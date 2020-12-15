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Киев (24766) маршрутки (517) транспорт (1654) цены (2229)

Киевские маршрутки могут подорожать после локдауна до 10-15 грн

Киевские маршрутки могут подорожать после локдауна до 10-15 грн

После завершения локдауна в конце января цена на проезд в маршрутном такси в Киеве может подняться до 10-15 грн в зависимости от сложности маршрута.

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Первый локдаун, когда транспорт простоял два месяца, очень больно ударил по всем перевозчикам. Многие перевозчики, которые тогда брали кредиты, сейчас едва выживают. Из-за постоянного уменьшения пассажиропотока много киевских маршрутов сейчас работают на грани убыточности. Если снова будут усиливать ограничительные меры, многие перевозчики останутся банкротами", - объяснил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ограничивать транспорт в Киеве начнут с маршруток, - Рубан

По словам Моисеенко, по всей Украине пассажиропоток в общественном транспорте уменьшился на 40-50% из-за ограничений и дистанционной работы многих предприятий.

Он также отметил, что цены планировали поднимать еще летом.

Сейчас в Киеве работают 18 частных перевозчиков на 150 маршрутах.

Также на Цензор.НЕТ: Транспорт во время локдауна в Украине будет работать с ограничениями, - Немчинов

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Топ комментарии
+23
что не день то новое окончание эпохи бедности
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15.12.2020 20:13
+21
Этих таратаек не должно быть вообще. это признак страны третьего мира.
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15.12.2020 20:12
+10
как я буду ездить -вас не касается. Главное -что маршрутки -ковидки-гробовозки должны исчезнуть. вполне вероятно, что сначала должны исчезнуть любители- терпилы подобного траспорта, типа вас.
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15.12.2020 20:47
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15.12.2020 20:07 Ответить
Маршрутки потрібно ліквідувати і пустити замість них тролейбуси на автономному ходу, щоб частково використовувати наявні або новозбудовані лінії, а далі їхати на акумуляторах та двигуні внутрішнього згоряння, який має працювати на газу.
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15.12.2020 21:07 Ответить
И цены поднять, ну так раз в пять.
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15.12.2020 21:35 Ответить
Ціна як раз зменшиться бо електрика дешевша ніж дизель, а перевезення великим транспортним засобом вигідніше ніж маленькою маршруткою.
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15.12.2020 23:51 Ответить
Стоимость троллейбуса, инфраструктуры, невозможности оперативно маневрировать парком подсказать? Пропустим небо в клеточку, отсутствие своего производства и комплектующих, и получаем... малореальный прожект.
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16.12.2020 02:16 Ответить
Ви просто не в темі, вже по Україні масово використовують тролейбуси на автономному ходу з двигунами внутрішнього згоряння. В чому проблема? Львівський Електрон, порошенківський Богдан може завалити Україну цими тролейбусами на автономному ході. Львівський Електрон випускає електробуси на акумуляторах, додати до них силову частину для живлення від мережі і двигун на газу - не проблема.
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16.12.2020 10:15 Ответить
Ну куда мне. Использовать можно всё что угодно, даже автономные Теслы, как Мама предлагает.
Давайте так, вы мне быстренько набросаете производителей дизеля, генератора, тягового двигателя, тип и ёмкость аккумулятора, примерные цены на этот гибрид и на классику (автобус/троллейбус). Потом прикинем цену владения/обслуживания этого гармыдыра, и вместе с вами посмеёмся.
Да, я ни в коей мере не хотел вас обидеть, просто с техникой типа автобусов/грузового автотранспорта и спецтехникой, типа погрузчиков вплоть до эксковаторов работаю на уровне сервис инженера.
Кстати, один из самых геморойный погрузчиков, это STILL серий r, rx ,
именно гибриды.:^)
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16.12.2020 10:35 Ответить
