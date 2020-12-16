США приветствуют резолюцию Генассамблеи ООН относительно Крыма

Посольство США в Украине призывает РФ соблюдать в Крыму свои обязательства государства-оккупанта и приветствует принятую в среду Генеральной ассамблеей ООН усиленную резолюцию по ситуации с правами человека на оккупированном полуострове.

Об этом сказано в сообщении, опубликованном в официальном Твиттере посольства, информирует Цензор.НЕТ.

"Приветствуем резолюцию ГА ООН, призывающую Россию соблюдать обязательства как оккупанта в Крыму и немедленно прекратить совершение там нарушений и издевательств. Россия должна освободить незаконно удерживаемых украинцев и обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателей по правам человека. Крым это Украина", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: 23 страны проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН по Крыму, в т.ч. Китай, РФ, Индия, Иран

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в среду, 16 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную резолюции о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

Против принятия резолюции проголосовали 23 государства, в том числе Россия, Китай, Индия, Иран, Беларусь, Армения, Куба и Северная Корея.