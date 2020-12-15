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НАЗК продовжуватиме перевіряти декларації суддів, - "слуга народу" Монастирський

НАЗК продовжуватиме перевіряти декларації суддів, -

Голова Комітету з питань правоохоронної діяльності, нардеп "Слуги народу" Денис Монастирський каже, що новий закон механізму вручення суддям протоколів про адмінпорушення не передбачає створення іншого НАЗК.

Про це він сказав в коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"НАЗК продовжуватиме перевіряти декларації суддів. Ніякого іншого окремого, особливого, надзвичайного НАЗК для суддів не буде", - сказав Монастирський.

Однак, за його словами, для суддів будуть існувати певні запобіжники щодо тиску на них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада схвалила механізм вручення суддям протоколів про адмінпорушення

"Порядок перевірки суддів буде затверджуватися сьогодні, це методичні рекомендації - вони повинні бути затверджені вже загальним указом голови НАЗК і Вищої ради правосуддя. Тобто це перший запобіжник, що порядок повинен бути узгоджений представниками судової влади. Друге - в разі початку перевірки декларації суддів невідкладно інформуються органи суддівського самоврядування. Третє - довідку про порушення судді погоджує особисто голова (НАЗК. - Ред.) або його заступник", - розповів Монастирський.

Крім того, за його словами, голова або заступник НАЗК також підписує протокол про корупційне правопорушення.

Також законопроєкт передбачає, що протокол про адміністративне правопорушення направляється судді.

"Не буде переслідувань вдома або на роботі. Якщо суддя хоче дати пояснення - він це може зробити в присутності Вищої ради правосуддя", - додав нардеп.

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Тобто маємо касту, яка має вищі права, ніж решта громадян України. 😊 Це теж грубо порушує Конституцію, за якою всі громадяни рівні перед законом. Тому чекаю наступного звернення у КС. От лише цікаво, чи у цьому момент судді побачать неконституційність закону?
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15.12.2020 13:36 Відповісти
Тобто почалося виконання рекомендацій Венеціанської комісії.То добре.
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15.12.2020 13:53 Відповісти
Судьи и прокуроры живут в другом измерении от народа! Пенсии и зарплаты начисляют как ИЗБРАННЫМ ОТ БОГА!Страна и народ больше отдают им чем они своей работой для людей!Не надо стеснятся проверять честность их ДЕКЛАРАЦИЙ!
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15.12.2020 13:56 Відповісти
НАЗК продовжуватиме перевіряти декларації суддів, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 398
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15.12.2020 13:57 Відповісти
а слуг урода коли почнуть ?
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15.12.2020 15:38 Відповісти
 
 