Ціна на львівський електробус Електрон 9 млн. грн, в до цієї ціни додаємо вартість силового обладнання тролейбусу і вартість двигуна внутрішнього згоряння з генератором. Тролейбус коштує 180 тис. євро, це десь 6 млн. грн. Тролейбус з акумуляторами коштує 10 млн. грн. Автобус коштує 180 тис.євро це десь 5 млн. грн . Разом все це обладнання на одній базі виходить десь 12-14 млн. грн, абсолютно нормальна ціна за таку техніку! Тролейбуси з акумуляторами масово використовуються в Україні вже не один рік, проблем з експлуатацією немає. Один тролейбус з дизельним генератором використовується в Рівне, є досвід експлуатації.
АКСМ-43303А «Витовт Max Duo» - Дуобус с транзисторной системой управления на https://ru.wikipedia.org/wiki/IGBT IGBT -модулях и асинхронным двигателем переменного тока, оснащен автономным ходом на базе дизель-генератора Kirsh. Объем топливного бака составляет 120 литров, что позволяет проехать ему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81 до 300 км без использования контактной сети.
Stadler 43303А «Витовт Max Duo» - Дуобус с транзисторной системой управления на https://ru.wikipedia.org/wiki/IGBT IGBT -модулях и асинхронным двигателем переменного тока, оснащен автономным ходом на базе дизель-генератора Kirsh. Объем топливного бака составляет 120 литров, что позволяет проехать ему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81 до 300 км без использования контактной сети. Производство Штадлер Минск
Київські маршрутки можуть подорожчати після локдауну до 10-15 грн - Цензор.НЕТ 485
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16.12.2020 10:59 Ответить
Стопе! Вы завели речь о троллейбусах, причём здесь Электрон?
Дальше, «Витовт Max Duo» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%88 Белкоммунмаш . Причём здесь Украина?
Цена 9лямов за Электрон актуальна на 15 год. (https://galinfo.com.ua/news/elektrobus_au_de_ty_hovaieshsya_u_lvovi_307439.html
http://lviv.nashigroshi.org/2015/06/15/lviv-kupyv-elektrobus-za-majzhe-9-mln-hrn-vykynuvshy-z-tenderu-deshevshu-na-20-propozytsiyu/ )
Итого имеем, один автобус во Львове который почти год стоит на "плановом ремонте" от львовянина Бурбаса . Совпадение, правда?
Никаких выкладок по эксплуатационным расходам нет и быть не может. Это образец, который должен ездить с табличкой "Испытания"
Итак выводы - автобуса не существует, сервисную поддержку оказывать будет незнамо кто и как, сборка из "говна и палок", автобус не то что сырой, его нет, кроме ОКР.
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16.12.2020 11:48 Ответить
Електрон виробляє тролейбуси і ще три підприємства виробляють і ще чотири раніше виробляли і можуть відновити виробництво ітого маємо вісім виробничих площадок які можуть почати виробляти дуобуси або тролейбуси з автономним ходом, щоб повністю відмовитись від маршруток в містах України та на пригородних маршрутах.
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16.12.2020 12:03 Ответить
дуобус - забудьте. Мы к нему отношение имеем как к Ману или Сетре.

Не путайте электробус и траллик с возможностью автономки. Разные инфраструктуры.
Для понимания - на линии производства Мерседес, вы не запустите Теслу и наоборот. Абсолютно разная комплектуха и станки. Хотя для Мерина возможно переналадить часть роботизированного оборудования.

По сообщению консалтинговой компании ** Start Consulting парк электробусов в США вырос в 2017 году на 83 % (182 в начале года против 383 годом позже)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-37 [37] (основные поставщики электробусов в этом году: китайская https://ru.wikipedia.org/wiki/BYD_Auto BYD , американский стартап https://en.wikipedia.org/wiki/Proterra Proterra (англ.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Proterra&action=edit&redlink=1 русск. и канадская https://ru.wikipedia.org/wiki/New_Flyer_Industries New Flyer ); к тому времени 165 электробусов производства BYD и 126 - Proterra находились в эксплуатацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-reuters-38 [38] . В 2018 году в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорке эксплуатировалось 10 электробусов (и ещё 15 были закуплены) при общем количестве автобусов 5700, из них 1700 гибридныхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-bnef-7 [7] .

