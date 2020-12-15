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Госдепартамент США (1791) Кипр (230) Ливия (674) россия (93015) Сирия (3119) США (24852) Мальта (77) Помпео (340)

Госсекретарь США Помпео обвинил Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье

Госсекретарь США Помпео обвинил Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье

Россия угрожает стабильности в Средиземноморье, подогревает там хаос, конфликты, разногласия и использует методы дезинформации.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россия продолжает угрожать стабильности Средиземноморья, используя различные методы для распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета и сея хаос, конфликты и раскол в государствах по всему региону", - сказано в заявлении.

В частности, среди "угроз стабильности" в Средиземноморье, исходящих со стороны России, Помпео назвал поддержку правительства Башара Асада в Сирии.

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"Его война против собственного народа усугубила региональную нестабильность, привела к затяжному гуманитарному кризису и привела к перемещению половины населения", - говорится в заявлении.

Помпео обвинил Россию в том, что она продолжает нарушать оружейное эмбарго в отношении Ливии.

"В Ливии Россия поддержала наступление (сторонников Халифы Хафтара. - Ред.) на ливийскую столицу Триполи, убивая мирных жителей и подрывая усилия ООН принести в страну мир. Кроме того, Россия продолжает нарушать оружейное эмбарго ООН", - заявил Помпео.

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Помпео в заявлении напомнил об инциденте с высылкой российских дипломатов из Греции в 2018 году, а также указал на то, что "богатые россияне, многие из которых связаны с Кремлем, отмыли миллиарды долларов через Кипр и Мальту".

"Богатые россияне, многие из которых имеют связи с Кремлем, отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте", - говорится в заявлении Помпео.

Он отметил, что такие действия привели к распространению коррупции и проблемам на внутренних рынках Кипра и Мальты.

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Топ комментарии
+7
Если вы не препятствовали этому все эти годы, то вопросов больше к вам Помпео.
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15.12.2020 17:34
+4
С Рашкой все было ясно еще с 2004 и 2008 года. И даже намного раньше. Рашку невозможно перевоспитать. Хорошая Рашка-мертвая Рашка!.
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15.12.2020 18:37
+2
занятно, что заявление сделано в день официального избрания Байдена коллегией выборщиков. "простое совпадение - не думаю" .
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15.12.2020 18:35
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Если вы не препятствовали этому все эти годы, то вопросов больше к вам Помпео.
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15.12.2020 17:34 Ответить
спорно, что вопросы к Помпео. скорее к Трамп-памп-паму.
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15.12.2020 18:33 Ответить
иди уже
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15.12.2020 17:39 Ответить
Дэбил...
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15.12.2020 21:40 Ответить
а теперь русня "вдруг" запела песни о сецессии Техаса (выхода из состава США), смотри Помпео, не подыграй им случайно...
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15.12.2020 17:44 Ответить
ох, доиграется трамп-памп-памп до разборок с комиссией сената
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15.12.2020 18:36 Ответить
занятно, что заявление сделано в день официального избрания Байдена коллегией выборщиков. "простое совпадение - не думаю" .
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15.12.2020 18:35 Ответить
С Рашкой все было ясно еще с 2004 и 2008 года. И даже намного раньше. Рашку невозможно перевоспитать. Хорошая Рашка-мертвая Рашка!.
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15.12.2020 18:37 Ответить
Госсекретарь США Помпео обвинил Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье.
А это значит - КАЛОмордые закупайте срочно вазелин, на НГ Санта принесёт вам целый мешок

3,14-лей...
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15.12.2020 18:41 Ответить
Отвали идиот .екс идиот
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15.12.2020 19:36 Ответить
Гдежи ты твар 4 года был )))
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15.12.2020 19:36 Ответить
Америка знает о нас больше, чем наши слуги во главе с избранниками народа.
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15.12.2020 19:38 Ответить
То как США помогли разобраться Ливии и Ираку с Хусейном и Кадафи, наталкивает на мысль, что им (США), не стОит помогать Сирии с Асадом.
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15.12.2020 20:38 Ответить
Цей беззубий Майкл забув добавити - "ми в Америці глибоко обурені такою поведінкою Росії..."
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15.12.2020 20:47 Ответить
 
 