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Новости Бюджет-2021
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Голосование за бюджет-2021 по фракциям. ИНФОГРАФИКА

Голосование за бюджет-2021 по фракциям. ИНФОГРАФИКА

Бюджет на 2021 год поддержали "слуги народа", "Довіра", "За майбутє", внефракционные депутаты и половина "Батькивщины".

Результаты поименного голосования опубликована на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

Голоса распределились так:

"Слуга народа" - 225 из 246 депутатов фракции (остальные отсутствовали, не голосовали или воздержались, "против - ни одного голоса);

ОПЗЖ - 0 из 44 (11 голосов "против", остальные - "воздержались", отсутствовали или не голосовали);

"ЕС" - 0 из 27 (двое не голосовали, остальные - "против");

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада приняла бюджет на 2021 год (обновлено)

"Батькивщина" - 12 из 24 (остальные отсутствовали, "против" - ни одного голоса);

"Голос" - 0 из 20 (один голос "против", остальные воздержались или отсутствовали);

"За майбутнє" - 21 из 24 (остальные отсутствовали или не голосовали);

"Довіра" - 20 из 20;

Также на Цензор.НЕТ: Нардеп "Голоса" Стефанишина о бюджете-2021: С апреля вся помощь по COVID-19 остановится

внефракционные депутаты - 11 из 18 ("против" - Лерос, остальные отсутствовали или не голосовали).

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 15 декабря парламент принял бюджет на 2021 год.

Голосование за бюджет-2021 по фракциям 01
Голосование за бюджет-2021 по фракциям 02
Голосование за бюджет-2021 по фракциям 03
Голосование за бюджет-2021 по фракциям 04
Голосование за бюджет-2021 по фракциям 05
Голосование за бюджет-2021 по фракциям 06
Голосование за бюджет-2021 по фракциям 07
Голосование за бюджет-2021 по фракциям 08
Голосование за бюджет-2021 по фракциям 09

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Топ комментарии
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Голосування за бюджет-2021 по фракціях. - Цензор.НЕТ 4998
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15.12.2020 23:39
+28
Голосування за бюджет-2021 по фракціях. - Цензор.НЕТ 8829
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15.12.2020 23:58
+26
Бабу Юлю купили с потрохами
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15.12.2020 23:35
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Не бреши, тролль
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16.12.2020 08:08 Ответить
пОпов,на голосование посмотри,в статье все есть. Даже под графиками врут,называя белое черным.
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16.12.2020 09:07 Ответить
Голосування за бюджет-2021 за фракціями - Цензор.НЕТ 2737
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16.12.2020 08:22 Ответить
..тролі тролі тролі ... МАЛЕНЬКА пауза....

..ВІДБУЛАСЯ розмова між Ермаком і Тимошенко (Юлією). ... у лютому 2021 року віддати Тимошенко посаду міністра сільського господарства. (' Хроніка одного президента ", timeze19).
...можливо хоч якось вберегти Землі с.г.п...



Увага: в обмін на призначення Ю. Тимошенко переговорником з МВФ...


...тролі ФАС .. продовжуйте...ЦН це МИЛЬНИЦЯ П ЄС ?...
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16.12.2020 09:17 Ответить
Поддержка Капительман бюджета от Зе - банальная еврейская солидарность..Теперича ожидаем обратного хода от Зе и ко..Ведь для зебилов"хуже не будет"ежели бабушка Ю опять окажется в правительстве с ярким"позеленением"..
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16.12.2020 13:04 Ответить
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