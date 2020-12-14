На Закарпатье полиция открыла производство за антивенгерские надписи

В Нацполиции Закарпатской области открыли производство за антивенгерские надписи с угрозами представителям этого нацменьшинства на здании сельсовета в селе Пийтерфолво.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром, 14 декабря, в полицию обратился председатель сельсовета Пийтерфолво и сообщил, что ночью неизвестные выцарапали антивенгерские надписи на здании сельсовета с угрозами представителям нацменьшинства. На место сразу выехала следственная группа и провела осмотр", - сообщила она.

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По ее словам, в настоящее время предварительная правовая квалификация данного факта рассматривается как преступление по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности).

"Полиция Закарпатья принимает оперативные меры для установления лиц, которые могли совершить это преступление", - отметила Дан.

Как сообщалось, на стене здания в венгерском селе Пийтерфолво неизвестные оставили послание от имени якобы "Правого сектора" со словами "Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем. Правый сектор".

На вопрос Укринформа, связывают ли эту надпись с предыдущим провокационным видео, в Нацполиции Закарпатья ответили, что "эти дела предварительно квалифицированы по одной статье - в ходе расследования будет установлено, имели ли они одних и тех же исполнителей и заказчиков".

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Сейчас, как отметила Дан, за предыдущую провокацию следователи не задержали лиц, которые подозревались в совершении преступления.

Как сообщалось, две недели тому назад в сети опубликовали похоже видео с обращением якобы от представителя "Правого сектора" с запугиванием в адрес представителей венгерского нацменьшинства. Видео также заканчивалось словами: "Мы за вами придем". Видеозапись была признана провокацией, представители "Правого сектора" заявили, что не имеют никакого отношения к этой записи. По данному факту проводится расследование.