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НАБУ звинуватило керівництво України в блокуванні підозр корупціонерам

НАБУ звинуватило керівництво України в блокуванні підозр корупціонерам

Організатори корупційних схем, викриті Національним антикорупційним бюро і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, готові на все, аби не допустити скерування їхніх справ до Вищого антикорупційного суду.

Про це заявляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Найпопулярніша схема останнім часом — зобов'язати Генерального прокурора через суд змінити підслідність у справі, що розслідують НАБУ та САП, і передати її до іншого органу", - зазначається в повідомленні.

У НАБУ вказують, що за останні пів року за такою схемою намагалися забрати:

  • справу "ВіЕБі Банку" - за фактом розкрадання 1,2 млрд грн кредиту, наданого Нацбанком;
  • "справу ОАСК" - за фактом захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), а також втручання у діяльність державних діячів, зловживання впливом, суб'єктами, які виключно підслідні НАБУ (голова ОАСК та голова ДСА);
  • справу про спробу підкупу за 5 млн дол США керівників НАБУ та САП;
  • справу за фактом підкупу заступника директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України - епізод у справі про розкраданні майна на 81 млн при будівництві квартир для Нацгвардії.

Читайте також: Справу Татарова передали з НАБУ в ДБР, рішення ухвалив скандальний суддя Вовк

"Всі ці рішення мають спільне: вони суперечать закону. Адже розслідувати злочини, віднесені до підслідності НАБУ, може лише НАБУ, а ухвалювати судові рішення в них є виключною прерогативою Вищого антикорупційного суду України, що обумовлено КПК України", - підкреслюють у відомстві.

НАБУ звинуватило керівництво України в блокуванні підозр корупціонерам 01

Нагадаємо, 14 грудня скандальний суддя Печерського райсуду Сергій Вовк ухвалив передати справу про розкрадання під час будівництва квартир для Нацгвардії, в якому фігурує заступник голови ОП Олег Татаров, з НАБУ в ДБР.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подасть апеляцію на це рішення.

