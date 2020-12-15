Голосование за бюджет-2021 по фракциям. ИНФОГРАФИКА

Бюджет на 2021 год поддержали "слуги народа", "Довіра", "За майбутє", внефракционные депутаты и половина "Батькивщины".

Результаты поименного голосования опубликована на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

Голоса распределились так:

"Слуга народа" - 225 из 246 депутатов фракции (остальные отсутствовали, не голосовали или воздержались, "против - ни одного голоса);

ОПЗЖ - 0 из 44 (11 голосов "против", остальные - "воздержались", отсутствовали или не голосовали);

"ЕС" - 0 из 27 (двое не голосовали, остальные - "против");

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"Батькивщина" - 12 из 24 (остальные отсутствовали, "против" - ни одного голоса);

"Голос" - 0 из 20 (один голос "против", остальные воздержались или отсутствовали);

"За майбутнє" - 21 из 24 (остальные отсутствовали или не голосовали);

"Довіра" - 20 из 20;

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внефракционные депутаты - 11 из 18 ("против" - Лерос, остальные отсутствовали или не голосовали).

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 15 декабря парламент принял бюджет на 2021 год.

















