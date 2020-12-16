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В Финляндии разоблачили схему трудоустройства украинцев по поддельным удостоверениям граждан Румынии

В Финляндии разоблачили схему трудоустройства украинцев по поддельным удостоверениям граждан Румынии

Согласно исковому заявлению, примерно 20 украинцам были выданы удостоверения личности Румынии для того, чтобы они могли числиться в Финляндии гражданами Евросоюза.

В уездном суде Пирканмаа двум мужчинам было зачитано обвинение в фальсификации документов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle. Мужчин подозревают в оформлении фальшивых удостоверений личности примерно 20 украинским работникам.

Согласно исковому заявлению, подозреваемые через свои фирмы поставляли работников на бетонный завод в Центральной Финляндии.

Фальшивые документы были поданы в местные органы власти в Тампере в 2017 году. Однако во время последней проверки работники были уже заявлены как украинцы, а не как румыны, и властям были предоставлены их украинские паспорта.

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Обвинитель считает, что содеянное носит тяжкий характер, так как объектом фальсификации стали документы другого государства и их значение в качестве подтвердительных документов велико. Обвинитель требует для подозреваемых по крайней мере восемь месяцев условного срока.

Автор: 

трудовая миграция (247) Финляндия (962)


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Топ комментарии
+7
Заметьте товарищи финны и все остальные, РАБОТНИКАМ, а не беженцам и всем остальным "пострадавшим" всех мастей, где давай деньги,помощи,выплаты, субсидии, а они потом будут рассказывать, как тебе жить в своей стране
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16.12.2020 16:45
+3
вот бы их увидит, на работе ,В бетонном карьере)))
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16.12.2020 16:56
+2
Та ладно. У Зели тоже есть израильский паспорт... И у Игорьвалерьича есть... А у дЕрьмака - еще и российский...
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16.12.2020 16:53
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Заметьте товарищи финны и все остальные, РАБОТНИКАМ, а не беженцам и всем остальным "пострадавшим" всех мастей, где давай деньги,помощи,выплаты, субсидии, а они потом будут рассказывать, как тебе жить в своей стране
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16.12.2020 16:45 Ответить
цапа ,а цапа - на бетонные заводы - проходили практику по новейшей европейской технологии закатывание цапов, в бетон - шо не понятно,а?)))))
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16.12.2020 16:54 Ответить
Снять штаны и всунуть каждому удостоверение в румынские задницы! А потом в бетон!
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16.12.2020 16:52 Ответить
Фильм "За спичками"
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16.12.2020 17:28 Ответить
цапи та ануси... класика жанру.
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16.12.2020 17:41 Ответить
Уже до финской картошки докатились.
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16.12.2020 16:52 Ответить
цапа ,а цапа - на бетонные заводы - проходили практику по новейшей европейской технологии закатывание цапов, в бетон - шо не понятно,а?)))))
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16.12.2020 16:54 Ответить
Как жить в Финляндии с румынским паспортом?

https://www.youtube.com/watch?v=k3VlWX9DOfc
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16.12.2020 16:58 Ответить
цапа .а цапа - ты это рекламируешь шо ли на шару?
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16.12.2020 17:02 Ответить
Та ладно. У Зели тоже есть израильский паспорт... И у Игорьвалерьича есть... А у дЕрьмака - еще и российский...
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16.12.2020 16:53 Ответить
вот бы их увидит, на работе ,В бетонном карьере)))
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16.12.2020 16:56 Ответить
На гранитном карьере... Бетонный все-таки завод, хотя и там тоже неплохо бы этим кадрам повкалывать...
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16.12.2020 17:06 Ответить
((индеец))
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16.12.2020 17:17 Ответить
Вы не любите Зеленый истеблишмент
Нет. Не люблю!
(почти "Собачье сердце")
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16.12.2020 17:30 Ответить
Интересно, а гражданин Румынии Дубинеску (он же Дубинский) там не зафиксирован.
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16.12.2020 17:48 Ответить
Це таємний бізнес громадянина Дубінеску !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! бо інших доходів для парку машин і квартир у нього офіційно немає!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.12.2020 17:56 Ответить
есть такая тема через молдавию просто лохов развели на штуки две евро за документы румынские и все .думали умнее всех .
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16.12.2020 18:09 Ответить
 
 