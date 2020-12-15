Киевские маршрутки могут подорожать после локдауна до 10-15 грн

После завершения локдауна в конце января цена на проезд в маршрутном такси в Киеве может подняться до 10-15 грн в зависимости от сложности маршрута.

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Первый локдаун, когда транспорт простоял два месяца, очень больно ударил по всем перевозчикам. Многие перевозчики, которые тогда брали кредиты, сейчас едва выживают. Из-за постоянного уменьшения пассажиропотока много киевских маршрутов сейчас работают на грани убыточности. Если снова будут усиливать ограничительные меры, многие перевозчики останутся банкротами", - объяснил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ограничивать транспорт в Киеве начнут с маршруток, - Рубан

По словам Моисеенко, по всей Украине пассажиропоток в общественном транспорте уменьшился на 40-50% из-за ограничений и дистанционной работы многих предприятий.

Он также отметил, что цены планировали поднимать еще летом.

Сейчас в Киеве работают 18 частных перевозчиков на 150 маршрутах.

Также на Цензор.НЕТ: Транспорт во время локдауна в Украине будет работать с ограничениями, - Немчинов