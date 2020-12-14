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Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася, - Степанов. ВIДЕО

В Україні вдалося стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо ми подивимося на статистику кількості людей, які перебувають в наших лікарнях - то вона не збільшується. Ми можемо фіксувати, що є відповідна стабілізація за кількістю хворих на коронавірусну хворобу. Ми бачимо це по цифрам, в тому числі і за кількістю госпіталізованих людей, які перебувають зараз у стаціонарах", - повідомив Степанов.

За його словами, згідно з даними дослідників, в тому числі і епідеміологів, ситуацію вдалося стабілізувати за рахунок введених карантинних обмежень, в тому числі і за рахунок карантину вихідного дня.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили менше 6,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому ще 5154 пацієнти.

Також читайте: В Україні різко знизилася кількість нових хворих на COVID-19 за добу: в трійці лідерів Київ - 605 інфікованих, Одещина - 584 та Київщина - 521

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Топ коментарі
+9
Сракопад має цілющі властивості щодо ковіда. )
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14.12.2020 09:44
+8
степанов, изыди . збал уже.
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14.12.2020 09:44
+4
Тестов сколько сделали на днях?
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14.12.2020 09:44
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степанов, изыди . збал уже.
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14.12.2020 09:44 Відповісти
Вот как отменили карантин выходного дня, так сразу и стабилизировалась ситуация. Сейчас как раз 2 недели прошло после отмены.
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14.12.2020 10:08 Відповісти
В Одесі виписують хворих на коронавірус додому, бо немає куди класти нових тяжких хворих на коронавірус, які потребують інтенсивної терапії! Це називається катастрофа! Степанова потрібно арештовувати та віддавати під трибунал за злочинну бездіяльність!
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14.12.2020 12:22 Відповісти
"стабилибздец" от степанова: сократить в 2-3 раза количество тестированных, а смертность от ковид19 прописывать как "смертность от побочных болезней" - и, вуаля - "в Украине ковида нет"))
а лохи в Германии пусть вводят карантины)
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14.12.2020 12:37 Відповісти
Они так и делают
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14.12.2020 14:09 Відповісти
Тестов сколько сделали на днях?
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14.12.2020 09:44 Відповісти
Тесты щас делают бесплатно вообще всем с любым ОРЗ.
Результат приходит через 3-4 дня.
Такое ощущение что местная трольня из москвы пишет и не в курсе украинских реалий
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14.12.2020 11:42 Відповісти
Масове тестування на https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/koronavirus-2019-ncov/ коронавірус уже неефективне, а офіційна статистика щодо хворих давно не відображує справжніх реалій. Керівництво медичною галуззю останні 30 років різними очільниками https://moz.gov.ua/ МОЗ призвело до її повної розрухи. А ті, хто нині у всьому звинувачує міністра https://www.obozrevatel.com/ukr/person/maksim-stepanov.htm Максима Степанова , навмисне маніпулюють суспільством, сказала в інтерв'ю https://www.obozrevatel.com/ukr/ OBOZREVATEL провідна інфекціоністка України https://www.obozrevatel.com/ukr/person/olga-golubovskaya.htm Ольга Голубовська .

