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Кабмін затвердив нові карантинні обмеження з 19 грудня. СПИСОК

Кабмін затвердив нові карантинні обмеження з 19 грудня. СПИСОК

Нові карантинні обмеження діятимуть по всій території України з найближчої суботи, 19 грудня.

Їхній перелік опубліковано на сайті Кабміну, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нові обмеження забороняють:

  • Проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів.
  • Проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій.
  • Приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 кв. метрів.
  • Робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. У ніч з 31.12 на 01.01 робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01:00.
  • Релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

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Крім того, залишаються в силі обмеження, який діяли раніше. Зокрема, забороняється:

  • Перебування в громадському транспорті та громадських місцях без вдягнутої маски, а також перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу.
  • Самовільне залишення місця ізоляції чи обсервації.
  • Проведення масових культурних (в т.ч. концертів), спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, в яких бере участь більше 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 м між учасниками (виключення: офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату та заходи необхідні для забезпечення роботи органів влади).
  • Робота кінотеатрів та закладів культури із наповненістю понад 50% місць одного залу.
  • Перевезення в пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж кількість сидячих місць (крім метро).
  • Проведення дискотек, робота нічних клубів та закладів громадського харчування 3 організацією дозвілля.
  • Розміщення в закладах харчування більше 4 повнолітніх осіб за одним столом та коли відстань між столами менш ніж 2 метри.
  • Робота суб'єктів господарювання, в яких працівники не забезпечені масками, не нанесено маркування щодо дистанції між клієнтами в 1,5 метри, а відвідувачі не мають правильно вдягнутих засобів індивідуального захисту.
  • Перетин кордону іноземцям без наявного поліса страхування (з окремими виключеннями.
  • Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, санаторно-курортних закладів).
  • Відвідування закладів освіти групами більше 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.
  • Відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває більш ніж 50% учнів та персоналу закладу освіти.
  • Проведення планових заходів з госпіталізації (крім паліативної допомоги, допомоги породіллям, новонародженим, допомоги при пологах, лікуванні онкохворих, високоспеціалізована (третинна) меддопомога та інша невідкладна меддопомога).
  • Робота спортивних залів та фітнес-центрів, якщо в них перебуває більше однієї особи на 20 квадратних метрів.
  • Відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, а також пунктів розміщення біженців.
  • Перетин КПВВ на тимчасово окуповані території ОРДЛО та Криму іноземцями без наявного поліса страхування (з окремими виключеннями).
  • Відвідування сторонніми особами закладів соцзахисту, в яких перебувають окремі категорії громадян (люди похилого віку, ветерани війни, особи з інвалідністю, психічними порушеннями та інше).

