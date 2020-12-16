Зеленский создает координационный совет для диалога с микробизнесом, - Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский создает координационный совет, целью которой является наработка законодательных изменений по комплексному решению проблем микробизнеса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В этот совещательный орган войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса Президента. Первое заседание координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.

Руководитель ОФиса Президента Андрей Ермак сообщил, что сам возглавит координационный совет и будет лично модерировать диалог с представителями предпринимателей. По его словам, в результате должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки, администрирование сбора налогов, в частности, детали использования РРО.

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"Для президента Украины очень важно, чтобы малый бизнес работал и развивался. Чтобы людям было удобнее работать легально, а налоговики создавали для людей комфортные условия и больше внимания уделяли уклонению от уплаты налогов крупных предприятий", - рассказал глава ОП

По словам Ермака, он уже передал главам областных государственных администраций поручение президента сформировать рабочие группы с участием представителей микробизнеса от каждого региона.

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