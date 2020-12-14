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Агресія РФ проти України забрала понад 14 тис життів, - МЗС

Агресія РФ проти України забрала понад 14 тис життів, - МЗС

Понад 14 тис людей загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, майже 40 тис. зазнали поранень, а понад 1,5 млн жителів Криму і Донбасу були змушені покинути свої будинки і переїхати на контрольовану урядом України територію.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди 46-ї річниці резолюції Генеральної асамблеї ООН "Визначення агресії", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вже 7 рік, здійснюючи збройну агресію проти України, Росія грубо порушує Статут ООН, цю резолюцію, та інші свої міжнародно-правові зобов’язання... Своїми агресивними діями Російська Федерація, незважаючи на свій статус постійного члена Ради Безпеки ООН, підриває фундаментальні принципи міжнародного правопорядку, у тому числі щодо поваги до територіальної цілісності суверенних держав та непорушності кордонів", - підкреслюють у МЗС.

Як наголошується в заяві, безпосереднім наслідком збройної агресії стало перетворення окупованих Донбасу та Криму "на територію безправ’я", де порушуються права і свободи людини та громадянина, здійснюється незаконна паспортизація і примусове нав’язування російського громадянства, "де стали буденністю насильство, тортури, переслідування, придушення будь-якого інакомислення, приниження людської гідності".

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"Понад 100 наших співгромадян нині є політичними бранцями Кремля. Ще більше знаходяться у підвалах на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - сказано в документі.

"Розраховуємо на посилення політико-дипломатичного тиску на Росію як державу-агресора та окупанта з метою відновлення територіальної цілісності України. Закликаємо міжнародну спільноту вжити усі можливі зусилля для відновлення миру та безпеки на європейському континенті, а Російську Федерацію як сторону розв’язаного нею міжнародного збройного конфлікту – вивести свої війська та техніку з українського Криму та Донбасу", - зазначили в МЗС.
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Топ коментарі
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Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 2449Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 1941Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 6082Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 4285Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 9064
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14.12.2020 18:12
+5
Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 9791
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14.12.2020 18:17
+3
"На каждом патроне кто-то зарабатывает". Кривонос объяснил, почему в Украине нет завода боеприпасов
Мнения 14-дек, 06:359 290 0

У украинских чиновников "сначала кошелек, а потом Родина", считает заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

Завода по производству боеприпасов в Украине нет из-за коррупции. Такое мнение заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос выразил "Обозревателю" в интервью, фрагмент которого был опубликован 12 декабря.

По его словам, в 2015 году он побывал на подобном заводе в Литве, построенном за семь месяцев за €28 млн, и попытался поднять вопрос о строительстве такого предприятия в Украине.

"А потом один мощный дядечка на ушко сказал: "Неужели вы не понимаете? Пока на каждом патроне, который завозится в Украину, кто-то зарабатывает, вы никогда не построите этот завод", - рассказал Кривонос.

Он считает, что для украинских чиновников "сначала кошелек, а потом Родина", хотя сумма в €30 млн "не слишком велика для государства".

В мае 2017 года о необходимости строительства завода по производству боеприпасов говорил на тот момент министр обороны Украины Степан Полторак.

"Вооружения и техники у нас на сегодня достаточно. На перспективу - нам необходимо строить свой завод для создания запасов", - заявил он.

В январе того же года в концерне "Укроборонпром" заявляли, что при наличии финансирования готовы за 18 месяцев ввести в строй предприятие по производству патронов.
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14.12.2020 18:03
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"На каждом патроне кто-то зарабатывает". Кривонос объяснил, почему в Украине нет завода боеприпасов
Мнения 14-дек, 06:359 290 0

У украинских чиновников "сначала кошелек, а потом Родина", считает заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

Завода по производству боеприпасов в Украине нет из-за коррупции. Такое мнение заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос выразил "Обозревателю" в интервью, фрагмент которого был опубликован 12 декабря.

По его словам, в 2015 году он побывал на подобном заводе в Литве, построенном за семь месяцев за €28 млн, и попытался поднять вопрос о строительстве такого предприятия в Украине.

"А потом один мощный дядечка на ушко сказал: "Неужели вы не понимаете? Пока на каждом патроне, который завозится в Украину, кто-то зарабатывает, вы никогда не построите этот завод", - рассказал Кривонос.

Он считает, что для украинских чиновников "сначала кошелек, а потом Родина", хотя сумма в €30 млн "не слишком велика для государства".

