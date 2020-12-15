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Київ (19122) маршрутки (345) транспорт (1359) ціни (3761)

Київські маршрутки можуть подорожчати після локдауну до 10-15 грн

Київські маршрутки можуть подорожчати після локдауну до 10-15 грн

Після завершення локдауну наприкінці січня ціна на проїзд у маршрутному таксі в Києві може піднятися до 10-15 грн залежно від складності маршруту.

Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший локдаун, коли транспорт простояв два місяці, дуже боляче вдарив по всіх перевізниках. Багато перевізників, які тоді брали кредити, зараз ледве виживають. Через постійне зменшення пасажиропотоку багато київських маршрутів зараз працюють на межі збитковості. Якщо знову посилюватимуть обмежувальні заходи, багато перевізників стануть банкрутами", - пояснив він.

За словами Мойсеєнка, по всій Україні пасажиропотік у громадському транспорті зменшився на 40-50% через обмеження і дистанційну роботу багатьох підприємств.

Читайте також: Обмежувати транспорт у Києві почнуть із маршруток, - Рубан

Він також зазначив, що ціни планували піднімати ще влітку.

Зараз у Києві працюють 18 приватних перевізників на 150 маршрутах.
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Топ коментарі
+23
что не день то новое окончание эпохи бедности
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15.12.2020 20:13
+21
Этих таратаек не должно быть вообще. это признак страны третьего мира.
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15.12.2020 20:12
+10
как я буду ездить -вас не касается. Главное -что маршрутки -ковидки-гробовозки должны исчезнуть. вполне вероятно, что сначала должны исчезнуть любители- терпилы подобного траспорта, типа вас.
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15.12.2020 20:47
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15.12.2020 20:07 Відповісти
Маршрутки потрібно ліквідувати і пустити замість них тролейбуси на автономному ходу, щоб частково використовувати наявні або новозбудовані лінії, а далі їхати на акумуляторах та двигуні внутрішнього згоряння, який має працювати на газу.
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15.12.2020 21:07 Відповісти
И цены поднять, ну так раз в пять.
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15.12.2020 21:35 Відповісти
Ціна як раз зменшиться бо електрика дешевша ніж дизель, а перевезення великим транспортним засобом вигідніше ніж маленькою маршруткою.
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15.12.2020 23:51 Відповісти
Стоимость троллейбуса, инфраструктуры, невозможности оперативно маневрировать парком подсказать? Пропустим небо в клеточку, отсутствие своего производства и комплектующих, и получаем... малореальный прожект.
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16.12.2020 02:16 Відповісти
Ви просто не в темі, вже по Україні масово використовують тролейбуси на автономному ходу з двигунами внутрішнього згоряння. В чому проблема? Львівський Електрон, порошенківський Богдан може завалити Україну цими тролейбусами на автономному ході. Львівський Електрон випускає електробуси на акумуляторах, додати до них силову частину для живлення від мережі і двигун на газу - не проблема.
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16.12.2020 10:15 Відповісти
Ну куда мне. Использовать можно всё что угодно, даже автономные Теслы, как Мама предлагает.
Давайте так, вы мне быстренько набросаете производителей дизеля, генератора, тягового двигателя, тип и ёмкость аккумулятора, примерные цены на этот гибрид и на классику (автобус/троллейбус). Потом прикинем цену владения/обслуживания этого гармыдыра, и вместе с вами посмеёмся.
Да, я ни в коей мере не хотел вас обидеть, просто с техникой типа автобусов/грузового автотранспорта и спецтехникой, типа погрузчиков вплоть до эксковаторов работаю на уровне сервис инженера.
Кстати, один из самых геморойный погрузчиков, это STILL серий r, rx ,
именно гибриды.:^)
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16.12.2020 10:35 Відповісти
