Мужская сборная Украины выиграла чемпионат Европы по спортивной гимнастике
Сборная Украины завоевала золото в командном первенстве на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в турецком Мерсине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Украинскую команду представляли Петр Пахнюк, Игорь Радивилов, Владислав Грико, Евгений Юденков и Роман Ващенко. Наша сборная набрала наибольшую сумму баллов (248.963) и опередила ближайших конкурентов - Турцию и Венгрию.
Также чемпионами Европы стала наша юниорская команда.
Отметим, что 11 декабря в турецком Мерсине украинский гимнаст Илья Ковтун стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике среди юниоров.
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