"Фиктивная справка о ПЦР-тесте - это уголовное преступление", - Степанов

Гражданам стоит сообщать о лабораториях, которые выдают фиктивные справки, в Минздрав и правоохранительные органы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил на брифинге, отвечая на вопрос, как будет действовать министерство в случае установления фактов выдачи отдельными лабораториями фиктивных справок об отрицательном тесте ПЦР.

"Фиктивная справка о ПЦР-тесте - это уголовное преступление. Если мы узнаем, что какая-то лаборатория выдает такие фиктивные справки, то сразу будем обращаться в правоохранительные органы. И понятно, что (будут проводиться действия. - Ред.) по проверке лицензионных условий работы этой лаборатории", - отметил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обращений относительно проверки на COVID-19 стало меньше. Минздрав изменил подход к тестированию, - Степанов

Он призвал граждан, если им станут известны такие факты о выдаче подобных фиктивных справок, обращаться в Минздрав и в правоохранительные органы и информировать об этом.

Также министр обратился к людям, которые думают относительно того, купить ли такую ​​фиктивную справку на время путешествия или для каких-то других вещей.

"Во-первых, когда вы покупаете такую ​​справку, вы платите за нее средства, и мне кажется, что лучше все же сделать тест и четко осознавать, что вы не болеете коронавирусной болезнью, потому что это точно нужно для вашего здоровья. Кроме того, если вы возьмете такую ​​справку и поедете за границу, и там окажется, что она фиктивная, или будут ваыявлены другие обстоятельства, о том, как вы получили эту справку, это может просто вызвать у вас большие проблемы за рубежом. Там иногда, в отличие от нас, они (власти других стран. - Ред.) достаточно строго относятся к исполнению законов", - отметил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVAX официально одобрил запрос Украины на получение вакцины от COVID-19, - Ляшко. ДОКУМЕНТ