Голосування за бюджет-2021 за фракціями. ІНФОГРАФІКА

Бюджет на 2021 рік підтримали "слуги народу", "Довіра", "За майбутнє", позафракційні депутати і половина "Батьківщини".

Результати поіменного голосування опубліковано на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Голоси розподілилися так:

"Слуга народу" - 225 із 246 депутатів фракції (інші були відсутні, не голосували або утрималися, "проти - жодного голосу);

ОПЗЖ - 0 з 44 (11 голосів "проти", решта - "утрималися", були відсутні або не голосували);

"ЄС" - 0 з 27 (двоє не голосували, інші - "проти");

"Батьківщина" - 12 з 24 (решта були відсутні, "проти" - жодного голосу);

"Голос" - 0 з 20 (один голос "проти", решта утрималися або були відсутні);

"За майбутнє" - 21 з 24 (решта були відсутні або не голосували);

"Довіра" - 20 з 20;

позафракційні депутати - 11 з 18 ("проти" - Лерос, інші були відсутні або не голосували).

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 15 грудня парламент прийняв бюджет на 2021 рік.

















