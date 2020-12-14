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Вірменія (735) жалоба (153) Нагірний Карабах (465) Пашинян Нікол (134)

Вірменія готується до триденної жалоби за загиблими в Карабасі

Вірменія готується до триденної жалоби за загиблими в Карабасі

У Вірменії 19 грудня оголошено триденну жалобу за загиблими в Нагірному Карабасі. У цей день виповниться 40 днів від моменту припинення боїв у зоні конфлікту.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"Можливо, станом на 19 грудня не всі тіла наших полеглих воїнів будуть знайдені, буде безліч невпізнаних тіл. Але вважаю, що більше не можна відкладати таке державне рішення", - підкреслив Пашинян.

Він пообіцяв продовжити пошуки і впізнання тіл з іще більшою інтенсивністю.

Пашинян додав, що Вірменія впритул підійшла до процесу обміну полоненими.

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"Ми дуже скоро очікуємо повернення офіційно підтвердженої групи наших полонених. Наш план такий: на даному етапі ми маємо повернути тих полонених, чий полон було офіційно підтверджено як Азербайджаном, так і Міжнародним комітетом Червоного хреста, після чого зосередимося на пошуках наших співвітчизників, деякі з яких, можливо, потрапили в полон", - сказав він.

За неофіційними даними, загальна кількість загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців у Вірменії становить понад 3300 осіб.
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Топ коментарі
+6
Траур по оккупантам которых убили азербайджанцы при возвращении СВОЕЙ земли?
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14.12.2020 16:24
+5
Вам, Игокович - джан, что то не понравилось в моем посте? Вы за дохлых оккупантов переживаете? Вам по вкусу живые оккупанты? Подайте жалобу в Лигу сексуальных реформ.
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14.12.2020 16:34
+2
Сейчас споёт, вот только под Парашный камертон голос настроит и споёт.
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14.12.2020 16:41
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Траур по оккупантам которых убили азербайджанцы при возвращении СВОЕЙ земли?
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14.12.2020 16:24 Відповісти
Про Волынь не хочешь спеть песню, где или поляки, или украинцы?
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14.12.2020 16:29 Відповісти
Вам, Игокович - джан, что то не понравилось в моем посте? Вы за дохлых оккупантов переживаете? Вам по вкусу живые оккупанты? Подайте жалобу в Лигу сексуальных реформ.
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14.12.2020 16:34 Відповісти
Вот и всплыло г. А про волынскую резню и не вспомнило.
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14.12.2020 17:03 Відповісти
Австралопитек Царев вспомнил. И убежал на Мокшандию.
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14.12.2020 17:50 Відповісти
Да, мы в курсе, что вы всплываете тут регулярно.
А хотите я вам вспомню за Батурин и "Батуринские яблоки"?
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14.12.2020 18:39 Відповісти
спой нам, кокович, послухаем
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14.12.2020 16:40 Відповісти
Сейчас споёт, вот только под Парашный камертон голос настроит и споёт.
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14.12.2020 16:41 Відповісти
настроит три струны на балалайка?
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14.12.2020 16:42 Відповісти
Варган не більше. Одна струна, а співу на весь бурятський край
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14.12.2020 17:36 Відповісти
Шо там армянская оппо? Предъявили ультиматум, но Пашинян не уходит?
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14.12.2020 16:25 Відповісти
И к пересадке шерсти на жопы Самвелов и Гургенов вместо выдранной Тофиками и Рафиками.
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14.12.2020 16:47 Відповісти
вечная память героям.
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14.12.2020 21:22 Відповісти
The earliest concrete numbers about the population of the whole of Karabakh is from the census of 1823 concerning the abolition of the Karabakh Khanate. In the territory of the former Armenian principalities, 90.8% of villages were recorded as being Armenian, while 9.2% were recorded as Tatar or Kurd.
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15.12.2020 09:57 Відповісти
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nagorno-Karabakh

https://m.youtube.com/watch?v=_74nVpLVn9Q
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15.12.2020 10:20 Відповісти
 
 