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_New_Zero-Emission_School_Bus_in_California.jpg?uselang=ru Київські маршрутки можуть подорожчати після локдауну до 10-15 грн - Цензор.НЕТ 241

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:First_New_Zero-Emission_School_Bus_in_California.jpg
Первый полностью электрический школьный автобус в штате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F Калифорния остановился у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F здания Капитолия Калифорнии в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Сакраменто
По сообщению компании Proterra в сентябре 2017 года электробус на платформе Catalyst E2 Max преодолел на тестовом полигоне без подзарядки 1100 миль (1800 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км ), установив тем самым новый мировой рекорд для транспортного средства с питанием от аккумуляторов. Емкость аккумуляторной батареи 660 кВт•ч. Скорость движения во время теста не была раскрыта представителем компанииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-39 [39] . В условиях городского движения с пассажирами на борту и работающей системой вентиляции и кондиционирования автобус такой модели проходит около 200 миль (320 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км ) без подзарядкиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-40 [40] .
В то же время отношение к электробусам представителей транспортных компаний в регионах смешанное. С одной стороны, электробусы показывают неплохие результаты в умеренных условиях окружающей среды: в одном случае за 1 час работы на маршруте электробус потратил 2% заряда аккумулятора. С другой стороны, в условиях жары или мороза работа электробуса не столь эффективна. Например летом 2018 в жару электробус смог пройти 89,9 мили (140 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км ) - лишь 2/3 расстояния от заявленного производителемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-reuters-38 [38] . По сообщениям в другом случае при температуре 5 °F (−15 °C) электробус пробыл на линии лишь 40 минут, пройдя примерно 16 миль (26 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-citylab-9 [9] .
Представитель канадской https://ru.wikipedia.org/wiki/New_Flyer_Industries New Flyer , крупнейшего поставщика обычных автобусов на рынок США, отмечал, что цитируемые производителями тесты, как правило принимают во внимание только энергию затраченную на передвижение, исключая затраты на обогрев или кондиционирование воздуха в салоне и другие вспомогательные функции. Например, на одном из тестов, при температуре окружающего воздуха −7https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F °C затраты энергии распределились следующим образом: 40% отопление, 20% движение и 40% на остальное, в том числе и "приседание" (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. kneeling) электробуса на остановках для облегчения посадки пассажиров.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-41 [41]
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16.12.2020 12:28 Ответить
В СРСР дуобуси робили з 30-х років і там немає нічого складного! Ви просто не в темі!
Київські маршрутки можуть подорожчати після локдауну до 10-15 грн - Цензор.НЕТ 1894
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16.12.2020 12:45 Ответить
Київські маршрутки можуть подорожчати після локдауну до 10-15 грн - Цензор.НЕТ 7214
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16.12.2020 12:52 Ответить
То-есть, что я сервис инженер в том числе по спец технике на АКБ (ЛиИон тоже) и по гибридам, вы успешно пропустили мимо ушей?
Разницу между реостатным и микропроцессорным инвертерным регулированием подсказать?
И да, на фотке не дуобус, а троллейвоз или троллейкар ТГ-3М с электрическим оснащением от троллейбуса ЗИУ-5Д и мотором в 95 кВт. На нём сохранились двигатель мощностью 70 л.с. от ГАЗ-51 с коробкой передач, а также мосты и колёса от грузовиков МАЗ-200.