Ціна на львівський електробус Електрон 9 млн. грн, в до цієї ціни додаємо вартість силового обладнання тролейбусу і вартість двигуна внутрішнього згоряння з генератором. Тролейбус коштує 180 тис. євро, це десь 6 млн. грн. Тролейбус з акумуляторами коштує 10 млн. грн. Автобус коштує 180 тис.євро це десь 5 млн. грн . Разом все це обладнання на одній базі виходить десь 12-14 млн. грн, абсолютно нормальна ціна за таку техніку! Тролейбуси з акумуляторами масово використовуються в Україні вже не один рік, проблем з експлуатацією немає. Один тролейбус з дизельним генератором використовується в Рівне, є досвід експлуатації.
АКСМ-43303А «Витовт Max Duo» - Дуобус с транзисторной системой управления на https://ru.wikipedia.org/wiki/IGBT IGBT -модулях и асинхронным двигателем переменного тока, оснащен автономным ходом на базе дизель-генератора Kirsh. Объем топливного бака составляет 120 литров, что позволяет проехать ему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81 до 300 км без использования контактной сети.
Stadler 43303А «Витовт Max Duo» - Дуобус с транзисторной системой управления на https://ru.wikipedia.org/wiki/IGBT IGBT -модулях и асинхронным двигателем переменного тока, оснащен автономным ходом на базе дизель-генератора Kirsh. Объем топливного бака составляет 120 литров, что позволяет проехать ему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81 до 300 км без использования контактной сети. Производство Штадлер Минск
Київські маршрутки можуть подорожчати після локдауну до 10-15 грн - Цензор.НЕТ 485
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16.12.2020 10:59 Відповісти
Стопе! Вы завели речь о троллейбусах, причём здесь Электрон?
Дальше, «Витовт Max Duo» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%88 Белкоммунмаш . Причём здесь Украина?
Цена 9лямов за Электрон актуальна на 15 год. (https://galinfo.com.ua/news/elektrobus_au_de_ty_hovaieshsya_u_lvovi_307439.html
http://lviv.nashigroshi.org/2015/06/15/lviv-kupyv-elektrobus-za-majzhe-9-mln-hrn-vykynuvshy-z-tenderu-deshevshu-na-20-propozytsiyu/ )
Итого имеем, один автобус во Львове который почти год стоит на "плановом ремонте" от львовянина Бурбаса . Совпадение, правда?
Никаких выкладок по эксплуатационным расходам нет и быть не может. Это образец, который должен ездить с табличкой "Испытания"
Итак выводы - автобуса не существует, сервисную поддержку оказывать будет незнамо кто и как, сборка из "говна и палок", автобус не то что сырой, его нет, кроме ОКР.
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16.12.2020 11:48 Відповісти
Електрон виробляє тролейбуси і ще три підприємства виробляють і ще чотири раніше виробляли і можуть відновити виробництво ітого маємо вісім виробничих площадок які можуть почати виробляти дуобуси або тролейбуси з автономним ходом, щоб повністю відмовитись від маршруток в містах України та на пригородних маршрутах.
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16.12.2020 12:03 Відповісти
дуобус - забудьте. Мы к нему отношение имеем как к Ману или Сетре.

Не путайте электробус и траллик с возможностью автономки. Разные инфраструктуры.
Для понимания - на линии производства Мерседес, вы не запустите Теслу и наоборот. Абсолютно разная комплектуха и станки. Хотя для Мерина возможно переналадить часть роботизированного оборудования.

По сообщению консалтинговой компании ** Start Consulting парк электробусов в США вырос в 2017 году на 83 % (182 в начале года против 383 годом позже)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-37 [37] (основные поставщики электробусов в этом году: китайская https://ru.wikipedia.org/wiki/BYD_Auto BYD , американский стартап https://en.wikipedia.org/wiki/Proterra Proterra (англ.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Proterra&action=edit&redlink=1 русск. и канадская https://ru.wikipedia.org/wiki/New_Flyer_Industries New Flyer ); к тому времени 165 электробусов производства BYD и 126 - Proterra находились в эксплуатацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-reuters-38 [38] . В 2018 году в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорке эксплуатировалось 10 электробусов (и ещё 15 были закуплены) при общем количестве автобусов 5700, из них 1700 гибридныхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-bnef-7 [7] .

