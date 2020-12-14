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Кабмин утвердил новые карантинные ограничения с 19 декабря. СПИСОК

Кабмин утвердил новые карантинные ограничения с 19 декабря. СПИСОК

Новые карантинные ограничения будут действовать по всей территории Украины с ближайшей субботы, 19 декабря.

Их перечень опубликован на сайте Кабмина, сообщает Цензор.НЕТ.

Новые ограничения запрещают:

- проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

- проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

- прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях, если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров;

- работу общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00;

- религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Кабмин утвердил новые карантинные ограничения с 19 декабря 01

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Кроме того, остаются в силе ограничения, который действовали ранее. В частности, запрещается:

- пребывание в общественном транспорте и общественных местах без надетой маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

- самовольное оставление места изоляции или обсервации;

- проведение массовых культурных (в т.ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 м между участниками (исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры необходимы для обеспечения работы органов власти);

Также на Цензор.НЕТ: Государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию от COVID-19. Мы отстояли три принципиальные позиции в бюджете, - Радуцкий

- работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала;

- перевозки в пассажирском транспорте больше пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро);

- проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;

- размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за столом и когда расстояние между столами менее чем 2 метра;

- работа субъектов хозяйствования, в которых работники не обеспечены масками, а также не нанесена маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители не имеют правильно надетых средств индивидуальной защиты;

- пересечение границы иностранцам без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями);

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- деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений);

- посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;

- посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения;

- проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, родовспоможения, помощи новорожденным, родовспоможения, лечения онкобольных, высокоспециализированной (третичной) медпомощи и другой неотложной медпомощи);

- работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 квадратных метров;

- посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев;

- пересечение КПВВ на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями);

- посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и прочее).

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Топ комментарии
+5
Йому,кабміну,треба ж чимось зайнятись,ось він і товче оту карантинну воду в ступі,повторюючи стару і придумуючи нову фігню...Ось що значить "забороняється знаходитись в громадських місцях без документів,засвідчуючих особу"?..От нема документів...і що?..В поліцію на три години встановлювати особу?..А як?..Пальці в двері щоб признався?..А що з бомжами робити,які взагалі забули,що таке документи?..і без масок шастають туди-сюди?..Я розумію,що документи потрібні не нам,а їм,щоб легше було нас штрафувати,але тоді зробіть по людськи,по закону...Введіть паспортний режим,внесіть зміни в кодекси і - головне! - почніть,суки,з себе...
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14.12.2020 16:52
+4
и маска должна быть обязательно приятного зеленого цвета
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14.12.2020 16:42
+4
Ці всі обмеження незаконні. Хай вводять режим надзвичайного стану, згідно прописаної процедури, а не роблять, що кому в голову вдарить.
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14.12.2020 17:16
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Правила форума Совет форумчан
Что за странные формулировки "Х человек на Y кв. метров"? Кто это будет считать?
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14.12.2020 16:32 Ответить
Менты считают...это их корм...заскакивают с камерой на перевес всех снимают...а потом считабт..и нагибают фопа..
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14.12.2020 16:53 Ответить
Я вчера заставил таких двух орлов удалить видео...потому как без моего согласия они меня на камеру снимать не имели права..
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14.12.2020 16:55 Ответить
о как
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14.12.2020 17:32 Ответить
Так вроде бы за неделю должны предупреждать...
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14.12.2020 16:35 Ответить
Так там все брехуны, им верить нельзя.
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14.12.2020 17:20 Ответить
и маска должна быть обязательно приятного зеленого цвета
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14.12.2020 16:42 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdvBMLToKsew&psig=AOvVaw3E3Ir8HQNJPw2TAbdNkTDO&ust=1608043823762000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCNDY95_cze0CFQAAAAAdAAAAABAJ "Когда Вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите".
Кабмін затвердив нові карантинні обмеження з 19 грудня - Цензор.НЕТ 1908
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14.12.2020 16:52 Ответить
Йому,кабміну,треба ж чимось зайнятись,ось він і товче оту карантинну воду в ступі,повторюючи стару і придумуючи нову фігню...Ось що значить "забороняється знаходитись в громадських місцях без документів,засвідчуючих особу"?..От нема документів...і що?..В поліцію на три години встановлювати особу?..А як?..Пальці в двері щоб признався?..А що з бомжами робити,які взагалі забули,що таке документи?..і без масок шастають туди-сюди?..Я розумію,що документи потрібні не нам,а їм,щоб легше було нас штрафувати,але тоді зробіть по людськи,по закону...Введіть паспортний режим,внесіть зміни в кодекси і - головне! - почніть,суки,з себе...
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14.12.2020 16:52 Ответить
Ці всі обмеження незаконні. Хай вводять режим надзвичайного стану, згідно прописаної процедури, а не роблять, що кому в голову вдарить.
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14.12.2020 17:16 Ответить
сходи в переполненный морг инфекционной больницы...
потом опять можешь мявкать про
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14.12.2020 17:41 Ответить
можно еще на кладбище сходить
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14.12.2020 18:02 Ответить
https://censor.net/ru/user/455455 А ты только оттуда?
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16.12.2020 17:30 Ответить
- я не против локдауна. я за него. по этому мне туда не надо...
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16.12.2020 17:54 Ответить
В суде так обычно и пишут, нужную постанову подставьте)
Суд вважає, що пп.1 п. 10 постанови КМУ від 22 липня 2020 р. №641 обмежено конституційні права і свободи громадянина, що суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України, а тому такий нормативно правовий акт у частині відповідних обмежень не підлягає застосуванню судом при вирішенні справи про адміністративне правопорушення. На думку суду, порушення особою правил карантину, які встановлені не у конституційний спосіб, не є підставою адміністративною відповідальності. За таких обставин провадження в справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю за відсутності складу адміністративного правопорушення.
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14.12.2020 19:46 Ответить
та ходи собі посюди без маски ..

Будуть справедливо за це виписувати штраф - заяви - документів не ношу і це моє право


Таких ,дійсно, скопом у маленьку тісну камеру разом з бомжами і не на 3 години
А поки рідні не привезуть документи !
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15.12.2020 00:27 Ответить
Ну затримають тебе на 72 години для встановлення особи, на 2й раз візьмеш з собою документи і не "умнічатимеш". Бо якщо ти будеш без маски, то тобі треба виписати штраф,а для цього потрібно знати ПІБ.
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15.12.2020 03:10 Ответить
У вас семь пятниц на неделю, сами не знаете, что творите от безделья.
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14.12.2020 17:31 Ответить
Пускай 3э-БАРЫГИ на КрОВИд выкупят средства защиты , которые в начале эпидемии спекулировали в целях наживы , ПРОДАВАЯ их в рф , Испанию ... ... ... ... , и дажэ в Китай.
......
И выкупают за СВОЙ СЧЕТ !! .
.

..
.....
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14.12.2020 19:53 Ответить
Жидовское счастье. У жидов праздник будет, а украинцам карантин.
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14.12.2020 19:59 Ответить
 
 