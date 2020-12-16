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Зеленський створює координаційну раду для діалогу з мікробізнесом, - Єрмак

Зеленський створює координаційну раду для діалогу з мікробізнесом, - Єрмак

Президент України Володимир Зеленський створює координаційну раду, метою якої є напрацювання законодавчих змін щодо комплексного вирішення проблем мікробізнесу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

У цей дорадчий орган увійдуть представники мікробізнесу з кожного регіону, представники спілок та об'єднань підприємців малого та середнього бізнесу, незалежні експерти, представники уряду та Офісу президента. Перше засідання координаційної ради у форматі відеоконференції заплановано на 18 грудня.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що сам очолить координаційну раду і буде особисто модерувати діалог із представниками підприємців. За його словами, у результаті мають бути напрацьовані компромісні законодавчі зміни щодо податкового навантаження, адміністрування збору податків, зокрема, деталі використання РРО.

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"Для президента України дуже важливо, щоб малий бізнес працював і розвивався. Щоб людям було зручніше працювати легально, а податківці створювали для людей комфортні умови і більше уваги приділяли ухиленню від сплати податків великих підприємств", - розповів керівник ОП.

За словами Єрмака, він вже передав головам обласних державних адміністрацій доручення президента сформувати робочі групи за участю представників мікробізнесу від кожного регіону.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) малий бізнес (281) Єрмак Андрій (1374)


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Топ коментарі
+9
Это что то новое, раньше был малый и средний бизнес, сейчас микробизнес.
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16.12.2020 20:04
+6
І головне, якомога більше штабів різних!
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16.12.2020 20:04
+5
идиот
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16.12.2020 20:04
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І головне, якомога більше штабів різних!
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16.12.2020 20:04 Відповісти
Точно, хочеш втопити справу - створи координаційну раду.
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16.12.2020 20:34 Відповісти
Зеленский создает координационный совет для диалога с микробизнесом, - Ермак - Цензор.НЕТ 1238
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16.12.2020 23:07 Відповісти
Зеленский создает координационный совет для диалога с микробизнесом, - Ермак - Цензор.НЕТ 98
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16.12.2020 23:08 Відповісти
Зеленский создает координационный совет для диалога с микробизнесом, - Ермак - Цензор.НЕТ 1051
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16.12.2020 23:12 Відповісти
идиот
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16.12.2020 20:04 Відповісти
Это что то новое, раньше был малый и средний бизнес, сейчас микробизнес.
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16.12.2020 20:04 Відповісти
Это уже совсем маленький бизнес на пол-фопа.
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16.12.2020 20:06 Відповісти
Тобто їм не по 8000 гривень, а по 4000? А далі нанобізнес...
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16.12.2020 20:09 Відповісти
Це мабудь коли я раз на рік щось продам на ОЛХ. )))
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16.12.2020 20:35 Відповісти
Ну так стаким керуванням ЗЕльоных скоро будут с лупой по улице бегать и искать какой еще бизнес жив
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16.12.2020 20:36 Відповісти
Лучше бы Зе в отставку подал, ну, или хотя бы Татарова уволил..
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16.12.2020 20:04 Відповісти
Что-то у него большая гиперактивность по всяким координационным советам ! Глисты что-ли ?
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16.12.2020 20:05 Відповісти
Хотел бы для малого и среднего бизнеса сделать нормальные условия, уже бы сделал, а так только бла бла бла.
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16.12.2020 20:06 Відповісти
Зеленский создает координационный совет для диалога с микробизнесом, - Ермак - Цензор.НЕТ 9543
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16.12.2020 20:08 Відповісти
Это поддержка ФОПов от президента, ничего вы не понимаете.
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16.12.2020 20:09 Відповісти
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16.12.2020 20:12 Відповісти
Блин...
А он хоть такие слова знает?
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16.12.2020 20:09 Відповісти
сам им проблемы создал, а теперь нужен штаб ещё один, и побольше видосиков
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16.12.2020 20:09 Відповісти
і призначити туди головою якого не будь старого комуняцького пердуна !
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16.12.2020 20:10 Відповісти
Кравчук занятый, Кучма тоже, еще Ющенко есть.
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16.12.2020 20:11 Відповісти
https://twitter.com/OleksaYkrop
https://twitter.com/OleksaYkrop

Олексo Васильович

@OleksaYkrop

·https://twitter.com/OleksaYkrop/status/1339150115337068546 8 год

ФОПи-шлунки волали що при овочі було краще,дякують мураєву ватному та розповідають що вони не можуть видавати чеки на товар бо він без документів увесь в них.. тобто контрабас... а за "Плине Кача" на тому шабоші я б їх на шмаття роздер !!
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16.12.2020 20:12 Відповісти
Ну в цьому вони спеціалісти. Спочатку знищують. Потім, створюють штаб порятунку. Начебто всі при ділі, видимість бурхлиовї діяльності, "народовладдя", при цьому ніякого розвитку. Виживання.
І врешті- решт, ну чому про це говорить завхоз?
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16.12.2020 20:12 Відповісти
*/изды он получит скоро за газ в платёжках..... и забудет про советы
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16.12.2020 20:15 Відповісти
для диалога с микробизнесом...

