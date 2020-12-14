Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась, - Степанов. ВИДЕО
В Украине удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Если мы посмотрим на статистику по количеству людей, находящихся в наших больницах - то она не увеличивается. Мы можем фиксировать, что есть соответствующая стабилизация по количеству больных коронавирусной болезнью. Мы видим это по цифрам, в том числе и по количеству госпитализированных людей, которые находятся сейчас в стационарах", - сообщил Степанов.
По его словам, согласно данным исследователей, в том числе и эпидемиологов, ситуацию удалось стабилизировать за счет введенных карантинных ограничений, в том числе и за счет карантина выходного дня.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили менее 6,5 тысячи новых случаев коронавируса. Выздоровели при этом еще 5154 пациента.
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а лохи в Германии пусть вводят карантины)
Результат приходит через 3-4 дня.
Такое ощущение что местная трольня из москвы пишет и не в курсе украинских реалий
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/golubovska-mi-znahodimosya-na-piku-vognyu-i-ne-mozhemo-strimati-epidemiyu-teper-slid-ryatuvati-lyudej.htm
Органы здравоохранения Туркменистана пока не сообщают ни о каких официально зарегистрированных случаях коронавируса в стране.