То-есть, вы предлагаете впихнуть в троллейбус ещё ДВС и коробас? Люди уже давно придумали гибриды - ДВС-генератор-электропривод (АКБ как опция). плюсы- выше экономичность, эластичность управления. Минусы- ДВС никуда не делся, отказоустойчивость низкая за счёт большого числа компонентов, вес
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16.12.2020 13:07 Ответить
Вже є готові моделі дуобусів, які можна брати і виробляти на своїх потужностях. Це нескладно і недорого, що я Вам показав на прикладі дуобусів які вироблялись з 1930-х років в СРСР. Так ******* технології вже змінили принципи та елементну базу, але нічого космічно складного там не з'явилось! Тому потрібно брати і виробляти, а маршрутки викидати на смітник!
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16.12.2020 13:12 Ответить
Здец! Вы начали с троллейвозов, причём самой ипанутой компоновки "Маршрутки потрібно ліквідувати і пустити замість них тролейбуси на автономному ходу, щоб частково використовувати наявні або новозбудовані лінії, а далі їхати на акумуляторах та двигуні внутрішнього згоряння, який має працювати на газу." , теперь перекинулись на дуобусы . Вы меня решили потроллить , ведь вроде вы не читаете что я вам написал? Вам схему гибрида от STILL сбросить, чтоб вам дошло - я сопровождаю эту долбанную технику от ввода в эксплуатацию, гарантийного и постгарантийного обслуживания до ремонта как сотрудник офф представителя .
"Так ******* технології вже змінили принципи та елементну базу, але нічого космічно складного там не з'явилось!" - повторю - "Разницу между реостатным и микропроцессорным инвертерным регулированием подсказать? ". Чем контроллер ZAPI или Curtis отличаются от ноунейм колхоза - сами догадаетесь?
Примеры эксплуатации франкенштейнов в мире приведёте? Повторю, бо вам с одного раза не доходит - Представитель канадской https://ru.wikipedia.org/wiki/New_Flyer_Industries New Flyer , крупнейшего поставщика обычных автобусов на рынок США, отмечал, что цитируемые производителями тесты, как правило принимают во внимание только энергию затраченную на передвижение, исключая затраты на обогрев или кондиционирование воздуха в салоне и другие вспомогательные функции. Например, на одном из тестов, при температуре окружающего воздуха −7https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F °C затраты энергии распределились следующим образом: 40% отопление, 20% движение и 40% на остальное, в том числе и "приседание" (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. kneeling) электробуса на остановках для облегчения посадки пассажиров.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81#cite_note-41 [41]
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16.12.2020 13:36 Ответить
Я не розумію що Ви намагаєтесь довести? Що потрібно лишити говномаршрутки на дорогах? Я Вам ще раз кажу, маршрутки та звичайні автобуси потрібно замінити на дуобуси з акумуляторами та двигуном внутрішнього згоряння і питання ненадійності не зупинить цей процес! Економія на паливі, забруднення повітря в містах, низька безпека пасажирів це проблеми які в принципі неможливо вирішити без електротранспорту! Там де можна будуть ходити звичайні тролейбуси, де можна тролейбуси з акумуляторами, а в більшості випадків потрібні дуобуси, бо прокладати тягові мережі на тисячі кілометрів по всім дорогам невигідно, а лишати маршрутки на маршрутах не можна! Для заміни маршруток на дуобуси в Україні все є - готові виробничі майданчики які випускають автобуси, тролейбуси і навіть електробуси. Є високофаховий персонал для виробництва та обслуговування цієї техніки! Ви правильно зауважили що навіть навантажувачі зараз вже гібридні і не тільки Штіль а й інші виробники - Тойота, Вольво, Лібхер, всі розуміють вигоду від економії палива і зменшення небезпечних викидів в атмосферу!
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16.12.2020 13:58 Ответить
" і навіть електробуси" - аж один . Методом отвёрточной сборки
Вольво, Лібхер - не производит погрузчики.

