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Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась, - Степанов. ВИДЕО

В Украине удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы посмотрим на статистику по количеству людей, находящихся в наших больницах - то она не увеличивается. Мы можем фиксировать, что есть соответствующая стабилизация по количеству больных коронавирусной болезнью. Мы видим это по цифрам, в том числе и по количеству госпитализированных людей, которые находятся сейчас в стационарах", - сообщил Степанов.

По его словам, согласно данным исследователей, в том числе и эпидемиологов, ситуацию удалось стабилизировать за счет введенных карантинных ограничений, в том числе и за счет карантина выходного дня.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили менее 6,5 тысячи новых случаев коронавируса. Выздоровели при этом еще 5154 пациента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина на 29 месте в Европе по смертности от коронавируса на 1 млн населения, - Минздрав
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Топ комментарии
+9
Сракопад має цілющі властивості щодо ковіда. )
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14.12.2020 09:44
+8
степанов, изыди . збал уже.
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14.12.2020 09:44
+4
Тестов сколько сделали на днях?
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14.12.2020 09:44
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степанов, изыди . збал уже.
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14.12.2020 09:44 Ответить
Вот как отменили карантин выходного дня, так сразу и стабилизировалась ситуация. Сейчас как раз 2 недели прошло после отмены.
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14.12.2020 10:08 Ответить
В Одесі виписують хворих на коронавірус додому, бо немає куди класти нових тяжких хворих на коронавірус, які потребують інтенсивної терапії! Це називається катастрофа! Степанова потрібно арештовувати та віддавати під трибунал за злочинну бездіяльність!
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14.12.2020 12:22 Ответить
"стабилибздец" от степанова: сократить в 2-3 раза количество тестированных, а смертность от ковид19 прописывать как "смертность от побочных болезней" - и, вуаля - "в Украине ковида нет"))
а лохи в Германии пусть вводят карантины)
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14.12.2020 12:37 Ответить
Они так и делают
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14.12.2020 14:09 Ответить
Тестов сколько сделали на днях?
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14.12.2020 09:44 Ответить
Тесты щас делают бесплатно вообще всем с любым ОРЗ.
Результат приходит через 3-4 дня.
Такое ощущение что местная трольня из москвы пишет и не в курсе украинских реалий
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14.12.2020 11:42 Ответить
Масове тестування на https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/koronavirus-2019-ncov/ коронавірус уже неефективне, а офіційна статистика щодо хворих давно не відображує справжніх реалій. Керівництво медичною галуззю останні 30 років різними очільниками https://moz.gov.ua/ МОЗ призвело до її повної розрухи. А ті, хто нині у всьому звинувачує міністра https://www.obozrevatel.com/ukr/person/maksim-stepanov.htm Максима Степанова , навмисне маніпулюють суспільством, сказала в інтерв'ю https://www.obozrevatel.com/ukr/ OBOZREVATEL провідна інфекціоністка України https://www.obozrevatel.com/ukr/person/olga-golubovskaya.htm Ольга Голубовська .

