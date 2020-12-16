США вітають резолюцію Генасамблеї ООН щодо Криму

Посольство США в Україні закликає РФ дотримуватися в Криму своїх зобов'язань держави-окупанта і вітає прийняту в середу Генеральною асамблеєю ООН посилену резолюцію щодо ситуації з правами людини на окупованому півострові.

Про це сказано в повідомленні, опублікованому в офіційному Твіттері посольства, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаємо резолюцію ГА ООН, що закликає Росію дотримуватися зобов'язань як окупанта в Криму і негайно припинити вчинення там порушень і знущань. Росія має звільнити незаконно утримуваних українців і забезпечити безперешкодний доступ спостерігачів щодо прав людини. Крим це Україна", - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у середу, 16 грудня Генеральна асамблея ООН прийняла оновлену резолюцію про порушення прав людини в окупованому Криму.

Проти прийняття резолюції проголосували 23 держави, серед яких Росія, Китай, Індія, Іран, Білорусь, Вірменія, Куба і Північна Корея.