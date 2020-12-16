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Зеленский создает координационный совет для диалога с микробизнесом, - Ермак

Зеленский создает координационный совет для диалога с микробизнесом, - Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский создает координационный совет, целью которой является наработка законодательных изменений по комплексному решению проблем микробизнеса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В этот совещательный орган войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса Президента. Первое заседание координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.

Руководитель ОФиса Президента Андрей Ермак сообщил, что сам возглавит координационный совет и будет лично модерировать диалог с представителями предпринимателей. По его словам, в результате должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки, администрирование сбора налогов, в частности, детали использования РРО.

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"Для президента Украины очень важно, чтобы малый бизнес работал и развивался. Чтобы людям было удобнее работать легально, а налоговики создавали для людей комфортные условия и больше внимания уделяли уклонению от уплаты налогов крупных предприятий", - рассказал глава ОП

По словам Ермака, он уже передал главам областных государственных администраций поручение президента сформировать рабочие группы с участием представителей микробизнеса от каждого региона.

Смотрите также: "Локдаун - это смерть": ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) малый бизнес (123) Ермак Андрей (1262)


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Топ комментарии
+9
Это что то новое, раньше был малый и средний бизнес, сейчас микробизнес.
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16.12.2020 20:04
+6
І головне, якомога більше штабів різних!
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16.12.2020 20:04
+5
идиот
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16.12.2020 20:04
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І головне, якомога більше штабів різних!
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16.12.2020 20:04 Ответить
Точно, хочеш втопити справу - створи координаційну раду.
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16.12.2020 20:34 Ответить
Зеленский создает координационный совет для диалога с микробизнесом, - Ермак - Цензор.НЕТ 1238
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16.12.2020 23:07 Ответить
Зеленский создает координационный совет для диалога с микробизнесом, - Ермак - Цензор.НЕТ 98
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16.12.2020 23:08 Ответить
Зеленский создает координационный совет для диалога с микробизнесом, - Ермак - Цензор.НЕТ 1051
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16.12.2020 23:12 Ответить
идиот
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16.12.2020 20:04 Ответить
Это что то новое, раньше был малый и средний бизнес, сейчас микробизнес.
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16.12.2020 20:04 Ответить
Это уже совсем маленький бизнес на пол-фопа.
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16.12.2020 20:06 Ответить
Тобто їм не по 8000 гривень, а по 4000? А далі нанобізнес...
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16.12.2020 20:09 Ответить
Це мабудь коли я раз на рік щось продам на ОЛХ. )))
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16.12.2020 20:35 Ответить
Ну так стаким керуванням ЗЕльоных скоро будут с лупой по улице бегать и искать какой еще бизнес жив
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16.12.2020 20:36 Ответить
Лучше бы Зе в отставку подал, ну, или хотя бы Татарова уволил..
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16.12.2020 20:04 Ответить
Что-то у него большая гиперактивность по всяким координационным советам ! Глисты что-ли ?
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16.12.2020 20:05 Ответить
Хотел бы для малого и среднего бизнеса сделать нормальные условия, уже бы сделал, а так только бла бла бла.
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16.12.2020 20:06 Ответить
Зеленский создает координационный совет для диалога с микробизнесом, - Ермак - Цензор.НЕТ 9543
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16.12.2020 20:08 Ответить
Это поддержка ФОПов от президента, ничего вы не понимаете.
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16.12.2020 20:09 Ответить
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16.12.2020 20:12 Ответить
Блин...
А он хоть такие слова знает?
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16.12.2020 20:09 Ответить
сам им проблемы создал, а теперь нужен штаб ещё один, и побольше видосиков
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16.12.2020 20:09 Ответить
і призначити туди головою якого не будь старого комуняцького пердуна !
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16.12.2020 20:10 Ответить
Кравчук занятый, Кучма тоже, еще Ющенко есть.
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16.12.2020 20:11 Ответить
https://twitter.com/OleksaYkrop
https://twitter.com/OleksaYkrop

Олексo Васильович

@OleksaYkrop

·https://twitter.com/OleksaYkrop/status/1339150115337068546 8 год

ФОПи-шлунки волали що при овочі було краще,дякують мураєву ватному та розповідають що вони не можуть видавати чеки на товар бо він без документів увесь в них.. тобто контрабас... а за "Плине Кача" на тому шабоші я б їх на шмаття роздер !!
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16.12.2020 20:12 Ответить
Ну в цьому вони спеціалісти. Спочатку знищують. Потім, створюють штаб порятунку. Начебто всі при ділі, видимість бурхлиовї діяльності, "народовладдя", при цьому ніякого розвитку. Виживання.
І врешті- решт, ну чому про це говорить завхоз?
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16.12.2020 20:12 Ответить
*/изды он получит скоро за газ в платёжках..... и забудет про советы
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16.12.2020 20:15 Ответить
для диалога с микробизнесом...