https://www.obozrevatel.com/ukr/society/golubovska-mi-znahodimosya-na-piku-vognyu-i-ne-mozhemo-strimati-epidemiyu-teper-slid-ryatuvati-lyudej.htm
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14.12.2020 12:29 Ответить
тоже - "из расеи" статистику в моз присылают?
Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася, - Степанов - Цензор.НЕТ 6757
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14.12.2020 12:39 Ответить
Сракопад має цілющі властивості щодо ковіда. )
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14.12.2020 09:44 Ответить
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14.12.2020 09:45 Ответить
такі так...не заходить через голову-заходить через відбиту сраку
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14.12.2020 09:47 Ответить
Всем министрам медобороны выдать премию выходного дня. То локдаун отменяется?
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14.12.2020 09:45 Ответить
вот те на... такого никогда не было и вот опять...
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14.12.2020 09:45 Ответить
дайте уже медаль этому мастеру спорта по борьбе с короновирусом. вон как выпрашивает.
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14.12.2020 09:47 Ответить
непогода , меньше стали лазить по автобусам-магазинам
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14.12.2020 09:48 Ответить
Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась/ И, что характерно, уже не первый раз: Динамика коронавируса в Украине стабилизируется, снижается процент инфицированных медиков, - совещание у Зеленского.06.07.20
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14.12.2020 09:51 Ответить
Масове тестування важливо було проводити на початку захворювання, як це було в Китаї. Для чого? Щоб швидко локалізувати інфекцію. Але в нас для цього нуль ресурсів, просто нуль. У нас зруйнована система, вона досі не створена, усе розбалансовано, ми втратили величезну кількість кадрів, нових в останні п'ять років не набираємо. Ми в Україні перебуваємо на піку вогню. Стримати епідемію вже не можемо, тепер нам треба рятувати людей. Для них це найважливіше, щоб їм було куди лягти, щоб їх врятували й надали медичну допомогу.- У якій точці цього процесу перебуваємо?- В одному з найважчих періодів. Та це стосується не тільки України, але загалом і всіх країн.
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14.12.2020 12:31 Ответить
сітуація пісдєбілізіравалась...?
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14.12.2020 09:53 Ответить
мастера спорта))))
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14.12.2020 09:54 Ответить
Одним словом, наступив стабілізєц...
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14.12.2020 09:56 Ответить
Вот что святой карантин выходного дня делает
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14.12.2020 09:56 Ответить
Наоборот- его отмена. Как раз 2 недели с его отмены прошли.
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14.12.2020 10:10 Ответить
Естественный отбор вошел в стадию стабилизации.
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14.12.2020 09:58 Ответить
Притянутое за уши обоснование на не введения на новогодние праздники локдауна.
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14.12.2020 09:59 Ответить
Вот как раз через неделю- две после праздников и начнется следующая волна. Потом опять геройствовать .
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14.12.2020 10:12 Ответить
https://mind.ua/news/20219708 Німеччина вводить жорсткий локдаун з 16 грудня по 10 січня ,я чё то больше немцам верю,а не этому "Ивану"
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14.12.2020 09:59 Ответить
Поздно. В Украине можно уже никуда не ездить - ковид уже тут: на ярмарках, на катке, на народных гуляниях, на концертах, в корпоративах...
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14.12.2020 10:15 Ответить
Пропоную нагородити цього доповідача орденом Великої Новорічної Шляпи
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14.12.2020 10:09 Ответить
ви мали на увазі - Великого Гандона?
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14.12.2020 16:44 Ответить
Нііі😂😂😂. Ґандон це запобіжники. А шляпа це -- голова члена ( по простому ******)
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14.12.2020 23:18 Ответить
))
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14.12.2020 10:11 Ответить
Та просто вже десь половина населення перехворіла
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14.12.2020 10:11 Ответить
Молодец теперь угроза отставки не висит над Степашкой,Бубочка ещё и премию выпишет на борьбу и медаль вручит ему
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14.12.2020 10:11 Ответить
Так. Орден ВНШ (великої новорічної Шляпи) 2 діаметру
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14.12.2020 10:16 Ответить
Т.е. стала стабильно - летальна?
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14.12.2020 10:11 Ответить
Он прекрасно знает, что без локдауна с 8 января она опять начнется резко повышаться.
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14.12.2020 10:17 Ответить
ЗЕленые когда-нить устают врать?
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14.12.2020 10:17 Ответить
Есть 3 вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика (Марк Твен)
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14.12.2020 10:17 Ответить
"Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась, - Степанов." - https://censor.net/ru/news/3236596/fiktivnaya_spravka_o_ptsrteste_eto_ugolovnoe_prestuplenie_stepanov/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75227886 - доктора испугались.
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14.12.2020 10:20 Ответить
https://censor.net/ru/news/3236564/my_smotreli_po_nashim_raschetam_stepanov_obyasnil_pochemu_karantin_usilivayut_imenno_s_8_yanvarya - Степанов
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14.12.2020 10:28 Ответить
Браво, Степанов! Медаль тебе, спаситель ты наш. Сократили тестирование - меньше заболевших. Логика зеленых
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14.12.2020 11:29 Ответить
А як що скоротити тестування до мінімума...наприклад 100 тестувань на добу...То можно цьому Стьопі, взагалі звітувати, що в Україні COVID - вони "перемогли".
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14.12.2020 11:53 Ответить
В Украине НЕ удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса
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14.12.2020 11:31 Ответить
Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася, - Степанов - Цензор.НЕТ 7855
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14.12.2020 11:47 Ответить
да, українці стабільно мруть від ковіда
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14.12.2020 11:47 Ответить
шаріков дав потомство і все воно зібралося в уряді і партії узілєнскіг
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14.12.2020 11:49 Ответить
А если вообще тесты не делать? Эпоха полной победы над коварным врагом наступит?
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14.12.2020 12:08 Ответить
В конце августа туркменское правительство активизировало процесс эвакуации своих граждан, оставшихся из-за пандемии коронавируса за рубежом. Прибывающие в страну содержаться в двухнедельной изоляции https://rus.azathabar.com/a/30888900.html в карантинных центрах Туркменабата.
Органы здравоохранения Туркменистана пока не сообщают ни о каких официально зарегистрированных случаях коронавируса в стране.
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14.12.2020 12:34 Ответить
меньше тестів меньше хворих,нема тестів нема хворих
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14.12.2020 13:03 Ответить
При чому, це вже не перша її стабілізація. А все завдяки вчасно здійсненій медовій реформі...
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14.12.2020 14:36 Ответить
Якщо все так добре, то нащо нам вакцина х.ла?
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14.12.2020 14:56 Ответить
 
 