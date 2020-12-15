Госсекретарь США Помпео обвинил Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье.

Россия угрожает стабильности в Средиземноморье, подогревает там хаос, конфликты, разногласия и использует методы дезинформации.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россия продолжает угрожать стабильности Средиземноморья, используя различные методы для распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета и сея хаос, конфликты и раскол в государствах по всему региону", - сказано в заявлении.

В частности, среди "угроз стабильности" в Средиземноморье, исходящих со стороны России, Помпео назвал поддержку правительства Башара Асада в Сирии.

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"Его война против собственного народа усугубила региональную нестабильность, привела к затяжному гуманитарному кризису и привела к перемещению половины населения", - говорится в заявлении.

Помпео обвинил Россию в том, что она продолжает нарушать оружейное эмбарго в отношении Ливии.

"В Ливии Россия поддержала наступление (сторонников Халифы Хафтара. - Ред.) на ливийскую столицу Триполи, убивая мирных жителей и подрывая усилия ООН принести в страну мир. Кроме того, Россия продолжает нарушать оружейное эмбарго ООН", - заявил Помпео.

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Помпео в заявлении напомнил об инциденте с высылкой российских дипломатов из Греции в 2018 году, а также указал на то, что "богатые россияне, многие из которых связаны с Кремлем, отмыли миллиарды долларов через Кипр и Мальту".

"Богатые россияне, многие из которых имеют связи с Кремлем, отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте", - говорится в заявлении Помпео.

Он отметил, что такие действия привели к распространению коррупции и проблемам на внутренних рынках Кипра и Мальты.

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