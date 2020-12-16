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Новини Силовики
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Чоловік вкрав майже мільйон гривень, зламуючи акаунти мобільних телефонів, - кіберполіція

Чоловік вкрав майже мільйон гривень, зламуючи акаунти мобільних телефонів, - кіберполіція

Чоловік зламував акаунти мобільних телефонів і збирав персональні дані користувачів. Потім перевипускав сімкарти й отримував доступ до онлайн-банкінгу. Від злочинних дій постраждали близько 100 осіб.

Шахрайську діяльність громадянина викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинності Полтавщини спільно зі слідчим відділом кременчуцької поліції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту кіберполіції.

Встановлено, що 31-річний чоловік використовував шкідливе програмне забезпечення для зламу облікових записів та доступу до телефонних книг користувачів. Серед контактів фігурант обирав номери близьких родичів потерпілої особи. Використовуючи таку інформацію, він здійснював віддалений перевипуск сімкарт через оператора мобільного зв’язку.
Разом із доступом до сім-карт потерпілих зловмисник отримував доступ і до їхнього онлайн-банкінгу, звідки привласнював гроші.

Попередньо встановлено, що від шахрайських дій фігуранта постраждали близько 100 осіб. Загальна сума збитків сягає мільйона гривень.

За місцем проживання зловмисника правоохоронці провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки. Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

До проведення обшуків також було залучено батальйон поліції особливого призначення місцевого управління поліції.

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Чоловікові оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Кременчуцька місцева прокуратура.

Автор: 

кіберзлочин (810) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) кіберполіція (412) Полтавська область (1105)


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Топ коментарі
+11
То лі дєло кацапи, - насеруть на порозі безкоштовно. )))

Мужчина украл почти миллион гривен, взламывая аккаунты мобильных телефонов, - киберполиция - Цензор.НЕТ 5412
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16.12.2020 18:07
+7
Этой публикации цены не было бы, если бы автор указал, что обратившись в центр обслуживания мобильных операторов, можно "привязать" номер карты пакетов предоплаты к паспорту абонента, чтобы предотвратить возможный перевыпуск СИМ-карты.
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16.12.2020 17:58
+7
У меня бабки только в Цюрихе. Я спокоен!
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16.12.2020 18:03
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Этой публикации цены не было бы, если бы автор указал, что обратившись в центр обслуживания мобильных операторов, можно "привязать" номер карты пакетов предоплаты к паспорту абонента, чтобы предотвратить возможный перевыпуск СИМ-карты.
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16.12.2020 17:58 Відповісти
Дай посилання - може модери реально побачать і відредагують. Реально важлива інформація
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16.12.2020 18:45 Відповісти
https://www.vodafone.ua/support/faq FAQ :
Як зареєструвати на себе свою карту?

