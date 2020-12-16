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У Фінляндії викрили схему працевлаштування українців за підробленими посвідченнями громадян Румунії

У Фінляндії викрили схему працевлаштування українців за підробленими посвідченнями громадян Румунії

Згідно з позовною заявою, приблизно 20 українцям було видано посвідчення особи Румунії для того, щоб вони могли вважатися у Фінляндії громадянами Євросоюзу.

У повітовому суді Пірканмаа двом чоловікам було зачитано звинувачення в фальсифікації документів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Yle. Чоловіків підозрюють у оформленні фальшивих посвідчень особи приблизно 20 українським працівникам.

Згідно з позовною заявою, підозрювані через свої фірми поставляли працівників на бетонний завод у Центральній Фінляндії.

Фальшиві документи були подані до місцевих органів влади в Тампере в 2017 році. Однак під час останньої перевірки працівники були вже заявлені як українці, а не як румуни, і владі були надані їхні українські паспорти.

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Обвинувач вважає, що скоєне має тяжкий характер, бо об'єктом фальсифікації стали документи іншої держави і їх значення як підтвердних документів велике. Обвинувач вимагає для підозрюваних принаймні вісім місяців умовного терміну.

Автор: 

трудова міграція (453) Фінляндія (1304)


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Топ коментарі
+7
Заметьте товарищи финны и все остальные, РАБОТНИКАМ, а не беженцам и всем остальным "пострадавшим" всех мастей, где давай деньги,помощи,выплаты, субсидии, а они потом будут рассказывать, как тебе жить в своей стране
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16.12.2020 16:45
+3
вот бы их увидит, на работе ,В бетонном карьере)))
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16.12.2020 16:56
+2
Та ладно. У Зели тоже есть израильский паспорт... И у Игорьвалерьича есть... А у дЕрьмака - еще и российский...
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16.12.2020 16:53
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Заметьте товарищи финны и все остальные, РАБОТНИКАМ, а не беженцам и всем остальным "пострадавшим" всех мастей, где давай деньги,помощи,выплаты, субсидии, а они потом будут рассказывать, как тебе жить в своей стране
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16.12.2020 16:45 Відповісти
цапа ,а цапа - на бетонные заводы - проходили практику по новейшей европейской технологии закатывание цапов, в бетон - шо не понятно,а?)))))
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16.12.2020 16:54 Відповісти
Снять штаны и всунуть каждому удостоверение в румынские задницы! А потом в бетон!
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16.12.2020 16:52 Відповісти
Фильм "За спичками"
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16.12.2020 17:28 Відповісти
цапи та ануси... класика жанру.
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16.12.2020 17:41 Відповісти
Уже до финской картошки докатились.
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16.12.2020 16:52 Відповісти
цапа ,а цапа - на бетонные заводы - проходили практику по новейшей европейской технологии закатывание цапов, в бетон - шо не понятно,а?)))))
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16.12.2020 16:54 Відповісти
Как жить в Финляндии с румынским паспортом?

https://www.youtube.com/watch?v=k3VlWX9DOfc
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16.12.2020 16:58 Відповісти
цапа .а цапа - ты это рекламируешь шо ли на шару?
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16.12.2020 17:02 Відповісти
Та ладно. У Зели тоже есть израильский паспорт... И у Игорьвалерьича есть... А у дЕрьмака - еще и российский...
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16.12.2020 16:53 Відповісти
вот бы их увидит, на работе ,В бетонном карьере)))
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16.12.2020 16:56 Відповісти
На гранитном карьере... Бетонный все-таки завод, хотя и там тоже неплохо бы этим кадрам повкалывать...
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16.12.2020 17:06 Відповісти
((индеец))
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16.12.2020 17:17 Відповісти
Вы не любите Зеленый истеблишмент
Нет. Не люблю!
(почти "Собачье сердце")
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16.12.2020 17:30 Відповісти
Интересно, а гражданин Румынии Дубинеску (он же Дубинский) там не зафиксирован.
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16.12.2020 17:48 Відповісти
Це таємний бізнес громадянина Дубінеску !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! бо інших доходів для парку машин і квартир у нього офіційно немає!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.12.2020 17:56 Відповісти
есть такая тема через молдавию просто лохов развели на штуки две евро за документы румынские и все .думали умнее всех .
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16.12.2020 18:09 Відповісти
 
 