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Топ коментарі
+23
Коли вже прийде час зрадників у мантіях?!
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14.12.2020 20:30
+16
Не хочу никого задеть, але...суды в Украине действуют по принципу "чААво изволите, барин." С провозглашения Незалежности по сейчас.
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14.12.2020 20:32
+14
Зебилятнику Закон не писан. У них есть монобольшинство.
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14.12.2020 20:30
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Коли вже прийде час зрадників у мантіях?!
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14.12.2020 20:30 Відповісти
Не хочу никого задеть, але...суды в Украине действуют по принципу "чААво изволите, барин." С провозглашения Незалежности по сейчас.
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14.12.2020 20:32 Відповісти
Если сами будем топтатся на месте то это на долго ! Нужно подстёгивание наших дебилов у власти западом ! Пост совок это рассадник корупции, а от корупции загнётся любое государство !
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14.12.2020 20:35 Відповісти
Когда уйдут их зеленый предводитель и его хозяин.
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14.12.2020 20:41 Відповісти
При чем здесь мантии ,Шариков. В статье сказано ,что Генеральный прокурор ,президент ,который его ,или ее ,назначил ,с со компашкой блокируют раследование уголовных дел ,еще до суда.
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15.12.2020 07:36 Відповісти
Чувак, читай внимательно: "Самая популярная схема в последнее время - обязать генерального прокурора через суд изменить подследственность по делуИсточник: https://censor.net/ru/n3236919
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15.12.2020 10:42 Відповісти
когда у вас мозги появятся, а пока вы выбираете преза комика и депутата свадебного фотографа, то увы и судьи будут такими. ищите проблему в себе а не в других
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15.12.2020 09:53 Відповісти
Зебилятнику Закон не писан. У них есть монобольшинство.
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14.12.2020 20:30 Відповісти
В Китае корупционеров растреливают ! Зато экономика процветает !
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14.12.2020 20:32 Відповісти
А количество расстрелянных уменьшаеться?
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14.12.2020 20:33 Відповісти
Какая разница? Особенно, если учитывать факт, что это Китай
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14.12.2020 20:35 Відповісти
Неважно. Главное что б это происходило !
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14.12.2020 20:38 Відповісти
Угу. Главное- сам процесс, а не конечный результат, так?
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14.12.2020 20:53 Відповісти
Конечный результат видят все, кроме тебя - процветание экономики Китая
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15.12.2020 10:06 Відповісти
В Норвегии никого не расстреливают, но уровень коррупции самый низкий в мире. Как так получается?
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14.12.2020 22:41 Відповісти
В Австрии давече министра финансов за то что помогал в приватизации -даже не за деньги , а просто за подарки - посадили на ВОСЕМЬ лет , но это ж Европа ....
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15.12.2020 07:08 Відповісти
Тому що там люди одразу вийдуть на протести якщо таке лайно почують а у нас вийдуть тільки коли якийсь олігарх вкладе гроші в активістів оплатить шоу тоді тільки підуть а потім цього олігарха приведуть до влади в надії що він буде міняти систему без якої він швидко стане не олігархом
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15.12.2020 11:55 Відповісти
там социальная справедливость, нет пропасти между бедными и богатыми
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15.12.2020 09:55 Відповісти
"судье" Вовку еще и дать право выносить смертные приговоры...
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14.12.2020 20:36 Відповісти
Ха ха ха хахах......... )))) А что этот сутья ещё и работает ?
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14.12.2020 20:43 Відповісти
И их меньше никак не становится.
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14.12.2020 20:42 Відповісти
В кетае и Антонов Куприяновых расстреливают! Предлагаешь перенять передовой опыт?
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14.12.2020 22:06 Відповісти
Вовка пугать законом шо кота сметаной. Он этот закон видел в миске, которую выжрет до дна.
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14.12.2020 20:34 Відповісти
слишком много антикоррупционых органов ... а у семи няньки... особенно если эти няньки начинают выяснять отношение между собой... дитя может делать что угодно ...
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14.12.2020 20:37 Відповісти
Вот оказывается как. В коррупции виноваты антикоррупцирнные органы.
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14.12.2020 22:34 Відповісти
нет... (хотя думаю там коррупции тоже хватает))))
антикоррупционные органы воюют между собой, чем веселят коррупцию...ибо им не до неё
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14.12.2020 22:38 Відповісти
Какой антикоррупционный орган воюет в данном случае с каким?
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14.12.2020 22:39 Відповісти
Никто статью не читал или не понял и городят во что кто гаразд.
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15.12.2020 10:46 Відповісти
... врятувати рядового...Райана... (тьху бл..) ...татарова
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14.12.2020 20:37 Відповісти
І шо? Коли це зупиняло портнова чи зелених?
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14.12.2020 20:50 Відповісти
Акулы Индийского океана спасли Сингапур при Ли Куин Ю от тотальной коррупции. По другому никак.
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14.12.2020 20:53 Відповісти
А я вот думаю, что все ждут... Победит Байден или не победит. Ну, а если победит, то вовкам - таки трызда! Обоим!
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14.12.2020 20:57 Відповісти
Волки позорные 😠
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14.12.2020 21:50 Відповісти
А що Оманський з цього при воду думає?
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14.12.2020 21:54 Відповісти
В Україні чесного суддю знайти що голку в сіні, проста людина суддею стати не зможе ніколи, гроші і звязки, корупція вже на старті.
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14.12.2020 22:05 Відповісти
А что, может это не так?
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14.12.2020 22:06 Відповісти
Зеленский тут не при делах, это все они негодяи
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14.12.2020 22:14 Відповісти
А не пора ли НАБУ обратить свой взор на гепенскую подстилку нашу№2 И от куда появились наичестнейшие "судьи" в КС, да и вообще все наши "судьи"? Может всё на много проще, не следить за руками язЕлоха и бени, а следить за АП, тьфу ты.., за "ОП"? Надо помнить, что без ведома язЕлоха и сивуха не обосцытся!!!
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14.12.2020 22:14 Відповісти
PS:
НАБУ звинуватило керівництво України в блокуванні підозр корупціонерам - Цензор.НЕТ 19
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14.12.2020 22:22 Відповісти
Для большинства общества несправедливость и беззаконие властей почти что норма , совковое двоемыслие, разложившаяся мораль выживших после репрессий, система круговой поруки такая комфортная, если найти в ней своё уютное место при этом в качестве угрозы воспринимаются именно те кто борется за свои и чужие права, "тебе что больше всех надо?" Но всё это до тех пор пока конформисты сами не становятся случайными жертвами бесчеловечной машины, чудовища, которое они вскормили сами и тут уже "Товарищ Сталин! Произошла чудовищная ошибка...", готовы на любую подлость на любое предательство ради своих ничтожных жизней и мелочных интересов.
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14.12.2020 22:55 Відповісти
блін, ліва нога не знає що робе права??? А хіба НАБУ то не державний орган?? Це що акціонерне товариство ??
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15.12.2020 00:31 Відповісти
Сколько эта богодельня с миллионным бюджетом вернула бабла от коррупционеров? 48000 грн. за всё время деятельности. При этом эта сытая жирная тварь сама попалась на коррупции. Феерчно....

