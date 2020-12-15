Винні мають відповідати кримінально, - Кличко відреагував на інцидент на Шулявському мосту
Головна відповідальність за падіння опор на Шулявському мосту - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт. Винні мають відповідати кримінально.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз експерти та оперативно-слідча група на місці встановлюють причини падіння опор. І обстежують інші опори на мосту. Однозначно головна відповідальність - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт", - підкреслив Кличко.
За словами глави міста, замовник будівництва - КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" - звернувся із заявою в поліцію. Також звернувся в правоохоронні органи і сам мер Кличко.
"Я переконаний, що правоохоронні органи мають оперативно встановити причини інциденту. Винні мають відповідати кримінально", - резюмував Кличко.
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а зачем на Шулявке мост? там же реки нет!
Рыба гниёт с головы мера.
Какая 'уголовная ответственность'? Поставят столбы на место - и все. Вроде, Виталий давно в Германии не живет, а все путает наши реалии с западными
Кличко, ничего сказать не хочешь?
Хто акти підписував ??
А когда сроки строительства сорвали, ты мразь выделил своему корешу из нашего городского бюджета еще 100 млн. грн сверх запланированной сметы.
Вы мрази (Кличко, Белоцерковец, Андриевский, Комарницкий, Тищенко, Черновецкий младший, Столар и т.д.) украли за последние 5 лет больше 250 млн. грн. бюджетных средств и должны сидеть в тюрьме.
PS И да, рабочих в таких ситуациях лучше не слушать. Над ними не зря ставят прораба, который пинками и матом заставляет их делать так, как надо, а не так, как им кажется, или хочется.
PS Да, лес был знатный, сколько было съедено там шашлыков и выпито водки...
На кому там шапка горить ?