Обмежувати транспорт у Києві почнуть із маршруток, - Рубан
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В метро - хороша вентиляція, а носіння масок контролюють, тож його обмеження розглянуть в останню чергу.
Про це заявив в ефірі "Громадського радіо" начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ.
"При недотриманні протиепідемічних заходів найбільше ризиків поширення коронавірусу в маршрутних таксі, далі йдуть звичайні таксі, потім наземний комунальний транспорт. На останньому місці метро завдяки гарній вентиляції та контролю за носінням масок. Тому обмеження в роботі метро розглядатимуть в останню чергу", - сказав він.
Нагадаємо, напередодні Рубан заявив, що роботу громадського транспорту необхідно обмежити, адже 30% заражень COVID-19 відбуваються саме там.
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