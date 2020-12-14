Армения готовится к трехдневному трауру по погибшим в Карабахе

В Армении 19 декабря будет объявлен трехдневный траур по погибшим в Нагорном Карабахе. В этот день исполнится 40 дней с с момента прекращения боев в зоне конфликта.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Возможно, по состоянию на 19 декабря не все тела наших павших воинов будут найдены, будет множество неопознанных тел. Но считаю, что больше нельзя откладывать подобное государственное решение", - подчеркнул Пашинян.

Он пообещал продолжить поиски и опознания тел с еще большей интенсивностью.

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Пашинян добавил, что Армения вплотную подошла к процессу обмена пленными.

"Мы очень скоро ожидаем возвращения официально подтвержденной группы наших пленных. Наш план таков: на данном этапе мы должны вернуть тех пленных, чье пленение было официально подтверждено как Азербайджаном, так и Международным комитетом Красного креста, после чего сосредоточимся на поисках наших соотечественников, некоторые из которых, возможно, попали в плен", - сказал он.

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По неофициальным данным, общее число погибших и пропавших без вести военнослужащих в Армении составляет свыше 3300 человек.