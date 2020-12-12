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Чоловіча збірна України виграла чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики

Чоловіча збірна України виграла чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики

Збірна України виборола золото в командній першості на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в турецькому Мерсіні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Українську команду представляли Петро Пахнюк, Ігор Радівілов, Владислав Грико, Євген Юденков і Роман Ващенко. Наша збірна набрала найбільшу кількість балів (248.963) і випередила найближчих конкурентів – Туреччину та Угорщину.

Також чемпіонами Європи стала наша юніорська команда.

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Зазначимо, що 11 грудня в турецькому Мерсіні український гімнаст Ілля Ковтун став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики серед юніорів.

Автор: 

перемога (488) Туреччина (3500) гімнастика (85)


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Топ коментарі
+13
Красавцы!!!!...
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12.12.2020 23:51
+8
Мо-лод-цi!
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13.12.2020 00:05
+5
Все равно молодцы!
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13.12.2020 02:01
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Красавцы!!!!...
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12.12.2020 23:51 Відповісти
Мо-лод-цi!
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13.12.2020 00:05 Відповісти
Турцию и Венгрию?
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13.12.2020 00:33 Відповісти
шо за скєпсіс?
стакан наполовину пустой?
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13.12.2020 11:54 Відповісти
Хороша новина ! Вітаєм!
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13.12.2020 00:40 Відповісти
https://isport.ua/other/olympics/2694893-sbornaya-ukrainy-po-sportivnoj-gimnastike-vyigrala-chempionat-evropy
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13.12.2020 01:08 Відповісти
. Вітаємо.
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13.12.2020 01:09 Відповісти
там не с кем соревноваться, все страны лидеры пропускают. И Верняев тоже.
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13.12.2020 01:12 Відповісти
Все равно молодцы!
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13.12.2020 02:01 Відповісти
Героям слава.
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13.12.2020 08:05 Відповісти
круто! вітаємо!
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13.12.2020 11:51 Відповісти
 
 