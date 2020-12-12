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Новости Коронавирус и карантин
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"Фиктивная справка о ПЦР-тесте - это уголовное преступление", - Степанов

Гражданам стоит сообщать о лабораториях, которые выдают фиктивные справки, в Минздрав и правоохранительные органы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил на брифинге, отвечая на вопрос, как будет действовать министерство в случае установления фактов выдачи отдельными лабораториями фиктивных справок об отрицательном тесте ПЦР.

"Фиктивная справка о ПЦР-тесте - это уголовное преступление. Если мы узнаем, что какая-то лаборатория выдает такие фиктивные справки, то сразу будем обращаться в правоохранительные органы. И понятно, что (будут проводиться действия. - Ред.) по проверке лицензионных условий работы этой лаборатории", - отметил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обращений относительно проверки на COVID-19 стало меньше. Минздрав изменил подход к тестированию, - Степанов

Он призвал граждан, если им станут известны такие факты о выдаче подобных фиктивных справок, обращаться в Минздрав и в правоохранительные органы и информировать об этом.

Также министр обратился к людям, которые думают относительно того, купить ли такую ​​фиктивную справку на время путешествия или для каких-то других вещей.

"Во-первых, когда вы покупаете такую ​​справку, вы платите за нее средства, и мне кажется, что лучше все же сделать тест и четко осознавать, что вы не болеете коронавирусной болезнью, потому что это точно нужно для вашего здоровья. Кроме того, если вы возьмете такую ​​справку и поедете за границу, и там окажется, что она фиктивная, или будут ваыявлены другие обстоятельства, о том, как вы получили эту справку, это может просто вызвать у вас большие проблемы за рубежом. Там иногда, в отличие от нас, они (власти других стран. - Ред.) достаточно строго относятся к исполнению законов", - отметил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVAX официально одобрил запрос Украины на получение вакцины от COVID-19, - Ляшко. ДОКУМЕНТ

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Да ну,ложь в декларации-таковой,не является.
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12.12.2020 15:40
+11
А фіктивний диплом виша ??? А подвійне громадянство?? Таких питань в Україні безліч !!)))
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12.12.2020 15:44
+9
А продажа из Госрезерва масок в Китай и последующая их закупка в Китае, в т.ч. через "Эпицентр" с продажей собственному нарiду по 10-кратным ценам- это забота о 73% того самого нарiда.
"Фиктивная справка о ПЦР-тесте - это уголовное преступление", - Степанов - Цензор.НЕТ 6997
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12.12.2020 15:43
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Правила форума Совет форумчан
а кто там в Казахстан с такой справкой ездил.

Можна уже сажать?
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12.12.2020 15:39 Ответить
Да ну,ложь в декларации-таковой,не является.
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12.12.2020 15:40 Ответить
Справок вже десятки тисяч, хвиля тільки почалася(
А декларація, то святе, не займайте, НІЗЗЯ!
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12.12.2020 15:44 Ответить
Там веником махать!
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12.12.2020 15:57 Ответить
Тоді першим йде той міністр, який зганьбився у Казахстані. Він є маркером
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12.12.2020 15:41 Ответить
не хочется сильно расстраивать степашку....но любая брехня или поддтасовка фактов или цифр... на гос должности - это тоже преступление...
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12.12.2020 15:43 Ответить
а он не наказуем. он цифр и букофф пока не знает. их они будут проходить на следующем курсе трускавца )
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12.12.2020 15:45 Ответить
А продажа из Госрезерва масок в Китай и последующая их закупка в Китае, в т.ч. через "Эпицентр" с продажей собственному нарiду по 10-кратным ценам- это забота о 73% того самого нарiда.
"Фиктивная справка о ПЦР-тесте - это уголовное преступление", - Степанов - Цензор.НЕТ 6997
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12.12.2020 15:43 Ответить
А фіктивний диплом виша ??? А подвійне громадянство?? Таких питань в Україні безліч !!)))
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12.12.2020 15:44 Ответить
Що не продається у моїй (нашій) країні?

Мені здається, що продається геть усе!

Бидло ***... (с)
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12.12.2020 15:47 Ответить
Зелена пліснява Україну оптом продає і нічого 73%-вий лохторат задоволен !!))
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12.12.2020 15:55 Ответить
тесты в 30-40% случаев врут, то есть фиктивный тест - это нормально, а как может быть фиктивной справка на фиктивный тест? справка настоящая
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12.12.2020 15:44 Ответить
А фіктивна декларація на мільйони то так, штраф 51грн.
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12.12.2020 15:46 Ответить
Поддельные? Да вы що, да не може бути.
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12.12.2020 15:48 Ответить
Все що продається в переходах ,то натур продукт ,жодної фальсіфікаціі !!)))
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12.12.2020 15:53 Ответить
Тестування ПЛР-тестами, які в принципі нездатні знаходити якийсь вірус, є кримінальним злочином. Визначення діагнозу "ковід-19" за ними (або й без них, а лише за "підозрілими симптомами") з отриманням доплат за них є кримінальним злочином. Закатування грошей з ковідного фонду в асфальт є кримінальним злочином. Продаж мільйонів масок на початку пандемії є кримінальним злочином. Масові закупівлі апаратів ШВЛ, які при ковідній пневмонії вбивають, є кримінальним злочином. Позбавлення людей засобів для існування через ЛОХдауни є кримінальним злочином. Нехтування рішенням Конституційного Суду від 28 серпня 2020 року є кримінальним злочином.

