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Ограничивать транспорт в Киеве начнут с маршруток, - Рубан

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Ограничивать транспорт в Киеве начнут с маршруток, - Рубан

В метро - хорошая вентиляция, а ношение масок контролируют, так что его ограничение рассмотрят в последнюю очередь.

Об этом заявил в эфире "Громадського радіо" начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, информирует Цензор.НЕТ.

"При несоблюдении противоэпидемических мероприятий больше всего рисков распространения коронавируса в маршрутных такси, далее следуют обычные такси, потом наземный коммунальный транспорт. На последнем месте метро благодаря хорошей вентиляции и контролю за ношением масок. Поэтому ограничения в работе метро будут рассматривать в последнюю очередь", - сказал он.

Напомним, накануне Рубан заявил, что работу общественного транспорта необходимо ограничить, ведь 30% заражений COVID-19 происходят именно там.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Просто законченные дибилы - нужно заставлять ездить маршрутки по строгому графику каждые 3-5 минут, а не так как сейчас - по заполняемости под завязку. просто дибилы, в который раз доказали
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08.12.2020 19:59
+4
Дебилы, а весной почему наоборот делали?
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08.12.2020 19:52
+3
Найбільше вірус распространяєцця мас-"мідіями" в головах у легковірних ідіотів методом нагнітання панічних настроїв.
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08.12.2020 21:30
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Ну ось а обіцяли кортежі прибрати))
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08.12.2020 19:50 Ответить
Так кортежі маршруток і приберуть. Обмежувати транспорт у Києві почнуть із маршруток, - Рубан - Цензор.НЕТ 7364
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08.12.2020 20:21 Ответить
Дебилы, а весной почему наоборот делали?
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08.12.2020 19:52 Ответить
Просто законченные дибилы - нужно заставлять ездить маршрутки по строгому графику каждые 3-5 минут, а не так как сейчас - по заполняемости под завязку. просто дибилы, в который раз доказали
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08.12.2020 19:59 Ответить
А мосты в Киеве разводные? По идее должны быть
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08.12.2020 20:06 Ответить
В первую очередь нужно убрать из оборота наличные деньги, иначе, никакие маски не помогут. Правда тут возникает вопрос,- а как же тогда будут даваться взятки, откаты, откупные и пр...? И мы опять возвращаемся к проблеме кассовых аппаратов, платёжных терминалов, валидаторов и пр...
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08.12.2020 20:07 Ответить
этих бездарных так называемых слуг народа надо самих ограничивать.Как быть тем людям кто переболел и у кого иммунитет а им запрещают работать.
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08.12.2020 20:08 Ответить
Надеюсь, маршрутки после карантина не выпустят обратно на дороги...
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08.12.2020 20:33 Ответить
Нихера,больше всего вирус распространяется транспортом госпродпотребслужбы,вру,кму,оп и пр.общественных гельминитов.Передвижение этих категорий на время карантина надо запретить вообще.
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08.12.2020 20:40 Ответить
Найбільше вірус распространяєцця мас-"мідіями" в головах у легковірних ідіотів методом нагнітання панічних настроїв.
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08.12.2020 21:30 Ответить
А рубан чо за ч,м,о начальник
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08.12.2020 22:01 Ответить
....даже заикаться не начинай. стратеги.
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08.12.2020 23:33 Ответить
 
 