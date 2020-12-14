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Разумков про розгляд бюджету-2021: сподіваюся "бюджетної ночі" не буде

Разумков про розгляд бюджету-2021: сподіваюся

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що цьогоріч парламент не буде розглядати бюджет на 2021 рік до ночі.

Про це сказав Разумков під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Які настрої народних депутатів - подивимося завтра. Сподіваюся, що настрій не впливатиме на якість роботи і на конструктив з розгляду вищезазначених питань, в тому числі і бюджету. Якщо ми говоримо про "бюджетну ніч" - сподіваюся, що нам не доведеться цього робити, і ми завтра все-таки зможемо розглянути цей закон і прийняти його. Якщо немає - регламент дозволяє нам швидко повертатися до цього питання, але я сподіваюся, що до цього не дійде", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, завтра парламент планує розглянути бюджет на 2021 рік.

Також читайте: Рада завтра розгляне бюджет на 2021 рік, - Разумков

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Какие ночи, если там уже чартеры двигатели греют. Так что да, не будет.
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14.12.2020 14:05 Відповісти
як то не буде, звісно буде.
коли у владі непотріб по іншому бути не може в принципі. олігархи-виродки свою справу знають. депутати прикуплені, хотелки враховані, президент янелох повний вуха під лапшу від Єрмили і Коломойши вже наставив залишилось кілька днів розігріву і бюджетна ніч по накатаному сценарію буде продавлена.
коли вже ці сцуки счезнуть чи повиздихають.
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14.12.2020 17:50 Відповісти
 
 