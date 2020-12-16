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Новости Силовики
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Мужчина украл почти миллион гривен, взламывая аккаунты мобильных телефонов, - киберполиция

Мужчина украл почти миллион гривен, взламывая аккаунты мобильных телефонов, - киберполиция

Мужчина взламывал аккаунты мобильных телефонов и собирал персональные данные пользователей. Потом перевыпускал сим-карты и получал доступ к онлайн-банкингу. От преступных действий пострадали около 100 человек.

Мошенническую деятельность гражданина разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступности Полтавщины совместно со следственным отделом кременчугской полиции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции.

Установлено, что 31-летний мужчина использовал вредоносное программное обеспечение для взлома учетных записей и доступа к телефонным книгам пользователей. Среди контактов фигурант выбирал номера близких родственников потерпевшего. Используя такую ​​информацию, он осуществлял удаленный перевыпуск сим-карт через оператора мобильной связи.

Вместе с доступом к сим-картам пострадавших злоумышленник получал доступ и к их онлайн-банкингу, откуда присваивал деньги.

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Предварительно установлено, что от мошеннических действий фигуранта пострадали около 100 человек. Общая сумма ущерба достигает миллиона гривен.

По месту жительства злоумышленника правоохранители провели обыск и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карточки. Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

К проведению обысков также привлекли батальон полиции особого назначения местного управления полиции.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Кременчугская местная прокуратура.

Автор: 

киберпреступление (762) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) киберполиция (327) Полтавская область (1150)


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Топ комментарии
+11
То лі дєло кацапи, - насеруть на порозі безкоштовно. )))

Мужчина украл почти миллион гривен, взламывая аккаунты мобильных телефонов, - киберполиция - Цензор.НЕТ 5412
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16.12.2020 18:07
+7
Этой публикации цены не было бы, если бы автор указал, что обратившись в центр обслуживания мобильных операторов, можно "привязать" номер карты пакетов предоплаты к паспорту абонента, чтобы предотвратить возможный перевыпуск СИМ-карты.
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16.12.2020 17:58
+7
У меня бабки только в Цюрихе. Я спокоен!
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16.12.2020 18:03
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Правила форума Совет форумчан
Этой публикации цены не было бы, если бы автор указал, что обратившись в центр обслуживания мобильных операторов, можно "привязать" номер карты пакетов предоплаты к паспорту абонента, чтобы предотвратить возможный перевыпуск СИМ-карты.
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16.12.2020 17:58 Ответить
Дай посилання - може модери реально побачать і відредагують. Реально важлива інформація
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16.12.2020 18:45 Ответить
https://www.vodafone.ua/support/faq FAQ :
Як зареєструвати на себе свою карту?

