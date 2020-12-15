234 населені пункти в трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов (пориви вітру) станом на ранок вівторка знеструмлено 234 населені пункти в трьох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 ранку 15 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 234 населені пункти у 3 областях, а саме: Чернігівська – 204, Сумська – 23 та Київська – 7. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7 ранку 15 грудня, за інформацією Служби автомобільних доріг, транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення забезпечено. Обмежень руху немає.

Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 635 працівників та 539 одиниць техніки.

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