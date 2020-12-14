Агресія РФ проти України забрала понад 14 тис життів, - МЗС

Понад 14 тис людей загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, майже 40 тис. зазнали поранень, а понад 1,5 млн жителів Криму і Донбасу були змушені покинути свої будинки і переїхати на контрольовану урядом України територію.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди 46-ї річниці резолюції Генеральної асамблеї ООН "Визначення агресії", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вже 7 рік, здійснюючи збройну агресію проти України, Росія грубо порушує Статут ООН, цю резолюцію, та інші свої міжнародно-правові зобов’язання... Своїми агресивними діями Російська Федерація, незважаючи на свій статус постійного члена Ради Безпеки ООН, підриває фундаментальні принципи міжнародного правопорядку, у тому числі щодо поваги до територіальної цілісності суверенних держав та непорушності кордонів", - підкреслюють у МЗС.

Як наголошується в заяві, безпосереднім наслідком збройної агресії стало перетворення окупованих Донбасу та Криму "на територію безправ’я", де порушуються права і свободи людини та громадянина, здійснюється незаконна паспортизація і примусове нав’язування російського громадянства, "де стали буденністю насильство, тортури, переслідування, придушення будь-якого інакомислення, приниження людської гідності".

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"Понад 100 наших співгромадян нині є політичними бранцями Кремля. Ще більше знаходяться у підвалах на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - сказано в документі.

"Розраховуємо на посилення політико-дипломатичного тиску на Росію як державу-агресора та окупанта з метою відновлення територіальної цілісності України. Закликаємо міжнародну спільноту вжити усі можливі зусилля для відновлення миру та безпеки на європейському континенті, а Російську Федерацію як сторону розв’язаного нею міжнародного збройного конфлікту – вивести свої війська та техніку з українського Криму та Донбасу", - зазначили в МЗС.