Киевские маршрутки могут подорожать после локдауна до 10-15 грн
После завершения локдауна в конце января цена на проезд в маршрутном такси в Киеве может подняться до 10-15 грн в зависимости от сложности маршрута.
Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Первый локдаун, когда транспорт простоял два месяца, очень больно ударил по всем перевозчикам. Многие перевозчики, которые тогда брали кредиты, сейчас едва выживают. Из-за постоянного уменьшения пассажиропотока много киевских маршрутов сейчас работают на грани убыточности. Если снова будут усиливать ограничительные меры, многие перевозчики останутся банкротами", - объяснил он.
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По словам Моисеенко, по всей Украине пассажиропоток в общественном транспорте уменьшился на 40-50% из-за ограничений и дистанционной работы многих предприятий.
Он также отметил, что цены планировали поднимать еще летом.
Сейчас в Киеве работают 18 частных перевозчиков на 150 маршрутах.
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Давайте так, вы мне быстренько набросаете производителей дизеля, генератора, тягового двигателя, тип и ёмкость аккумулятора, примерные цены на этот гибрид и на классику (автобус/троллейбус). Потом прикинем цену владения/обслуживания этого гармыдыра, и вместе с вами посмеёмся.
Да, я ни в коей мере не хотел вас обидеть, просто с техникой типа автобусов/грузового автотранспорта и спецтехникой, типа погрузчиков вплоть до эксковаторов работаю на уровне сервис инженера.
Кстати, один из самых геморойный погрузчиков, это STILL серий r, rx ,
именно гибриды.:^)
АКСМ-43303А «Витовт Max Duo» - Дуобус с транзисторной системой управления на https://ru.wikipedia.org/wiki/IGBT IGBT -модулях и асинхронным двигателем переменного тока, оснащен автономным ходом на базе дизель-генератора Kirsh. Объем топливного бака составляет 120 литров, что позволяет проехать ему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81 до 300 км без использования контактной сети.
Stadler 43303А «Витовт Max Duo» - Дуобус с транзисторной системой управления на https://ru.wikipedia.org/wiki/IGBT IGBT -модулях и асинхронным двигателем переменного тока, оснащен автономным ходом на базе дизель-генератора Kirsh. Объем топливного бака составляет 120 литров, что позволяет проехать ему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81 до 300 км без использования контактной сети. Производство Штадлер Минск
Дальше, «Витовт Max Duo» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%88 Белкоммунмаш . Причём здесь Украина?
Цена 9лямов за Электрон актуальна на 15 год. (https://galinfo.com.ua/news/elektrobus_au_de_ty_hovaieshsya_u_lvovi_307439.html
http://lviv.nashigroshi.org/2015/06/15/lviv-kupyv-elektrobus-za-majzhe-9-mln-hrn-vykynuvshy-z-tenderu-deshevshu-na-20-propozytsiyu/ )
Итого имеем, один автобус во Львове который почти год стоит на "плановом ремонте" от львовянина Бурбаса . Совпадение, правда?
Никаких выкладок по эксплуатационным расходам нет и быть не может. Это образец, который должен ездить с табличкой "Испытания"
Итак выводы - автобуса не существует, сервисную поддержку оказывать будет незнамо кто и как, сборка из "говна и палок", автобус не то что сырой, его нет, кроме ОКР.
Не путайте электробус и траллик с возможностью автономки. Разные инфраструктуры.
Для понимания - на линии производства Мерседес, вы не запустите Теслу и наоборот. Абсолютно разная комплектуха и станки. Хотя для Мерина возможно переналадить часть роботизированного оборудования.
По сообщению консалтинговой компании ** Start Consulting парк электробусов в США вырос в 2017 году на 83 % (182 в начале года против 383 годом позже)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-37 [37] (основные поставщики электробусов в этом году: китайская https://ru.wikipedia.org/wiki/BYD_Auto BYD , американский стартап https://en.wikipedia.org/wiki/Proterra Proterra (англ.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Proterra&action=edit&redlink=1 русск. и канадская https://ru.wikipedia.org/wiki/New_Flyer_Industries New Flyer ); к тому времени 165 электробусов производства BYD и 126 - Proterra находились в эксплуатацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-reuters-38 [38] . В 2018 году в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорке эксплуатировалось 10 электробусов (и ещё 15 были закуплены) при общем количестве автобусов 5700, из них 1700 гибридныхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-bnef-7 [7] .
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_New_Zero-Emission_School_Bus_in_California.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:First_New_Zero-Emission_School_Bus_in_California.jpg
Первый полностью электрический школьный автобус в штате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F Калифорния остановился у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F здания Капитолия Калифорнии в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Сакраменто
По сообщению компании Proterra в сентябре 2017 года электробус на платформе Catalyst E2 Max преодолел на тестовом полигоне без подзарядки 1100 миль (1800 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км ), установив тем самым новый мировой рекорд для транспортного средства с питанием от аккумуляторов. Емкость аккумуляторной батареи 660 кВт•ч. Скорость движения во время теста не была раскрыта представителем компанииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-39 [39] . В условиях городского движения с пассажирами на борту и работающей системой вентиляции и кондиционирования автобус такой модели проходит около 200 миль (320 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км ) без подзарядкиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-40 [40] .
