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Закарпаття (1998) Нацполіція (14879) провокація (778) нацменшини (190)

На Закарпатті поліція відкрила провадження за антиугорські написи

На Закарпатті поліція відкрила провадження за антиугорські написи

У Нацполіції Закарпатської області відкрили провадження за антиугорські написи з погрозами представникам цієї нацменшини на будівлі сільради в селі Пийтерфолво.

Про це в коментарі УКРІНФОРМу повідомила прессекретарка ГУ Нацполіції в Закарпатській області Анна Дан, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці, 14 грудня, до поліції звернувся голова сільради Пийтерфолво і повідомив, що вночі невідомі видряпали антиугорські написи на будівлі сільради з погрозами представникам нацменшини. На місце одразу виїхала слідча група та здійснила огляд", - повідомила вона.

За її словами, наразі попередня правова кваліфікація даного факту розглядається як злочин за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми за вами прийдемо": невідомі на Закарпатті знову погрожували угорцям нібито від "Правого сектора". ФОТО

"Поліція Закарпаття вживає оперативних заходів для встановлення осіб, які могли здійснити цей злочин", - зазначила Дан.

Як повідомлялося, на стіні будівлі в угорському селі Пийтерфолво невідомі залишили послання від імені нібито "Правого сектора" зі словами "Закарпаття – це Україна. Ми за вами прийдемо. Правий сектор".

На запитання, чи пов'язують цей напис із попереднім провокативним відео, у Нацполіції Закрапаття відповіли, що "ці справи попередньо кваліфіковані за одною статтею — в ході розслідування буде визначено, чи мали вони одних і тих же виконавців та замовників".

Наразі, як зазначила Дан, по попередній провокації слідчі не затримали осіб, які б підозрювалися у скоєнні злочину.

Як повідомлялося, два тижні тому в мережі опублікували схоже відео зі зверненням начебто від представника "Правого сектора" із залякуваннями на адресу представників угорської нацменшини. Відео також закінчувалося словами: "Ми за вами прийдемо". Відеозапис був визнаний провокацією, представники "Правого сектора" заявили, що не мають жодного стосунку до цього запису. За цим фактом триває розслідування.