Ви можете зареєструвати свій номер на фізичну або юридичну особу одним із способів:1. https://registration.vodafone.ua/ Віддалено на сайті з використанням ЕЦП (електронний цифровий підпис) або MobileID (https://registration.vodafone.ua/Files/Downloads/instruction.pdf детальна інструкція )
2. Звернувшись особисто https://www.vodafone.ua/support/search-shop в найближчий магазин Vodafone.
Для економії Вашого часу, заздалегідь заповніть заяву для https://registration.vodafone.ua/Files/Downloads/blank_individual.pdf фізичних або https://registration.vodafone.ua/Files/Downloads/blank_entity.pdf юридичних осіб. З прикладом заповнення заяви можна ознайомитись https://registration.vodafone.ua/Files/Downloads/example.pdf тут.
Для реєстрації номера Вам потрібно назвати код, який буде відправлений в СМС, тому при зверненні в магазин не забудьте взяти з собою SIM-карту.
Для реєстрації номера на фізичну особу Ви можете надати оригінал одного з документів і ідентифікаційний код:Паспорт громадянина України (паперовий формат або ID-карта)
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон
Посвідчення водія
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16.12.2020 19:17 Ответить
Тоді, разом з паспортом громадянина, до приватного оператора мобільного зв'язку можна одразу принести ідентифікаційний номер з податкової, водійське посвідчення, техпаспорт авто, свідоцтво про шлюб, документ про право власності на житло, карту щеплень вашої собаки. Щоб потім уjob'ки з якого-небудь турко-лайфо-селлу, москало-вода-фону чи гівно-стару продали рекламним агентствам зібрані персональні дані, аби до вас частіше і ефективніше додзвонювались роботи-інформатори із пропозиціями купити в кредит телевізор гнусмас 65 дюймів всього лише за 50 000 грн, купити 3 літри собачого шампуню за ціною одного в сільпо.
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16.12.2020 18:46 Ответить
Останні три дні в ютюбі крім засилля реклами для дибілів аля "дэвушка аткуда у вас стока дэнег - а вот на смартфоне в казино накрутила" "можна пазнакомица - нет, я знакомлюсь токо в бодо" іде тупо травля Ситника. Кому він там на мозоль наступив не знаю, але в кожній другій рекламі згадують за нього. Як на мене, хай краще задовбують рекламою і спамом, ніж зможуть зробити дублікат картки. Хоча способи захисту повинні бути простіші, наприклад у мене є токен, його взагалі ніяк не можуть підробити, коли я з дуру забув пароль, то навіть свої хлопці в банку не змогли нічого вдіяти - прийшлось виготовляти і чекати нового.
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16.12.2020 18:59 Ответить
Не знаю про цю рекламу в youtube, у мене Преміум. 100 грн на місяць не такі вже великі гроші, щоб псувати собі нерви себе рекламою. Тим більш, преміум Youtube поширюється і на Yotube music з можливістю відтворення музики у фоні при заблокованому екрані смартфона, і теж без реклами
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16.12.2020 19:21 Ответить
І ще - тема дуже цікава і водночас абсурдна в наш час. Якщо в смарфони людина вже може заходити по відтиску пальця, купа інших 100% (ну добре - 99,99%) ідентифікацій, як держава може взагалі допускати таку можливість? Про дичь, коли по копіях паспортів беруть кредити взагалі мовчу. Припинити навіть мінімальну можливість чогось подібного при нинішньому розвитку технологій що пальці обісцяти
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16.12.2020 18:50 Ответить
Цікаво, як цей махінатор зламував на банківські аккаунт користувачів, якщо для входу в той же Приват24 для смартфону потрібно, окрім сім-картки фінансового номера, знати ще й пароль до облікового запису. А для скидання пароля потрібно для спочатку ввійти в потрібний аккаунт. А при спробі скидання пароля через веб-версію Приват24 за номером телефону, потрібно підтвердити зміну пароля черерез спливаюче сповіщення у мобільному додатку.
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16.12.2020 19:08 Ответить
там еще запрашивают пин от одной из карт
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16.12.2020 19:10 Ответить
Тільки що спробував у своєму мобільному додатку Приват24 зайти в розділ "зміна пароля". Через 5 с до мене подзвонив автоінформатор Пб із підтвердженням чи скасуванням запиту на зміну пароля шляхом натискання цифр 1 або 0. Проте знову ж таки, для цього потрібно вже бути авторизованим у мобільному додатку. Мабуть, на смартфонах жертв стояв зловмисний софт (клавіатурні перехоплювачі) чи фішингові програми, замасковані під офіційні додатки, або ж жертви заходили на клон веб-версії Приват24, який викрадав паролі до аккаунтів.
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16.12.2020 19:18 Ответить
Колись давно, поки мав смартфон із відкритим рут-дрступом, вимушений був пропатчити додаток Privat24, завантажений з 4pda.сру, через LuckyPatcher, щоб приховати наявність рута, оскільки тоді не працює аутентиіікація в додатку через відбиток пальця. Але після початку війни з москалорашистами з величезною пересторогою ставлюсь до софта, завантаженого зі .сру сайтів і не користуюсь програмними продуктами, виготовленими в рашці. Назавжди розпрощався зі всілякими ху-яндекс браузерами, фсб-каспєрскімі, мейлсру, ICQ та іншими гівнопродукиами чи сервісами з лаптєстану.
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16.12.2020 19:31 Ответить
Именно, одного телефонного номера мало
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17.12.2020 20:59 Ответить
якраз в тєму - ніхто не в курсі чого ощад24 останні пару днів приглючує?
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16.12.2020 19:02 Ответить
... у меня старая Нокия . Я спокоен... .
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16.12.2020 17:59 Ответить
У меня бабки только в Цюрихе. Я спокоен!
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16.12.2020 18:03 Ответить
Нельзя "только в Цюрихе" ! Рассовайте яйца по разным корзинам! Лондон, Брюссель, Вена, ... , ... , Тхимпху в конце концов ! .
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16.12.2020 18:13 Ответить
То лі дєло кацапи, - насеруть на порозі безкоштовно. )))

