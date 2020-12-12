Мужская сборная Украины выиграла чемпионат Европы по спортивной гимнастике

Сборная Украины завоевала золото в командном первенстве на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в турецком Мерсине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Украинскую команду представляли Петр Пахнюк, Игорь Радивилов, Владислав Грико, Евгений Юденков и Роман Ващенко. Наша сборная набрала наибольшую сумму баллов (248.963) и опередила ближайших конкурентов - Турцию и Венгрию.

Также чемпионами Европы стала наша юниорская команда.

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Отметим, что 11 декабря в турецком Мерсине украинский гимнаст Илья Ковтун стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике среди юниоров.