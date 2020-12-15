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Голосування за бюджет-2021 за фракціями. ІНФОГРАФІКА

Голосування за бюджет-2021 за фракціями. ІНФОГРАФІКА

Бюджет на 2021 рік підтримали "слуги народу", "Довіра", "За майбутнє", позафракційні депутати і половина "Батьківщини".

Результати поіменного голосування опубліковано на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Голоси розподілилися так:

"Слуга народу" - 225 із 246 депутатів фракції (інші були відсутні, не голосували або утрималися, "проти - жодного голосу);

ОПЗЖ - 0 з 44 (11 голосів "проти", решта - "утрималися", були відсутні або не голосували);

"ЄС" - 0 з 27 (двоє не голосували, інші - "проти");

"Батьківщина" - 12 з 24 (решта були відсутні, "проти" - жодного голосу);

"Голос" - 0 з 20 (один голос "проти", решта утрималися або були відсутні);

"За майбутнє" - 21 з 24 (решта були відсутні або не голосували);

"Довіра" - 20 з 20;

позафракційні депутати - 11 з 18 ("проти" - Лерос, інші були відсутні або не голосували).

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 15 грудня парламент прийняв бюджет на 2021 рік.

Голосування за бюджет-2021 за фракціями 01
Голосування за бюджет-2021 за фракціями 02
Голосування за бюджет-2021 за фракціями 03
Голосування за бюджет-2021 за фракціями 04
Голосування за бюджет-2021 за фракціями 05
Голосування за бюджет-2021 за фракціями 06
Голосування за бюджет-2021 за фракціями 07
Голосування за бюджет-2021 за фракціями 08
Голосування за бюджет-2021 за фракціями 09
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Топ коментарі
+35
Голосування за бюджет-2021 по фракціях. - Цензор.НЕТ 4998
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15.12.2020 23:39
+28
Голосування за бюджет-2021 по фракціях. - Цензор.НЕТ 8829
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15.12.2020 23:58
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Бабу Юлю купили с потрохами
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15.12.2020 23:35
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Не бреши, тролль
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16.12.2020 08:08 Відповісти
пОпов,на голосование посмотри,в статье все есть. Даже под графиками врут,называя белое черным.
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16.12.2020 09:07 Відповісти
Голосування за бюджет-2021 за фракціями - Цензор.НЕТ 2737
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16.12.2020 08:22 Відповісти
..тролі тролі тролі ... МАЛЕНЬКА пауза....

..ВІДБУЛАСЯ розмова між Ермаком і Тимошенко (Юлією). ... у лютому 2021 року віддати Тимошенко посаду міністра сільського господарства. (' Хроніка одного президента ", timeze19).
...можливо хоч якось вберегти Землі с.г.п...



Увага: в обмін на призначення Ю. Тимошенко переговорником з МВФ...


...тролі ФАС .. продовжуйте...ЦН це МИЛЬНИЦЯ П ЄС ?...
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16.12.2020 09:17 Відповісти
Поддержка Капительман бюджета от Зе - банальная еврейская солидарность..Теперича ожидаем обратного хода от Зе и ко..Ведь для зебилов"хуже не будет"ежели бабушка Ю опять окажется в правительстве с ярким"позеленением"..
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16.12.2020 13:04 Відповісти
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