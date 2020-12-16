Зеленський створює координаційну раду для діалогу з мікробізнесом, - Єрмак

Президент України Володимир Зеленський створює координаційну раду, метою якої є напрацювання законодавчих змін щодо комплексного вирішення проблем мікробізнесу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

У цей дорадчий орган увійдуть представники мікробізнесу з кожного регіону, представники спілок та об'єднань підприємців малого та середнього бізнесу, незалежні експерти, представники уряду та Офісу президента. Перше засідання координаційної ради у форматі відеоконференції заплановано на 18 грудня.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що сам очолить координаційну раду і буде особисто модерувати діалог із представниками підприємців. За його словами, у результаті мають бути напрацьовані компромісні законодавчі зміни щодо податкового навантаження, адміністрування збору податків, зокрема, деталі використання РРО.

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"Для президента України дуже важливо, щоб малий бізнес працював і розвивався. Щоб людям було зручніше працювати легально, а податківці створювали для людей комфортні умови і більше уваги приділяли ухиленню від сплати податків великих підприємств", - розповів керівник ОП.

За словами Єрмака, він вже передав головам обласних державних адміністрацій доручення президента сформувати робочі групи за участю представників мікробізнесу від кожного регіону.