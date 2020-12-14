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Госпогранслужба не видит угроз Украине со стороны Беларуси, - Дейнеко

Госпогранслужба не видит угроз Украине со стороны Беларуси, - Дейнеко

Государственная пограничная служба на данный момент не фиксирует угроз со стороны Беларуси для Украины.

Об этом заявил глава ГПСУ генерал-майор Сергей Дейнеко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается угрозы со стороны Беларуси для Украины, мы также ее не видим. Мы понимаем все риски. У нас активно работают оперативные и специальные подразделения. Наша главная цель - обеспечить национальную безопасность Украины и наших граждан от всех возможных угроз", - сказал Дейнеко.

По его словам, Украина также не представляет угрозы для Беларуси.

"Периодически звучат неоднозначные заявления высшего руководства Беларуси, которое комментирует, что происходит контрабанда оружия. По каждому случаю мы проводили свое внутреннее расследование, опровергали эту информацию. У нас наоборот наблюдается уменьшение обнаружения оружия, и все, что оказывалось, это было или травматическое оружие, или шокеры и холодное оружие. Поэтому Украина не представляет угрозы для Беларуси", - подчеркнул Дейнеко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звание генерал-майора главе Госпогранслужбы Дейнеко и его заместителю

Глава Госпогранслужбы указал, что на пассажиротранспортный поток с Беларусью в этом году сильно повлияла пандемия COVID-19. "Пассажиропоток упал в три раза, транспортный поток - тоже в три раза. Никаких провокаций на государственной границе нами не зафиксировано, если не принимать во внимание ситуацию с паломниками-хасидами, которые пытались пересечь государственную границу со стороны той же Беларуси", - рассказал генерал.

Дейнеко отметил, что всего 20 граждан Беларуси обратились в пунктах пропуска за получением дополнительной помощи на территории Украины.

"7 - за получением статуса беженца и 13 - с просьбой о признании лицами, нуждающимися в дополнительной защите. Я не считаю, что это критическая цифра, которая бы представляла угрозу. Не было никаких препятствий в пересечении границы, наоборот была позиция Офиса Президента относительно максимального содействия гражданам Беларуси, которые действительно могут подвергаться преследованиям, и которым нужна защита. Поэтому мы достаточно лояльно, но все-таки с определенными проверками к этой задаче отнеслись", - пояснил глава ГПСУ.

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Топ комментарии
+7
Ще один "адіннарот"!
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14.12.2020 20:27
+7
не хочется аналогий... но некоторые и в рашке до сих пор не видят агрессора
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14.12.2020 20:40
+5
сліпі кошенята або на службі кремля .
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14.12.2020 20:42
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Ще один "адіннарот"!
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14.12.2020 20:27 Ответить
не хочется аналогий... но некоторые и в рашке до сих пор не видят агрессора
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14.12.2020 20:40 Ответить
сліпі кошенята або на службі кремля .
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14.12.2020 20:42 Ответить
А із яких це пір рядовий підрозділ СБУ по контролю за кордонами Ураїни заявляють про всої наміри на весь світ як що вони просто виконуючі обовязків а не дипломати та не лени МІД України?
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14.12.2020 20:55 Ответить
До 2014 р. деякі "експерти" не бачили ніяких загроз з брку паРаші...
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14.12.2020 20:56 Ответить
То навіщо було робити з Білорусії ворога? Навіщо влазити у внутрішні справи сусідів? Ми й так з усіма посварилися.
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14.12.2020 21:08 Ответить
список в студію будь ласка.
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14.12.2020 21:10 Ответить
значица теперича можна ходить Беларусия?
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14.12.2020 21:26 Ответить
да саша за трон любые войска через беларусь пропустит, не видящие они...
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14.12.2020 21:52 Ответить
Та лучше смотрите в бинокли! Смотреть и видеть разные вещи.
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14.12.2020 21:54 Ответить
ДПС ротик заткнули, повз проходимо. Лайноконтора рівня дфс.
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14.12.2020 22:24 Ответить
 
 