в принципі нездатні знаходити якийсь вірус, є кримінальним злочином. Визначення діагнозу "ковід-19" за ними (або й без них, а лише за "підозрілими симптомами") з отриманням доплат за них є кримінальним злочином. Закатування грошей з ковідного фонду в асфальт є кримінальним злочином. Продаж мільйонів масок на початку пандемії є кримінальним злочином. Масові закупівлі апаратів ШВЛ, які при ковідній пневмонії вбивають, є кримінальним злочином. Позбавлення людей засобів для існування через ЛОХдауни є кримінальним злочином. Нехтування рішенням Конституційного Суду від 28 серпня 2020 року є кримінальним злочином.

Степанов, ти разом з Ляшком, Радуцьким і Шмигалем на 10 пожиттєвих строків заробив уже.
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12.12.2020 15:50 Відповісти
"Фиктивная справка о ПЦР-тесте - это уголовное преступление", - Степанов - это намёк на то, что количество заражённых резко уменьшится?
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12.12.2020 15:50 Відповісти
И это о тестах которые, сами по себе, уже фикция.

Сообщи о фиктивных справках по фиктивным тестам фиктивным статистикам, заложи товарища и получи в подарок маску и продление "пандемии".
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12.12.2020 15:50 Відповісти
это уголовное преступление", - Степанов

И шо б я видел тебя из-за угла, на одной ноге, с одним глазом! *)
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12.12.2020 15:54 Відповісти
А закупка фуфловых тестов с вероятным результатом правдивости 30 процентов не преступление! начни с себя,умник!
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12.12.2020 15:56 Відповісти
А платнi тести це не злочин?
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12.12.2020 15:56 Відповісти
И как наказывать?
Суд подделкой признает только документы государственных органов с гербовой печатью.
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12.12.2020 16:00 Відповісти
ха.. а фиктивная сводка за сутки заболевших и умерших это не уголовная ответственность !?
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12.12.2020 16:06 Відповісти
Шикарно: "Там иногда, в отличие от нас, они (власти других стран. -Ред.) достаточно строго относятся к исполнению законов", - отметил Степанов."
В ОТЛИЧИЕ ОТ НАС ...
👏👏👏
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12.12.2020 16:08 Відповісти
Сами ПЦР-тесты, которые реагируют на все коронавирусы(более40) и антитела - преступление.
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12.12.2020 16:10 Відповісти
Не устали врать? Какой ПЦР тест реагирует на антитела? И давайте ссылку на публикацию, где ПЦР тест реагирует на все коронавирусы.
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12.12.2020 17:37 Відповісти
На самом тесте написано.
"Фіктивна довідка про ПЛР-тест - це кримінальний злочин", - Степанов - Цензор.НЕТ 1873
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12.12.2020 19:04 Відповісти
Так вот, российский сказочник, там используются реагенты для опр. вирусов, подобных SARS-CoV. Коронавирусы подобные SARS-CoV - Это ДВА штамма коронавируса:
1. SARS-CoV-2 - это штамм Балтимор, вызывает ковид-19.
2. SARS-CoV-1 - это штамм, вызвавший вспышку SARS в 2002-2004 годах.
С первым Вашим враньем разобрались. Теперь отвечайте на вопрос "Какой ПЦР тест реагирует на антитела?"
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12.12.2020 20:10 Відповісти
Тебе за нагнетание паники Степанов и Ляшко платят?))
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12.12.2020 20:29 Відповісти
Так, очевидно, что по второй части вранья Вам ответить нечего...
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12.12.2020 21:08 Відповісти
Тебя в гугле забанили? Полно информации про это.
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12.12.2020 21:50 Відповісти
Ты жалок.
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12.12.2020 21:55 Відповісти
И это говорит, боящийся типичного простудного заболевания и не снимающий намордник даже во время сна)
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12.12.2020 22:54 Відповісти
Кто там с тобой говорит, рассказывай своему психиатру. Ему же можешь и фантазии свои рассказать.
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12.12.2020 23:09 Відповісти
Вот мразь
А фальсификация статистики эпидемии это не уголовное преступление?
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12.12.2020 16:11 Відповісти
А что по поводу статистики по COVID-19??Всё ок?Наказывать некого и не за что?
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12.12.2020 16:24 Відповісти
стєпанов-тупе, ссучене чьмо.
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12.12.2020 17:37 Відповісти
значить за фіктивні декларації для корумпованої влади нема криміналу,а за це є,щось тут не клеїться..
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12.12.2020 17:43 Відповісти
А що тоді фіктивному міністру світе?
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12.12.2020 18:03 Відповісти
тогда криклий должен сесть за подделку теста
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12.12.2020 18:22 Відповісти
А якщо, наприклад, в одній лабораторії результат позитивний, людина йде в іншу і там отримує негативний.

По-перше, який з них тоді є правдивим ?
І хто має понести ту кримінальну відповідальність: лабораторія чи виробник тестів ?
Хоча в Україні, напевне, звинуватять пацієнта.
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13.12.2020 04:34 Відповісти
 
 