Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася, - Степанов. ВIДЕО
В Україні вдалося стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Якщо ми подивимося на статистику кількості людей, які перебувають в наших лікарнях - то вона не збільшується. Ми можемо фіксувати, що є відповідна стабілізація за кількістю хворих на коронавірусну хворобу. Ми бачимо це по цифрам, в тому числі і за кількістю госпіталізованих людей, які перебувають зараз у стаціонарах", - повідомив Степанов.
За його словами, згідно з даними дослідників, в тому числі і епідеміологів, ситуацію вдалося стабілізувати за рахунок введених карантинних обмежень, в тому числі і за рахунок карантину вихідного дня.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили менше 6,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому ще 5154 пацієнти.
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а лохи в Германии пусть вводят карантины)
Результат приходит через 3-4 дня.
Такое ощущение что местная трольня из москвы пишет и не в курсе украинских реалий
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/golubovska-mi-znahodimosya-na-piku-vognyu-i-ne-mozhemo-strimati-epidemiyu-teper-slid-ryatuvati-lyudej.htm
Органы здравоохранения Туркменистана пока не сообщают ни о каких официально зарегистрированных случаях коронавируса в стране.