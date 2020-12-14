Держприкордонслужба не бачить загроз Україні з боку Білорусі, - Дейнеко

Державна прикордонна служба України наразі не фіксує загроз із боку Білорусі для України.

Про це заявив голова ДПСУ генерал-майор Сергій Дейнеко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується загрози з боку Білорусі для України, ми також її не бачимо. Ми розуміємо всі ризики. У нас активно працюють оперативні та спеціальні підрозділи. Наша головна мета - гарантувати національну безпеку України і наших громадян від усіх можливих загроз", - сказав Дейнеко.

За його словами, Україна також не становить загрози для Білорусі.

"Періодично лунають неоднозначні заяви вищого керівництва Білорусі, яке коментує, що відбувається контрабанда зброї. Щодо кожного випадку ми здійснювали своє внутрішнє розслідування, спростовували цю інформацію. У нас навпаки спостерігається зменшення виявлення зброї, і все, що виявляли, це була або травматична зброя, або шокери і холодна зброя. Тому Україна не становить загрози для Білорусі", - наголосив Дейнеко.

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Голова Держприкордонслужби зазначив, що на пасажиротранспортний потік із Білоруссю цього року більше вплинула пандемія COVID-19. "Пасажиропотік впав утричі, транспортний потік - теж утричі. Жодних провокацій на державному кордоні ми не зафіксували, якщо не брати до уваги ситуацію з паломниками-хасидами, які намагалися перетнути державний кордон із боку тієї самої Білорусі", - розповів генерал.

Дейнеко зазначив, що загалом 20 громадян Білорусі звернулися в пунктах пропуску по отримання додаткової допомоги на території України.

"Сім - за отриманням статусу біженця і 13 - із проханням про визнання особами, які потребують додаткового захисту. Я не вважаю, що це критична цифра, яка становила би загрозу. Не було жодних перешкод у перетині кордону, навпаки була позиція Офісу президента щодо максимального сприяння громадянам Білорусі, які справді можуть зазнавати переслідувань і яким потрібен захист. Тому ми досить лояльно, але все-таки з певними перевірками до цього завдання поставилися", - пояснив голова Держприкордонслужби.