Мужчина украл почти миллион гривен, взламывая аккаунты мобильных телефонов, - киберполиция
Мужчина взламывал аккаунты мобильных телефонов и собирал персональные данные пользователей. Потом перевыпускал сим-карты и получал доступ к онлайн-банкингу. От преступных действий пострадали около 100 человек.
Мошенническую деятельность гражданина разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступности Полтавщины совместно со следственным отделом кременчугской полиции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции.
Установлено, что 31-летний мужчина использовал вредоносное программное обеспечение для взлома учетных записей и доступа к телефонным книгам пользователей. Среди контактов фигурант выбирал номера близких родственников потерпевшего. Используя такую информацию, он осуществлял удаленный перевыпуск сим-карт через оператора мобильной связи.
Вместе с доступом к сим-картам пострадавших злоумышленник получал доступ и к их онлайн-банкингу, откуда присваивал деньги.
Предварительно установлено, что от мошеннических действий фигуранта пострадали около 100 человек. Общая сумма ущерба достигает миллиона гривен.
По месту жительства злоумышленника правоохранители провели обыск и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карточки. Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.
К проведению обысков также привлекли батальон полиции особого назначения местного управления полиции.
Мужчине объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
Процессуальное руководство по делу осуществляет Кременчугская местная прокуратура.
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Як зареєструвати на себе свою карту?
Ви можете зареєструвати свій номер на фізичну або юридичну особу одним із способів:1. https://registration.vodafone.ua/ Віддалено на сайті з використанням ЕЦП (електронний цифровий підпис) або MobileID (https://registration.vodafone.ua/Files/Downloads/instruction.pdf детальна інструкція )
2. Звернувшись особисто https://www.vodafone.ua/support/search-shop в найближчий магазин Vodafone.
Для економії Вашого часу, заздалегідь заповніть заяву для https://registration.vodafone.ua/Files/Downloads/blank_individual.pdf фізичних або https://registration.vodafone.ua/Files/Downloads/blank_entity.pdf юридичних осіб. З прикладом заповнення заяви можна ознайомитись https://registration.vodafone.ua/Files/Downloads/example.pdf тут.
Для реєстрації номера Вам потрібно назвати код, який буде відправлений в СМС, тому при зверненні в магазин не забудьте взяти з собою SIM-карту.
Для реєстрації номера на фізичну особу Ви можете надати оригінал одного з документів і ідентифікаційний код:Паспорт громадянина України (паперовий формат або ID-карта)
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон
Посвідчення водія
- Помню, лет пять тому назад мне пришлось с писателями Буниным и Федоровым приехать на один день на Иматру. Назад мы возвращались поздно ночью. Около одиннадцати часов поезд остановился на станции Антреа, и мы вышли закусить. Длинный стол был уставлен горячими кушаньями и холодными закусками. Тут была свежая лососина, жареная форель, холодный ростбиф, какая-то дичь, маленькие, очень вкусные биточки и тому подобное. Все это было необычайно чисто, аппетитно и нарядно. И тут же по краям стола возвышались горками маленькие тарелки, лежали грудами ножи и вилки и стояли корзиночки с хлебом.Каждый подходил, выбирал, что ему нравилось, закусывал, сколько ему хотелось, затем подходил к буфету и по собственной доброй воле платил за ужин ровно одну марку (тридцать семь копеек). Никакого надзора, никакого недоверия. Наши русские сердца, так глубоко привыкшие к паспорту, участку, принудительному попечению старшего дворника, ко всеобщему мошенничеству и подозрительности, были совершенно подавлены этой широкой взаимной верой. Но когда мы возвратились в вагон, то нас ждала прелестная картина в истинно русском жанре. Дело в том, что с нами ехали два подрядчика по каменным работам. Всем известен этот тип кулака из Мещорского уезда Калужской губернии: широкая, лоснящаяся, скуластая красная морда, рыжие волосы, вьющиеся из-под картуза, реденькая бороденка, плутоватый взгляд, набожность на пятиалтынный, горячий патриотизм и презрение ко всему нерусскому - словом, хорошо знакомое истинно русское лицо. Надо было послушать, как они издевались над бедными финнами. - Вот дурачье так дурачье. Ведь этакие болваны, черт их знает! Да ведь я, ежели подсчитать, на три рубля на семь гривен съел у них, у подлецов... Эх, сволочь! Мало их бьют, сукиных сынов! Одно слово - чухонцы. А другой подхватил, давясь от смеха: - А я... нарочно стакан кокнул, а потом взял в рыбину и плюнул. - Так их и надо, сволочей! Распустили анафем! Их надо во как держать!
Найкраще, це сам все зроби , перевір і всім розказуй що експлуатуєш по правилам
За перевипуск сім-карти , який привів до таких наслідків - подається позов до оператора зв"язку . Забирається уся сума вкраденого + багатотисячевий "за моральну шкоду"
І нехай адвокат оператора багаторазово повторює , що у компанії такі правила перевипуску сім-карти ... Це нікого не колише . Якщо правила погані - значиться компанія повинна їх змінити. Інакше - вона є співучасником злочину