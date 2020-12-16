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США приветствуют резолюцию Генассамблеи ООН относительно Крыма

США приветствуют резолюцию Генассамблеи ООН относительно Крыма

Посольство США в Украине призывает РФ соблюдать в Крыму свои обязательства государства-оккупанта и приветствует принятую в среду Генеральной ассамблеей ООН усиленную резолюцию по ситуации с правами человека на оккупированном полуострове.

Об этом сказано в сообщении, опубликованном в официальном Твиттере посольства, информирует Цензор.НЕТ.

"Приветствуем резолюцию ГА ООН, призывающую Россию соблюдать обязательства как оккупанта в Крыму и немедленно прекратить совершение там нарушений и издевательств. Россия должна освободить незаконно удерживаемых украинцев и обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателей по правам человека. Крым это Украина", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: 23 страны проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН по Крыму, в т.ч. Китай, РФ, Индия, Иран

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в среду, 16 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную резолюции о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

Против принятия резолюции проголосовали 23 государства, в том числе Россия, Китай, Индия, Иран, Беларусь, Армения, Куба и Северная Корея.

Автор: 

Крым (26377) ООН (4167) резолюция (333) США (26620)


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Топ комментарии
+6
Головне, щоб це вітання було підкріплене наданням летальної зброї...
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16.12.2020 23:32
+4
Все не так Однозначно и Заявление отличается от Озабоченности .Хотят отвлечь внимание Водой , верней ее отсутствие . Пора собирать Чемоданы и кто раньше их Соберет тому повезет.
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16.12.2020 23:35
+4
Тепер клікуха "окупант " в законі.
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16.12.2020 23:51
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в Україні московіти що хочуть вичверяють і по барабану , навіть вже Державою підкеровують , а то в Криму
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16.12.2020 23:25 Ответить
Опять кацапам внапольза корячицца...
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16.12.2020 23:25 Ответить
А ******** покладут на ту резолюцию и получат серьезные санкции в виде невозможности получения американской визы директору какого-то крупного предприятия,бухгалтеру и водителю.
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16.12.2020 23:28 Ответить
Головне, щоб це вітання було підкріплене наданням летальної зброї...
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16.12.2020 23:32 Ответить
Все не так Однозначно и Заявление отличается от Озабоченности .Хотят отвлечь внимание Водой , верней ее отсутствие . Пора собирать Чемоданы и кто раньше их Соберет тому повезет.
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16.12.2020 23:35 Ответить
Тепер клікуха "окупант " в законі.
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16.12.2020 23:51 Ответить
Индусы суки продажные
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17.12.2020 00:12 Ответить
Все страны которые "против" - образцы в уважении прав человека. Кто б удивлялся...
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17.12.2020 01:19 Ответить
От армяшек не ожидал теперь их за людей считать ни как нельзя.
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17.12.2020 06:26 Ответить
А в Крыму за эти два слова:- Крым - Украина уже от пяти лет дают!!!
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17.12.2020 07:45 Ответить
ПУТИН КАПУТ !!!
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17.12.2020 13:25 Ответить
 
 