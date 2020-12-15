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Ще дві православні церкви можуть найближчим часом визнати ПЦУ, - Порошенко

Ще дві православні церкви можуть найближчим часом визнати ПЦУ, - Порошенко

Визнання Православної Церкви України світовим православ'ям триває, і як мінімум ще дві церкви "перебувають на дуже короткій відстані" до визнання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Чому це взагалі стало можливим? Тому що ні Путін, ні Кирило ніколи не вірили, що ми отримаємо Томос. Але цей процес вже не зупинити. Вже третина світового православ'я, де українська церква одна з п'ятнадцяти православних-сестер церков, визнали Україну. Я точно знаю, тому що проводжу переговори і зараз, використовуючи дипломатичні можливості, принаймні дві православні церкви перебувають на дуже короткій відстані від визнання, і тільки пандемія цьому перешкоджає", - зазначив Порошенко.

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Топ коментарі
+28
Фуйлу це розкажіть.
Якщо воно лізе і використовує церкву проти нас, то чому ми маємо це толерувати ?
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15.12.2020 09:19
+24
А вот нiт. Вопрос церкви, это вопрос национальной безопасности. Почитайте историю. Вопрос церкви часто являлся ключевым в становлении многих государств, а для Украины это особенно актуально.
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15.12.2020 09:22
+21
Щось не вірю що інформований ти дуже!! Гадиш укр. церкві гидота!! Кремлядська троляка Провокатор.
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15.12.2020 09:35
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Потрібно щоб ПЦУ признали , 7+1 Автокефальних ПЦ .
До речі , ПЦУ не признали тільки дві ПЦ , це МП і Сербська ПЦ .
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15.12.2020 12:42 Відповісти
-Опитування показали що два роки тому тільки 20 відсотків українських православних ототожнювали себе з рідною Помісною Церквою України. Сьогодні вже 32,2% відносять себе до величної ПЦУ, 21% - до окупаційної УПЦ Московського Патріархату, 0,8% - до інших Православних Церков, а 43,1% заявили, що вони "просто українські православні". Але з приходом до влади більш що прокремлівських антиукраїнських ніж проукраїнських сил ЗЕбілів капітулянтів підтримка ПЦУ про необхідності автокефалії рідних церков фактично зникла". Тому визнання Православної Церкви України світовим православ'ям а також переход громад з окупаційної церкви ворожого московського патриорхату триває але дещо уповільнився.
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15.12.2020 13:30 Відповісти
Офигеть сколько набежало ботов с дипломами по религиоведению. Попы за одно неправильное слово раньше воевали а тут шоколадный пророк все разрулил еще десяток зеленых экспертов подтянется и откроется великая истина..
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15.12.2020 14:44 Відповісти
Меритократия, разбирающаяся профессионально и в ковид, и в теологии, ещё бы объяснили, почему наш уровень жизни оставляет желать лучшего, как и наши больницы. Соглашусь здесь с Марксом в описании религии. И с описанием в Анне Карениной дома Облонских, где все смешалось. ПЦУ- конечно. Но, главная наша 'религия'- должна быть процветающая Украина, где прихожане всех конфессий и национальностей защищены сильной армией особенно от восточного вора -соседа и справедливрй судебной системой от внутренних воров.
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15.12.2020 16:11 Відповісти
Порох Настоящий Президент Украины и ,на жаль, пока единственный!
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16.12.2020 00:59 Відповісти
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