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_New_Zero-Emission_School_Bus_in_California.jpg?uselang=ru Київські маршрутки можуть подорожчати після локдауну до 10-15 грн - Цензор.НЕТ 241

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:First_New_Zero-Emission_School_Bus_in_California.jpg
Первый полностью электрический школьный автобус в штате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F Калифорния остановился у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F здания Капитолия Калифорнии в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Сакраменто
По сообщению компании Proterra в сентябре 2017 года электробус на платформе Catalyst E2 Max преодолел на тестовом полигоне без подзарядки 1100 миль (1800 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км ), установив тем самым новый мировой рекорд для транспортного средства с питанием от аккумуляторов. Емкость аккумуляторной батареи 660 кВт•ч. Скорость движения во время теста не была раскрыта представителем компанииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-39 [39] . В условиях городского движения с пассажирами на борту и работающей системой вентиляции и кондиционирования автобус такой модели проходит около 200 миль (320 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км ) без подзарядкиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-40 [40] .
В то же время отношение к электробусам представителей транспортных компаний в регионах смешанное. С одной стороны, электробусы показывают неплохие результаты в умеренных условиях окружающей среды: в одном случае за 1 час работы на маршруте электробус потратил 2% заряда аккумулятора. С другой стороны, в условиях жары или мороза работа электробуса не столь эффективна. Например летом 2018 в жару электробус смог пройти 89,9 мили (140 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км ) - лишь 2/3 расстояния от заявленного производителемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-reuters-38 [38] . По сообщениям в другом случае при температуре 5 °F (−15 °C) электробус пробыл на линии лишь 40 минут, пройдя примерно 16 миль (26 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-citylab-9 [9] .
Представитель канадской https://ru.wikipedia.org/wiki/New_Flyer_Industries New Flyer , крупнейшего поставщика обычных автобусов на рынок США, отмечал, что цитируемые производителями тесты, как правило принимают во внимание только энергию затраченную на передвижение, исключая затраты на обогрев или кондиционирование воздуха в салоне и другие вспомогательные функции. Например, на одном из тестов, при температуре окружающего воздуха −7https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F °C затраты энергии распределились следующим образом: 40% отопление, 20% движение и 40% на остальное, в том числе и "приседание" (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. kneeling) электробуса на остановках для облегчения посадки пассажиров.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-41 [41]
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16.12.2020 12:28 Відповісти
В СРСР дуобуси робили з 30-х років і там немає нічого складного! Ви просто не в темі!
Київські маршрутки можуть подорожчати після локдауну до 10-15 грн - Цензор.НЕТ 1894
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16.12.2020 12:45 Відповісти
Київські маршрутки можуть подорожчати після локдауну до 10-15 грн - Цензор.НЕТ 7214
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16.12.2020 12:52 Відповісти
То-есть, что я сервис инженер в том числе по спец технике на АКБ (ЛиИон тоже) и по гибридам, вы успешно пропустили мимо ушей?
Разницу между реостатным и микропроцессорным инвертерным регулированием подсказать?
И да, на фотке не дуобус, а троллейвоз или троллейкар ТГ-3М с электрическим оснащением от троллейбуса ЗИУ-5Д и мотором в 95 кВт. На нём сохранились двигатель мощностью 70 л.с. от ГАЗ-51 с коробкой передач, а также мосты и колёса от грузовиков МАЗ-200.
