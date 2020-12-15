Київські маршрутки можуть подорожчати після локдауну до 10-15 грн
Після завершення локдауну наприкінці січня ціна на проїзд у маршрутному таксі в Києві може піднятися до 10-15 грн залежно від складності маршруту.
Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко, інформує Цензор.НЕТ.
"Перший локдаун, коли транспорт простояв два місяці, дуже боляче вдарив по всіх перевізниках. Багато перевізників, які тоді брали кредити, зараз ледве виживають. Через постійне зменшення пасажиропотоку багато київських маршрутів зараз працюють на межі збитковості. Якщо знову посилюватимуть обмежувальні заходи, багато перевізників стануть банкрутами", - пояснив він.
За словами Мойсеєнка, по всій Україні пасажиропотік у громадському транспорті зменшився на 40-50% через обмеження і дистанційну роботу багатьох підприємств.
Він також зазначив, що ціни планували піднімати ще влітку.
Зараз у Києві працюють 18 приватних перевізників на 150 маршрутах.
Будь ласка, зачекайте...
Давайте так, вы мне быстренько набросаете производителей дизеля, генератора, тягового двигателя, тип и ёмкость аккумулятора, примерные цены на этот гибрид и на классику (автобус/троллейбус). Потом прикинем цену владения/обслуживания этого гармыдыра, и вместе с вами посмеёмся.
Да, я ни в коей мере не хотел вас обидеть, просто с техникой типа автобусов/грузового автотранспорта и спецтехникой, типа погрузчиков вплоть до эксковаторов работаю на уровне сервис инженера.
Кстати, один из самых геморойный погрузчиков, это STILL серий r, rx ,
именно гибриды.:^)
АКСМ-43303А «Витовт Max Duo» - Дуобус с транзисторной системой управления на https://ru.wikipedia.org/wiki/IGBT IGBT -модулях и асинхронным двигателем переменного тока, оснащен автономным ходом на базе дизель-генератора Kirsh. Объем топливного бака составляет 120 литров, что позволяет проехать ему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81 до 300 км без использования контактной сети.
Stadler 43303А «Витовт Max Duo» - Дуобус с транзисторной системой управления на https://ru.wikipedia.org/wiki/IGBT IGBT -модулях и асинхронным двигателем переменного тока, оснащен автономным ходом на базе дизель-генератора Kirsh. Объем топливного бака составляет 120 литров, что позволяет проехать ему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81 до 300 км без использования контактной сети. Производство Штадлер Минск
Дальше, «Витовт Max Duo» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%88 Белкоммунмаш . Причём здесь Украина?
Цена 9лямов за Электрон актуальна на 15 год. (https://galinfo.com.ua/news/elektrobus_au_de_ty_hovaieshsya_u_lvovi_307439.html
http://lviv.nashigroshi.org/2015/06/15/lviv-kupyv-elektrobus-za-majzhe-9-mln-hrn-vykynuvshy-z-tenderu-deshevshu-na-20-propozytsiyu/ )
Итого имеем, один автобус во Львове который почти год стоит на "плановом ремонте" от львовянина Бурбаса . Совпадение, правда?
Никаких выкладок по эксплуатационным расходам нет и быть не может. Это образец, который должен ездить с табличкой "Испытания"
Итак выводы - автобуса не существует, сервисную поддержку оказывать будет незнамо кто и как, сборка из "говна и палок", автобус не то что сырой, его нет, кроме ОКР.
Не путайте электробус и траллик с возможностью автономки. Разные инфраструктуры.
Для понимания - на линии производства Мерседес, вы не запустите Теслу и наоборот. Абсолютно разная комплектуха и станки. Хотя для Мерина возможно переналадить часть роботизированного оборудования.
По сообщению консалтинговой компании ** Start Consulting парк электробусов в США вырос в 2017 году на 83 % (182 в начале года против 383 годом позже)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-37 [37] (основные поставщики электробусов в этом году: китайская https://ru.wikipedia.org/wiki/BYD_Auto BYD , американский стартап https://en.wikipedia.org/wiki/Proterra Proterra (англ.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Proterra&action=edit&redlink=1 русск. и канадская https://ru.wikipedia.org/wiki/New_Flyer_Industries New Flyer ); к тому времени 165 электробусов производства BYD и 126 - Proterra находились в эксплуатацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-reuters-38 [38] . В 2018 году в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорке эксплуатировалось 10 электробусов (и ещё 15 были закуплены) при общем количестве автобусов 5700, из них 1700 гибридныхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-bnef-7 [7] .
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_New_Zero-Emission_School_Bus_in_California.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:First_New_Zero-Emission_School_Bus_in_California.jpg
Первый полностью электрический школьный автобус в штате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F Калифорния остановился у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F здания Капитолия Калифорнии в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Сакраменто
По сообщению компании Proterra в сентябре 2017 года электробус на платформе Catalyst E2 Max преодолел на тестовом полигоне без подзарядки 1100 миль (1800 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км ), установив тем самым новый мировой рекорд для транспортного средства с питанием от аккумуляторов. Емкость аккумуляторной батареи 660 кВт•ч. Скорость движения во время теста не была раскрыта представителем компанииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-39 [39] . В условиях городского движения с пассажирами на борту и работающей системой вентиляции и кондиционирования автобус такой модели проходит около 200 миль (320 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км ) без подзарядкиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-40 [40] .
