Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася, - Степанов. ВIДЕО

В Україні вдалося стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо ми подивимося на статистику кількості людей, які перебувають в наших лікарнях - то вона не збільшується. Ми можемо фіксувати, що є відповідна стабілізація за кількістю хворих на коронавірусну хворобу. Ми бачимо це по цифрам, в тому числі і за кількістю госпіталізованих людей, які перебувають зараз у стаціонарах", - повідомив Степанов.

За його словами, згідно з даними дослідників, в тому числі і епідеміологів, ситуацію вдалося стабілізувати за рахунок введених карантинних обмежень, в тому числі і за рахунок карантину вихідного дня.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили менше 6,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому ще 5154 пацієнти.

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