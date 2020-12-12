"Фіктивна довідка про ПЛР-тест - це кримінальний злочин", - Степанов
Громадянам варто повідомляти про лабораторії, які видають фіктивні довідки, в МОЗ і правоохоронні органи.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Степанов повідомив на брифінгу, відповідаючи на запитання, як діятиме МОЗ у разі встановлення фактів видачі окремими лабораторіями фіктивних довідок щодо негативного тесту ПЛР
"Фіктивна довідка щодо ПЛР-тесту – це кримінальний злочин. Якщо ми дізнаємося, що якась лабораторія видає такі фіктивні довідки, то відразу будемо звертатися до правоохоронних органів. І зрозуміло, що (будуть проводитися дії. – Ред.) щодо перевірки ліцензійних умов роботи цієї лабораторії", - зазначив Степанов.
Він закликав громадян, якщо їм стануть відомі такі факти щодо видачі подібних фіктивних довідок, звертатися у МОЗ і у правоохоронні органи та інформувати про це.
Також міністр звернувся до людей, які розмірковують щодо того, чи купити таку фіктивну довідку на час подорожі чи для якихось інших речей.
"По-перше, коли ви купуєте таку довідку, ви платите за неї кошти, і мені здається, що краще все ж таки зробити тест і чітко усвідомлювати, що ви не хворієте на коронавірусну хворобу, бо це точно потрібно для вашого здоров’я. Окрім того, якщо ви візьмете таку довідку і поїдете за кордон, і там виявиться, що вона фіктивна, або виявляться інші обставини, щодо того, як ви отримали цю довідку, це може просто викликати у вас великі проблеми за кордоном. Бо там інколи, на відміну від нас, вони (влада інших країн. – Ред.) достатньо суворо відносяться до виконання законів", - зазначив Степанов.
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Мені здається, що продається геть усе!
Бидло ***... (с)
Степанов, ти разом з Ляшком, Радуцьким і Шмигалем на 10 пожиттєвих строків заробив уже.
Сообщи о фиктивных справках по фиктивным тестам фиктивным статистикам, заложи товарища и получи в подарок маску и продление "пандемии".
И шо б я видел тебя из-за угла, на одной ноге, с одним глазом! *)
Суд подделкой признает только документы государственных органов с гербовой печатью.
В ОТЛИЧИЕ ОТ НАС ...
👏👏👏
1. SARS-CoV-2 - это штамм Балтимор, вызывает ковид-19.
2. SARS-CoV-1 - это штамм, вызвавший вспышку SARS в 2002-2004 годах.
С первым Вашим враньем разобрались. Теперь отвечайте на вопрос "Какой ПЦР тест реагирует на антитела?"
А фальсификация статистики эпидемии это не уголовное преступление?
По-перше, який з них тоді є правдивим ?
І хто має понести ту кримінальну відповідальність: лабораторія чи виробник тестів ?
Хоча в Україні, напевне, звинуватять пацієнта.