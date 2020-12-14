НАБУ звинуватило керівництво України в блокуванні підозр корупціонерам
Організатори корупційних схем, викриті Національним антикорупційним бюро і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, готові на все, аби не допустити скерування їхніх справ до Вищого антикорупційного суду.
Про це заявляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Найпопулярніша схема останнім часом — зобов'язати Генерального прокурора через суд змінити підслідність у справі, що розслідують НАБУ та САП, і передати її до іншого органу", - зазначається в повідомленні.
У НАБУ вказують, що за останні пів року за такою схемою намагалися забрати:
- справу "ВіЕБі Банку" - за фактом розкрадання 1,2 млрд грн кредиту, наданого Нацбанком;
- "справу ОАСК" - за фактом захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), а також втручання у діяльність державних діячів, зловживання впливом, суб'єктами, які виключно підслідні НАБУ (голова ОАСК та голова ДСА);
- справу про спробу підкупу за 5 млн дол США керівників НАБУ та САП;
- справу за фактом підкупу заступника директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України - епізод у справі про розкраданні майна на 81 млн при будівництві квартир для Нацгвардії.
"Всі ці рішення мають спільне: вони суперечать закону. Адже розслідувати злочини, віднесені до підслідності НАБУ, може лише НАБУ, а ухвалювати судові рішення в них є виключною прерогативою Вищого антикорупційного суду України, що обумовлено КПК України", - підкреслюють у відомстві.
Нагадаємо, 14 грудня скандальний суддя Печерського райсуду Сергій Вовк ухвалив передати справу про розкрадання під час будівництва квартир для Нацгвардії, в якому фігурує заступник голови ОП Олег Татаров, з НАБУ в ДБР.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура подасть апеляцію на це рішення.
Будь ласка, зачекайте...
антикоррупционные органы воюют между собой, чем веселят коррупцию...ибо им не до неё
Райана... (тьху бл..) ...татарова