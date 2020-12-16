В Україні необхідно створити Державне санкційне бюро, - МЗС

Спеціальний представник МЗС з питань санкційної політики Олексій Макеєв вважає за доцільне створити в Україні окремий координаційний орган, що відповідатиме за санкційну політику.

Таку думку він висловив під час "круглого столу" "Санкційна політика України. Перезавантаження", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я поділяю думку, що нам потрібно створювати спеціальний орган. І я вважаю, що цей координаційний орган, або Державне санкційне бюро, має бути постійно діючим органом, який включатиме в себе експертів, що ходитимуть щодня на роботу. Тому що потрібно постійно вести аналітику, перевіряти тих осіб, яких ми пропонуємо включити до санкційного списку, перевіряти ефективність санкцій", - сказав Макеєв.

Він зазначив, що нині вкрай важливо кодифікувати усю санкційну політику держави і визначити чіткий алгоритм дій, за яким працюватиме новий державний орган. "Нам потрібно знайти такий алгоритм, який би дозволяв робити цю санкційну політику ефективною і виправити усі наявні недоліки", - підкреслив Макеєв.

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За його словами, цей алгоритм має чітко визначати послідовність дій органів влади для номінації, перевірки, внесення до санкційних списків фізичних та юридичних осіб, порядок оскарження рішень, проведення моніторингу ефективності санкцій, а також хто відслідковує дотримання санкцій і займається супроводженням їх оскарження з боку юридичних та фізичних осіб.

"Ці алгоритми мають бути дуже чіткими і розумними, правильно визначати, до кого ми застосовуємо санкції, як ми перевіряємо осіб, як ми накладаємо санкції і як ми їх скасовуємо. І ще - ці алгоритми мають бути швидкими. Бо не може такого бути, щоб три місяці ми витрачали на пропозиції одного з органів влади, чекали погодження Кабміну, передачі до РНБО, РНБО шукало можливості для зустрічі наступного разу, чекали підпису Президента, а тоді ще рішення Верховної Ради. Цей алгоритм дуже затягнутий. Він має бути скоординований. Тобто кожен з органів влади, наприклад МЗС, СБУ, мають знати своє місце і напряму з цим Державним санкційним бюро ... взаємодіяти, вносити пропозиції, захищати їх, представляти", - сказав Макеєв.

Крім цього, на його переконання, дуже важливим питанням є створення єдиної санкційної бази даних. "Треба, щоб кожен відповідальний бізнесмен міг зайти на сайт, ознайомитися з санкційним реєстром і зрозуміти, чи може він співпрацювати з тією чи іншою компанією, чи є та компанія під санкціями: українськими, європейськими чи американськими. Так само кожен співробітник органів державної влади мусить мати можливість перевірити, чи є та чи інша особа в санкційних списках", - зазначив спецпредставник МЗС.