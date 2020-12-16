Чоловік вкрав майже мільйон гривень, зламуючи акаунти мобільних телефонів, - кіберполіція
Чоловік зламував акаунти мобільних телефонів і збирав персональні дані користувачів. Потім перевипускав сімкарти й отримував доступ до онлайн-банкінгу. Від злочинних дій постраждали близько 100 осіб.
Шахрайську діяльність громадянина викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинності Полтавщини спільно зі слідчим відділом кременчуцької поліції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту кіберполіції.
Встановлено, що 31-річний чоловік використовував шкідливе програмне забезпечення для зламу облікових записів та доступу до телефонних книг користувачів. Серед контактів фігурант обирав номери близьких родичів потерпілої особи. Використовуючи таку інформацію, він здійснював віддалений перевипуск сімкарт через оператора мобільного зв’язку.
Разом із доступом до сім-карт потерпілих зловмисник отримував доступ і до їхнього онлайн-банкінгу, звідки привласнював гроші.
Попередньо встановлено, що від шахрайських дій фігуранта постраждали близько 100 осіб. Загальна сума збитків сягає мільйона гривень.
За місцем проживання зловмисника правоохоронці провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки. Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень.
До проведення обшуків також було залучено батальйон поліції особливого призначення місцевого управління поліції.
Чоловікові оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Кременчуцька місцева прокуратура.
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Найкраще, це сам все зроби , перевір і всім розказуй що експлуатуєш по правилам
За перевипуск сім-карти , який привів до таких наслідків - подається позов до оператора зв"язку . Забирається уся сума вкраденого + багатотисячевий "за моральну шкоду"
І нехай адвокат оператора багаторазово повторює , що у компанії такі правила перевипуску сім-карти ... Це нікого не колише . Якщо правила погані - значиться компанія повинна їх змінити. Інакше - вона є співучасником злочину