Будет с базарными спекулянтами диалоги вести?
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16.12.2020 20:17 Відповісти
Бизнес, который не может обеспечить людям норм зарплаты, вообще пора запретить!
Не можешь организовать достойную зарплату, иди и сам нанимайся на работу! Бизнесмен Х@ев!
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16.12.2020 20:18 Відповісти
Диалог у тебя только с наркобизнесом.
На правах постоянного клиента!
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16.12.2020 20:19 Відповісти
Зеленский создает координационный совет для диалога с микробизнесом, - Ермак - Цензор.НЕТ 4186
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16.12.2020 20:24 Відповісти
микрабизниз. эта ищо шо такое. прадажа микробов паштучна
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16.12.2020 20:27 Відповісти
... та можна і гуртом, та ще й з вірусами на додачу. )))
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16.12.2020 20:38 Відповісти
З якої та з ким ванны Дерьмак об цьом вещал? огидно таке моє писаво читати ? так само, як читати заяви від Дєрьмака.
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17.12.2020 04:07 Відповісти
О каком «диалоге» преЗедента глаголет этот завхоз?🤔
преЗедент даже монолог без «суфлера» не осилит.......🤷‍♀️
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16.12.2020 20:27 Відповісти
Дєрьмак мабуть помилився - створює координаційну раду з мікроорганізмами
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16.12.2020 20:29 Відповісти
Дурить клоун. Зєлю геть, дострокові. Наступний през відновить справедливість.
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16.12.2020 20:31 Відповісти
Имя сестра, имя!(с)
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16.12.2020 22:11 Відповісти
І якщо ще візьме під особистий контроль, то можна бути "спокійним" за мікробізнес. Один штаб вже створений по боротьбі с коронавірусом, "ефективність" його роботи уже відчули.
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16.12.2020 20:44 Відповісти
все что создал "презермак зеленский" , кроме вреда Украине и ее народу созданное ими , не принесло
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16.12.2020 21:12 Відповісти
«Вы всерьёз думали, что наш ОМОН отличается от белорусского? Да ну? Я не знаю, как правильно надо поступать с протестующими, особенно в ситуациях, когда протесты начинают походить на массовые беспорядки.

Я бы, наверное, действовал жестко. Но любое насилие - это палка о двух концах. Особенно в нашей стране. Особенно с нашим опытом двух Майданов. Особенно после 6 лет войны», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Ян Валетов.

«Зеленский все время ищет простые решения сложных проблем. Как в сериале. Давайте раздадим людям по 300 долларов! И все будут счастливы! И Украина станет богатой!

Но... Это не выход из системной проблемы разрушения малого и среднего бизнеса коронавирусными ограничениями.

Я даже не уверен, что этот выход есть, если честно.

С одной стороны, ситуация чревата сотнями тысяч заболевших и тысячами умерших, коллапсом здравоохранения и т.д., вплоть до общего коллапса.

С другой стороны, люди не могут кушать пирожные, когда у них нет на хлеб. И 300 долларов точно их не спасут.

Классический цугцванг. Любой ход ведет к ухудшению ситуации.

И простых решений тут нет и быть не может. Пойдешь направо - поедешь в Ростов. Пойдешь налево - и до Ростова не доедешь.

Не скажу, что все началось с йолки, но йолка у нас точно сакрально-роковая и тоже показательный вариант.

Показатель того, что флюгер хорош для определения направления ветра, но не для управления страной. Замена шляпы на звезду, на самом деле, сигнал о слабости власти, которую можно засвистеть в два пальца.

Все-таки читать "Государь" Макиавелли должно быть в обязательной программе для президентов. И Насима Талеба читать с его лебедиными ассоциациями. Вообще, читать полезно.

Простых решений нет, даже если для них есть специальный офис. А ОМОН - он всегда ОМОН», - констатирует Валетов.
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16.12.2020 21:23 Відповісти
***добольство
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16.12.2020 21:40 Відповісти
Скільки зелені вже настворювали якихось рад. І не заради вирішення проблем, а тілъки заради піару.
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16.12.2020 22:39 Відповісти
 
 