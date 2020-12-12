"Фиктивная справка о ПЦР-тесте - это уголовное преступление", - Степанов
Гражданам стоит сообщать о лабораториях, которые выдают фиктивные справки, в Минздрав и правоохранительные органы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил на брифинге, отвечая на вопрос, как будет действовать министерство в случае установления фактов выдачи отдельными лабораториями фиктивных справок об отрицательном тесте ПЦР.
"Фиктивная справка о ПЦР-тесте - это уголовное преступление. Если мы узнаем, что какая-то лаборатория выдает такие фиктивные справки, то сразу будем обращаться в правоохранительные органы. И понятно, что (будут проводиться действия. - Ред.) по проверке лицензионных условий работы этой лаборатории", - отметил Степанов.
Он призвал граждан, если им станут известны такие факты о выдаче подобных фиктивных справок, обращаться в Минздрав и в правоохранительные органы и информировать об этом.
Также министр обратился к людям, которые думают относительно того, купить ли такую фиктивную справку на время путешествия или для каких-то других вещей.
"Во-первых, когда вы покупаете такую справку, вы платите за нее средства, и мне кажется, что лучше все же сделать тест и четко осознавать, что вы не болеете коронавирусной болезнью, потому что это точно нужно для вашего здоровья. Кроме того, если вы возьмете такую справку и поедете за границу, и там окажется, что она фиктивная, или будут ваыявлены другие обстоятельства, о том, как вы получили эту справку, это может просто вызвать у вас большие проблемы за рубежом. Там иногда, в отличие от нас, они (власти других стран. - Ред.) достаточно строго относятся к исполнению законов", - отметил Степанов.
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Можна уже сажать?
А декларація, то святе, не займайте, НІЗЗЯ!
Мені здається, що продається геть усе!
Бидло ***... (с)
Степанов, ти разом з Ляшком, Радуцьким і Шмигалем на 10 пожиттєвих строків заробив уже.
Сообщи о фиктивных справках по фиктивным тестам фиктивным статистикам, заложи товарища и получи в подарок маску и продление "пандемии".
И шо б я видел тебя из-за угла, на одной ноге, с одним глазом! *)
Суд подделкой признает только документы государственных органов с гербовой печатью.
В ОТЛИЧИЕ ОТ НАС ...
👏👏👏
1. SARS-CoV-2 - это штамм Балтимор, вызывает ковид-19.
2. SARS-CoV-1 - это штамм, вызвавший вспышку SARS в 2002-2004 годах.
С первым Вашим враньем разобрались. Теперь отвечайте на вопрос "Какой ПЦР тест реагирует на антитела?"
А фальсификация статистики эпидемии это не уголовное преступление?
По-перше, який з них тоді є правдивим ?
І хто має понести ту кримінальну відповідальність: лабораторія чи виробник тестів ?
Хоча в Україні, напевне, звинуватять пацієнта.