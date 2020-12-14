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Разумков о рассмотрении бюджета-2021: надеюсь, "бюджетной ночи" не будет

Разумков о рассмотрении бюджета-2021: надеюсь,

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что в этом году парламент не будет рассматривать бюджет на 2021 год до ночи.

Об этом сказал Разумков во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Какие настроения народных депутатов - посмотрим завтра. Надеюсь, что настроение не будет влиять на качество работы и на конструктив по рассмотрению вышеупомянутых вопросов, в том числе и бюджета. Если мы говорим о "бюджетной ночи" - надеюсь, что нам не придется этого делать, и мы завтра все-таки сможем рассмотреть этот закон и принять его. Если нет - регламент позволяет нам быстро возвращаться к этому вопросу, но я надеюсь, что до этого не дойдет", - сказал Разумков.

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Как сообщалось, завтра парламент планирует рассмотреть бюджет на 2021 год.

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Какие ночи, если там уже чартеры двигатели греют. Так что да, не будет.
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14.12.2020 14:05 Ответить
як то не буде, звісно буде.
коли у владі непотріб по іншому бути не може в принципі. олігархи-виродки свою справу знають. депутати прикуплені, хотелки враховані, президент янелох повний вуха під лапшу від Єрмили і Коломойши вже наставив залишилось кілька днів розігріву і бюджетна ніч по накатаному сценарію буде продавлена.
коли вже ці сцуки счезнуть чи повиздихають.
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14.12.2020 17:50 Ответить
 
 