В мае 2017 года о необходимости строительства завода по производству боеприпасов говорил на тот момент министр обороны Украины Степан Полторак.

"Вооружения и техники у нас на сегодня достаточно. На перспективу - нам необходимо строить свой завод для создания запасов", - заявил он.

В январе того же года в концерне "Укроборонпром" заявляли, что при наличии финансирования готовы за 18 месяцев ввести в строй предприятие по производству патронов.
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14.12.2020 18:03 Відповісти
В Украину, завозят только патроны для высокоточного оружия.
Калибры 308WIN, 300WinMag, 338LapuaMag, 50BMG
Удел простых солдат - совковые патроны со складов.
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14.12.2020 18:07 Відповісти
Эти патроны стреляют? Сколько осечек из 30 шт. ?
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14.12.2020 20:54 Відповісти
Скорее всего стреляют.
Патроны ведь хранятся в герметичных цинках, поэтому храниться могут долго.
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14.12.2020 21:06 Відповісти
Несколько слов о сроках годности. По нормам положенности срок хранения боеприпасов для стрелкового оружия на центральных складах - в цинках и укупорке - 20 лет, после чего они распределяются по ведомствам для уничтожения (расстреливаются). Силовые ведомства хранят 10 лет, после чего патроны подлежат замене на новые, а эти расстреливаются. Распакованные патроны хранятся 4 года, после чего подлежат уничтожению (расстреливаются). Есть немало случаев ранений стрелков и порчи оружия, вследствие использования боеприпасов с истекшими сроками годности...
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14.12.2020 21:29 Відповісти
Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 2449Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 1941Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 6082Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 4285Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 9064
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14.12.2020 18:12 Відповісти
Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 9791
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14.12.2020 18:17 Відповісти
опзжоповцы это с пеной у рта отрицают-
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14.12.2020 18:20 Відповісти
Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 5051
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14.12.2020 18:24 Відповісти
Фууу! Зеля, який ти нафіх танкіст?!
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14.12.2020 18:29 Відповісти
танкіст-піаніст, ахто в американському вертолітному шоломі??
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14.12.2020 18:35 Відповісти
Мамо ріма заставіла шапку вдягнути. Так воно вперло на себе шолом танкіста. А на фотку з пам*ятника якого хрєна влізло, дурбецело зєльоне?! Ну ідіот, шо з нього взяти...
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14.12.2020 18:35 Відповісти
Марк Ролевский , - ну с " сотней летающих квадрокоптеров " ты кацап , наверно погорячился , а единиц , да - некоторых сбивают . ))
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14.12.2020 18:37 Відповісти
Марк Ролевский , твои собратья - вагнеровцы - уже червей на донбассе кормят . А на росии , - безногим и безруким - им даже не подают .
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14.12.2020 19:05 Відповісти
Марк Ролевский - сучий кацап , ти помилився . Я нічого не переплутав . Твоїх сучих собратьєв мочат і будуть мочить Українські воїни . Далі - буде .
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14.12.2020 20:30 Відповісти
Марк , кацапи поважають тільки силу .
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14.12.2020 21:06 Відповісти
Облік вражає . За офіційною радянською статистикою ( їй довіряти не можна ) в афганській війні радянський союз втратив біля 14000 - чьотирнадцяти тисяч солдатів і офіцерів , і це майже за 10 років ... . З них Українців було більше 3000 - трьох тисяч ... . ( Точні цифри вражають , їх можна знайти в интернеті ) .
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14.12.2020 18:27 Відповісти
А вот товарищ ЗЕ видит в глазах товарища ПУ мир и доброту.Так может начать с лоботомии товарища ЗЕ восстанавливать суверенитет?
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14.12.2020 18:31 Відповісти
Нє, лоботомія ж якесь налічіє мозку передбачає . А де бубачька, а де мізки?!
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14.12.2020 18:40 Відповісти
А тим часом...
Відзавтра стартує засідання ТКГ: Україна хоче обговорити обмін та розведення сил
https://www.unn.com.ua/uk/news/1907817-vidzavtra-startuye-zasidannya-tkg-********-khoche-obgovoriti-obmin-ta-rozvedennya
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14.12.2020 18:49 Відповісти
Дивно як це МЗС наважилося на оприлюднення такої статистики - у влади інше бачення...
Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 8727
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14.12.2020 18:34 Відповісти
Это что же, 14 тысяч наших бойцов положили? Говорили же 3 тысячи вроде?
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14.12.2020 18:59 Відповісти
14 тысяч это только с нашей или с двух сторон?
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14.12.2020 19:15 Відповісти
 
 