Мужчина украл почти миллион гривен, взламывая аккаунты мобильных телефонов, - киберполиция - Цензор.НЕТ 5412
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16.12.2020 18:07 Ответить
Гоголя нє любішЬ? РусахвобЪ!!! )))
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16.12.2020 18:30 Ответить
Рассказ А. Куприна 1908 года о путешествии в Финляндию
- Помню, лет пять тому назад мне пришлось с писателями Буниным и Федоровым приехать на один день на Иматру. Назад мы возвращались поздно ночью. Около одиннадцати часов поезд остановился на станции Антреа, и мы вышли закусить. Длинный стол был уставлен горячими кушаньями и холодными закусками. Тут была свежая лососина, жареная форель, холодный ростбиф, какая-то дичь, маленькие, очень вкусные биточки и тому подобное. Все это было необычайно чисто, аппетитно и нарядно. И тут же по краям стола возвышались горками маленькие тарелки, лежали грудами ножи и вилки и стояли корзиночки с хлебом.Каждый подходил, выбирал, что ему нравилось, закусывал, сколько ему хотелось, затем подходил к буфету и по собственной доброй воле платил за ужин ровно одну марку (тридцать семь копеек). Никакого надзора, никакого недоверия. Наши русские сердца, так глубоко привыкшие к паспорту, участку, принудительному попечению старшего дворника, ко всеобщему мошенничеству и подозрительности, были совершенно подавлены этой широкой взаимной верой. Но когда мы возвратились в вагон, то нас ждала прелестная картина в истинно русском жанре. Дело в том, что с нами ехали два подрядчика по каменным работам. Всем известен этот тип кулака из Мещорского уезда Калужской губернии: широкая, лоснящаяся, скуластая красная морда, рыжие волосы, вьющиеся из-под картуза, реденькая бороденка, плутоватый взгляд, набожность на пятиалтынный, горячий патриотизм и презрение ко всему нерусскому - словом, хорошо знакомое истинно русское лицо. Надо было послушать, как они издевались над бедными финнами. - Вот дурачье так дурачье. Ведь этакие болваны, черт их знает! Да ведь я, ежели подсчитать, на три рубля на семь гривен съел у них, у подлецов... Эх, сволочь! Мало их бьют, сукиных сынов! Одно слово - чухонцы. А другой подхватил, давясь от смеха: - А я... нарочно стакан кокнул, а потом взял в рыбину и плюнул. - Так их и надо, сволочей! Распустили анафем! Их надо во как держать!
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16.12.2020 18:18 Ответить
УМНИЦА! Курку с золотыми яйцами надо не сажать, а беречь и внедрять в интересах державы.
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16.12.2020 18:09 Ответить
У меня дом в селе, там нет отопления, но подведен газ. Обнаружил на калитке платежку 290 грн за профилактику дымохода от газовой компании. И счет в банке Аваль. Без печати и без подписи. После некоторых колебаний между пойти в полицию с платежкой или выбросить, решил просто выбросить. Вот где на бабло разводят по взрослому. Проверили дымоход, которого нет, без ведома хозяина. И подавляющее большинство тупо платят. А это так, мелкий жулик.
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16.12.2020 18:09 Ответить
Газовые компании не имеют права проверять дымоходы. Скорее всего, это всякие ушлые печники-фопы, которые в этом году массово разводят всю Украину. И там платежка без вашей подписи на акте проверки просто мошенничетво.
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16.12.2020 18:25 Ответить
там все складно, гроші можна платити, можна і не платити.Що димохід повинен бути чистий, обслужений , герметичний записано ще й у протипожежних правилах мчсників, в дбн і в газовщиків.
Найкраще, це сам все зроби , перевір і всім розказуй що експлуатуєш по правилам
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16.12.2020 18:53 Ответить
УМНИЦА! Курку с золотыми яйцами надо не сажать, а беречь и внедрять в интересах державы.
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16.12.2020 18:10 Ответить
..На зоні ..буде *золотою людиною *
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16.12.2020 18:31 Ответить
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16.12.2020 19:19 Ответить
Банки и мобильные операторы в доле с мошенниками?.Белые и пушистые?.
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16.12.2020 19:33 Ответить
Уж лучше чем курв красть да забавляться почем зря. Опосля на набересся диспансерных кожников на свою голову да на гаманець тощий на лекарнствах с уклонами-благодарствиями медицине.
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16.12.2020 19:57 Ответить
Потом перевыпускал сим-карты и получал доступ к онлайн-банкингу.Источник: https://censor.net/ru/n3237345

За перевипуск сім-карти , який привів до таких наслідків - подається позов до оператора зв"язку . Забирається уся сума вкраденого + багатотисячевий "за моральну шкоду"
І нехай адвокат оператора багаторазово повторює , що у компанії такі правила перевипуску сім-карти ... Це нікого не колише . Якщо правила погані - значиться компанія повинна їх змінити. Інакше - вона є співучасником злочину
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16.12.2020 19:59 Ответить
Надо ему нанести вред здоровью,на лечение которого должна быть потрачена сумма,НЕ МЕНЬШЕ украденной.
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16.12.2020 20:33 Ответить
Це функції держави захистити своїх громадян платників податків,а вона цього не спроможна.
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16.12.2020 22:44 Ответить
Яким чином "перевипуск" сім карти може бути здійснено без засвідчення особи згідно посвідчення (бажано, АйДі чи паспорта) з фотокарткою? Оператори, що це допускають мають відшкодовувати всі збитки.
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17.12.2020 00:25 Ответить
 
 