Ви можете зареєструвати свій номер на фізичну або юридичну особу одним із способів:1. https://registration.vodafone.ua/ Віддалено на сайті з використанням ЕЦП (електронний цифровий підпис) або MobileID (https://registration.vodafone.ua/Files/Downloads/instruction.pdf детальна інструкція )
2. Звернувшись особисто https://www.vodafone.ua/support/search-shop в найближчий магазин Vodafone.
Для економії Вашого часу, заздалегідь заповніть заяву для https://registration.vodafone.ua/Files/Downloads/blank_individual.pdf фізичних або https://registration.vodafone.ua/Files/Downloads/blank_entity.pdf юридичних осіб. З прикладом заповнення заяви можна ознайомитись https://registration.vodafone.ua/Files/Downloads/example.pdf тут.
Для реєстрації номера Вам потрібно назвати код, який буде відправлений в СМС, тому при зверненні в магазин не забудьте взяти з собою SIM-карту.
Для реєстрації номера на фізичну особу Ви можете надати оригінал одного з документів і ідентифікаційний код:Паспорт громадянина України (паперовий формат або ID-карта)
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон
Посвідчення водія
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16.12.2020 19:17 Відповісти
Тоді, разом з паспортом громадянина, до приватного оператора мобільного зв'язку можна одразу принести ідентифікаційний номер з податкової, водійське посвідчення, техпаспорт авто, свідоцтво про шлюб, документ про право власності на житло, карту щеплень вашої собаки. Щоб потім уjob'ки з якого-небудь турко-лайфо-селлу, москало-вода-фону чи гівно-стару продали рекламним агентствам зібрані персональні дані, аби до вас частіше і ефективніше додзвонювались роботи-інформатори із пропозиціями купити в кредит телевізор гнусмас 65 дюймів всього лише за 50 000 грн, купити 3 літри собачого шампуню за ціною одного в сільпо.
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16.12.2020 18:46 Відповісти
Останні три дні в ютюбі крім засилля реклами для дибілів аля "дэвушка аткуда у вас стока дэнег - а вот на смартфоне в казино накрутила" "можна пазнакомица - нет, я знакомлюсь токо в бодо" іде тупо травля Ситника. Кому він там на мозоль наступив не знаю, але в кожній другій рекламі згадують за нього. Як на мене, хай краще задовбують рекламою і спамом, ніж зможуть зробити дублікат картки. Хоча способи захисту повинні бути простіші, наприклад у мене є токен, його взагалі ніяк не можуть підробити, коли я з дуру забув пароль, то навіть свої хлопці в банку не змогли нічого вдіяти - прийшлось виготовляти і чекати нового.
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16.12.2020 18:59 Відповісти
Не знаю про цю рекламу в youtube, у мене Преміум. 100 грн на місяць не такі вже великі гроші, щоб псувати собі нерви себе рекламою. Тим більш, преміум Youtube поширюється і на Yotube music з можливістю відтворення музики у фоні при заблокованому екрані смартфона, і теж без реклами
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16.12.2020 19:21 Відповісти
І ще - тема дуже цікава і водночас абсурдна в наш час. Якщо в смарфони людина вже може заходити по відтиску пальця, купа інших 100% (ну добре - 99,99%) ідентифікацій, як держава може взагалі допускати таку можливість? Про дичь, коли по копіях паспортів беруть кредити взагалі мовчу. Припинити навіть мінімальну можливість чогось подібного при нинішньому розвитку технологій що пальці обісцяти
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16.12.2020 18:50 Відповісти
Цікаво, як цей махінатор зламував на банківські аккаунт користувачів, якщо для входу в той же Приват24 для смартфону потрібно, окрім сім-картки фінансового номера, знати ще й пароль до облікового запису. А для скидання пароля потрібно для спочатку ввійти в потрібний аккаунт. А при спробі скидання пароля через веб-версію Приват24 за номером телефону, потрібно підтвердити зміну пароля черерез спливаюче сповіщення у мобільному додатку.
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16.12.2020 19:08 Відповісти
там еще запрашивают пин от одной из карт
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16.12.2020 19:10 Відповісти
Тільки що спробував у своєму мобільному додатку Приват24 зайти в розділ "зміна пароля". Через 5 с до мене подзвонив автоінформатор Пб із підтвердженням чи скасуванням запиту на зміну пароля шляхом натискання цифр 1 або 0. Проте знову ж таки, для цього потрібно вже бути авторизованим у мобільному додатку. Мабуть, на смартфонах жертв стояв зловмисний софт (клавіатурні перехоплювачі) чи фішингові програми, замасковані під офіційні додатки, або ж жертви заходили на клон веб-версії Приват24, який викрадав паролі до аккаунтів.
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16.12.2020 19:18 Відповісти
Колись давно, поки мав смартфон із відкритим рут-дрступом, вимушений був пропатчити додаток Privat24, завантажений з 4pda.сру, через LuckyPatcher, щоб приховати наявність рута, оскільки тоді не працює аутентиіікація в додатку через відбиток пальця. Але після початку війни з москалорашистами з величезною пересторогою ставлюсь до софта, завантаженого зі .сру сайтів і не користуюсь програмними продуктами, виготовленими в рашці. Назавжди розпрощався зі всілякими ху-яндекс браузерами, фсб-каспєрскімі, мейлсру, ICQ та іншими гівнопродукиами чи сервісами з лаптєстану.
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16.12.2020 19:31 Відповісти
Именно, одного телефонного номера мало
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17.12.2020 20:59 Відповісти
якраз в тєму - ніхто не в курсі чого ощад24 останні пару днів приглючує?
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16.12.2020 19:02 Відповісти
... у меня старая Нокия . Я спокоен... .
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16.12.2020 17:59 Відповісти
У меня бабки только в Цюрихе. Я спокоен!
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16.12.2020 18:03 Відповісти
Нельзя "только в Цюрихе" ! Рассовайте яйца по разным корзинам! Лондон, Брюссель, Вена, ... , ... , Тхимпху в конце концов ! .
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16.12.2020 18:13 Відповісти
То лі дєло кацапи, - насеруть на порозі безкоштовно. )))