Будет с базарными спекулянтами диалоги вести?
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16.12.2020 20:17 Ответить
Бизнес, который не может обеспечить людям норм зарплаты, вообще пора запретить!
Не можешь организовать достойную зарплату, иди и сам нанимайся на работу! Бизнесмен Х@ев!
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16.12.2020 20:18 Ответить
Диалог у тебя только с наркобизнесом.
На правах постоянного клиента!
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16.12.2020 20:19 Ответить
Зеленский создает координационный совет для диалога с микробизнесом, - Ермак - Цензор.НЕТ 4186
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16.12.2020 20:24 Ответить
микрабизниз. эта ищо шо такое. прадажа микробов паштучна
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16.12.2020 20:27 Ответить
... та можна і гуртом, та ще й з вірусами на додачу. )))
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16.12.2020 20:38 Ответить
З якої та з ким ванны Дерьмак об цьом вещал? огидно таке моє писаво читати ? так само, як читати заяви від Дєрьмака.
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17.12.2020 04:07 Ответить
О каком «диалоге» преЗедента глаголет этот завхоз?🤔
преЗедент даже монолог без «суфлера» не осилит.......🤷‍♀️
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16.12.2020 20:27 Ответить
Дєрьмак мабуть помилився - створює координаційну раду з мікроорганізмами
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16.12.2020 20:29 Ответить
Дурить клоун. Зєлю геть, дострокові. Наступний през відновить справедливість.
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16.12.2020 20:31 Ответить
Имя сестра, имя!(с)
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16.12.2020 22:11 Ответить
І якщо ще візьме під особистий контроль, то можна бути "спокійним" за мікробізнес. Один штаб вже створений по боротьбі с коронавірусом, "ефективність" його роботи уже відчули.
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16.12.2020 20:44 Ответить
все что создал "презермак зеленский" , кроме вреда Украине и ее народу созданное ими , не принесло
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16.12.2020 21:12 Ответить
«Вы всерьёз думали, что наш ОМОН отличается от белорусского? Да ну? Я не знаю, как правильно надо поступать с протестующими, особенно в ситуациях, когда протесты начинают походить на массовые беспорядки.

Я бы, наверное, действовал жестко. Но любое насилие - это палка о двух концах. Особенно в нашей стране. Особенно с нашим опытом двух Майданов. Особенно после 6 лет войны», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Ян Валетов.

«Зеленский все время ищет простые решения сложных проблем. Как в сериале. Давайте раздадим людям по 300 долларов! И все будут счастливы! И Украина станет богатой!

Но... Это не выход из системной проблемы разрушения малого и среднего бизнеса коронавирусными ограничениями.

Я даже не уверен, что этот выход есть, если честно.

С одной стороны, ситуация чревата сотнями тысяч заболевших и тысячами умерших, коллапсом здравоохранения и т.д., вплоть до общего коллапса.

С другой стороны, люди не могут кушать пирожные, когда у них нет на хлеб. И 300 долларов точно их не спасут.

Классический цугцванг. Любой ход ведет к ухудшению ситуации.

И простых решений тут нет и быть не может. Пойдешь направо - поедешь в Ростов. Пойдешь налево - и до Ростова не доедешь.

Не скажу, что все началось с йолки, но йолка у нас точно сакрально-роковая и тоже показательный вариант.

Показатель того, что флюгер хорош для определения направления ветра, но не для управления страной. Замена шляпы на звезду, на самом деле, сигнал о слабости власти, которую можно засвистеть в два пальца.

Все-таки читать "Государь" Макиавелли должно быть в обязательной программе для президентов. И Насима Талеба читать с его лебедиными ассоциациями. Вообще, читать полезно.

Простых решений нет, даже если для них есть специальный офис. А ОМОН - он всегда ОМОН», - констатирует Валетов.
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16.12.2020 21:23 Ответить
***добольство
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16.12.2020 21:40 Ответить
Скільки зелені вже настворювали якихось рад. І не заради вирішення проблем, а тілъки заради піару.
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16.12.2020 22:39 Ответить
 
 