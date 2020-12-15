Держсекретар США Помпео звинуватив Росію в розпалюванні конфліктів в Середземномор'ї

Росія загрожує стабільності в Середземномор'ї, підігріває там хаос, конфлікти, розбіжності і використовує методи дезінформації.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Майка Помпео, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росія продовжує загрожувати стабільності Середземномор'я, використовуючи різні методи для поширення дезінформації, підриву національного суверенітету і сіючи хаос, конфлікти і розкол в державах по всьому регіону", - сказано в заяві.

Зокрема, серед "загроз стабільності" в Середземномор'ї, що виходять з боку Росії, Помпео назвав підтримку уряду Башара Асада в Сирії.

"Його війна проти власного народу посилила регіональну нестабільність, привела до затяжної гуманітарної кризи і привела до переміщення половини населення", - йдеться в заяві.

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Помпео звинуватив Росію в тому, що вона продовжує порушувати збройне ембарго щодо Лівії.

"У Лівії Росія підтримала наступ (прихильників Халіфи Хафтара. - Ред.) на лівійську столицю Тріполі, вбиваючи мирних жителів і підриваючи зусилля ООН принести в країну мир. Крім того, Росія продовжує порушувати збройне ембарго ООН", - заявив Помпео.

Помпео в заяві нагадав про інцидент з висилкою російських дипломатів із Греції в 2018 році, а також вказав на те, що "багаті росіяни, багато з яких пов'язані з Кремлем, відмили мільярди доларів через Кіпр і Мальту".

"Багаті росіяни, багато з яких мають зв'язки з Кремлем, відмили мільярди доларів на Кіпрі і Мальті", - йдеться в заяві Помпео.

Він зазначив, що такі дії призвели до поширення корупції та проблем на внутрішніх ринках Кіпру та Мальти.