Мужчина украл почти миллион гривен, взламывая аккаунты мобильных телефонов, - киберполиция - Цензор.НЕТ 5412
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16.12.2020 18:07 Відповісти
Гоголя нє любішЬ? РусахвобЪ!!! )))
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16.12.2020 18:30 Відповісти
Рассказ А. Куприна 1908 года о путешествии в Финляндию
- Помню, лет пять тому назад мне пришлось с писателями Буниным и Федоровым приехать на один день на Иматру. Назад мы возвращались поздно ночью. Около одиннадцати часов поезд остановился на станции Антреа, и мы вышли закусить. Длинный стол был уставлен горячими кушаньями и холодными закусками. Тут была свежая лососина, жареная форель, холодный ростбиф, какая-то дичь, маленькие, очень вкусные биточки и тому подобное. Все это было необычайно чисто, аппетитно и нарядно. И тут же по краям стола возвышались горками маленькие тарелки, лежали грудами ножи и вилки и стояли корзиночки с хлебом.Каждый подходил, выбирал, что ему нравилось, закусывал, сколько ему хотелось, затем подходил к буфету и по собственной доброй воле платил за ужин ровно одну марку (тридцать семь копеек). Никакого надзора, никакого недоверия. Наши русские сердца, так глубоко привыкшие к паспорту, участку, принудительному попечению старшего дворника, ко всеобщему мошенничеству и подозрительности, были совершенно подавлены этой широкой взаимной верой. Но когда мы возвратились в вагон, то нас ждала прелестная картина в истинно русском жанре. Дело в том, что с нами ехали два подрядчика по каменным работам. Всем известен этот тип кулака из Мещорского уезда Калужской губернии: широкая, лоснящаяся, скуластая красная морда, рыжие волосы, вьющиеся из-под картуза, реденькая бороденка, плутоватый взгляд, набожность на пятиалтынный, горячий патриотизм и презрение ко всему нерусскому - словом, хорошо знакомое истинно русское лицо. Надо было послушать, как они издевались над бедными финнами. - Вот дурачье так дурачье. Ведь этакие болваны, черт их знает! Да ведь я, ежели подсчитать, на три рубля на семь гривен съел у них, у подлецов... Эх, сволочь! Мало их бьют, сукиных сынов! Одно слово - чухонцы. А другой подхватил, давясь от смеха: - А я... нарочно стакан кокнул, а потом взял в рыбину и плюнул. - Так их и надо, сволочей! Распустили анафем! Их надо во как держать!
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16.12.2020 18:18 Відповісти
УМНИЦА! Курку с золотыми яйцами надо не сажать, а беречь и внедрять в интересах державы.
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16.12.2020 18:09 Відповісти
У меня дом в селе, там нет отопления, но подведен газ. Обнаружил на калитке платежку 290 грн за профилактику дымохода от газовой компании. И счет в банке Аваль. Без печати и без подписи. После некоторых колебаний между пойти в полицию с платежкой или выбросить, решил просто выбросить. Вот где на бабло разводят по взрослому. Проверили дымоход, которого нет, без ведома хозяина. И подавляющее большинство тупо платят. А это так, мелкий жулик.
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16.12.2020 18:09 Відповісти
Газовые компании не имеют права проверять дымоходы. Скорее всего, это всякие ушлые печники-фопы, которые в этом году массово разводят всю Украину. И там платежка без вашей подписи на акте проверки просто мошенничетво.
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16.12.2020 18:25 Відповісти
там все складно, гроші можна платити, можна і не платити.Що димохід повинен бути чистий, обслужений , герметичний записано ще й у протипожежних правилах мчсників, в дбн і в газовщиків.
Найкраще, це сам все зроби , перевір і всім розказуй що експлуатуєш по правилам
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16.12.2020 18:53 Відповісти
УМНИЦА! Курку с золотыми яйцами надо не сажать, а беречь и внедрять в интересах державы.
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16.12.2020 18:10 Відповісти
..На зоні ..буде *золотою людиною *
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16.12.2020 18:31 Відповісти
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16.12.2020 19:19 Відповісти
Банки и мобильные операторы в доле с мошенниками?.Белые и пушистые?.
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16.12.2020 19:33 Відповісти
Уж лучше чем курв красть да забавляться почем зря. Опосля на набересся диспансерных кожников на свою голову да на гаманець тощий на лекарнствах с уклонами-благодарствиями медицине.
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16.12.2020 19:57 Відповісти
Потом перевыпускал сим-карты и получал доступ к онлайн-банкингу.Источник: https://censor.net/ru/n3237345

За перевипуск сім-карти , який привів до таких наслідків - подається позов до оператора зв"язку . Забирається уся сума вкраденого + багатотисячевий "за моральну шкоду"
І нехай адвокат оператора багаторазово повторює , що у компанії такі правила перевипуску сім-карти ... Це нікого не колише . Якщо правила погані - значиться компанія повинна їх змінити. Інакше - вона є співучасником злочину
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16.12.2020 19:59 Відповісти
Надо ему нанести вред здоровью,на лечение которого должна быть потрачена сумма,НЕ МЕНЬШЕ украденной.
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16.12.2020 20:33 Відповісти
Це функції держави захистити своїх громадян платників податків,а вона цього не спроможна.
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16.12.2020 22:44 Відповісти
Яким чином "перевипуск" сім карти може бути здійснено без засвідчення особи згідно посвідчення (бажано, АйДі чи паспорта) з фотокарткою? Оператори, що це допускають мають відшкодовувати всі збитки.
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17.12.2020 00:25 Відповісти
 
 