Разумков про розгляд бюджету-2021: сподіваюся "бюджетної ночі" не буде

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що цьогоріч парламент не буде розглядати бюджет на 2021 рік до ночі.

Про це сказав Разумков під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Які настрої народних депутатів - подивимося завтра. Сподіваюся, що настрій не впливатиме на якість роботи і на конструктив з розгляду вищезазначених питань, в тому числі і бюджету. Якщо ми говоримо про "бюджетну ніч" - сподіваюся, що нам не доведеться цього робити, і ми завтра все-таки зможемо розглянути цей закон і прийняти його. Якщо немає - регламент дозволяє нам швидко повертатися до цього питання, але я сподіваюся, що до цього не дійде", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, завтра парламент планує розглянути бюджет на 2021 рік.

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