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Новости Агрессия России против Украины
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Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД

Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД

Более 14 тыс человек погибли в результате вооруженной агрессии России против Украины, почти 40 тыс, получили ранения, а более 1,5 млн жителей Крыма и Донбасса были вынуждены покинуть свои дома и переехать на контролируемую правительством Украины территорию.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю 46-й годовщины резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Определение агрессии", сообщает Цензор.НЕТ.

"Уже 7 год, осуществляя вооруженную агрессию против Украины, Россия грубо нарушает Устав ООН, эту резолюцию и другие свои международно-правовые обязательства… Своими агрессивными действиями РФ, несмотря на свой статус постоянного члена Совета безопасности ООН, подрывает фундаментальные принципы международного правопорядка, в том числе относительно уважения территориальной целостности суверенных государств и нерушимости границ", - подчеркивают в МИД.

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Как отмечается в заявлении, непосредственным следствием вооруженной агрессии стало превращение оккупированных Донбасса и Крыма "в территорию бесправия", где нарушаются права и свободы человека, осуществляется незаконная паспортизация и принудительное навязывание российского гражданства, "где стали обыденностью насилие, пытки, преследования, подавления любого инакомыслия, унижение человеческого достоинства".

"Более 100 наших сограждан сейчас являются политическими пленниками Кремля. Еще больше находятся в подвалах на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сказано в документе.

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"Рассчитываем на усиление политико-дипломатического давления на Россию как государство-агрессора и оккупанта с целью восстановления территориальной целостности Украины. Призываем международное сообщество принять все возможные усилия для восстановления мира и безопасности на европейском континенте, а РФ в качестве стороны развязанного им международного вооруженного конфликта - вывести свои войска и технику с украинского Крыма и Донбасса", - отметили МИД.

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Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 2449Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 1941Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 6082Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 4285Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 9064
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14.12.2020 18:12
+5
Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 9791
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14.12.2020 18:17
+3
"На каждом патроне кто-то зарабатывает". Кривонос объяснил, почему в Украине нет завода боеприпасов
Мнения 14-дек, 06:359 290 0

У украинских чиновников "сначала кошелек, а потом Родина", считает заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

Завода по производству боеприпасов в Украине нет из-за коррупции. Такое мнение заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос выразил "Обозревателю" в интервью, фрагмент которого был опубликован 12 декабря.

По его словам, в 2015 году он побывал на подобном заводе в Литве, построенном за семь месяцев за €28 млн, и попытался поднять вопрос о строительстве такого предприятия в Украине.

"А потом один мощный дядечка на ушко сказал: "Неужели вы не понимаете? Пока на каждом патроне, который завозится в Украину, кто-то зарабатывает, вы никогда не построите этот завод", - рассказал Кривонос.

Он считает, что для украинских чиновников "сначала кошелек, а потом Родина", хотя сумма в €30 млн "не слишком велика для государства".

В мае 2017 года о необходимости строительства завода по производству боеприпасов говорил на тот момент министр обороны Украины Степан Полторак.

"Вооружения и техники у нас на сегодня достаточно. На перспективу - нам необходимо строить свой завод для создания запасов", - заявил он.

В январе того же года в концерне "Укроборонпром" заявляли, что при наличии финансирования готовы за 18 месяцев ввести в строй предприятие по производству патронов.
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14.12.2020 18:03
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"На каждом патроне кто-то зарабатывает". Кривонос объяснил, почему в Украине нет завода боеприпасов
Мнения 14-дек, 06:359 290 0

У украинских чиновников "сначала кошелек, а потом Родина", считает заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

Завода по производству боеприпасов в Украине нет из-за коррупции. Такое мнение заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос выразил "Обозревателю" в интервью, фрагмент которого был опубликован 12 декабря.

По его словам, в 2015 году он побывал на подобном заводе в Литве, построенном за семь месяцев за €28 млн, и попытался поднять вопрос о строительстве такого предприятия в Украине.

"А потом один мощный дядечка на ушко сказал: "Неужели вы не понимаете? Пока на каждом патроне, который завозится в Украину, кто-то зарабатывает, вы никогда не построите этот завод", - рассказал Кривонос.

Он считает, что для украинских чиновников "сначала кошелек, а потом Родина", хотя сумма в €30 млн "не слишком велика для государства".

В мае 2017 года о необходимости строительства завода по производству боеприпасов говорил на тот момент министр обороны Украины Степан Полторак.