То-есть, вы предлагаете впихнуть в троллейбус ещё ДВС и коробас? Люди уже давно придумали гибриды - ДВС-генератор-электропривод (АКБ как опция). плюсы- выше экономичность, эластичность управления. Минусы- ДВС никуда не делся, отказоустойчивость низкая за счёт большого числа компонентов, вес
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16.12.2020 13:07 Відповісти
Вже є готові моделі дуобусів, які можна брати і виробляти на своїх потужностях. Це нескладно і недорого, що я Вам показав на прикладі дуобусів які вироблялись з 1930-х років в СРСР. Так ******* технології вже змінили принципи та елементну базу, але нічого космічно складного там не з'явилось! Тому потрібно брати і виробляти, а маршрутки викидати на смітник!
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16.12.2020 13:12 Відповісти
Здец! Вы начали с троллейвозов, причём самой ипанутой компоновки "Маршрутки потрібно ліквідувати і пустити замість них тролейбуси на автономному ходу, щоб частково використовувати наявні або новозбудовані лінії, а далі їхати на акумуляторах та двигуні внутрішнього згоряння, який має працювати на газу." , теперь перекинулись на дуобусы . Вы меня решили потроллить , ведь вроде вы не читаете что я вам написал? Вам схему гибрида от STILL сбросить, чтоб вам дошло - я сопровождаю эту долбанную технику от ввода в эксплуатацию, гарантийного и постгарантийного обслуживания до ремонта как сотрудник офф представителя .
"Так ******* технології вже змінили принципи та елементну базу, але нічого космічно складного там не з'явилось!" - повторю - "Разницу между реостатным и микропроцессорным инвертерным регулированием подсказать? ". Чем контроллер ZAPI или Curtis отличаются от ноунейм колхоза - сами догадаетесь?
Примеры эксплуатации франкенштейнов в мире приведёте? Повторю, бо вам с одного раза не доходит - Представитель канадской https://ru.wikipedia.org/wiki/New_Flyer_Industries New Flyer , крупнейшего поставщика обычных автобусов на рынок США, отмечал, что цитируемые производителями тесты, как правило принимают во внимание только энергию затраченную на передвижение, исключая затраты на обогрев или кондиционирование воздуха в салоне и другие вспомогательные функции. Например, на одном из тестов, при температуре окружающего воздуха −7https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F °C затраты энергии распределились следующим образом: 40% отопление, 20% движение и 40% на остальное, в том числе и "приседание" (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. kneeling) электробуса на остановках для облегчения посадки пассажиров.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-41 [41]
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16.12.2020 13:36 Відповісти
Я не розумію що Ви намагаєтесь довести? Що потрібно лишити говномаршрутки на дорогах? Я Вам ще раз кажу, маршрутки та звичайні автобуси потрібно замінити на дуобуси з акумуляторами та двигуном внутрішнього згоряння і питання ненадійності не зупинить цей процес! Економія на паливі, забруднення повітря в містах, низька безпека пасажирів це проблеми які в принципі неможливо вирішити без електротранспорту! Там де можна будуть ходити звичайні тролейбуси, де можна тролейбуси з акумуляторами, а в більшості випадків потрібні дуобуси, бо прокладати тягові мережі на тисячі кілометрів по всім дорогам невигідно, а лишати маршрутки на маршрутах не можна! Для заміни маршруток на дуобуси в Україні все є - готові виробничі майданчики які випускають автобуси, тролейбуси і навіть електробуси. Є високофаховий персонал для виробництва та обслуговування цієї техніки! Ви правильно зауважили що навіть навантажувачі зараз вже гібридні і не тільки Штіль а й інші виробники - Тойота, Вольво, Лібхер, всі розуміють вигоду від економії палива і зменшення небезпечних викидів в атмосферу!
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16.12.2020 13:58 Відповісти
" і навіть електробуси" - аж один . Методом отвёрточной сборки
Вольво, Лібхер - не производит погрузчики.

