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Мужская сборная Украины выиграла чемпионат Европы по спортивной гимнастике

Мужская сборная Украины выиграла чемпионат Европы по спортивной гимнастике

Сборная Украины завоевала золото в командном первенстве на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в турецком Мерсине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Украинскую команду представляли Петр Пахнюк, Игорь Радивилов, Владислав Грико, Евгений Юденков и Роман Ващенко. Наша сборная набрала наибольшую сумму баллов (248.963) и опередила ближайших конкурентов - Турцию и Венгрию.

Также чемпионами Европы стала наша юниорская команда.

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Отметим, что 11 декабря в турецком Мерсине украинский гимнаст Илья Ковтун стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике среди юниоров.

Автор: 

победа (591) Турция (3379) гимнастика (92)


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Топ комментарии
+13
Красавцы!!!!...
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12.12.2020 23:51
+8
Мо-лод-цi!
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13.12.2020 00:05
+5
Все равно молодцы!
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13.12.2020 02:01
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Красавцы!!!!...
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12.12.2020 23:51 Ответить
Мо-лод-цi!
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13.12.2020 00:05 Ответить
Турцию и Венгрию?
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13.12.2020 00:33 Ответить
шо за скєпсіс?
стакан наполовину пустой?
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13.12.2020 11:54 Ответить
Хороша новина ! Вітаєм!
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13.12.2020 00:40 Ответить
https://isport.ua/other/olympics/2694893-sbornaya-ukrainy-po-sportivnoj-gimnastike-vyigrala-chempionat-evropy
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13.12.2020 01:08 Ответить
. Вітаємо.
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13.12.2020 01:09 Ответить
там не с кем соревноваться, все страны лидеры пропускают. И Верняев тоже.
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13.12.2020 01:12 Ответить
Все равно молодцы!
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13.12.2020 02:01 Ответить
Героям слава.
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13.12.2020 08:05 Ответить
круто! вітаємо!
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13.12.2020 11:51 Ответить
 
 