У погрузчиков и эксковаторов нет проблем лишнего веса. Гуглить противовес.
На площадке для производства Ланоса, потребывалось поменять только.... всё нахер оборудование, от слова полностью. Удивительно правда?
Пассажиро поток и минимальный радиус поворота - понятие знакомо?
Нет, я понимаю топи вы за чистые электрички. Но вот вопрос где брать АКБ? Мерседес влетел с поставками АКБ на свои электрички, сорвав планы выпуска.
И так мы имеем возможность сделать корпус, остальное - двигло Сименс, контроллер Куртис, мосты ZF, АКБ... ну не знаю, може панас расщедрится и от Маска на нас подкинет, систему пневмоподвески Вабко, тормоза Халдекс или Кнорр..... Простите, нах вам площадка? Вам нужно 3 дебила собрать импортные комплектующие до кучи. И ещё дебилы которые это купят
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16.12.2020 14:44 Ответить
Вольво та Лібхер виробляють фронтальні гібридні навантажувачі. А ще гібридні навантажувачі робить Тойота - виробник навантажувачів №1 у світі і це взагалі світовий тренд робити гібридні силові установки! А ще гібридними роблять вантажівки і вони економлять до 30% палива! Гібридні вантажівки Рено навіть приймають участь в раллі Дакар 2020! Навіть УАЗики вже пропонують з гібридною силовою установкою! Тобто гібридні силові агрегати це світовий тренд і потрібно планово переходити на гібридний транспорт, а в містах де є тролейбусна контактна мережа, потрібно переходити на дуобуси, бо це ще вигідніше і ще дешевше! А щодо батарей так Україна лідер у світі по покладам літію і в Україні є заводи які роблять тягові літій-іонні акумулятори саме для навантажувачів та техніки і немає проблем у виробництві та заміні тягових акумуляторних батарей на електротранспорті та дуобусах!
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16.12.2020 15:02 Ответить
Имя сестра, имя! Название заводов тяговых литиевых АКБ в Украине?
Кстати, не задавались, почему я привёл в пример Стиль? Подскажу - они специализируется только на электро и гибридной технике. Вы мне ещё Лнде в список добавьте (специализация - чистые гидраходы):,-)
А так, честно, ваши примеры чушь, уже лень разбирать.
Короче, ставим ядрён батареи и ионные движки. В наличии есть? Есть?
В чём проблема?
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16.12.2020 17:47 Ответить
Київські маршрутки можуть подорожчати після локдауну до 10-15 грн - Цензор.НЕТ 1773
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15.12.2020 22:22 Ответить
Золоті труповозки
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15.12.2020 20:07 Ответить
Или скотовозки
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15.12.2020 21:14 Ответить
Все делается для народа. Радуйтесь.
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15.12.2020 20:09 Ответить
Какие маршрутки, если Киев будет лежать в руинах?
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15.12.2020 20:11 Ответить
После пидалькиных мостов следующие на очереди пидалькины стройки. Тогда точно в руинах
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15.12.2020 21:15 Ответить
Ну, фантаст, всю жизнь счтал, что Зеленского Вовиком зовут, а твоя кликуха - жучка позорная.
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15.12.2020 21:24 Ответить
Козломордое, хлебало свое завали
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15.12.2020 21:26 Ответить
Этих таратаек не должно быть вообще. это признак страны третьего мира.
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15.12.2020 20:12 Ответить
Пешком ходить будете?)))
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15.12.2020 20:38 Ответить
как я буду ездить -вас не касается. Главное -что маршрутки -ковидки-гробовозки должны исчезнуть. вполне вероятно, что сначала должны исчезнуть любители- терпилы подобного траспорта, типа вас.
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15.12.2020 20:47 Ответить
В отличии от вас, я на общественном транспорте уже лет 20 не езжу)
Но, чтобы убрать из города маршрутки нужно приобрести им замену, а на это денег никто не даст)
А если просто убрать, то будет коллапс) метро не везде есть и не везде ходит)