У погрузчиков и эксковаторов нет проблем лишнего веса. Гуглить противовес.
На площадке для производства Ланоса, потребывалось поменять только.... всё нахер оборудование, от слова полностью. Удивительно правда?
Пассажиро поток и минимальный радиус поворота - понятие знакомо?
Нет, я понимаю топи вы за чистые электрички. Но вот вопрос где брать АКБ? Мерседес влетел с поставками АКБ на свои электрички, сорвав планы выпуска.
И так мы имеем возможность сделать корпус, остальное - двигло Сименс, контроллер Куртис, мосты ZF, АКБ... ну не знаю, може панас расщедрится и от Маска на нас подкинет, систему пневмоподвески Вабко, тормоза Халдекс или Кнорр..... Простите, нах вам площадка? Вам нужно 3 дебила собрать импортные комплектующие до кучи. И ещё дебилы которые это купят
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16.12.2020 14:44 Відповісти
Вольво та Лібхер виробляють фронтальні гібридні навантажувачі. А ще гібридні навантажувачі робить Тойота - виробник навантажувачів №1 у світі і це взагалі світовий тренд робити гібридні силові установки! А ще гібридними роблять вантажівки і вони економлять до 30% палива! Гібридні вантажівки Рено навіть приймають участь в раллі Дакар 2020! Навіть УАЗики вже пропонують з гібридною силовою установкою! Тобто гібридні силові агрегати це світовий тренд і потрібно планово переходити на гібридний транспорт, а в містах де є тролейбусна контактна мережа, потрібно переходити на дуобуси, бо це ще вигідніше і ще дешевше! А щодо батарей так Україна лідер у світі по покладам літію і в Україні є заводи які роблять тягові літій-іонні акумулятори саме для навантажувачів та техніки і немає проблем у виробництві та заміні тягових акумуляторних батарей на електротранспорті та дуобусах!
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16.12.2020 15:02 Відповісти
Имя сестра, имя! Название заводов тяговых литиевых АКБ в Украине?
Кстати, не задавались, почему я привёл в пример Стиль? Подскажу - они специализируется только на электро и гибридной технике. Вы мне ещё Лнде в список добавьте (специализация - чистые гидраходы):,-)
А так, честно, ваши примеры чушь, уже лень разбирать.
Короче, ставим ядрён батареи и ионные движки. В наличии есть? Есть?
В чём проблема?
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16.12.2020 17:47 Відповісти
Київські маршрутки можуть подорожчати після локдауну до 10-15 грн - Цензор.НЕТ 1773
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15.12.2020 22:22 Відповісти
Золоті труповозки
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15.12.2020 20:07 Відповісти
Или скотовозки
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15.12.2020 21:14 Відповісти
Все делается для народа. Радуйтесь.
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15.12.2020 20:09 Відповісти
Какие маршрутки, если Киев будет лежать в руинах?
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15.12.2020 20:11 Відповісти
После пидалькиных мостов следующие на очереди пидалькины стройки. Тогда точно в руинах
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15.12.2020 21:15 Відповісти
Ну, фантаст, всю жизнь счтал, что Зеленского Вовиком зовут, а твоя кликуха - жучка позорная.
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15.12.2020 21:24 Відповісти
Козломордое, хлебало свое завали
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15.12.2020 21:26 Відповісти
Этих таратаек не должно быть вообще. это признак страны третьего мира.
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15.12.2020 20:12 Відповісти
Пешком ходить будете?)))
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15.12.2020 20:38 Відповісти
как я буду ездить -вас не касается. Главное -что маршрутки -ковидки-гробовозки должны исчезнуть. вполне вероятно, что сначала должны исчезнуть любители- терпилы подобного траспорта, типа вас.
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15.12.2020 20:47 Відповісти
В отличии от вас, я на общественном транспорте уже лет 20 не езжу)
Но, чтобы убрать из города маршрутки нужно приобрести им замену, а на это денег никто не даст)
А если просто убрать, то будет коллапс) метро не везде есть и не везде ходит)