Степанов, ти разом з Ляшком, Радуцьким і Шмигалем на 10 пожиттєвих строків заробив уже.
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12.12.2020 15:50 Ответить
"Фиктивная справка о ПЦР-тесте - это уголовное преступление", - Степанов - это намёк на то, что количество заражённых резко уменьшится?
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12.12.2020 15:50 Ответить
И это о тестах которые, сами по себе, уже фикция.

Сообщи о фиктивных справках по фиктивным тестам фиктивным статистикам, заложи товарища и получи в подарок маску и продление "пандемии".
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12.12.2020 15:50 Ответить
это уголовное преступление", - Степанов

И шо б я видел тебя из-за угла, на одной ноге, с одним глазом! *)
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12.12.2020 15:54 Ответить
А закупка фуфловых тестов с вероятным результатом правдивости 30 процентов не преступление! начни с себя,умник!
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12.12.2020 15:56 Ответить
А платнi тести це не злочин?
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12.12.2020 15:56 Ответить
И как наказывать?
Суд подделкой признает только документы государственных органов с гербовой печатью.
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12.12.2020 16:00 Ответить
ха.. а фиктивная сводка за сутки заболевших и умерших это не уголовная ответственность !?
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12.12.2020 16:06 Ответить
Шикарно: "Там иногда, в отличие от нас, они (власти других стран. -Ред.) достаточно строго относятся к исполнению законов", - отметил Степанов."
В ОТЛИЧИЕ ОТ НАС ...
👏👏👏
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12.12.2020 16:08 Ответить
Сами ПЦР-тесты, которые реагируют на все коронавирусы(более40) и антитела - преступление.
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12.12.2020 16:10 Ответить
Не устали врать? Какой ПЦР тест реагирует на антитела? И давайте ссылку на публикацию, где ПЦР тест реагирует на все коронавирусы.
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12.12.2020 17:37 Ответить
На самом тесте написано.
"Фіктивна довідка про ПЛР-тест - це кримінальний злочин", - Степанов - Цензор.НЕТ 1873
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12.12.2020 19:04 Ответить
Так вот, российский сказочник, там используются реагенты для опр. вирусов, подобных SARS-CoV. Коронавирусы подобные SARS-CoV - Это ДВА штамма коронавируса:
1. SARS-CoV-2 - это штамм Балтимор, вызывает ковид-19.
2. SARS-CoV-1 - это штамм, вызвавший вспышку SARS в 2002-2004 годах.
С первым Вашим враньем разобрались. Теперь отвечайте на вопрос "Какой ПЦР тест реагирует на антитела?"
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12.12.2020 20:10 Ответить
Тебе за нагнетание паники Степанов и Ляшко платят?))
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12.12.2020 20:29 Ответить
Так, очевидно, что по второй части вранья Вам ответить нечего...
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12.12.2020 21:08 Ответить
Тебя в гугле забанили? Полно информации про это.
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12.12.2020 21:50 Ответить
Ты жалок.
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12.12.2020 21:55 Ответить
И это говорит, боящийся типичного простудного заболевания и не снимающий намордник даже во время сна)
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12.12.2020 22:54 Ответить
Кто там с тобой говорит, рассказывай своему психиатру. Ему же можешь и фантазии свои рассказать.
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12.12.2020 23:09 Ответить
Вот мразь
А фальсификация статистики эпидемии это не уголовное преступление?
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12.12.2020 16:11 Ответить
А что по поводу статистики по COVID-19??Всё ок?Наказывать некого и не за что?
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12.12.2020 16:24 Ответить
стєпанов-тупе, ссучене чьмо.
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12.12.2020 17:37 Ответить
значить за фіктивні декларації для корумпованої влади нема криміналу,а за це є,щось тут не клеїться..
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12.12.2020 17:43 Ответить
А що тоді фіктивному міністру світе?
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12.12.2020 18:03 Ответить
тогда криклий должен сесть за подделку теста
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12.12.2020 18:22 Ответить
А якщо, наприклад, в одній лабораторії результат позитивний, людина йде в іншу і там отримує негативний.

По-перше, який з них тоді є правдивим ?
І хто має понести ту кримінальну відповідальність: лабораторія чи виробник тестів ?
Хоча в Україні, напевне, звинуватять пацієнта.
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13.12.2020 04:34 Ответить
 
 