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Кличко (3477) Шулявський міст (75)

Винні мають відповідати кримінально, - Кличко відреагував на інцидент на Шулявському мосту

Винні мають відповідати кримінально, - Кличко відреагував на інцидент на Шулявському мосту

Головна відповідальність за падіння опор на Шулявському мосту - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт. Винні мають відповідати кримінально.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз експерти та оперативно-слідча група на місці встановлюють причини падіння опор. І обстежують інші опори на мосту. Однозначно головна відповідальність - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт", - підкреслив Кличко.

За словами глави міста, замовник будівництва - КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" - звернувся із заявою в поліцію. Також звернувся в правоохоронні органи і сам мер Кличко.

"Я переконаний, що правоохоронні органи мають оперативно встановити причини інциденту. Винні мають відповідати кримінально", - резюмував Кличко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Шулявському мосту в Києві впали стовпи освітлення. ВІДЕО+ФОТО
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Топ коментарі
+15
А почему Всегда Должны , а не понесли когда подписывали Акт Выполненных Работ.
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15.12.2020 17:30
+13
Партнера/подельника к ответственности притянешь? Которому постоянно разрешал увеличивать стоимость строительства? Смешно прямо.
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15.12.2020 17:39
+11
Ага, и те кто бабло им отлистывал.
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15.12.2020 17:29
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Ага, и те кто бабло им отлистывал.
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15.12.2020 17:29 Відповісти
Та нічого страшного, там із двох стовпів, упало всього чотири...
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15.12.2020 20:29 Відповісти
А почему Всегда Должны , а не понесли когда подписывали Акт Выполненных Работ.
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15.12.2020 17:30 Відповісти
Вы, наверное, очень далеки от строительства? Да?
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15.12.2020 18:55 Відповісти
Когда один Столб Падает , то он тащит за собой все близстоящие Столбы через Провода. Вопрос??? , а почему упал первый Столб, кто ему помог и по какой причине.
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15.12.2020 19:09 Відповісти
Чисто теоретически, косяк в анкетах, присмотритесь к фоткам - основание столбов целое. Похоже на то, что анкерные шпильки или гайки "сырые". Тут даже к монтажникам не должно быть претензий. В опчем - будем посмотреть
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15.12.2020 19:27 Відповісти
Мост этот, фактически, недостроенный. Там все недоделано по-людски. Гнали к новому году. Если там есть акт приемки, уже нужно садить.
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15.12.2020 19:39 Відповісти
Машина Никогда не проедит Мостом , - Если нет акта Приемки .Значит Он есть.
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15.12.2020 19:43 Відповісти
Главное, чтобы мостик не завалился.
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15.12.2020 17:36 Відповісти
теперь это не факт
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15.12.2020 19:26 Відповісти
🤪
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15.12.2020 17:38 Відповісти
как там на фотожабе мер говорил:
а зачем на Шулявке мост? там же реки нет!
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16.12.2020 11:00 Відповісти
Партнера/подельника к ответственности притянешь? Которому постоянно разрешал увеличивать стоимость строительства? Смешно прямо.
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15.12.2020 17:39 Відповісти
Там утром какие-то рагули переставляли столбы электроопор со сторы сильпо. Может что-то сильно пошатнули и все по цепочке рухнуло. Ведь просто так эта херня не падает.
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15.12.2020 17:46 Відповісти
Это департамент дорожной инфраструктуры делал. Эти болваны ранее установили опоры освещения прямо посреди тротуара, где люди ходят.
Рыба гниёт с головы мера.
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15.12.2020 18:15 Відповісти
Ну вообще-то там сначала поставили столбы, а потом начали делать дорожку для пешеходов и велосипедистов. Мэр как бы не приделах, когда рагули делают работу
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15.12.2020 18:38 Відповісти
Проектировщики там вообще не собирались делать дорожки для пешеходов, как эти пешеходы на эту дорожку попадут? Через три полосы сплошного потока машин? И правильно делали, что не предусмотрели там никаких дорожек.
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15.12.2020 19:36 Відповісти
