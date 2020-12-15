УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11564 відвідувача онлайн
Новини
4 876 15
Держдепартамент США (1584) Кіпр (244) Лівія (117) росія (63594) Сирія (1831) США (21024) Мальта (100) Помпео (337)

Держсекретар США Помпео звинуватив Росію в розпалюванні конфліктів в Середземномор'ї

Держсекретар США Помпео звинуватив Росію в розпалюванні конфліктів в Середземномор'ї

Росія загрожує стабільності в Середземномор'ї, підігріває там хаос, конфлікти, розбіжності і використовує методи дезінформації.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Майка Помпео, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росія продовжує загрожувати стабільності Середземномор'я, використовуючи різні методи для поширення дезінформації, підриву національного суверенітету і сіючи хаос, конфлікти і розкол в державах по всьому регіону", - сказано в заяві.

Зокрема, серед "загроз стабільності" в Середземномор'ї, що виходять з боку Росії, Помпео назвав підтримку уряду Башара Асада в Сирії.

"Його війна проти власного народу посилила регіональну нестабільність, привела до затяжної гуманітарної кризи і привела до переміщення половини населення", - йдеться в заяві.

Також читайте: Росія докладає масу зусиль, щоб припинити будь-яку критику в окупованому Криму, - Держдеп США

Помпео звинуватив Росію в тому, що вона продовжує порушувати збройне ембарго щодо Лівії.

"У Лівії Росія підтримала наступ (прихильників Халіфи Хафтара. - Ред.) на лівійську столицю Тріполі, вбиваючи мирних жителів і підриваючи зусилля ООН принести в країну мир. Крім того, Росія продовжує порушувати збройне ембарго ООН", - заявив Помпео.

Помпео в заяві нагадав про інцидент з висилкою російських дипломатів із Греції в 2018 році, а також вказав на те, що "багаті росіяни, багато з яких пов'язані з Кремлем, відмили мільярди доларів через Кіпр і Мальту".

"Багаті росіяни, багато з яких мають зв'язки з Кремлем, відмили мільярди доларів на Кіпрі і Мальті", - йдеться в заяві Помпео.

Він зазначив, що такі дії призвели до поширення корупції та проблем на внутрішніх ринках Кіпру та Мальти.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Если вы не препятствовали этому все эти годы, то вопросов больше к вам Помпео.
показати весь коментар
15.12.2020 17:34
+4
С Рашкой все было ясно еще с 2004 и 2008 года. И даже намного раньше. Рашку невозможно перевоспитать. Хорошая Рашка-мертвая Рашка!.
показати весь коментар
15.12.2020 18:37
+2
занятно, что заявление сделано в день официального избрания Байдена коллегией выборщиков. "простое совпадение - не думаю" .
показати весь коментар
15.12.2020 18:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если вы не препятствовали этому все эти годы, то вопросов больше к вам Помпео.
показати весь коментар
15.12.2020 17:34 Відповісти
спорно, что вопросы к Помпео. скорее к Трамп-памп-паму.
показати весь коментар
15.12.2020 18:33 Відповісти
иди уже
показати весь коментар
15.12.2020 17:39 Відповісти
Дэбил...
показати весь коментар
15.12.2020 21:40 Відповісти
а теперь русня "вдруг" запела песни о сецессии Техаса (выхода из состава США), смотри Помпео, не подыграй им случайно...
показати весь коментар
15.12.2020 17:44 Відповісти
ох, доиграется трамп-памп-памп до разборок с комиссией сената
показати весь коментар
15.12.2020 18:36 Відповісти
занятно, что заявление сделано в день официального избрания Байдена коллегией выборщиков. "простое совпадение - не думаю" .
показати весь коментар
15.12.2020 18:35 Відповісти
С Рашкой все было ясно еще с 2004 и 2008 года. И даже намного раньше. Рашку невозможно перевоспитать. Хорошая Рашка-мертвая Рашка!.
показати весь коментар
15.12.2020 18:37 Відповісти
Госсекретарь США Помпео обвинил Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье.
А это значит - КАЛОмордые закупайте срочно вазелин, на НГ Санта принесёт вам целый мешок

3,14-лей...
показати весь коментар
15.12.2020 18:41 Відповісти
Отвали идиот .екс идиот
показати весь коментар
15.12.2020 19:36 Відповісти
Гдежи ты твар 4 года был )))
показати весь коментар
15.12.2020 19:36 Відповісти
Америка знает о нас больше, чем наши слуги во главе с избранниками народа.
показати весь коментар
15.12.2020 19:38 Відповісти
То как США помогли разобраться Ливии и Ираку с Хусейном и Кадафи, наталкивает на мысль, что им (США), не стОит помогать Сирии с Асадом.
показати весь коментар
15.12.2020 20:38 Відповісти
Цей беззубий Майкл забув добавити - "ми в Америці глибоко обурені такою поведінкою Росії..."
показати весь коментар
15.12.2020 20:47 Відповісти
 
 