В то же время отношение к электробусам представителей транспортных компаний в регионах смешанное. С одной стороны, электробусы показывают неплохие результаты в умеренных условиях окружающей среды: в одном случае за 1 час работы на маршруте электробус потратил 2% заряда аккумулятора. С другой стороны, в условиях жары или мороза работа электробуса не столь эффективна. Например летом 2018 в жару электробус смог пройти 89,9 мили (140 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км ) - лишь 2/3 расстояния от заявленного производителемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-reuters-38 [38] . По сообщениям в другом случае при температуре 5 °F (−15 °C) электробус пробыл на линии лишь 40 минут, пройдя примерно 16 миль (26 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-citylab-9 [9] .
Представитель канадской https://ru.wikipedia.org/wiki/New_Flyer_Industries New Flyer , крупнейшего поставщика обычных автобусов на рынок США, отмечал, что цитируемые производителями тесты, как правило принимают во внимание только энергию затраченную на передвижение, исключая затраты на обогрев или кондиционирование воздуха в салоне и другие вспомогательные функции. Например, на одном из тестов, при температуре окружающего воздуха −7https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F °C затраты энергии распределились следующим образом: 40% отопление, 20% движение и 40% на остальное, в том числе и "приседание" (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. kneeling) электробуса на остановках для облегчения посадки пассажиров.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-41 [41]
Разницу между реостатным и микропроцессорным инвертерным регулированием подсказать?
И да, на фотке не дуобус, а троллейвоз или троллейкар ТГ-3М с электрическим оснащением от троллейбуса ЗИУ-5Д и мотором в 95 кВт. На нём сохранились двигатель мощностью 70 л.с. от ГАЗ-51 с коробкой передач, а также мосты и колёса от грузовиков МАЗ-200.
То-есть, вы предлагаете впихнуть в троллейбус ещё ДВС и коробас? Люди уже давно придумали гибриды - ДВС-генератор-электропривод (АКБ как опция). плюсы- выше экономичность, эластичность управления. Минусы- ДВС никуда не делся, отказоустойчивость низкая за счёт большого числа компонентов, вес
"Так ******* технології вже змінили принципи та елементну базу, але нічого космічно складного там не з'явилось!" - повторю - "Разницу между реостатным и микропроцессорным инвертерным регулированием подсказать? ". Чем контроллер ZAPI или Curtis отличаются от ноунейм колхоза - сами догадаетесь?
Примеры эксплуатации франкенштейнов в мире приведёте? Повторю, бо вам с одного раза не доходит - Представитель канадской https://ru.wikipedia.org/wiki/New_Flyer_Industries New Flyer , крупнейшего поставщика обычных автобусов на рынок США, отмечал, что цитируемые производителями тесты, как правило принимают во внимание только энергию затраченную на передвижение, исключая затраты на обогрев или кондиционирование воздуха в салоне и другие вспомогательные функции. Например, на одном из тестов, при температуре окружающего воздуха −7https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F °C затраты энергии распределились следующим образом: 40% отопление, 20% движение и 40% на остальное, в том числе и "приседание" (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. kneeling) электробуса на остановках для облегчения посадки пассажиров.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-41 [41]
Вольво, Лібхер - не производит погрузчики.
У погрузчиков и эксковаторов нет проблем лишнего веса. Гуглить противовес.
На площадке для производства Ланоса, потребывалось поменять только.... всё нахер оборудование, от слова полностью. Удивительно правда?
Пассажиро поток и минимальный радиус поворота - понятие знакомо?
Нет, я понимаю топи вы за чистые электрички. Но вот вопрос где брать АКБ? Мерседес влетел с поставками АКБ на свои электрички, сорвав планы выпуска.
И так мы имеем возможность сделать корпус, остальное - двигло Сименс, контроллер Куртис, мосты ZF, АКБ... ну не знаю, може панас расщедрится и от Маска на нас подкинет, систему пневмоподвески Вабко, тормоза Халдекс или Кнорр..... Простите, нах вам площадка? Вам нужно 3 дебила собрать импортные комплектующие до кучи. И ещё дебилы которые это купят
Кстати, не задавались, почему я привёл в пример Стиль? Подскажу - они специализируется только на электро и гибридной технике. Вы мне ещё Лнде в список добавьте (специализация - чистые гидраходы):,-)
А так, честно, ваши примеры чушь, уже лень разбирать.
Короче, ставим ядрён батареи и ионные движки. В наличии есть? Есть?
В чём проблема?
Но, чтобы убрать из города маршрутки нужно приобрести им замену, а на это денег никто не даст)
А если просто убрать, то будет коллапс) метро не везде есть и не везде ходит)
І міської електрички взагалі не було, і величезних швидкісних трамваїв, як зараз. Плюс, зараз у Києві уже понад 50 тролейбусних маршрутів, а 20 років тому було десь 35...
хуже не будет... )))
Предложить тариф, выдвинуть условия к используемому транспорту и все такое?
Так ні мля, треба підвищувати проїзд. Не здивуюсь, якщо вони ще більше їх пустять на маршрут.
З мосту Патона при ньому зняли трамвайні рейки (це як приклад розвитку комунального транспорту при алко-мері.
и ещё надумали цену поднять ??? Жлобьё недоделанное.
Будем активнее пользоваться метро, троллейбусами, трамваями и нормальными тёплыми мягкими автобусами по 6.50 за проезд.
, даже учителя не пользуются общественным транспортом. Поэтому вполне логично поднять цены на ретротранспорт. Если вам, жалобам, тяжело сходить в салон за Майбахом или хотя бы Теслой, пользуйтесь такси как нищеброды, но не будьте отсталыми ретроградами:^)
Как обворовывал Кличко киевлян, когда работал вышибалой на киевских рынках, так еще 5 лет будет обворовывать. Люди не меняются. Меняются их аппетиты.
Податки на платять, квитки не видають,якості і безпеки не гарантують