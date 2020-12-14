Агресія РФ проти України забрала понад 14 тис життів, - МЗС
Понад 14 тис людей загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, майже 40 тис. зазнали поранень, а понад 1,5 млн жителів Криму і Донбасу були змушені покинути свої будинки і переїхати на контрольовану урядом України територію.
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди 46-ї річниці резолюції Генеральної асамблеї ООН "Визначення агресії", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вже 7 рік, здійснюючи збройну агресію проти України, Росія грубо порушує Статут ООН, цю резолюцію, та інші свої міжнародно-правові зобов’язання... Своїми агресивними діями Російська Федерація, незважаючи на свій статус постійного члена Ради Безпеки ООН, підриває фундаментальні принципи міжнародного правопорядку, у тому числі щодо поваги до територіальної цілісності суверенних держав та непорушності кордонів", - підкреслюють у МЗС.
Як наголошується в заяві, безпосереднім наслідком збройної агресії стало перетворення окупованих Донбасу та Криму "на територію безправ’я", де порушуються права і свободи людини та громадянина, здійснюється незаконна паспортизація і примусове нав’язування російського громадянства, "де стали буденністю насильство, тортури, переслідування, придушення будь-якого інакомислення, приниження людської гідності".
"Понад 100 наших співгромадян нині є політичними бранцями Кремля. Ще більше знаходяться у підвалах на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - сказано в документі.
"Розраховуємо на посилення політико-дипломатичного тиску на Росію як державу-агресора та окупанта з метою відновлення територіальної цілісності України. Закликаємо міжнародну спільноту вжити усі можливі зусилля для відновлення миру та безпеки на європейському континенті, а Російську Федерацію як сторону розв’язаного нею міжнародного збройного конфлікту – вивести свої війська та техніку з українського Криму та Донбасу", - зазначили в МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
Мнения 14-дек, 06:359 290 0
У украинских чиновников "сначала кошелек, а потом Родина", считает заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.
Завода по производству боеприпасов в Украине нет из-за коррупции. Такое мнение заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос выразил "Обозревателю" в интервью, фрагмент которого был опубликован 12 декабря.
По его словам, в 2015 году он побывал на подобном заводе в Литве, построенном за семь месяцев за €28 млн, и попытался поднять вопрос о строительстве такого предприятия в Украине.
"А потом один мощный дядечка на ушко сказал: "Неужели вы не понимаете? Пока на каждом патроне, который завозится в Украину, кто-то зарабатывает, вы никогда не построите этот завод", - рассказал Кривонос.
Он считает, что для украинских чиновников "сначала кошелек, а потом Родина", хотя сумма в €30 млн "не слишком велика для государства".
В мае 2017 года о необходимости строительства завода по производству боеприпасов говорил на тот момент министр обороны Украины Степан Полторак.
"Вооружения и техники у нас на сегодня достаточно. На перспективу - нам необходимо строить свой завод для создания запасов", - заявил он.
В январе того же года в концерне "Укроборонпром" заявляли, что при наличии финансирования готовы за 18 месяцев ввести в строй предприятие по производству патронов.
Калибры 308WIN, 300WinMag, 338LapuaMag, 50BMG
Удел простых солдат - совковые патроны со складов.
Патроны ведь хранятся в герметичных цинках, поэтому храниться могут долго.
Відзавтра стартує засідання ТКГ: Україна хоче обговорити обмін та розведення сил
https://www.unn.com.ua/uk/news/1907817-vidzavtra-startuye-zasidannya-tkg-********-khoche-obgovoriti-obmin-ta-rozvedennya