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НАБУ (4183) Татаров Олег (366)

НАБУ обвинило руководство Украины в блокировании подозрений коррупционерам

НАБУ обвинило руководство Украины в блокировании подозрений коррупционерам

Организаторы коррупционных схем, уличенные Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, готовы на все, чтобы не допустить направление их дел в Высший антикоррупционный суд.

Об этом заявляет пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Самая популярная схема в последнее время - обязать генерального прокурора через суд изменить подследственность по делу, которое расследуют НАБУ и САП, и передать его в другой орган", - отмечается в сообщении.

В НАБУ указывают, что за последние полгода по такой схеме пытались забрать:

  • дело "ВиЭйБи Банка" - по факту хищения 1,2 млрд грн кредита, предоставленного Нацбанком;
  • "дело ОАСК" - по факту захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП), а также вмешательства в деятельность государственных деятелей, злоупотребление влиянием, субъектами, исключительно подследственные НАБУ (председатель ОАСК и председатель ГСА);
  • дело о попытке подкупа за 5 млн долл. руководителей НАБУ и САП;
  • дело по факту подкупа заместителя директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины - эпизод дела о хищении имущества на 81 млн при строительстве квартир для Нацгвардии.

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"У всех этих решений есть общее: они противоречат закону. Ведь расследовать преступления, отнесенные к подследственности НАБУ, может только НАБУ, а принимать судебные решения по ним - исключительная прерогатива Высшего антикоррупционного суда Украины, что предусмотрено УПК Украины", - подчеркивают в ведомстве.

НАБУ обвинило руководство Украины в блокировании подозрений коррупционерам 01

Напомним, 14 декабря скандальный судья Печерского райсуда Сергей Вовк постановил передать дело о хищениях при строительстве квартир для Нацгвардии, в котором фигурирует замглавы ОП Олег Татаров, из НАБУ в ГБР.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подаст апелляцию на это решение.