В то же время отношение к электробусам представителей транспортных компаний в регионах смешанное. С одной стороны, электробусы показывают неплохие результаты в умеренных условиях окружающей среды: в одном случае за 1 час работы на маршруте электробус потратил 2% заряда аккумулятора. С другой стороны, в условиях жары или мороза работа электробуса не столь эффективна. Например летом 2018 в жару электробус смог пройти 89,9 мили (140 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км ) - лишь 2/3 расстояния от заявленного производителемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-reuters-38 [38] . По сообщениям в другом случае при температуре 5 °F (−15 °C) электробус пробыл на линии лишь 40 минут, пройдя примерно 16 миль (26 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-citylab-9 [9] .
Представитель канадской https://ru.wikipedia.org/wiki/New_Flyer_Industries New Flyer , крупнейшего поставщика обычных автобусов на рынок США, отмечал, что цитируемые производителями тесты, как правило принимают во внимание только энергию затраченную на передвижение, исключая затраты на обогрев или кондиционирование воздуха в салоне и другие вспомогательные функции. Например, на одном из тестов, при температуре окружающего воздуха −7https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F °C затраты энергии распределились следующим образом: 40% отопление, 20% движение и 40% на остальное, в том числе и "приседание" (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. kneeling) электробуса на остановках для облегчения посадки пассажиров.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-41 [41]
Разницу между реостатным и микропроцессорным инвертерным регулированием подсказать?
И да, на фотке не дуобус, а троллейвоз или троллейкар ТГ-3М с электрическим оснащением от троллейбуса ЗИУ-5Д и мотором в 95 кВт. На нём сохранились двигатель мощностью 70 л.с. от ГАЗ-51 с коробкой передач, а также мосты и колёса от грузовиков МАЗ-200.
То-есть, вы предлагаете впихнуть в троллейбус ещё ДВС и коробас? Люди уже давно придумали гибриды - ДВС-генератор-электропривод (АКБ как опция). плюсы- выше экономичность, эластичность управления. Минусы- ДВС никуда не делся, отказоустойчивость низкая за счёт большого числа компонентов, вес
"Так ******* технології вже змінили принципи та елементну базу, але нічого космічно складного там не з'явилось!" - повторю - "Разницу между реостатным и микропроцессорным инвертерным регулированием подсказать? ". Чем контроллер ZAPI или Curtis отличаются от ноунейм колхоза - сами догадаетесь?
Примеры эксплуатации франкенштейнов в мире приведёте? Повторю, бо вам с одного раза не доходит - Представитель канадской https://ru.wikipedia.org/wiki/New_Flyer_Industries New Flyer , крупнейшего поставщика обычных автобусов на рынок США, отмечал, что цитируемые производителями тесты, как правило принимают во внимание только энергию затраченную на передвижение, исключая затраты на обогрев или кондиционирование воздуха в салоне и другие вспомогательные функции. Например, на одном из тестов, при температуре окружающего воздуха −7https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F °C затраты энергии распределились следующим образом: 40% отопление, 20% движение и 40% на остальное, в том числе и "приседание" (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. kneeling) электробуса на остановках для облегчения посадки пассажиров.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-41 [41]
Вольво, Лібхер - не производит погрузчики.
У погрузчиков и эксковаторов нет проблем лишнего веса. Гуглить противовес.
На площадке для производства Ланоса, потребывалось поменять только.... всё нахер оборудование, от слова полностью. Удивительно правда?
Пассажиро поток и минимальный радиус поворота - понятие знакомо?
Нет, я понимаю топи вы за чистые электрички. Но вот вопрос где брать АКБ? Мерседес влетел с поставками АКБ на свои электрички, сорвав планы выпуска.
И так мы имеем возможность сделать корпус, остальное - двигло Сименс, контроллер Куртис, мосты ZF, АКБ... ну не знаю, може панас расщедрится и от Маска на нас подкинет, систему пневмоподвески Вабко, тормоза Халдекс или Кнорр..... Простите, нах вам площадка? Вам нужно 3 дебила собрать импортные комплектующие до кучи. И ещё дебилы которые это купят
Кстати, не задавались, почему я привёл в пример Стиль? Подскажу - они специализируется только на электро и гибридной технике. Вы мне ещё Лнде в список добавьте (специализация - чистые гидраходы):,-)
А так, честно, ваши примеры чушь, уже лень разбирать.
Короче, ставим ядрён батареи и ионные движки. В наличии есть? Есть?
В чём проблема?
Но, чтобы убрать из города маршрутки нужно приобрести им замену, а на это денег никто не даст)
А если просто убрать, то будет коллапс) метро не везде есть и не везде ходит)
І міської електрички взагалі не було, і величезних швидкісних трамваїв, як зараз. Плюс, зараз у Києві уже понад 50 тролейбусних маршрутів, а 20 років тому було десь 35...
хуже не будет... )))
Предложить тариф, выдвинуть условия к используемому транспорту и все такое?
Так ні мля, треба підвищувати проїзд. Не здивуюсь, якщо вони ще більше їх пустять на маршрут.
З мосту Патона при ньому зняли трамвайні рейки (це як приклад розвитку комунального транспорту при алко-мері.
и ещё надумали цену поднять ??? Жлобьё недоделанное.
Будем активнее пользоваться метро, троллейбусами, трамваями и нормальными тёплыми мягкими автобусами по 6.50 за проезд.
, даже учителя не пользуются общественным транспортом. Поэтому вполне логично поднять цены на ретротранспорт. Если вам, жалобам, тяжело сходить в салон за Майбахом или хотя бы Теслой, пользуйтесь такси как нищеброды, но не будьте отсталыми ретроградами:^)
Как обворовывал Кличко киевлян, когда работал вышибалой на киевских рынках, так еще 5 лет будет обворовывать. Люди не меняются. Меняются их аппетиты.
Податки на платять, квитки не видають,якості і безпеки не гарантують