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Топ коментарі
+5
Йому,кабміну,треба ж чимось зайнятись,ось він і товче оту карантинну воду в ступі,повторюючи стару і придумуючи нову фігню...Ось що значить "забороняється знаходитись в громадських місцях без документів,засвідчуючих особу"?..От нема документів...і що?..В поліцію на три години встановлювати особу?..А як?..Пальці в двері щоб признався?..А що з бомжами робити,які взагалі забули,що таке документи?..і без масок шастають туди-сюди?..Я розумію,що документи потрібні не нам,а їм,щоб легше було нас штрафувати,але тоді зробіть по людськи,по закону...Введіть паспортний режим,внесіть зміни в кодекси і - головне! - почніть,суки,з себе...
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14.12.2020 16:52
+4
и маска должна быть обязательно приятного зеленого цвета
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14.12.2020 16:42
+4
Ці всі обмеження незаконні. Хай вводять режим надзвичайного стану, згідно прописаної процедури, а не роблять, що кому в голову вдарить.
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14.12.2020 17:16
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Что за странные формулировки "Х человек на Y кв. метров"? Кто это будет считать?
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14.12.2020 16:32 Відповісти
Менты считают...это их корм...заскакивают с камерой на перевес всех снимают...а потом считабт..и нагибают фопа..
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14.12.2020 16:53 Відповісти
Я вчера заставил таких двух орлов удалить видео...потому как без моего согласия они меня на камеру снимать не имели права..
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14.12.2020 16:55 Відповісти
о как
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14.12.2020 17:32 Відповісти
Так вроде бы за неделю должны предупреждать...
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14.12.2020 16:35 Відповісти
Так там все брехуны, им верить нельзя.
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14.12.2020 17:20 Відповісти
и маска должна быть обязательно приятного зеленого цвета
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14.12.2020 16:42 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdvBMLToKsew&psig=AOvVaw3E3Ir8HQNJPw2TAbdNkTDO&ust=1608043823762000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCNDY95_cze0CFQAAAAAdAAAAABAJ "Когда Вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите".
Кабмін затвердив нові карантинні обмеження з 19 грудня - Цензор.НЕТ 1908
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14.12.2020 16:52 Відповісти
Йому,кабміну,треба ж чимось зайнятись,ось він і товче оту карантинну воду в ступі,повторюючи стару і придумуючи нову фігню...Ось що значить "забороняється знаходитись в громадських місцях без документів,засвідчуючих особу"?..От нема документів...і що?..В поліцію на три години встановлювати особу?..А як?..Пальці в двері щоб признався?..А що з бомжами робити,які взагалі забули,що таке документи?..і без масок шастають туди-сюди?..Я розумію,що документи потрібні не нам,а їм,щоб легше було нас штрафувати,але тоді зробіть по людськи,по закону...Введіть паспортний режим,внесіть зміни в кодекси і - головне! - почніть,суки,з себе...
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14.12.2020 16:52 Відповісти
Ці всі обмеження незаконні. Хай вводять режим надзвичайного стану, згідно прописаної процедури, а не роблять, що кому в голову вдарить.
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14.12.2020 17:16 Відповісти
сходи в переполненный морг инфекционной больницы...
потом опять можешь мявкать про
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14.12.2020 17:41 Відповісти
можно еще на кладбище сходить
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14.12.2020 18:02 Відповісти
https://censor.net/ru/user/455455 А ты только оттуда?
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16.12.2020 17:30 Відповісти
- я не против локдауна. я за него. по этому мне туда не надо...
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16.12.2020 17:54 Відповісти
В суде так обычно и пишут, нужную постанову подставьте)
Суд вважає, що пп.1 п. 10 постанови КМУ від 22 липня 2020 р. №641 обмежено конституційні права і свободи громадянина, що суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України, а тому такий нормативно правовий акт у частині відповідних обмежень не підлягає застосуванню судом при вирішенні справи про адміністративне правопорушення. На думку суду, порушення особою правил карантину, які встановлені не у конституційний спосіб, не є підставою адміністративною відповідальності. За таких обставин провадження в справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю за відсутності складу адміністративного правопорушення.
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14.12.2020 19:46 Відповісти
та ходи собі посюди без маски ..

Будуть справедливо за це виписувати штраф - заяви - документів не ношу і це моє право


Таких ,дійсно, скопом у маленьку тісну камеру разом з бомжами і не на 3 години
А поки рідні не привезуть документи !
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15.12.2020 00:27 Відповісти
Ну затримають тебе на 72 години для встановлення особи, на 2й раз візьмеш з собою документи і не "умнічатимеш". Бо якщо ти будеш без маски, то тобі треба виписати штраф,а для цього потрібно знати ПІБ.
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15.12.2020 03:10 Відповісти
У вас семь пятниц на неделю, сами не знаете, что творите от безделья.
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14.12.2020 17:31 Відповісти
Пускай 3э-БАРЫГИ на КрОВИд выкупят средства защиты , которые в начале эпидемии спекулировали в целях наживы , ПРОДАВАЯ их в рф , Испанию ... ... ... ... , и дажэ в Китай.
......
И выкупают за СВОЙ СЧЕТ !! .
.

..
.....
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14.12.2020 19:53 Відповісти
Жидовское счастье. У жидов праздник будет, а украинцам карантин.
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14.12.2020 19:59 Відповісти
 
 