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15.12.2020 21:02 Ответить
Емм, ну в Києві року так до 1997 маршруток не було ВЗАГАЛІ, а станцій метро тоді було менше штук на 15... І нічого, якось громадський транспорт справлявся!
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15.12.2020 21:04 Ответить
Людей было на миллион-полтора меньше. Но маршрутки надо бы убрать, это верно. Только вот надо отправить в регионы назад народ. А тут будут большие проблемы: работы здесь нет. А значит маршрутки нужно оставить И только сидячие места. Другой вопрос, как заставить народ не ломиться в маршрутку, где уже заняты все сидячие места. Непонятно, решаемый ли он...
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15.12.2020 21:11 Ответить
Так, людей було менше, але на зеленій гілці, приміром, скільки станцій метро було в кінці 90-х? Раза в 2 менше, ніж зараз мабуть...
І міської електрички взагалі не було, і величезних швидкісних трамваїв, як зараз. Плюс, зараз у Києві уже понад 50 тролейбусних маршрутів, а 20 років тому було десь 35...
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15.12.2020 21:47 Ответить
Согласен с Вами, я тоже против них. Максимум - это маршрутки только с сидячими местами. Но это не с нашей культурой.
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15.12.2020 21:53 Ответить
У Польщі теж є маршрутки, але переважно приміські і дійсно там всі сидячі місця...
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15.12.2020 22:00 Ответить
в отличии от меня-вы попали пальцем в Ж.
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15.12.2020 21:11 Ответить
Это не я, это вам кто-то другой туда попал)
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15.12.2020 21:40 Ответить
Повнистью підтримую. Їх вже давно пора прибрати та замінити автобусами, тролейбусами, та хоч трамваями. Ні чого спільного з громадським транспортом, ці маршрутки не мають.
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15.12.2020 21:10 Ответить
что не день то новое окончание эпохи бедности
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15.12.2020 20:13 Ответить
Це називається кореляцією. Підвищення зарплат до 4к баксів природньо призвело до збільшення плати за проїзд!!
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15.12.2020 20:56 Ответить
А я то думаю почему вечером не могу влезть в маршрутку вечером когда с работы еду ,оказывается от уменьшения пассажиропотока
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15.12.2020 20:14 Ответить
Это же элементарно Ватсон те кто ездии раньше на машинах пересели на маршрутки...я только не пойму -- у них случился конец эпохи бедности, или они просто за экологию забеспокоились??
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15.12.2020 20:27 Ответить
c куяли? и почему не по 20. Очень удобно, одной купюрой платить ))
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15.12.2020 20:16 Ответить
Да, Да, Да -давайте заботиться о маршрутчиках, аи на остальных наср... !!
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16.12.2020 08:14 Ответить
На ружья и разборки деньги имеются, в вот чтобы колеса на ходу не отваливались, водители в масках были и не глухие инвалиды, так на это рассчитывать невозможно.
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15.12.2020 20:22 Ответить
ЗЕбилы самое время погромче повизжать про тарифный генацид и баригу мародьора...
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15.12.2020 20:25 Ответить
Правильно, автобуси и троллейбусы будут курсировать почти пустыми, не останавливаясь на промежуточных остановках, зато проезд в забитых маршрутках поднять в два раза. Ошкуривать так ошкуривать.
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15.12.2020 20:25 Ответить
Вы ещё живы,у вас ещё есть что украсть. Тогда они прийдут к вам.
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15.12.2020 20:26 Ответить
Электричество в 2 раза, а маршрутки только до 15 грн? Маловато.
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15.12.2020 20:29 Ответить
аааааа

