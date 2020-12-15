234 населенных пункта в трех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (порывы ветра) по состоянию на утро вторника обесточены 234 населенных пункта в трех областях Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 утра 15 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 234 населенных пункта в 3 областях, а именно: Черниговская - 204, Сумская - 23 и Киевская - 7. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7 утра 15 декабря по информации Службы автомобильных дорог транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения обеспечено. Ограничений движения нет.

Для обеспечения проезда от Службы автомобильных дорог привлечено 635 работников и 539 единиц техники.

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