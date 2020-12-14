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Закарпатье (2538) Нацполиция (16193) провокация (1456) нацменьшинства (231)

На Закарпатье полиция открыла производство за антивенгерские надписи

На Закарпатье полиция открыла производство за антивенгерские надписи

В Нацполиции Закарпатской области открыли производство за антивенгерские надписи с угрозами представителям этого нацменьшинства на здании сельсовета в селе Пийтерфолво.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром, 14 декабря, в полицию обратился председатель сельсовета Пийтерфолво и сообщил, что ночью неизвестные выцарапали антивенгерские надписи на здании сельсовета с угрозами представителям нацменьшинства. На место сразу выехала следственная группа и провела осмотр", - сообщила она.

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По ее словам, в настоящее время предварительная правовая квалификация данного факта рассматривается как преступление по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности).

"Полиция Закарпатья принимает оперативные меры для установления лиц, которые могли совершить это преступление", - отметила Дан.

Как сообщалось, на стене здания в венгерском селе Пийтерфолво неизвестные оставили послание от имени якобы "Правого сектора" со словами "Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем. Правый сектор".

На вопрос Укринформа, связывают ли эту надпись с предыдущим провокационным видео, в Нацполиции Закарпатья ответили, что "эти дела предварительно квалифицированы по одной статье - в ходе расследования будет установлено, имели ли они одних и тех же исполнителей и заказчиков".

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Сейчас, как отметила Дан, за предыдущую провокацию следователи не задержали лиц, которые подозревались в совершении преступления.

Как сообщалось, две недели тому назад в сети опубликовали похоже видео с обращением якобы от представителя "Правого сектора" с запугиванием в адрес представителей венгерского нацменьшинства. Видео также заканчивалось словами: "Мы за вами придем". Видеозапись была признана провокацией, представители "Правого сектора" заявили, что не имеют никакого отношения к этой записи. По данному факту проводится расследование.

