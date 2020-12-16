У Фінляндії викрили схему працевлаштування українців за підробленими посвідченнями громадян Румунії

Згідно з позовною заявою, приблизно 20 українцям було видано посвідчення особи Румунії для того, щоб вони могли вважатися у Фінляндії громадянами Євросоюзу.

У повітовому суді Пірканмаа двом чоловікам було зачитано звинувачення в фальсифікації документів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Yle. Чоловіків підозрюють у оформленні фальшивих посвідчень особи приблизно 20 українським працівникам.

Згідно з позовною заявою, підозрювані через свої фірми поставляли працівників на бетонний завод у Центральній Фінляндії.

Фальшиві документи були подані до місцевих органів влади в Тампере в 2017 році. Однак під час останньої перевірки працівники були вже заявлені як українці, а не як румуни, і владі були надані їхні українські паспорти.

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Обвинувач вважає, що скоєне має тяжкий характер, бо об'єктом фальсифікації стали документи іншої держави і їх значення як підтвердних документів велике. Обвинувач вимагає для підозрюваних принаймні вісім місяців умовного терміну.