"Вооружения и техники у нас на сегодня достаточно. На перспективу - нам необходимо строить свой завод для создания запасов", - заявил он.

В январе того же года в концерне "Укроборонпром" заявляли, что при наличии финансирования готовы за 18 месяцев ввести в строй предприятие по производству патронов.
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14.12.2020 18:03 Ответить
В Украину, завозят только патроны для высокоточного оружия.
Калибры 308WIN, 300WinMag, 338LapuaMag, 50BMG
Удел простых солдат - совковые патроны со складов.
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14.12.2020 18:07 Ответить
Эти патроны стреляют? Сколько осечек из 30 шт. ?
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14.12.2020 20:54 Ответить
Скорее всего стреляют.
Патроны ведь хранятся в герметичных цинках, поэтому храниться могут долго.
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14.12.2020 21:06 Ответить
Несколько слов о сроках годности. По нормам положенности срок хранения боеприпасов для стрелкового оружия на центральных складах - в цинках и укупорке - 20 лет, после чего они распределяются по ведомствам для уничтожения (расстреливаются). Силовые ведомства хранят 10 лет, после чего патроны подлежат замене на новые, а эти расстреливаются. Распакованные патроны хранятся 4 года, после чего подлежат уничтожению (расстреливаются). Есть немало случаев ранений стрелков и порчи оружия, вследствие использования боеприпасов с истекшими сроками годности...
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14.12.2020 21:29 Ответить
Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 2449Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 1941Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 6082Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 4285Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 9064
показать весь комментарий
14.12.2020 18:12 Ответить
Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 9791
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14.12.2020 18:17 Ответить
опзжоповцы это с пеной у рта отрицают-
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14.12.2020 18:20 Ответить
Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 5051
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14.12.2020 18:24 Ответить
Фууу! Зеля, який ти нафіх танкіст?!
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14.12.2020 18:29 Ответить
танкіст-піаніст, ахто в американському вертолітному шоломі??
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14.12.2020 18:35 Ответить
Мамо ріма заставіла шапку вдягнути. Так воно вперло на себе шолом танкіста. А на фотку з пам*ятника якого хрєна влізло, дурбецело зєльоне?! Ну ідіот, шо з нього взяти...
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14.12.2020 18:35 Ответить
Марк Ролевский , - ну с " сотней летающих квадрокоптеров " ты кацап , наверно погорячился , а единиц , да - некоторых сбивают . ))
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14.12.2020 18:37 Ответить
Марк Ролевский , твои собратья - вагнеровцы - уже червей на донбассе кормят . А на росии , - безногим и безруким - им даже не подают .
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14.12.2020 19:05 Ответить
Марк Ролевский - сучий кацап , ти помилився . Я нічого не переплутав . Твоїх сучих собратьєв мочат і будуть мочить Українські воїни . Далі - буде .
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14.12.2020 20:30 Ответить
Марк , кацапи поважають тільки силу .
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14.12.2020 21:06 Ответить
Облік вражає . За офіційною радянською статистикою ( їй довіряти не можна ) в афганській війні радянський союз втратив біля 14000 - чьотирнадцяти тисяч солдатів і офіцерів , і це майже за 10 років ... . З них Українців було більше 3000 - трьох тисяч ... . ( Точні цифри вражають , їх можна знайти в интернеті ) .
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14.12.2020 18:27 Ответить
А вот товарищ ЗЕ видит в глазах товарища ПУ мир и доброту.Так может начать с лоботомии товарища ЗЕ восстанавливать суверенитет?
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14.12.2020 18:31 Ответить
Нє, лоботомія ж якесь налічіє мозку передбачає . А де бубачька, а де мізки?!
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14.12.2020 18:40 Ответить
А тим часом...
Відзавтра стартує засідання ТКГ: Україна хоче обговорити обмін та розведення сил
https://www.unn.com.ua/uk/news/1907817-vidzavtra-startuye-zasidannya-tkg-********-khoche-obgovoriti-obmin-ta-rozvedennya
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14.12.2020 18:49 Ответить
Дивно як це МЗС наважилося на оприлюднення такої статистики - у влади інше бачення...
Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД - Цензор.НЕТ 8727
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14.12.2020 18:34 Ответить
Это что же, 14 тысяч наших бойцов положили? Говорили же 3 тысячи вроде?
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14.12.2020 18:59 Ответить
14 тысяч это только с нашей или с двух сторон?
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14.12.2020 19:15 Ответить
 
 