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Топ комментарии
+21
А за антиукраїнські поліція не хоче відкрити? Особливо на всяких пабліках типу групи "Мукачево" на Фейсбуці, де пишуть зокрема про "анексію Закарпаття совком у 1945 році? Чи у нас поліція харчується з угорського б'юджету?
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14.12.2020 16:46
+9
ЗАКАРПАТТЯ ЦЕ-УКРАЇНА. І ЩО, ЦЕ АНТИУГОРСЬКИЙ НАПИС? В ЗАКАРПАЦЬКІЙ ПОЛІЦІЇ ЩО ОДНІ НЕДОУМКИ ПРАЦЮЮТЬ?
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14.12.2020 16:58
+6
Кацапня подсирает, к гадалке не ходи.
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14.12.2020 16:43
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Кацапня подсирает, к гадалке не ходи.
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14.12.2020 16:43 Ответить
А за антиукраїнські поліція не хоче відкрити? Особливо на всяких пабліках типу групи "Мукачево" на Фейсбуці, де пишуть зокрема про "анексію Закарпаття совком у 1945 році? Чи у нас поліція харчується з угорського б'юджету?
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14.12.2020 16:46 Ответить
А какие предателям и коллаборантам надписи писать? Хвалебные и заздравные? Только угрозы!!!!А потом дождутся и действий.... Терпение у Украины не бесконечное...
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14.12.2020 16:50 Ответить
Порушуйте нам з того що? То й так наймити кацапськи пишуть.
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14.12.2020 16:51 Ответить
пока запрягали, тех, кто то писал, уж грицками звали
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14.12.2020 16:52 Ответить
Ты хотел сказать "уже в Саратов убежали"?
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14.12.2020 17:05 Ответить
в конотоп
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14.12.2020 17:06 Ответить
Под Конотопом в свое время козаки тоже нехило кацапне звездюлей наваляли. На Казламордии такое проходят на уроках истории? Чы невелено?
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14.12.2020 17:08 Ответить
паки, паки, иже херувимы, так как же я тебя сразу не признал? ты ж ветеран конотопской битвы, ну, и как крепко тогда мацкалям ввалили?
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14.12.2020 17:12 Ответить
Набери "конотопская битва" в гугле. Бо скажешь, шо тебя проклятые бандеровцы обмануть хотели.
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14.12.2020 17:15 Ответить
та не прибедняйся, валяй, тебе я верю
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14.12.2020 17:16 Ответить
Если кратко, то 30.000 кацапсячих голов вырезали. И это хорошо.
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14.12.2020 17:21 Ответить
чет маловато будет, а может 100000? вован вятрович вроде такую цифру называл, а ему я верю, как тебе
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14.12.2020 17:23 Ответить
Пожарскому голову отрезали, Трубецкой вроде уцелел. А вяликий сцарь Алексей Михайлович, услышав об итогах битвы, так наложил в портки, шо уже практически навострил лыжи из Мацквы. Вовремя остановили. Куда ж смердам то кацапским без сцаря.
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14.12.2020 17:32 Ответить
складно брэшэшь, век бы слушал
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14.12.2020 17:51 Ответить
Ты не слушай. Пойди прикопай кости дидов, которые после ВМВ войны по лесам валяются. Бо кацапские мальчуганы видят череп какого-то дида и начинают им в футбол играть. Разве это скрепно?
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14.12.2020 17:55 Ответить
тебе видне, раз спорт уважаешь
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14.12.2020 18:09 Ответить
Играть в футбол черепом кацапа - это хороший и правильный спорт. Но я не о том.
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14.12.2020 19:10 Ответить
Вот только читай не в кацапской Вики. Надеюсь ты владеешь не только собачьим языком, но и украинский знаешь? Или зря надеюсь?
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14.12.2020 17:19 Ответить
а бебик писал про это? чет ищу в тырнете такую инфу, а никак не найду
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14.12.2020 17:24 Ответить
Это потому шо ты в ********* ищешь. А сие есть диагноз для набутылочной русни.
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14.12.2020 17:27 Ответить
так ты ж сидишь прям не нем и глазом не моргнешь
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14.12.2020 17:30 Ответить
Та ладно, не плачь. Порезали русню, ну и что? В первый раз што ли?
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14.12.2020 17:34 Ответить
а ты кровожадный какой, аднака, тебе бы саксов порезать, франков там, руки так и чешутце?
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14.12.2020 17:52 Ответить
Саксы и франки не убили миллионы украинцев. А вот кацапы убили. В этом то и разница.
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14.12.2020 17:56 Ответить
ты там, того, слезы то вытри, успокойся, одному так за миллионы убиваться здоровья никакого не хватит
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14.12.2020 18:08 Ответить
Убиваться теперь смысла действительно нет. История преподает уроки. Надобно с франками и саксами дружить, а кацапню резать. Только так, а не иначе.
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14.12.2020 19:13 Ответить
Что с пивунами мадьярского гимна (ударение на а)?
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14.12.2020 16:53 Ответить
Поют Гимн Украины, входя на допрос в СБУ.
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14.12.2020 17:06 Ответить
ЗАКАРПАТТЯ ЦЕ-УКРАЇНА. І ЩО, ЦЕ АНТИУГОРСЬКИЙ НАПИС? В ЗАКАРПАЦЬКІЙ ПОЛІЦІЇ ЩО ОДНІ НЕДОУМКИ ПРАЦЮЮТЬ?
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14.12.2020 16:58 Ответить
за председателем сельсовета ,нужен глаз да глаз...От "любви" к Украине он еще и не такое нацарапает
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14.12.2020 17:50 Ответить
А против антиукраинских много завели ?
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14.12.2020 18:01 Ответить
САмі мадяри це і нашкрябали. Хто знає мадярів - паскудний і боягузливий (тому і паскудний) народець. Користуються слабкістю (читай нікчемністю) теперішнього українського режиму. У Польщі, Франції, Німеччині, Китаї,Росії ... вони б навіть пукнути не посміли. І при СРСР сиділи в кущах і скавулили... тихенько.
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14.12.2020 18:17 Ответить
 
 