НАБУ звинуватило керівництво України в блокуванні підозр корупціонерам - Цензор.НЕТ 7900
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15.12.2020 02:23 Відповісти
Украина - одна из самых бедных стран в Европе. А это - дворец экс-главы Одесской облрады Паращенко, арабские шейхи и турецкие султаны позавидовали бы!





НАБУ звинуватило керівництво України в блокуванні підозр корупціонерам - Цензор.НЕТ 8156

НАБУ звинуватило керівництво України в блокуванні підозр корупціонерам - Цензор.НЕТ 7282

НАБУ звинуватило керівництво України в блокуванні підозр корупціонерам - Цензор.НЕТ 9402
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15.12.2020 02:37 Відповісти
НАБУ звинуватило керівництво України в блокуванні підозр корупціонерам - Цензор.НЕТ 6864
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15.12.2020 02:38 Відповісти
Банда Ермака-Козыря: он сам, а так же Татаров, Портнов, Демченко, должны быть объявлены вне закона, как коррупционеры и пособники врага Украины, роSSии и покараны народны судом по всей строгости военного времени.
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15.12.2020 02:49 Відповісти
кто сам себя закроет?
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15.12.2020 06:58 Відповісти
НЕВЖЕ. Ось, отак неочікуванно, мабуть, і підкрався отой терендець, коли боротьба з боротьбою нещадно бореться. А усе населення в очікуванні коли ж нарешті боротьба боротьбу почне перемагати. Отож і з"являться в країні нові "заробітчани", котрі подадуться освоювати своє закордонне нерухоме майно, турбувати офшорні рахунки та облаштовуватися у землях "обєтованних", тобто давно освоєних та благоустроєних. Ні, ви не переживайте, аеропорти та вокзали запружені "заробітчанами" не будуть, адже у ніх усе своє.
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15.12.2020 09:58 Відповісти
При Зеленком наступил расцвет коррупции в высих эшелонах власти,даже при воровской власти Порошенко изредка коррупционеров хотя бы пугали задержаниями-арестами типа Бочковского,Насирова,Онищеко и т.д.,сегодня похоже Президентом на все наложено ТАБУ
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15.12.2020 10:25 Відповісти
Да, не о чем, собственно, говорить - и так уже всё всем давно ясно. Тут стоит вопрос в другом: что с этим всем делать?
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15.12.2020 10:38 Відповісти
Тогда пришло время заняться руководством Украины. Это работа не только ФБР. НАБУ здесь тоже должно приложиться. И крепко.
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15.12.2020 11:26 Відповісти
Все больше разочаровуюсь в Зеленском и убеждаюсь в том, что хороший парень это не професия.
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15.12.2020 13:52 Відповісти
 
 