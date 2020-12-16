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США вітають резолюцію Генасамблеї ООН щодо Криму

США вітають резолюцію Генасамблеї ООН щодо Криму

Посольство США в Україні закликає РФ дотримуватися в Криму своїх зобов'язань держави-окупанта і вітає прийняту в середу Генеральною асамблеєю ООН посилену резолюцію щодо ситуації з правами людини на окупованому півострові.

Про це сказано в повідомленні, опублікованому в офіційному Твіттері посольства, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаємо резолюцію ГА ООН, що закликає Росію дотримуватися зобов'язань як окупанта в Криму і негайно припинити вчинення там порушень і знущань. Росія має звільнити незаконно утримуваних українців і забезпечити безперешкодний доступ спостерігачів щодо прав людини. Крим це Україна", - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у середу, 16 грудня Генеральна асамблея ООН прийняла оновлену резолюцію про порушення прав людини в окупованому Криму.

Проти прийняття резолюції проголосували 23 держави, серед яких Росія, Китай, Індія, Іран, Білорусь, Вірменія, Куба і Північна Корея.

Автор: 

Крим (14139) ООН (3346) резолюція (281) США (22778)


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Топ коментарі
+6
Головне, щоб це вітання було підкріплене наданням летальної зброї...
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16.12.2020 23:32
+4
Все не так Однозначно и Заявление отличается от Озабоченности .Хотят отвлечь внимание Водой , верней ее отсутствие . Пора собирать Чемоданы и кто раньше их Соберет тому повезет.
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16.12.2020 23:35
+4
Тепер клікуха "окупант " в законі.
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16.12.2020 23:51
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в Україні московіти що хочуть вичверяють і по барабану , навіть вже Державою підкеровують , а то в Криму
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16.12.2020 23:25 Відповісти
Опять кацапам внапольза корячицца...
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16.12.2020 23:25 Відповісти
А ******** покладут на ту резолюцию и получат серьезные санкции в виде невозможности получения американской визы директору какого-то крупного предприятия,бухгалтеру и водителю.
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16.12.2020 23:28 Відповісти
Головне, щоб це вітання було підкріплене наданням летальної зброї...
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16.12.2020 23:32 Відповісти
Все не так Однозначно и Заявление отличается от Озабоченности .Хотят отвлечь внимание Водой , верней ее отсутствие . Пора собирать Чемоданы и кто раньше их Соберет тому повезет.
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16.12.2020 23:35 Відповісти
Тепер клікуха "окупант " в законі.
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16.12.2020 23:51 Відповісти
Индусы суки продажные
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17.12.2020 00:12 Відповісти
Все страны которые "против" - образцы в уважении прав человека. Кто б удивлялся...
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17.12.2020 01:19 Відповісти
От армяшек не ожидал теперь их за людей считать ни как нельзя.
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17.12.2020 06:26 Відповісти
А в Крыму за эти два слова:- Крым - Украина уже от пяти лет дают!!!
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17.12.2020 07:45 Відповісти
ПУТИН КАПУТ !!!
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17.12.2020 13:25 Відповісти
 
 