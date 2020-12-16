Зеленский создает координационный совет для диалога с микробизнесом, - Ермак
Президент Украины Владимир Зеленский создает координационный совет, целью которой является наработка законодательных изменений по комплексному решению проблем микробизнеса.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
В этот совещательный орган войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса Президента. Первое заседание координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.
Руководитель ОФиса Президента Андрей Ермак сообщил, что сам возглавит координационный совет и будет лично модерировать диалог с представителями предпринимателей. По его словам, в результате должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки, администрирование сбора налогов, в частности, детали использования РРО.
"Для президента Украины очень важно, чтобы малый бизнес работал и развивался. Чтобы людям было удобнее работать легально, а налоговики создавали для людей комфортные условия и больше внимания уделяли уклонению от уплаты налогов крупных предприятий", - рассказал глава ОП
По словам Ермака, он уже передал главам областных государственных администраций поручение президента сформировать рабочие группы с участием представителей микробизнеса от каждого региона.
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А он хоть такие слова знает?
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Олексo Васильович
@OleksaYkrop
·https://twitter.com/OleksaYkrop/status/1339150115337068546 8 год
ФОПи-шлунки волали що при овочі було краще,дякують мураєву ватному та розповідають що вони не можуть видавати чеки на товар бо він без документів увесь в них.. тобто контрабас... а за "Плине Кача" на тому шабоші я б їх на шмаття роздер !!
І врешті- решт, ну чому про це говорить завхоз?
Будет с базарными спекулянтами диалоги вести?
Не можешь организовать достойную зарплату, иди и сам нанимайся на работу! Бизнесмен Х@ев!
На правах постоянного клиента!
преЗедент даже монолог без «суфлера» не осилит.......🤷♀️
Я бы, наверное, действовал жестко. Но любое насилие - это палка о двух концах. Особенно в нашей стране. Особенно с нашим опытом двух Майданов. Особенно после 6 лет войны», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Ян Валетов.
«Зеленский все время ищет простые решения сложных проблем. Как в сериале. Давайте раздадим людям по 300 долларов! И все будут счастливы! И Украина станет богатой!
Но... Это не выход из системной проблемы разрушения малого и среднего бизнеса коронавирусными ограничениями.
Я даже не уверен, что этот выход есть, если честно.
С одной стороны, ситуация чревата сотнями тысяч заболевших и тысячами умерших, коллапсом здравоохранения и т.д., вплоть до общего коллапса.
С другой стороны, люди не могут кушать пирожные, когда у них нет на хлеб. И 300 долларов точно их не спасут.
Классический цугцванг. Любой ход ведет к ухудшению ситуации.
И простых решений тут нет и быть не может. Пойдешь направо - поедешь в Ростов. Пойдешь налево - и до Ростова не доедешь.
Не скажу, что все началось с йолки, но йолка у нас точно сакрально-роковая и тоже показательный вариант.
Показатель того, что флюгер хорош для определения направления ветра, но не для управления страной. Замена шляпы на звезду, на самом деле, сигнал о слабости власти, которую можно засвистеть в два пальца.
Все-таки читать "Государь" Макиавелли должно быть в обязательной программе для президентов. И Насима Талеба читать с его лебедиными ассоциациями. Вообще, читать полезно.
Простых решений нет, даже если для них есть специальный офис. А ОМОН - он всегда ОМОН», - констатирует Валетов.