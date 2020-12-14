НАБУ звинуватило керівництво України в блокуванні підозр корупціонерам

Організатори корупційних схем, викриті Національним антикорупційним бюро і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, готові на все, аби не допустити скерування їхніх справ до Вищого антикорупційного суду.

Про це заявляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Найпопулярніша схема останнім часом — зобов'язати Генерального прокурора через суд змінити підслідність у справі, що розслідують НАБУ та САП, і передати її до іншого органу", - зазначається в повідомленні.

У НАБУ вказують, що за останні пів року за такою схемою намагалися забрати:

справу "ВіЕБі Банку" - за фактом розкрадання 1,2 млрд грн кредиту, наданого Нацбанком;

"справу ОАСК" - за фактом захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), а також втручання у діяльність державних діячів, зловживання впливом, суб'єктами, які виключно підслідні НАБУ (голова ОАСК та голова ДСА);

справу про спробу підкупу за 5 млн дол США керівників НАБУ та САП;

справу за фактом підкупу заступника директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України - епізод у справі про розкраданні майна на 81 млн при будівництві квартир для Нацгвардії.

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"Всі ці рішення мають спільне: вони суперечать закону. Адже розслідувати злочини, віднесені до підслідності НАБУ, може лише НАБУ, а ухвалювати судові рішення в них є виключною прерогативою Вищого антикорупційного суду України, що обумовлено КПК України", - підкреслюють у відомстві.

Нагадаємо, 14 грудня скандальний суддя Печерського райсуду Сергій Вовк ухвалив передати справу про розкрадання під час будівництва квартир для Нацгвардії, в якому фігурує заступник голови ОП Олег Татаров, з НАБУ в ДБР.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подасть апеляцію на це рішення.

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