Разумков о рассмотрении бюджета-2021: надеюсь, "бюджетной ночи" не будет
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что в этом году парламент не будет рассматривать бюджет на 2021 год до ночи.
Об этом сказал Разумков во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Какие настроения народных депутатов - посмотрим завтра. Надеюсь, что настроение не будет влиять на качество работы и на конструктив по рассмотрению вышеупомянутых вопросов, в том числе и бюджета. Если мы говорим о "бюджетной ночи" - надеюсь, что нам не придется этого делать, и мы завтра все-таки сможем рассмотреть этот закон и принять его. Если нет - регламент позволяет нам быстро возвращаться к этому вопросу, но я надеюсь, что до этого не дойдет", - сказал Разумков.
Как сообщалось, завтра парламент планирует рассмотреть бюджет на 2021 год.
Пожалуйста, подождите...
коли у владі непотріб по іншому бути не може в принципі. олігархи-виродки свою справу знають. депутати прикуплені, хотелки враховані, президент янелох повний вуха під лапшу від Єрмили і Коломойши вже наставив залишилось кілька днів розігріву і бюджетна ніч по накатаному сценарію буде продавлена.
коли вже ці сцуки счезнуть чи повиздихають.