В Украине необходимо создать Государственное санкционное бюро, - МИД

Специальный представитель МИД по вопросам санкционной политики Алексей Макеев считает целесообразным создать в Украине отдельный координационный орган, который будет отвечать за санкционную политику.

Такое мнение он выразил во время "круглого стола" "Санкционная политика Украины. Перезагрузка", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я разделяю мнение, что нам нужно создавать специальный орган. И я считаю, что этот координационный орган, или Государственное санкционное бюро, должно быть постоянно действующим органом, который будет включать экспертов, которые каждый день будут ходить на работу. Потому что нужно постоянно вести аналитику, проверять тех людей, которых мы предлагаем включить в санкционный список, проверять эффективность санкций", - сказал Макеев.

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Он отметил, что сейчас крайне важно кодифицировать всю санкционную политику государства и определить четкий алгоритм действий, по которому будет работать новый государственный орган. "Нам необходимо найти такой алгоритм, который бы позволял делать эту санкционную политику эффективной и исправить все имеющиеся недостатки", - подчеркнул Макеев.

По его словам, этот алгоритм должен четко определять последовательность действий органов власти для номинации, проверки, внесения в санкционные списки физических и юридических лиц, порядок обжалования решений, проведение мониторинга эффективности санкций, а также кто отслеживает соблюдение санкций и занимается сопровождением их обжалования со стороны юридических и физических лиц.

"Эти алгоритмы должны быть очень четкими и разумными, правильно определять, к кому мы применяем санкции, как мы проверяем лиц, как мы вводим санкции и как мы их отменяем. И еще - эти алгоритмы должны быть быстрыми. Ибо не может такого быть, чтобы три месяца мы тратили на предложения одного из органов власти, ждали согласования Кабмина, передачи в СНБО, СНБО искало возможности для встречи в следующий раз, ждали подписи Президента, а тогда еще решения Верховной Рады. Этот алгоритм очень затянут. Он должен быть скоординирован. То есть каждый из органов власти, например МИД, СБУ, должны знать своё место и напрямую с этим Государственным санкционным бюро ... взаимодействовать, вносить предложения, защищать их, представлять", - сказал Макеев.

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Кроме этого, по его убеждению, очень важным вопросом является создание единой санкционной базы данных. "Нужно, чтобы каждый ответственный бизнесмен мог зайти на сайт, ознакомиться с санкционным реестром и понять, может ли он сотрудничать с той или иной компанией, находится ли компания под санкциями: украинскими, европейскими либо американскими. Так же каждый сотрудник органов государственной власти должен иметь возможность проверить, находится ли то или иное лицо в санкционных списках", - отметил спецпредставитель МИД.