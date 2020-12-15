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КС (2079) судья (2630) электронное декларирование (1025) НАПК (1214) Монастырский (335)

НАПК будет продолжать проверять декларации судей, - "слуга народа" Монастырский

НАПК будет продолжать проверять декларации судей, -

Председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп "Слуги народа" Денис Монастырский говорит, что новый закон механизме вручения судьям протоколов об админнарушении не предусматривает создания другого НАПК.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"НАПК будет продолжать проверять декларации судей. Никакого другого отдельного, особенного, чрезвычайного НАПК для судей не будет", - сказал Монастырский.

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Однако, по его словам, для судей будут существовать определенные предохранители относительно давления на них.

"Порядок проверки судей будет утверждаться сегодня, это методические рекомендации - они должны быть утверждены уже общим указом председателя НАПК и Высшего совета правосудия. То есть это первый предохранитель, что порядок должен быть согласован представителями судебной власти. Второе - в случае начала проверки декларации судей безотлагательно информируются органы судейского самоуправления. Третье - справку о нарушении судьи согласовывает лично председатель (НАПК. - Ред.) или его заместитель", - рассказал Монастырский.

Кроме того, по его словам, председатель или заместитель НАПК также подписывает протокол о коррупционном правонарушении.

Также законопроект предусматривает, что протокол об административном правонарушении направляется судье.

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"Не будет преследований дома или на работе. Если судья хочет дать объяснение - он это может сделать в присутствии Высшего совета правосудия", - добавил нардеп.

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Тобто маємо касту, яка має вищі права, ніж решта громадян України. 😊 Це теж грубо порушує Конституцію, за якою всі громадяни рівні перед законом. Тому чекаю наступного звернення у КС. От лише цікаво, чи у цьому момент судді побачать неконституційність закону?
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15.12.2020 13:36 Ответить
Тобто почалося виконання рекомендацій Венеціанської комісії.То добре.
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15.12.2020 13:53 Ответить
Судьи и прокуроры живут в другом измерении от народа! Пенсии и зарплаты начисляют как ИЗБРАННЫМ ОТ БОГА!Страна и народ больше отдают им чем они своей работой для людей!Не надо стеснятся проверять честность их ДЕКЛАРАЦИЙ!
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15.12.2020 13:56 Ответить
НАЗК продовжуватиме перевіряти декларації суддів, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 398
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15.12.2020 13:57 Ответить
а слуг урода коли почнуть ?
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15.12.2020 15:38 Ответить
 
 