хуже не будет... )))
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15.12.2020 20:29 Ответить
Киевские маршрутки могут подорожать после локдауна до 10-15 грн - Цензор.НЕТ 6402
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15.12.2020 20:30 Ответить
Киевские маршрутки могут подорожать после локдауна до 10-15 грн - Цензор.НЕТ 5837
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15.12.2020 20:30 Ответить
Пора бы появиться велорикшам .
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15.12.2020 20:31 Ответить
Поприколу
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15.12.2020 20:33 Ответить
а Веталь поумнел!?)))
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15.12.2020 20:35 Ответить
Может имеет смысл начать на конкурсной основе продавать лицензии на осуществление пассажирских перевозок?
Предложить тариф, выдвинуть условия к используемому транспорту и все такое?
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15.12.2020 20:56 Ответить
Убитый Богдан есть? Знач условия соблюдены.
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15.12.2020 20:59 Ответить
Київські маршрутки можуть подорожчати після локдауну до 10-15 грн - Цензор.НЕТ 8896
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15.12.2020 21:02 Ответить
боже мой, прочитал без очков, чуть ужином не поперхнулся : Киевские проститутки могут подорожать после локдауна до 10-15 грн
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15.12.2020 21:03 Ответить
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15.12.2020 21:06 Ответить
Щастя, здавалося, так близько...
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15.12.2020 21:55 Ответить
Не, ну если к проституткам тоже без очков пойти, то может оказаться и правдой...
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15.12.2020 22:16 Ответить
в литве ..по одному евро проезд .скоро догонят ......только вот зарплаты ну очень разные
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15.12.2020 21:09 Ответить
15 так 15.
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15.12.2020 21:11 Ответить
А не легше власнику того чи іншого маршруту, зняти по одній чи дві машини. А краще взагалі продати.
Так ні мля, треба підвищувати проїзд. Не здивуюсь, якщо вони ще більше їх пустять на маршрут.
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15.12.2020 21:14 Ответить
Развивать необходимо муниципальный транспорт, а не строить стеклянные мосты, не получать откаты на сотни лямов от убогой реконструкции развязок типа шулявского моста. А эти скотовозки - ликвидировать
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15.12.2020 21:21 Ответить
На покупке муниципального транспорта столько не скомуниздишь)
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15.12.2020 22:05 Ответить
Скажіть "дякую" Омельченку який запустив в Києві маршрутки. Доречі, на той час, це був бізнес його сина.
З мосту Патона при ньому зняли трамвайні рейки (це як приклад розвитку комунального транспорту при алко-мері.
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15.12.2020 21:26 Ответить
Пошли нах со совим "сервисом" - ездят не включая печку, с неисправными амортизаторами,
и ещё надумали цену поднять ??? Жлобьё недоделанное.
Будем активнее пользоваться метро, троллейбусами, трамваями и нормальными тёплыми мягкими автобусами по 6.50 за проезд.
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15.12.2020 21:43 Ответить
Порохоботы не понимают того, что а связи с невиданным ростом зарплат
, даже учителя не пользуются общественным транспортом. Поэтому вполне логично поднять цены на ретротранспорт. Если вам, жалобам, тяжело сходить в салон за Майбахом или хотя бы Теслой, пользуйтесь такси как нищеброды, но не будьте отсталыми ретроградами:^)
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15.12.2020 21:47 Ответить
Зрозумілий ваш сарказм... Як обіцяв зегідрант, епоха бідності рік тому закінчилась, можемо собі й таксі дозволити.
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15.12.2020 22:02 Ответить
Уот, просто надо помочь, и объяснить "нариду", что солить деньги нет смысла. Доходы растут невиданными темпами, щас уже даже дворники работают удалённо, отдыхая в Омане, и только несознательные ретрограды шарятся по городу создавая очерняя наши достижения 😁
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15.12.2020 22:29 Ответить
Сейчас 90% нищего населения страны вообще фуеют от зекоманды квн имени Маслякова При Порохе пенсионеры вообще ездили в троллейбусах за бесплатно, и в автобусах на дачи и на водных катерах на дачи ездили тоже за бесплатно
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15.12.2020 21:59 Ответить
из области в Киев они уже несколько лет собирали сверхприбыль с ценой в 15 грн ровно за то же расстояние, которое по Киеву 8 стоило. О каком банкротстве речь? пусть аппетиты поумерят
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15.12.2020 22:12 Ответить
Акакаяразница😁😁😁
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15.12.2020 22:17 Ответить
Ново-избранным пацанам в КМДА карманных денег на кокс не хватает.
Как обворовывал Кличко киевлян, когда работал вышибалой на киевских рынках, так еще 5 лет будет обворовывать. Люди не меняются. Меняются их аппетиты.
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15.12.2020 23:19 Ответить
Схрєналі!?
Податки на платять, квитки не видають,якості і безпеки не гарантують
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15.12.2020 23:25 Ответить
 
 