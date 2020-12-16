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Новини Агресія Росії проти України
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Гаазький трибунал (166) росія (63614) Мамедов Гюндуз (102) Офіс Генпрокурора (3160)

Розслідування Гаазького суду щодо України може початися протягом 1-2 років, - Мамедов

Розслідування Гаазького суду щодо України може початися протягом 1-2 років, - Мамедов

В Офісі Генерального прокурора очікують, що початок розслідування Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо України може затягнутися. Розслідування може початися протягом 1-2 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, на терміни розслідування впливає фактор пандемії.

"Міжнародний кримінальний суд також змушений переформатувати свою роботу у зв'язку з пандемією COVID-19, що теж впливає на строки розгляду окремих питань. Загалом, будемо сподіватися, що всі процеси займуть до року", - сказав Мамедов.

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Він також вважає "надзвичайно важливим" нарешті ратифікувати Римський статут в українському парламенті. Це дозволить прискорити розслідування, покращить співпрацю з МКС і дасть українській владі ще ряд додаткових інструментів для впливу на міжнародне правосуддя.

Також вважає, що процес розслідування швидше за все затягнеться і юрист-міжнародник, колишній уповноважений України в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) Борис Бабін.

"Враховуючи те, що тільки зараз, у грудні 2020 року, вони офіційно заявили про те, що почнуть виробництво, навряд чи через три доби вони побіжать з усіма матеріалами до суддів. Ще 1-2 роки вони будуть визначатися з складами злочинів і подавати на розгляд судових палат", - зазначив він.

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Вірус заважає. То їм так треба цим займатись.
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16.12.2020 09:39 Відповісти
НЕМЫТЫЕ ! ! .....
.У меня к вам один ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОСС ..
Почему ваш ************* спец приказом 2 года назад - 3АПРЕТИЛ ЧИНОВНИКАМ первого ранга , ВОЕННООБЯЗАНЫМ ВС , ФСБ и ПОЛИЦЫИ - -ВЫЕЗЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУ ??!. ..
БОИТЬСЯ , ЧТО РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ СБЕГУТ ??!.. https://uploads.disquscdn.com/images/10ec26932afdaecb0c25cc7428ddd910295ead910b21a50885f8f881508ddf27.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/90dd44d9306383247e0e2bff208ed3ee22481306526c67420186f58457bdef1e.jpg ...

.
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16.12.2020 09:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=v8gdPdPAbyU Віталій Портников: "Росія прагне або забрати нас цілком, або нас знищити".
Неприємна правда в тому, що Україна у 2014-2015 роках програла війну, і саме тому, що у справу втрутилися регулярні російські війська. Про це в ефірі ток-шоу "Політклуб з Віталієм Портниковим" на "5 каналі" заявив автор програми.
"Українська армія нездатна була протистояти реальній російській агресії. Не агресії диверсантів, якихось там Стрєлкових чи найманців, а реально псковським десантникам, які готуються для всього цього, а потім наші колеги знаходять їхні могили у Пскові. А іх там нєт. Але вони там є. Це регулярна армія, досить сильна і одна з найкращих армій світу. І ніхто не збирається з нею воювати, якщо вона сама іде, як ми бачили це по Кавказу. От захотіли росіяни зайти в Карабах. Можна паради в Баку проводити, Ердоган буде на трибуні стояти, про перемоги говорити, але російські війська перебувають у Карабасі. І ніяка Туреччина їх не зупинила. І не зупинить", - розповів Віталій Портников.
Він заявив, що про це треба говорити з населенням України, що ми з усіх сил - дипломатичних і військових - зупиняємо цю агресію, і що ця окупація може тривати десятки років, якщо не зміниться сама Росія.
"Чи це означає, що це кінець, якщо ми окуповану територію огородимо? Ні, ми маємо говорити нашим громадянам чесно. Це може бути не все. Чи можливі подальші втрати територій? Можливі. Чи може Україна захистити всі свої території? Невідомо. Це залежить від нас з вами. Ці політичні результати, які ми бачимо на південному сході чи сході, говорять про те, що там є потенційні можливості для того, щоб Україна втрачала ще території, включно з виходом до моря. І це теж треба людям казати", - сказав журналіст.
За його словами, якщо люди не житимуть у цій реальності, то в Україні буде не дві "народні республіки", а п'ять чи шість.
"Це те, чого Росія прагне - або забрати нас цілком, або нас знищити", - підсумував Віталій Портников.
https://www.5.ua/polityka/rosiia-prahne-zabraty-ukrainu-tsilkom-abo-znyshchyty-portnykov-231723.html
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16.12.2020 09:54 Відповісти
Цей суд нам ні до чого. Рашка його не визнає. Значить вони просто його проігнорують.
А раз ми визнали його юрисдикцію, то судити будуть саме Україну і вимагати видачі саме українців.

Прокурор з якогось кримінального африканського бантустана. Х-ло його вже 100% купив.
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16.12.2020 10:01 Відповісти
Римський статут в українському парламенті. Брехня від хабадних фарисеїв. РФ як і США вийшли з римського статуту, а дурна Україна бездумно все ********, від знищення власних лісів до цього облудного Римського стату, де записано - Особа звільняється від відповідальності, якщо вона не усвідомлювала що бере участь у збройному конфлікті між державами. Тобто ні Гіркіна ні військових злочинців з ДНР які катували патріотів, ні РФ не покарають, а будуть тягати лише добровльців з України на радість її ворогам і колаболрантів. Хто підписує це лайно, чому вони не на біржі праці.
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16.12.2020 10:03 Відповісти
Читаем внимательно что заключил этот суд на сегодня:
"«есть разумные основания полагать, что в Украине совершен широкий спектр деяний, представляющих собой преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда, такие как военные преступления и преступления против человечности». Речь идет о преступлениях, «предположительно совершенных всеми сторонами конфликта»."
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16.12.2020 10:19 Відповісти
...так...так..."...судебные разбирательства по Украине начнутся через 1-2 года"...а может и не начнутся вообще ???...за эти "1-2 года" столько воды утечет, что еще не известно, что произойдет за эти 2 года - будет ли вообще кого судить...
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16.12.2020 10:20 Відповісти
 
 