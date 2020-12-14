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Армения (822) траур (216) Нагорный Карабах (470) Пашинян Никол (126)

Армения готовится к трехдневному трауру по погибшим в Карабахе

Армения готовится к трехдневному трауру по погибшим в Карабахе

В Армении 19 декабря будет объявлен трехдневный траур по погибшим в Нагорном Карабахе. В этот день исполнится 40 дней с с момента прекращения боев в зоне конфликта.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Возможно, по состоянию на 19 декабря не все тела наших павших воинов будут найдены, будет множество неопознанных тел. Но считаю, что больше нельзя откладывать подобное государственное решение", - подчеркнул Пашинян.

Он пообещал продолжить поиски и опознания тел с еще большей интенсивностью.

Читайте на Цензор.НЕТ: Обострение в Карабахе: Азербайджан заявил о контртеррористической операции, министры обороны Армении и РФ провели переговоры

Пашинян добавил, что Армения вплотную подошла к процессу обмена пленными.

"Мы очень скоро ожидаем возвращения официально подтвержденной группы наших пленных. Наш план таков: на данном этапе мы должны вернуть тех пленных, чье пленение было официально подтверждено как Азербайджаном, так и Международным комитетом Красного креста, после чего сосредоточимся на поисках наших соотечественников, некоторые из которых, возможно, попали в плен", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Алиев: Ереван - "историческая земля" Азербайджана

По неофициальным данным, общее число погибших и пропавших без вести военнослужащих в Армении составляет свыше 3300 человек.

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Топ комментарии
+6
Траур по оккупантам которых убили азербайджанцы при возвращении СВОЕЙ земли?
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14.12.2020 16:24
+5
Вам, Игокович - джан, что то не понравилось в моем посте? Вы за дохлых оккупантов переживаете? Вам по вкусу живые оккупанты? Подайте жалобу в Лигу сексуальных реформ.
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14.12.2020 16:34
+2
Сейчас споёт, вот только под Парашный камертон голос настроит и споёт.
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14.12.2020 16:41
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Траур по оккупантам которых убили азербайджанцы при возвращении СВОЕЙ земли?
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14.12.2020 16:24 Ответить
Про Волынь не хочешь спеть песню, где или поляки, или украинцы?
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14.12.2020 16:29 Ответить
Вам, Игокович - джан, что то не понравилось в моем посте? Вы за дохлых оккупантов переживаете? Вам по вкусу живые оккупанты? Подайте жалобу в Лигу сексуальных реформ.
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14.12.2020 16:34 Ответить
Вот и всплыло г. А про волынскую резню и не вспомнило.
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14.12.2020 17:03 Ответить
Австралопитек Царев вспомнил. И убежал на Мокшандию.
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14.12.2020 17:50 Ответить
Да, мы в курсе, что вы всплываете тут регулярно.
А хотите я вам вспомню за Батурин и "Батуринские яблоки"?
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14.12.2020 18:39 Ответить
спой нам, кокович, послухаем
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14.12.2020 16:40 Ответить
Сейчас споёт, вот только под Парашный камертон голос настроит и споёт.
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14.12.2020 16:41 Ответить
настроит три струны на балалайка?
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14.12.2020 16:42 Ответить
Варган не більше. Одна струна, а співу на весь бурятський край
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14.12.2020 17:36 Ответить
Шо там армянская оппо? Предъявили ультиматум, но Пашинян не уходит?
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14.12.2020 16:25 Ответить
И к пересадке шерсти на жопы Самвелов и Гургенов вместо выдранной Тофиками и Рафиками.
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14.12.2020 16:47 Ответить
вечная память героям.
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14.12.2020 21:22 Ответить
The earliest concrete numbers about the population of the whole of Karabakh is from the census of 1823 concerning the abolition of the Karabakh Khanate. In the territory of the former Armenian principalities, 90.8% of villages were recorded as being Armenian, while 9.2% were recorded as Tatar or Kurd.
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15.12.2020 09:57 Ответить
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nagorno-Karabakh

https://m.youtube.com/watch?v=_74nVpLVn9Q
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15.12.2020 10:20 Ответить
 
 