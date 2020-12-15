Київські маршрутки можуть подорожчати після локдауну до 10-15 грн

Після завершення локдауну наприкінці січня ціна на проїзд у маршрутному таксі в Києві може піднятися до 10-15 грн залежно від складності маршруту.

Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший локдаун, коли транспорт простояв два місяці, дуже боляче вдарив по всіх перевізниках. Багато перевізників, які тоді брали кредити, зараз ледве виживають. Через постійне зменшення пасажиропотоку багато київських маршрутів зараз працюють на межі збитковості. Якщо знову посилюватимуть обмежувальні заходи, багато перевізників стануть банкрутами", - пояснив він.

За словами Мойсеєнка, по всій Україні пасажиропотік у громадському транспорті зменшився на 40-50% через обмеження і дистанційну роботу багатьох підприємств.

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Він також зазначив, що ціни планували піднімати ще влітку.

Зараз у Києві працюють 18 приватних перевізників на 150 маршрутах.