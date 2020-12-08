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Обмежувати транспорт у Києві почнуть із маршруток, - Рубан

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Обмежувати транспорт у Києві почнуть із маршруток, - Рубан

В метро - хороша вентиляція, а носіння масок контролюють, тож його обмеження розглянуть в останню чергу.

Про це заявив в ефірі "Громадського радіо" начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ.

"При недотриманні протиепідемічних заходів найбільше ризиків поширення коронавірусу в маршрутних таксі, далі йдуть звичайні таксі, потім наземний комунальний транспорт. На останньому місці метро завдяки гарній вентиляції та контролю за носінням масок. Тому обмеження в роботі метро розглядатимуть в останню чергу", - сказав він.

Читайте: Транспорт продовжить працювати у разі посилення карантину, - Шмигаль

Нагадаємо, напередодні Рубан заявив, що роботу громадського транспорту необхідно обмежити, адже 30% заражень COVID-19 відбуваються саме там.

Читайте також: Транспорт під час локдауну в Україні працюватиме з обмеженнями, - Немчінов
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Топ коментарі
+5
Просто законченные дибилы - нужно заставлять ездить маршрутки по строгому графику каждые 3-5 минут, а не так как сейчас - по заполняемости под завязку. просто дибилы, в который раз доказали
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08.12.2020 19:59
+4
Дебилы, а весной почему наоборот делали?
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08.12.2020 19:52
+3
Найбільше вірус распространяєцця мас-"мідіями" в головах у легковірних ідіотів методом нагнітання панічних настроїв.
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08.12.2020 21:30
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Ну ось а обіцяли кортежі прибрати))
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08.12.2020 19:50 Відповісти
Так кортежі маршруток і приберуть. Обмежувати транспорт у Києві почнуть із маршруток, - Рубан - Цензор.НЕТ 7364
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08.12.2020 20:21 Відповісти
Дебилы, а весной почему наоборот делали?
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08.12.2020 19:52 Відповісти
Просто законченные дибилы - нужно заставлять ездить маршрутки по строгому графику каждые 3-5 минут, а не так как сейчас - по заполняемости под завязку. просто дибилы, в который раз доказали
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08.12.2020 19:59 Відповісти
А мосты в Киеве разводные? По идее должны быть
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08.12.2020 20:06 Відповісти
В первую очередь нужно убрать из оборота наличные деньги, иначе, никакие маски не помогут. Правда тут возникает вопрос,- а как же тогда будут даваться взятки, откаты, откупные и пр...? И мы опять возвращаемся к проблеме кассовых аппаратов, платёжных терминалов, валидаторов и пр...
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08.12.2020 20:07 Відповісти
этих бездарных так называемых слуг народа надо самих ограничивать.Как быть тем людям кто переболел и у кого иммунитет а им запрещают работать.
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08.12.2020 20:08 Відповісти
Надеюсь, маршрутки после карантина не выпустят обратно на дороги...
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08.12.2020 20:33 Відповісти
Нихера,больше всего вирус распространяется транспортом госпродпотребслужбы,вру,кму,оп и пр.общественных гельминитов.Передвижение этих категорий на время карантина надо запретить вообще.
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08.12.2020 20:40 Відповісти
Найбільше вірус распространяєцця мас-"мідіями" в головах у легковірних ідіотів методом нагнітання панічних настроїв.
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08.12.2020 21:30 Відповісти
А рубан чо за ч,м,о начальник
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08.12.2020 22:01 Відповісти
....даже заикаться не начинай. стратеги.
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08.12.2020 23:33 Відповісти
 
 