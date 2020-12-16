Мужчина украл почти миллион гривен, взламывая аккаунты мобильных телефонов, - киберполиция

Мужчина взламывал аккаунты мобильных телефонов и собирал персональные данные пользователей. Потом перевыпускал сим-карты и получал доступ к онлайн-банкингу. От преступных действий пострадали около 100 человек.

Мошенническую деятельность гражданина разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступности Полтавщины совместно со следственным отделом кременчугской полиции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции.

Установлено, что 31-летний мужчина использовал вредоносное программное обеспечение для взлома учетных записей и доступа к телефонным книгам пользователей. Среди контактов фигурант выбирал номера близких родственников потерпевшего. Используя такую ​​информацию, он осуществлял удаленный перевыпуск сим-карт через оператора мобильной связи.

Вместе с доступом к сим-картам пострадавших злоумышленник получал доступ и к их онлайн-банкингу, откуда присваивал деньги.

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Предварительно установлено, что от мошеннических действий фигуранта пострадали около 100 человек. Общая сумма ущерба достигает миллиона гривен.

По месту жительства злоумышленника правоохранители провели обыск и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карточки. Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

К проведению обысков также привлекли батальон полиции особого назначения местного управления полиции.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Кременчугская местная прокуратура.