Люди там не должны ходить. Это не предусмотрено конструкцией моста. И правильно не предусмотрено, люди там просто не могут быть законно, не нарушая грубо правила дорожного движения. Я бы ещё и пулеметы поставил бы в начале и конце моста, которые бы отстреливали бы дебилов.
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15.12.2020 19:39 Відповісти
Ты читать умеешь? Я говорил, что ниже моста есть дорожка для вело и пешеходов, вдоль которой переставляли стобы
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15.12.2020 19:43 Відповісти
А упали столбы на мосту... Существует определенная связь между столбами на мосту и под мостом...
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15.12.2020 19:52 Відповісти
Судя по фото разрушения опор, даже ребенку было бы понятно, что такое крепление (или отсутствие) не будет надежно стоять! Это дети конструировали? На Лего тренировались?! ))
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15.12.2020 17:48 Відповісти
Мутная история. На прошлой неделе на этих столбах висело по полтонны льда на каждом, и был ветер. И ничего не падало. Сегодня безветренно и тепло, а они вдруг упали. Как-бы не выяснилось, что там в реальности произошла пьеса Антона Павловича Чехова "Злоумышленник".
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15.12.2020 18:39 Відповісти
Так на фотках же видно, что резьба целая, а шпилек(болтов) нет... Фиг бы они без них столько простояли...
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15.12.2020 22:56 Відповісти
а шо ж такое - еще не успело трошки постоять, а уже упало? чемпион мира по боксу - это прекрасно, но мосты должны строить мостостроители... желательно, не украинские...
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15.12.2020 17:50 Відповісти
Вообще-то их мостостроители и строили. Кличко там гайки не крутил, это однозначно. А про "желательно, не украинские..." - это ты напрасно (хоть я с этим согласен). Сейчас набежит дух патриотизма, которые обвинят тебя в преклонении перед турками и китайцами.
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15.12.2020 19:30 Відповісти
Кличко, эксплуатационные службы Акты подписали, работу приняли? - Теперь это ваш мост, и ваша ответственность.
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15.12.2020 17:53 Відповісти
Будут сидеть рядом с теми, кто склады с оружием взорвал?
Какая 'уголовная ответственность'? Поставят столбы на место - и все. Вроде, Виталий давно в Германии не живет, а все путает наши реалии с западными
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15.12.2020 17:53 Відповісти
Нужно срочно ещё $100лярдов!!!
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15.12.2020 17:57 Відповісти
.....не не не Виталька сам сам сам не переводи опять стрелки хотя теперь пусть Трамп
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15.12.2020 18:02 Відповісти
Июнь 18 года, лента новостей: Шулявский мост за 600 млн будет ремонтировать фирма помощника нардепа Микитася - "Схемы".
Кличко, ничего сказать не хочешь?
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15.12.2020 18:02 Відповісти
Приймальна комісія була, блін ... ???
Хто акти підписував ??
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15.12.2020 18:04 Відповісти
Самокритично, Кличко. Не ожидал. Сядуть усе!
Винні мають понести кримінальну відповідальність, - Кличко відреагував на інцидент на Шулявському мосту - Цензор.НЕТ 8893
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15.12.2020 18:06 Відповісти
Циничный Иуда. Ты же мразь лично блокировал все проекты развязки Шулявки, которые предлагали научно-проектные институты и турки. И все сделал для того, чтобы утвердили и выбрали проект твоего подельника-кореша Микитася, а его компанию выбрали Генподрядчиком.
А когда сроки строительства сорвали, ты мразь выделил своему корешу из нашего городского бюджета еще 100 млн. грн сверх запланированной сметы.
Вы мрази (Кличко, Белоцерковец, Андриевский, Комарницкий, Тищенко, Черновецкий младший, Столар и т.д.) украли за последние 5 лет больше 250 млн. грн. бюджетных средств и должны сидеть в тюрьме.
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15.12.2020 18:23 Відповісти
Иуда это предатель. А Кличко получается просто коррумпированный чиновник.
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15.12.2020 18:39 Відповісти
я все думал - зачем в Киеве повсеместно меняют старые железобетонные столбы, которые бы еще лет 300 простояли , на новые аллюминивые? что у нас бюджете денег до фига? кличко повёлся? откаты? дерибан? ну и кто кому и сколько заплатил?
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15.12.2020 18:58 Відповісти
Какие алюминиевые, о чем ты? Они сварные стальные с горячим цинкованием. И лучше помолчи, про советские железобетонные столбы и 300 лет. Так ярко, как здесь на видео, они не падают, но состояние их - никакое.
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15.12.2020 19:33 Відповісти
