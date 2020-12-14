Разумков про розгляд бюджету-2021: сподіваюся "бюджетної ночі" не буде
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що цьогоріч парламент не буде розглядати бюджет на 2021 рік до ночі.
Про це сказав Разумков під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Які настрої народних депутатів - подивимося завтра. Сподіваюся, що настрій не впливатиме на якість роботи і на конструктив з розгляду вищезазначених питань, в тому числі і бюджету. Якщо ми говоримо про "бюджетну ніч" - сподіваюся, що нам не доведеться цього робити, і ми завтра все-таки зможемо розглянути цей закон і прийняти його. Якщо немає - регламент дозволяє нам швидко повертатися до цього питання, але я сподіваюся, що до цього не дійде", - сказав Разумков.
Як повідомлялося, завтра парламент планує розглянути бюджет на 2021 рік.
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коли у владі непотріб по іншому бути не може в принципі. олігархи-виродки свою справу знають. депутати прикуплені, хотелки враховані, президент янелох повний вуха під лапшу від Єрмили і Коломойши вже наставив залишилось кілька днів розігріву і бюджетна ніч по накатаному сценарію буде продавлена.
коли вже ці сцуки счезнуть чи повиздихають.