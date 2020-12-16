В Финляндии разоблачили схему трудоустройства украинцев по поддельным удостоверениям граждан Румынии

Согласно исковому заявлению, примерно 20 украинцам были выданы удостоверения личности Румынии для того, чтобы они могли числиться в Финляндии гражданами Евросоюза.

В уездном суде Пирканмаа двум мужчинам было зачитано обвинение в фальсификации документов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle. Мужчин подозревают в оформлении фальшивых удостоверений личности примерно 20 украинским работникам.

Согласно исковому заявлению, подозреваемые через свои фирмы поставляли работников на бетонный завод в Центральной Финляндии.

Фальшивые документы были поданы в местные органы власти в Тампере в 2017 году. Однако во время последней проверки работники были уже заявлены как украинцы, а не как румыны, и властям были предоставлены их украинские паспорта.

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Обвинитель считает, что содеянное носит тяжкий характер, так как объектом фальсификации стали документы другого государства и их значение в качестве подтвердительных документов велико. Обвинитель требует для подозреваемых по крайней мере восемь месяцев условного срока.