знаешь, я конечно не специалист по столбам, но про 300 лет не сам придумал , об этом мне рассказал рабочий который участвовал в замене столбов. я знаю другое - когда мой сосед по лестничной площадке въехал на скорости на своем здоровенном джипе форде в ж/б столб то со столбом ничего не произошло ,чего я не скажу о форде (продали на запчасти) и о соседе (3 месяца в больничке валялся). вот от этого и отталкивался.
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15.12.2020 20:05 Відповісти
Видно этот конкретный столб, персонально для соседа, оказался крепким орешком. Но в целом вообще-то в них внутри сгнила арматура, а верхний слой бетона раскрошился от ультрафиолета, потому что бетон строго говоря положено скрывать под специальным защитным покрытием, про который в СССР никто не слышал. Поэтому любой бетонный столб старше 40 лет - это потенциальный убийца. А у нас на улицах столбы, как правило 60-70х годов прошлого века.
PS И да, рабочих в таких ситуациях лучше не слушать. Над ними не зря ставят прораба, который пинками и матом заставляет их делать так, как надо, а не так, как им кажется, или хочется.
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15.12.2020 21:01 Відповісти
Так це нові стовби на відремонтованому мосту
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16.12.2020 01:41 Відповісти
Чеба , та может вы и спец в ж/б конструкциях , только я живу в Киеве на Харьковском и в 60-70 годах здесь и света не было и люди не жили (болота, лес и пески). 40 лет говоришь? улице и дому в котором я живу отсилы 22, значит и столбам примерно столько же! поэтому мне ваши рассказы кажутся притянутыми за уши ! так же как рассказы киевводоканала о том что на Харьковском рвет канализацию и водогон потому , что они при совке еще строились и проржавели. при каком совке панове? при совке тут лес был..... это вы в конце лихих 90-х куйню в землю позарывали а теперь каждый год под ремонт бабло пилите.....ну и в чем я не прав?
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16.12.2020 13:32 Відповісти
Я жил на Вербицкого с середины 80-х, не надо мне про Харьковский рассказывать. И могу рассказать про коммуникации, которые при мне срочно зарывали в землю без всякой гидроизоляции швов, голый металл, осенью 86-го года, когда на массив надо было срочно поселить чернобыльских переселенцев, так что водоканал не очень уж и преувеличивает. Хотя с чем я согласен, так это то, что под гнилые трубы тупо распиливается бабло, а ремонтировать, чтобы работало, никто и не думает. Потому что если в гнилой трубе вварить двухметровую вставку на месте прорыва, через год эта гнилая труба опять прорвет по месту сварки, и так до бесконечности. На Харьковском все коммуникации надо под замену, хоть я там сейчас и не живу, но я это точно знаю. Так что в чем-то ты и прав, а в чем-то и нет.
PS Да, лес был знатный, сколько было съедено там шашлыков и выпито водки...
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16.12.2020 15:54 Відповісти
Кто сказал, что ярко не падают ж/б? Падают, еще как падают) И новые и старые) У нас одну линию(десятку) почти каждый год полностью ложило) Покуда не уменьшили расстояние между опорами)
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15.12.2020 23:26 Відповісти
Вы не видели как падают ж/б столбы? Десятками за раз?))) Пару лет назад у нас три параллельных линии положило) Ветерок не тот задул))) На одной сразу километра 4, на двух других по пару км))) 300 лет))) А лет десять назад, я один случайно слегонца зацепил) На тракторе ни царапины, и столб остался стоять) Правда не на своем месте) По уровню земли сгнили все 4 арматуры) Его просто "переставило" сантиметров на 20, и он остался висеть на проводах)
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15.12.2020 23:16 Відповісти
Столбы узнали стоимость строительства моста и не выдержали.....

Винні мають понести кримінальну відповідальність, - Кличко відреагував на інцидент на Шулявському мосту - Цензор.НЕТ 867
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15.12.2020 18:59 Відповісти
Виталя,вали все на попередника. Ты новый мэр и ни за что не должен отвечать!Винні мають понести кримінальну відповідальність, - Кличко відреагував на інцидент на Шулявському мосту - Цензор.НЕТ 9654
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15.12.2020 19:19 Відповісти
А бабки распилили.😆
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15.12.2020 19:20 Відповісти
Так і Кличко може вийти сам на себе...
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15.12.2020 19:41 Відповісти
педалька, а кто кричит обычно громче всех: "держи вора!"?
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15.12.2020 21:09 Відповісти
Главная ответственность за падение опор на Шулявском мосту - на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ. Виновные должны понести уголовную ответственность. Источник: https://censor.net/ru/n3237100

На кому там шапка горить ?
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16.12.2020 01:39 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/EpSluZCWEAM1NfN?format=jpg&name=small смішно
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16.12.2020 22:23 Відповісти
 
 