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Топ комментарии
+23
Коли вже прийде час зрадників у мантіях?!
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14.12.2020 20:30
+16
Не хочу никого задеть, але...суды в Украине действуют по принципу "чААво изволите, барин." С провозглашения Незалежности по сейчас.
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14.12.2020 20:32
+14
Зебилятнику Закон не писан. У них есть монобольшинство.
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14.12.2020 20:30
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Коли вже прийде час зрадників у мантіях?!
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14.12.2020 20:30 Ответить
Не хочу никого задеть, але...суды в Украине действуют по принципу "чААво изволите, барин." С провозглашения Незалежности по сейчас.
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14.12.2020 20:32 Ответить
Если сами будем топтатся на месте то это на долго ! Нужно подстёгивание наших дебилов у власти западом ! Пост совок это рассадник корупции, а от корупции загнётся любое государство !
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14.12.2020 20:35 Ответить
Когда уйдут их зеленый предводитель и его хозяин.
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14.12.2020 20:41 Ответить
При чем здесь мантии ,Шариков. В статье сказано ,что Генеральный прокурор ,президент ,который его ,или ее ,назначил ,с со компашкой блокируют раследование уголовных дел ,еще до суда.
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15.12.2020 07:36 Ответить
Чувак, читай внимательно: "Самая популярная схема в последнее время - обязать генерального прокурора через суд изменить подследственность по делуИсточник: https://censor.net/ru/n3236919
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15.12.2020 10:42 Ответить
когда у вас мозги появятся, а пока вы выбираете преза комика и депутата свадебного фотографа, то увы и судьи будут такими. ищите проблему в себе а не в других
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15.12.2020 09:53 Ответить
Зебилятнику Закон не писан. У них есть монобольшинство.
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14.12.2020 20:30 Ответить
В Китае корупционеров растреливают ! Зато экономика процветает !
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14.12.2020 20:32 Ответить
А количество расстрелянных уменьшаеться?
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14.12.2020 20:33 Ответить
Какая разница? Особенно, если учитывать факт, что это Китай
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14.12.2020 20:35 Ответить
Неважно. Главное что б это происходило !
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14.12.2020 20:38 Ответить
Угу. Главное- сам процесс, а не конечный результат, так?
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14.12.2020 20:53 Ответить
Конечный результат видят все, кроме тебя - процветание экономики Китая
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15.12.2020 10:06 Ответить
В Норвегии никого не расстреливают, но уровень коррупции самый низкий в мире. Как так получается?
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14.12.2020 22:41 Ответить
В Австрии давече министра финансов за то что помогал в приватизации -даже не за деньги , а просто за подарки - посадили на ВОСЕМЬ лет , но это ж Европа ....
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15.12.2020 07:08 Ответить
Тому що там люди одразу вийдуть на протести якщо таке лайно почують а у нас вийдуть тільки коли якийсь олігарх вкладе гроші в активістів оплатить шоу тоді тільки підуть а потім цього олігарха приведуть до влади в надії що він буде міняти систему без якої він швидко стане не олігархом
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15.12.2020 11:55 Ответить
там социальная справедливость, нет пропасти между бедными и богатыми
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15.12.2020 09:55 Ответить
"судье" Вовку еще и дать право выносить смертные приговоры...
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14.12.2020 20:36 Ответить
Ха ха ха хахах......... )))) А что этот сутья ещё и работает ?
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14.12.2020 20:43 Ответить
И их меньше никак не становится.
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14.12.2020 20:42 Ответить
В кетае и Антонов Куприяновых расстреливают! Предлагаешь перенять передовой опыт?
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14.12.2020 22:06 Ответить
Вовка пугать законом шо кота сметаной. Он этот закон видел в миске, которую выжрет до дна.
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14.12.2020 20:34 Ответить
слишком много антикоррупционых органов ... а у семи няньки... особенно если эти няньки начинают выяснять отношение между собой... дитя может делать что угодно ...
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14.12.2020 20:37 Ответить
Вот оказывается как. В коррупции виноваты антикоррупцирнные органы.
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14.12.2020 22:34 Ответить
нет... (хотя думаю там коррупции тоже хватает))))
антикоррупционные органы воюют между собой, чем веселят коррупцию...ибо им не до неё
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14.12.2020 22:38 Ответить
Какой антикоррупционный орган воюет в данном случае с каким?
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14.12.2020 22:39 Ответить
Никто статью не читал или не понял и городят во что кто гаразд.
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15.12.2020 10:46 Ответить
... врятувати рядового...Райана... (тьху бл..) ...татарова
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14.12.2020 20:37 Ответить
І шо? Коли це зупиняло портнова чи зелених?
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14.12.2020 20:50 Ответить
Акулы Индийского океана спасли Сингапур при Ли Куин Ю от тотальной коррупции. По другому никак.
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14.12.2020 20:53 Ответить
А я вот думаю, что все ждут... Победит Байден или не победит. Ну, а если победит, то вовкам - таки трызда! Обоим!
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14.12.2020 20:57 Ответить
Волки позорные 😠
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14.12.2020 21:50 Ответить
А що Оманський з цього при воду думає?
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14.12.2020 21:54 Ответить
В Україні чесного суддю знайти що голку в сіні, проста людина суддею стати не зможе ніколи, гроші і звязки, корупція вже на старті.
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14.12.2020 22:05 Ответить
А что, может это не так?
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14.12.2020 22:06 Ответить
Зеленский тут не при делах, это все они негодяи
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14.12.2020 22:14 Ответить
А не пора ли НАБУ обратить свой взор на гепенскую подстилку нашу№2 И от куда появились наичестнейшие "судьи" в КС, да и вообще все наши "судьи"? Может всё на много проще, не следить за руками язЕлоха и бени, а следить за АП, тьфу ты.., за "ОП"? Надо помнить, что без ведома язЕлоха и сивуха не обосцытся!!!
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14.12.2020 22:14 Ответить
PS:
НАБУ звинуватило керівництво України в блокуванні підозр корупціонерам - Цензор.НЕТ 19
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14.12.2020 22:22 Ответить
Для большинства общества несправедливость и беззаконие властей почти что норма , совковое двоемыслие, разложившаяся мораль выживших после репрессий, система круговой поруки такая комфортная, если найти в ней своё уютное место при этом в качестве угрозы воспринимаются именно те кто борется за свои и чужие права, "тебе что больше всех надо?" Но всё это до тех пор пока конформисты сами не становятся случайными жертвами бесчеловечной машины, чудовища, которое они вскормили сами и тут уже "Товарищ Сталин! Произошла чудовищная ошибка...", готовы на любую подлость на любое предательство ради своих ничтожных жизней и мелочных интересов.
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14.12.2020 22:55 Ответить
блін, ліва нога не знає що робе права??? А хіба НАБУ то не державний орган?? Це що акціонерне товариство ??
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15.12.2020 00:31 Ответить
Сколько эта богодельня с миллионным бюджетом вернула бабла от коррупционеров? 48000 грн. за всё время деятельности. При этом эта сытая жирная тварь сама попалась на коррупции. Феерчно....

