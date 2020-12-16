Зеленський створює координаційну раду для діалогу з мікробізнесом, - Єрмак
Президент України Володимир Зеленський створює координаційну раду, метою якої є напрацювання законодавчих змін щодо комплексного вирішення проблем мікробізнесу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
У цей дорадчий орган увійдуть представники мікробізнесу з кожного регіону, представники спілок та об'єднань підприємців малого та середнього бізнесу, незалежні експерти, представники уряду та Офісу президента. Перше засідання координаційної ради у форматі відеоконференції заплановано на 18 грудня.
Керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що сам очолить координаційну раду і буде особисто модерувати діалог із представниками підприємців. За його словами, у результаті мають бути напрацьовані компромісні законодавчі зміни щодо податкового навантаження, адміністрування збору податків, зокрема, деталі використання РРО.
"Для президента України дуже важливо, щоб малий бізнес працював і розвивався. Щоб людям було зручніше працювати легально, а податківці створювали для людей комфортні умови і більше уваги приділяли ухиленню від сплати податків великих підприємств", - розповів керівник ОП.
За словами Єрмака, він вже передав головам обласних державних адміністрацій доручення президента сформувати робочі групи за участю представників мікробізнесу від кожного регіону.
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А он хоть такие слова знает?
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Олексo Васильович
@OleksaYkrop
·https://twitter.com/OleksaYkrop/status/1339150115337068546 8 год
ФОПи-шлунки волали що при овочі було краще,дякують мураєву ватному та розповідають що вони не можуть видавати чеки на товар бо він без документів увесь в них.. тобто контрабас... а за "Плине Кача" на тому шабоші я б їх на шмаття роздер !!
І врешті- решт, ну чому про це говорить завхоз?
Будет с базарными спекулянтами диалоги вести?
Не можешь организовать достойную зарплату, иди и сам нанимайся на работу! Бизнесмен Х@ев!
На правах постоянного клиента!
преЗедент даже монолог без «суфлера» не осилит.......🤷♀️
Я бы, наверное, действовал жестко. Но любое насилие - это палка о двух концах. Особенно в нашей стране. Особенно с нашим опытом двух Майданов. Особенно после 6 лет войны», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Ян Валетов.
«Зеленский все время ищет простые решения сложных проблем. Как в сериале. Давайте раздадим людям по 300 долларов! И все будут счастливы! И Украина станет богатой!
Но... Это не выход из системной проблемы разрушения малого и среднего бизнеса коронавирусными ограничениями.
Я даже не уверен, что этот выход есть, если честно.
С одной стороны, ситуация чревата сотнями тысяч заболевших и тысячами умерших, коллапсом здравоохранения и т.д., вплоть до общего коллапса.
С другой стороны, люди не могут кушать пирожные, когда у них нет на хлеб. И 300 долларов точно их не спасут.
Классический цугцванг. Любой ход ведет к ухудшению ситуации.
И простых решений тут нет и быть не может. Пойдешь направо - поедешь в Ростов. Пойдешь налево - и до Ростова не доедешь.
Не скажу, что все началось с йолки, но йолка у нас точно сакрально-роковая и тоже показательный вариант.
Показатель того, что флюгер хорош для определения направления ветра, но не для управления страной. Замена шляпы на звезду, на самом деле, сигнал о слабости власти, которую можно засвистеть в два пальца.
Все-таки читать "Государь" Макиавелли должно быть в обязательной программе для президентов. И Насима Талеба читать с его лебедиными ассоциациями. Вообще, читать полезно.
Простых решений нет, даже если для них есть специальный офис. А ОМОН - он всегда ОМОН», - констатирует Валетов.