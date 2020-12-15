Підозрюваного у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова госпіталізовано з COVID-19, термін його арешту закінчується 16 грудня: поліція обіцяє завтра доставити його в суд

Поліцейські 16 грудня доставлять підозрюваного у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд для вирішення питання про запобіжний захід.

Про це інформує поліція Київщини, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра поліцейські повторно доставлять підозрюваного до суду з врахуванням усіх необхідних вимог захисту для попередження розповсюдження коронавірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.

Судовий процес щодо вбивства Тлявова, яке трапилося 31 травня 2019 року на Київщині, триває в Переяслав-Хмельницькому міськрайонному суді, і у підсудного 16 грудня завершується обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тож сторона обвинувачення подала клопотання на продовження запобіжного заходу.

"Однак 10 грудня стало відомо, що підозрюваний захворів на коронавірус. Його госпіталізували до Переяславської центральної районної лікарні. З огляду на стабільно нормальні показники температури тіла та сатурації, було прийнято рішення доставити підозрюваного на судове засідання 14 грудня", - поінформували у відомстві.

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Поліцейські, одягнувши медичні захисні костюми та засоби індивідуального захисту, доставили підсудного до приміщення суду. Уточнюється, що фігурант також був вдягнутий у необхідні засоби захисту для повного виключення можливого розповсюдження інфекції.

"Але суд прийняв рішення про перенесення судового засідання з обрання запобіжного заходу на 16 грудня. Крім того, заборонив судовій охороні впускати підозрюваного до приміщення суду. Від участі в засіданні в онлайн-форматі сторона захисту відмовилася", - зазначається у повідомленні.

Після цього поліцейські супроводили фігуранта до лікарні та взяли палату під цілодобову охорону.

"Поліція повторно нагадує, що термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для підозрюваного у вбивстві завершується 16 грудня цього року. І якщо не відбудеться судове засідання, на якому буде прийняте рішення про наступний запобіжний захід, фігурант фактично буде вільний у своїх діях. Тож для того, аби не допустити такого розвитку подій, поліцейські докладають усіх зусиль, аби фігурант прибув на судове засідання", - зазначили у відомстві.

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Нагадаємо, 2 червня 2019 року двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України (необережне тяжке тілесне ушкодження, скоєне за попередньою змовою групою осіб). Пізніше статтю перекваліфікували на тяжчу.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня 2019 року в Переяславі під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. Унаслідок пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетними до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Раніше ексдиректор ДБР Роман Труба повідомив, що досудове розслідування у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова завершено.