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15.12.2020 21:02 Відповісти
Емм, ну в Києві року так до 1997 маршруток не було ВЗАГАЛІ, а станцій метро тоді було менше штук на 15... І нічого, якось громадський транспорт справлявся!
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15.12.2020 21:04 Відповісти
Людей было на миллион-полтора меньше. Но маршрутки надо бы убрать, это верно. Только вот надо отправить в регионы назад народ. А тут будут большие проблемы: работы здесь нет. А значит маршрутки нужно оставить И только сидячие места. Другой вопрос, как заставить народ не ломиться в маршрутку, где уже заняты все сидячие места. Непонятно, решаемый ли он...
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15.12.2020 21:11 Відповісти
Так, людей було менше, але на зеленій гілці, приміром, скільки станцій метро було в кінці 90-х? Раза в 2 менше, ніж зараз мабуть...
І міської електрички взагалі не було, і величезних швидкісних трамваїв, як зараз. Плюс, зараз у Києві уже понад 50 тролейбусних маршрутів, а 20 років тому було десь 35...
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15.12.2020 21:47 Відповісти
Согласен с Вами, я тоже против них. Максимум - это маршрутки только с сидячими местами. Но это не с нашей культурой.
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15.12.2020 21:53 Відповісти
У Польщі теж є маршрутки, але переважно приміські і дійсно там всі сидячі місця...
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15.12.2020 22:00 Відповісти
в отличии от меня-вы попали пальцем в Ж.
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15.12.2020 21:11 Відповісти
Это не я, это вам кто-то другой туда попал)
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15.12.2020 21:40 Відповісти
Повнистью підтримую. Їх вже давно пора прибрати та замінити автобусами, тролейбусами, та хоч трамваями. Ні чого спільного з громадським транспортом, ці маршрутки не мають.
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15.12.2020 21:10 Відповісти
что не день то новое окончание эпохи бедности
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15.12.2020 20:13 Відповісти
Це називається кореляцією. Підвищення зарплат до 4к баксів природньо призвело до збільшення плати за проїзд!!
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15.12.2020 20:56 Відповісти
А я то думаю почему вечером не могу влезть в маршрутку вечером когда с работы еду ,оказывается от уменьшения пассажиропотока
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15.12.2020 20:14 Відповісти
Это же элементарно Ватсон те кто ездии раньше на машинах пересели на маршрутки...я только не пойму -- у них случился конец эпохи бедности, или они просто за экологию забеспокоились??
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15.12.2020 20:27 Відповісти
c куяли? и почему не по 20. Очень удобно, одной купюрой платить ))
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15.12.2020 20:16 Відповісти
Да, Да, Да -давайте заботиться о маршрутчиках, аи на остальных наср... !!
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16.12.2020 08:14 Відповісти
На ружья и разборки деньги имеются, в вот чтобы колеса на ходу не отваливались, водители в масках были и не глухие инвалиды, так на это рассчитывать невозможно.
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15.12.2020 20:22 Відповісти
ЗЕбилы самое время погромче повизжать про тарифный генацид и баригу мародьора...
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15.12.2020 20:25 Відповісти
Правильно, автобуси и троллейбусы будут курсировать почти пустыми, не останавливаясь на промежуточных остановках, зато проезд в забитых маршрутках поднять в два раза. Ошкуривать так ошкуривать.
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15.12.2020 20:25 Відповісти
Вы ещё живы,у вас ещё есть что украсть. Тогда они прийдут к вам.
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15.12.2020 20:26 Відповісти
Электричество в 2 раза, а маршрутки только до 15 грн? Маловато.
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15.12.2020 20:29 Відповісти
аааааа