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Топ коментарі
+21
А за антиукраїнські поліція не хоче відкрити? Особливо на всяких пабліках типу групи "Мукачево" на Фейсбуці, де пишуть зокрема про "анексію Закарпаття совком у 1945 році? Чи у нас поліція харчується з угорського б'юджету?
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14.12.2020 16:46
+9
ЗАКАРПАТТЯ ЦЕ-УКРАЇНА. І ЩО, ЦЕ АНТИУГОРСЬКИЙ НАПИС? В ЗАКАРПАЦЬКІЙ ПОЛІЦІЇ ЩО ОДНІ НЕДОУМКИ ПРАЦЮЮТЬ?
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14.12.2020 16:58
+6
Кацапня подсирает, к гадалке не ходи.
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14.12.2020 16:43
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Кацапня подсирает, к гадалке не ходи.
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14.12.2020 16:43 Відповісти
А за антиукраїнські поліція не хоче відкрити? Особливо на всяких пабліках типу групи "Мукачево" на Фейсбуці, де пишуть зокрема про "анексію Закарпаття совком у 1945 році? Чи у нас поліція харчується з угорського б'юджету?
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14.12.2020 16:46 Відповісти
А какие предателям и коллаборантам надписи писать? Хвалебные и заздравные? Только угрозы!!!!А потом дождутся и действий.... Терпение у Украины не бесконечное...
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14.12.2020 16:50 Відповісти
Порушуйте нам з того що? То й так наймити кацапськи пишуть.
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14.12.2020 16:51 Відповісти
пока запрягали, тех, кто то писал, уж грицками звали
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14.12.2020 16:52 Відповісти
Ты хотел сказать "уже в Саратов убежали"?
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14.12.2020 17:05 Відповісти
в конотоп
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14.12.2020 17:06 Відповісти
Под Конотопом в свое время козаки тоже нехило кацапне звездюлей наваляли. На Казламордии такое проходят на уроках истории? Чы невелено?
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14.12.2020 17:08 Відповісти
паки, паки, иже херувимы, так как же я тебя сразу не признал? ты ж ветеран конотопской битвы, ну, и как крепко тогда мацкалям ввалили?
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14.12.2020 17:12 Відповісти
Набери "конотопская битва" в гугле. Бо скажешь, шо тебя проклятые бандеровцы обмануть хотели.
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14.12.2020 17:15 Відповісти
та не прибедняйся, валяй, тебе я верю
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14.12.2020 17:16 Відповісти
Если кратко, то 30.000 кацапсячих голов вырезали. И это хорошо.
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14.12.2020 17:21 Відповісти
чет маловато будет, а может 100000? вован вятрович вроде такую цифру называл, а ему я верю, как тебе
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14.12.2020 17:23 Відповісти
Пожарскому голову отрезали, Трубецкой вроде уцелел. А вяликий сцарь Алексей Михайлович, услышав об итогах битвы, так наложил в портки, шо уже практически навострил лыжи из Мацквы. Вовремя остановили. Куда ж смердам то кацапским без сцаря.
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14.12.2020 17:32 Відповісти
складно брэшэшь, век бы слушал
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14.12.2020 17:51 Відповісти
Ты не слушай. Пойди прикопай кости дидов, которые после ВМВ войны по лесам валяются. Бо кацапские мальчуганы видят череп какого-то дида и начинают им в футбол играть. Разве это скрепно?
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14.12.2020 17:55 Відповісти
тебе видне, раз спорт уважаешь
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14.12.2020 18:09 Відповісти
Играть в футбол черепом кацапа - это хороший и правильный спорт. Но я не о том.
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14.12.2020 19:10 Відповісти
Вот только читай не в кацапской Вики. Надеюсь ты владеешь не только собачьим языком, но и украинский знаешь? Или зря надеюсь?
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14.12.2020 17:19 Відповісти
а бебик писал про это? чет ищу в тырнете такую инфу, а никак не найду
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14.12.2020 17:24 Відповісти
Это потому шо ты в ********* ищешь. А сие есть диагноз для набутылочной русни.
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14.12.2020 17:27 Відповісти
так ты ж сидишь прям не нем и глазом не моргнешь
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14.12.2020 17:30 Відповісти
Та ладно, не плачь. Порезали русню, ну и что? В первый раз што ли?
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14.12.2020 17:34 Відповісти
а ты кровожадный какой, аднака, тебе бы саксов порезать, франков там, руки так и чешутце?
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14.12.2020 17:52 Відповісти
Саксы и франки не убили миллионы украинцев. А вот кацапы убили. В этом то и разница.
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14.12.2020 17:56 Відповісти
ты там, того, слезы то вытри, успокойся, одному так за миллионы убиваться здоровья никакого не хватит
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14.12.2020 18:08 Відповісти
Убиваться теперь смысла действительно нет. История преподает уроки. Надобно с франками и саксами дружить, а кацапню резать. Только так, а не иначе.
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14.12.2020 19:13 Відповісти
Что с пивунами мадьярского гимна (ударение на а)?
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14.12.2020 16:53 Відповісти
Поют Гимн Украины, входя на допрос в СБУ.
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14.12.2020 17:06 Відповісти
ЗАКАРПАТТЯ ЦЕ-УКРАЇНА. І ЩО, ЦЕ АНТИУГОРСЬКИЙ НАПИС? В ЗАКАРПАЦЬКІЙ ПОЛІЦІЇ ЩО ОДНІ НЕДОУМКИ ПРАЦЮЮТЬ?
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14.12.2020 16:58 Відповісти
за председателем сельсовета ,нужен глаз да глаз...От "любви" к Украине он еще и не такое нацарапает
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14.12.2020 17:50 Відповісти
А против антиукраинских много завели ?
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14.12.2020 18:01 Відповісти
САмі мадяри це і нашкрябали. Хто знає мадярів - паскудний і боягузливий (тому і паскудний) народець. Користуються слабкістю (читай нікчемністю) теперішнього українського режиму. У Польщі, Франції, Німеччині, Китаї,Росії ... вони б навіть пукнути не посміли. І при СРСР сиділи в кущах і скавулили... тихенько.
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14.12.2020 18:17 Відповісти
 
 