https://www.obozrevatel.com/ukr/society/golubovska-mi-znahodimosya-na-piku-vognyu-i-ne-mozhemo-strimati-epidemiyu-teper-slid-ryatuvati-lyudej.htm
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14.12.2020 12:29 Відповісти
тоже - "из расеи" статистику в моз присылают?
Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася, - Степанов - Цензор.НЕТ 6757
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14.12.2020 12:39 Відповісти
Сракопад має цілющі властивості щодо ковіда. )
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14.12.2020 09:44 Відповісти
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14.12.2020 09:45 Відповісти
такі так...не заходить через голову-заходить через відбиту сраку
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14.12.2020 09:47 Відповісти
Всем министрам медобороны выдать премию выходного дня. То локдаун отменяется?
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14.12.2020 09:45 Відповісти
вот те на... такого никогда не было и вот опять...
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14.12.2020 09:45 Відповісти
дайте уже медаль этому мастеру спорта по борьбе с короновирусом. вон как выпрашивает.
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14.12.2020 09:47 Відповісти
непогода , меньше стали лазить по автобусам-магазинам
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14.12.2020 09:48 Відповісти
Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась/ И, что характерно, уже не первый раз: Динамика коронавируса в Украине стабилизируется, снижается процент инфицированных медиков, - совещание у Зеленского.06.07.20
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14.12.2020 09:51 Відповісти
Масове тестування важливо було проводити на початку захворювання, як це було в Китаї. Для чого? Щоб швидко локалізувати інфекцію. Але в нас для цього нуль ресурсів, просто нуль. У нас зруйнована система, вона досі не створена, усе розбалансовано, ми втратили величезну кількість кадрів, нових в останні п'ять років не набираємо. Ми в Україні перебуваємо на піку вогню. Стримати епідемію вже не можемо, тепер нам треба рятувати людей. Для них це найважливіше, щоб їм було куди лягти, щоб їх врятували й надали медичну допомогу.- У якій точці цього процесу перебуваємо?- В одному з найважчих періодів. Та це стосується не тільки України, але загалом і всіх країн.
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14.12.2020 12:31 Відповісти
сітуація пісдєбілізіравалась...?
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14.12.2020 09:53 Відповісти
мастера спорта))))
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14.12.2020 09:54 Відповісти
Одним словом, наступив стабілізєц...
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14.12.2020 09:56 Відповісти
Вот что святой карантин выходного дня делает
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14.12.2020 09:56 Відповісти
Наоборот- его отмена. Как раз 2 недели с его отмены прошли.
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14.12.2020 10:10 Відповісти
Естественный отбор вошел в стадию стабилизации.
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14.12.2020 09:58 Відповісти
Притянутое за уши обоснование на не введения на новогодние праздники локдауна.
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14.12.2020 09:59 Відповісти
Вот как раз через неделю- две после праздников и начнется следующая волна. Потом опять геройствовать .
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14.12.2020 10:12 Відповісти
https://mind.ua/news/20219708 Німеччина вводить жорсткий локдаун з 16 грудня по 10 січня ,я чё то больше немцам верю,а не этому "Ивану"
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14.12.2020 09:59 Відповісти
Поздно. В Украине можно уже никуда не ездить - ковид уже тут: на ярмарках, на катке, на народных гуляниях, на концертах, в корпоративах...
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14.12.2020 10:15 Відповісти
Пропоную нагородити цього доповідача орденом Великої Новорічної Шляпи
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14.12.2020 10:09 Відповісти
ви мали на увазі - Великого Гандона?
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14.12.2020 16:44 Відповісти
Нііі😂😂😂. Ґандон це запобіжники. А шляпа це -- голова члена ( по простому ******)
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14.12.2020 23:18 Відповісти
))
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14.12.2020 10:11 Відповісти
Та просто вже десь половина населення перехворіла
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14.12.2020 10:11 Відповісти
Молодец теперь угроза отставки не висит над Степашкой,Бубочка ещё и премию выпишет на борьбу и медаль вручит ему
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14.12.2020 10:11 Відповісти
Так. Орден ВНШ (великої новорічної Шляпи) 2 діаметру
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14.12.2020 10:16 Відповісти
Т.е. стала стабильно - летальна?
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14.12.2020 10:11 Відповісти
Он прекрасно знает, что без локдауна с 8 января она опять начнется резко повышаться.
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14.12.2020 10:17 Відповісти
ЗЕленые когда-нить устают врать?
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14.12.2020 10:17 Відповісти
Есть 3 вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика (Марк Твен)
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14.12.2020 10:17 Відповісти
"Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась, - Степанов." - https://censor.net/ru/news/3236596/fiktivnaya_spravka_o_ptsrteste_eto_ugolovnoe_prestuplenie_stepanov/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75227886 - доктора испугались.
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14.12.2020 10:20 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3236564/my_smotreli_po_nashim_raschetam_stepanov_obyasnil_pochemu_karantin_usilivayut_imenno_s_8_yanvarya - Степанов
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14.12.2020 10:28 Відповісти
Браво, Степанов! Медаль тебе, спаситель ты наш. Сократили тестирование - меньше заболевших. Логика зеленых
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14.12.2020 11:29 Відповісти
А як що скоротити тестування до мінімума...наприклад 100 тестувань на добу...То можно цьому Стьопі, взагалі звітувати, що в Україні COVID - вони "перемогли".
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14.12.2020 11:53 Відповісти
В Украине НЕ удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса
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14.12.2020 11:31 Відповісти
Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася, - Степанов - Цензор.НЕТ 7855
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14.12.2020 11:47 Відповісти
да, українці стабільно мруть від ковіда
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14.12.2020 11:47 Відповісти
шаріков дав потомство і все воно зібралося в уряді і партії узілєнскіг
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14.12.2020 11:49 Відповісти
А если вообще тесты не делать? Эпоха полной победы над коварным врагом наступит?
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14.12.2020 12:08 Відповісти
В конце августа туркменское правительство активизировало процесс эвакуации своих граждан, оставшихся из-за пандемии коронавируса за рубежом. Прибывающие в страну содержаться в двухнедельной изоляции https://rus.azathabar.com/a/30888900.html в карантинных центрах Туркменабата.
Органы здравоохранения Туркменистана пока не сообщают ни о каких официально зарегистрированных случаях коронавируса в стране.
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14.12.2020 12:34 Відповісти
меньше тестів меньше хворих,нема тестів нема хворих
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14.12.2020 13:03 Відповісти
При чому, це вже не перша її стабілізація. А все завдяки вчасно здійсненій медовій реформі...
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14.12.2020 14:36 Відповісти
Якщо все так добре, то нащо нам вакцина х.ла?
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14.12.2020 14:56 Відповісти
 
 