НАБУ звинуватило керівництво України в блокуванні підозр корупціонерам - Цензор.НЕТ 7900
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15.12.2020 02:23 Ответить
Украина - одна из самых бедных стран в Европе. А это - дворец экс-главы Одесской облрады Паращенко, арабские шейхи и турецкие султаны позавидовали бы!





НАБУ звинуватило керівництво України в блокуванні підозр корупціонерам - Цензор.НЕТ 8156

НАБУ звинуватило керівництво України в блокуванні підозр корупціонерам - Цензор.НЕТ 7282

НАБУ звинуватило керівництво України в блокуванні підозр корупціонерам - Цензор.НЕТ 9402
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15.12.2020 02:37 Ответить
НАБУ звинуватило керівництво України в блокуванні підозр корупціонерам - Цензор.НЕТ 6864
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15.12.2020 02:38 Ответить
Банда Ермака-Козыря: он сам, а так же Татаров, Портнов, Демченко, должны быть объявлены вне закона, как коррупционеры и пособники врага Украины, роSSии и покараны народны судом по всей строгости военного времени.
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15.12.2020 02:49 Ответить
кто сам себя закроет?
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15.12.2020 06:58 Ответить
НЕВЖЕ. Ось, отак неочікуванно, мабуть, і підкрався отой терендець, коли боротьба з боротьбою нещадно бореться. А усе населення в очікуванні коли ж нарешті боротьба боротьбу почне перемагати. Отож і з"являться в країні нові "заробітчани", котрі подадуться освоювати своє закордонне нерухоме майно, турбувати офшорні рахунки та облаштовуватися у землях "обєтованних", тобто давно освоєних та благоустроєних. Ні, ви не переживайте, аеропорти та вокзали запружені "заробітчанами" не будуть, адже у ніх усе своє.
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15.12.2020 09:58 Ответить
При Зеленком наступил расцвет коррупции в высих эшелонах власти,даже при воровской власти Порошенко изредка коррупционеров хотя бы пугали задержаниями-арестами типа Бочковского,Насирова,Онищеко и т.д.,сегодня похоже Президентом на все наложено ТАБУ
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15.12.2020 10:25 Ответить
Да, не о чем, собственно, говорить - и так уже всё всем давно ясно. Тут стоит вопрос в другом: что с этим всем делать?
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15.12.2020 10:38 Ответить
Тогда пришло время заняться руководством Украины. Это работа не только ФБР. НАБУ здесь тоже должно приложиться. И крепко.
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15.12.2020 11:26 Ответить
Все больше разочаровуюсь в Зеленском и убеждаюсь в том, что хороший парень это не професия.
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15.12.2020 13:52 Ответить
 
 