хуже не будет... )))
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15.12.2020 20:29 Відповісти
Киевские маршрутки могут подорожать после локдауна до 10-15 грн - Цензор.НЕТ 6402
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15.12.2020 20:30 Відповісти
Киевские маршрутки могут подорожать после локдауна до 10-15 грн - Цензор.НЕТ 5837
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15.12.2020 20:30 Відповісти
Пора бы появиться велорикшам .
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15.12.2020 20:31 Відповісти
Поприколу
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15.12.2020 20:33 Відповісти
а Веталь поумнел!?)))
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15.12.2020 20:35 Відповісти
Может имеет смысл начать на конкурсной основе продавать лицензии на осуществление пассажирских перевозок?
Предложить тариф, выдвинуть условия к используемому транспорту и все такое?
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15.12.2020 20:56 Відповісти
Убитый Богдан есть? Знач условия соблюдены.
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15.12.2020 20:59 Відповісти
Київські маршрутки можуть подорожчати після локдауну до 10-15 грн - Цензор.НЕТ 8896
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15.12.2020 21:02 Відповісти
боже мой, прочитал без очков, чуть ужином не поперхнулся : Киевские проститутки могут подорожать после локдауна до 10-15 грн
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15.12.2020 21:03 Відповісти
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15.12.2020 21:06 Відповісти
Щастя, здавалося, так близько...
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15.12.2020 21:55 Відповісти
Не, ну если к проституткам тоже без очков пойти, то может оказаться и правдой...
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15.12.2020 22:16 Відповісти
в литве ..по одному евро проезд .скоро догонят ......только вот зарплаты ну очень разные
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15.12.2020 21:09 Відповісти
15 так 15.
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15.12.2020 21:11 Відповісти
А не легше власнику того чи іншого маршруту, зняти по одній чи дві машини. А краще взагалі продати.
Так ні мля, треба підвищувати проїзд. Не здивуюсь, якщо вони ще більше їх пустять на маршрут.
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15.12.2020 21:14 Відповісти
Развивать необходимо муниципальный транспорт, а не строить стеклянные мосты, не получать откаты на сотни лямов от убогой реконструкции развязок типа шулявского моста. А эти скотовозки - ликвидировать
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15.12.2020 21:21 Відповісти
На покупке муниципального транспорта столько не скомуниздишь)
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15.12.2020 22:05 Відповісти
Скажіть "дякую" Омельченку який запустив в Києві маршрутки. Доречі, на той час, це був бізнес його сина.
З мосту Патона при ньому зняли трамвайні рейки (це як приклад розвитку комунального транспорту при алко-мері.
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15.12.2020 21:26 Відповісти
Пошли нах со совим "сервисом" - ездят не включая печку, с неисправными амортизаторами,
и ещё надумали цену поднять ??? Жлобьё недоделанное.
Будем активнее пользоваться метро, троллейбусами, трамваями и нормальными тёплыми мягкими автобусами по 6.50 за проезд.
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15.12.2020 21:43 Відповісти
Порохоботы не понимают того, что а связи с невиданным ростом зарплат
, даже учителя не пользуются общественным транспортом. Поэтому вполне логично поднять цены на ретротранспорт. Если вам, жалобам, тяжело сходить в салон за Майбахом или хотя бы Теслой, пользуйтесь такси как нищеброды, но не будьте отсталыми ретроградами:^)
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15.12.2020 21:47 Відповісти
Зрозумілий ваш сарказм... Як обіцяв зегідрант, епоха бідності рік тому закінчилась, можемо собі й таксі дозволити.
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15.12.2020 22:02 Відповісти
Уот, просто надо помочь, и объяснить "нариду", что солить деньги нет смысла. Доходы растут невиданными темпами, щас уже даже дворники работают удалённо, отдыхая в Омане, и только несознательные ретрограды шарятся по городу создавая очерняя наши достижения 😁
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15.12.2020 22:29 Відповісти
Сейчас 90% нищего населения страны вообще фуеют от зекоманды квн имени Маслякова При Порохе пенсионеры вообще ездили в троллейбусах за бесплатно, и в автобусах на дачи и на водных катерах на дачи ездили тоже за бесплатно
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15.12.2020 21:59 Відповісти
из области в Киев они уже несколько лет собирали сверхприбыль с ценой в 15 грн ровно за то же расстояние, которое по Киеву 8 стоило. О каком банкротстве речь? пусть аппетиты поумерят
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15.12.2020 22:12 Відповісти
Акакаяразница😁😁😁
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15.12.2020 22:17 Відповісти
Ново-избранным пацанам в КМДА карманных денег на кокс не хватает.
Как обворовывал Кличко киевлян, когда работал вышибалой на киевских рынках, так еще 5 лет будет обворовывать. Люди не меняются. Меняются их аппетиты.
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15.12.2020 23:19 Відповісти
Схрєналі!?
Податки на платять, квитки не видають,якості і безпеки не гарантують
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15.12.2020 23:25 Відповісти
 
 